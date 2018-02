02-02-2018 10:47 | Zdeňka Kuchyňová

Jourová chce, aby dvojí kvalita potravin byla nekalou praktikou

Eurokomisařka Věra Jourová navrhne v dubnu Evropské komisi, aby zařadila různou kvalitu potravin v podobných obalech na seznam nekalých obchodních praktik. V dubnu také představí metodiku kontrol v unii, podle které by se měly dozorové orgány řídit. Na metodice nyní pracují zástupci 15 členských států. Jourová chce dále navrhnout, aby se spotřebitelé mohli spojit proti výrobcům v případě zjištění odlišné kvality potravin v různých státech a podávat hromadné žaloby. "Myslíme zcela vážně, že vymýtíme dvojí kvalitu potravin ze společného evropského trhu," dodala. Pod pojmem dvojí kvalita potravin se rozumí například používání náhražek masa ve východních státech unie u výrobků, které na západě mají v sobě maso. Podobně je tomu u menších podílů ovoce například v jogurtech.

Osm východoevropských zemí je pro vyšší příspěvky do rozpočtu EU

Osm východoevropských států EU podpoří zvýšení příspěvků členských zemí do rozpočtu bloku tak, aby bylo možné zaplnit mezeru způsobenou odchodem Británie. V Budapešti to uvedl János Lázár, šéf úřadu premiéra Viktora Orbána. Příslušní ministři zemí visegrádské skupiny (V4) se v maďarské metropoli sešli ve formátu rozšířeném ještě o zástupce Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska s eurokomisařem pro rozpočet Günterem Oettingerem. Británie, která je čistým plátcem do společné unijní kasy, z EU odchází v březnu 2019, své závazky ale bude zřejmě plnit až do konce stávajícího víceletého finančního období o rok později.

Maďarsko, Polsko, Česko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko se shodly na podpoře zvýšení každoročních příspěvků států založených na hrubém národním důchodu (HND). Ty jsou nyní zastropovány u jednoho procenta evropského HND. V Bruselu se předpokládá, že k zaplnění britského výpadku a finančnímu pokrytí nových výzev, jako je migrace či lepší ochrana vnější hranice bloku, bude potřeba dostat se někam na 1,1 procenta, možná i výše. Za ČR se jednání zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Premiér Andrej Babiš se přitom v pondělí v Bruselu v rozhovoru s novináři k možnému zvýšení plateb stavěl skepticky. Připomínal, že v důsledku obnoveného hospodářského růstu unie znamená i nezměněná procentuální hodnota příspěvku v absolutních číslech více peněz. Postkomunistické země východní Evropy jsou vesměs čistými příjemci finančních prostředků EU. Nyní se obávají, že s nižším rozpočtem by o část příjmu přišly.

Babiš nechá prověřit financování výzkumu a velkých center

Premiér a předseda vládní rady pro výzkum Andrej Babiš (ANO) nechá prověřit finanční toky do výzkumu a hospodaření velkých výzkumných center. Analýzu dostal za úkol provést nový místopředseda rady Karel Havlíček. Premiér v demisi to řekl po jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Peníze na výzkum jsou nyní rozdělovány prostřednictvím 15 rozpočtových kapitol. Premiér hodlá také prověřit hospodaření velkých výzkumných center, na něž šlo v posledních letech více než 44 miliard korun, převážně z fondů Evropské unie. Centra patří pod ministerstvo školství a zprávu o jejich hospodářských výsledcích má na příští jednání rady přinést ministr školství Robert Plaga (ANO). "Od roku 2020 tato centra přestanou být v udržitelnosti v rámci projektů z Evropy a budou se muset financovat sama. Je potřeba udělat analýzu, jakým způsobem se centra uživí a jak si vydělají na svůj provoz," řekl Babiš.

Okamura zopakoval část slov o táboře v Letech, omluvil se za plot

Předseda SPD Tomio Okamura zopakoval, že protektorátní koncentrační tábor pro Romy v Letech u Písku většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. Uvedl to na svém facebookovém profilu. Za své dřívější výroky o tom, že tábor nebyl oplocený, se omluvil. Vyjádření podle něho bylo nepřesné. Omluvu požadovalo Muzeum romské kultury. Uvedlo, že Okamurova tvrzení jsou nepravdivá, pošlapávají památku obětí romského holokaustu a jitří protiromské nálady. Odvolalo se na dokumenty a dobové fotografie.

Okamura v sobotu v rozhovoru s DVTV řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Jako svůj zdroj uvedl knihu Akademie věd s názvem "Tábor Lety, fakta a mýty" a odkazoval na citát exprezidenta Václava Klause. Podle Muzea romské kultury kniha neexistuje. Okamura ve videu na svém profilu řekl, že "dozorci dostali zbraně a začali tábor skutečně hlídat" až po únoru 1943 kvůli útěkům nakažených tyfem. Podle něj jsou reakce na jeho vyjádření "účelovým útokem", z něhož viní DVTV a organizaci Open Society Foundations, kterou založil průmyslník George Soros. Šéf SPD se odvolává na historika Jana Rataje. Ten na svém webu zveřejnil text, v němž píše, že zařízení nebylo koncentračním táborem a vězeňský režim a organizace "byly nesrovnatelně volnější" než v Dachau či Buchenwaldu. Ratajovy argumenty už před časem vyvrátil historik Muzea romské kultury Roman Slačka. Ten uvedl, že internace Romů v táboře byla přípravou na nacistické "konečné řešení cikánské otázky". Protektorátní dozorci vězně často bili a týrali, kvůli špatným hygienickým podmínkám a nevyhovující stravě řada Romů zemřela, další skončili v Osvětimi, cituje Slačku Romea.cz.

Šéf americké Sněmovny reprezentantů má přijet do Prahy koncem března

Předseda Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan má přiletět do Prahy koncem března. Oznámil to předseda české dolní komory Radek Vondráček (ANO). Program Ryanovy návštěvy v České republice ještě není stanoven. Ryan by měl být v Česku podle Vondráčkových předpokladů 26. a 27. března, potom by se mohl zdržet ještě soukromě. Přítomnost Ryana na oslavách založení Československa probírali Vondráček s velvyslancem Stephenem Kingem v souvislosti se zásluhou bývalého amerického prezidenta Woodrowa Wilsona na vzniku společného státu Čechů a Slováků v roce 1918. Shodli se na tom, že 100. výročí je dobrou příležitostí připomenout historickou vazbu mezi bývalým Československem a Spojenými státy. Americké velvyslanectví v Praze chce 100. výročí od navázání vztahů připomínat v průběhu celého roku. Každý měsíc se soustředí na jednu oblast česko-americké spolupráce.

Vědci ze Západočeské univerzity mají nový mikroskop, zobrazuje ve 3D

Vědci ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) získali nový laserový mikroskop. Zkoumaný objekt zobrazuje a měří trojrozměrně a dokáže ho zvětšit až 17.300krát. Je čtyřikrát rychlejší než dosud používaný přístroj a pořizuje snímky se čtyřikrát větším rozlišením. Od firmy Olympus, ho převzalo ve čtvrtek Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické ZČU, řekl ČTK jeho projektový manažer Jan Řeboun. Mikroskop má schopnost trojrozměrného zobrazení, které systém počítačově vytvoří ze série nasnímaných vrstev. "Umíme se například podívat do mikroskopických otvorů a změřit jejich hloubku, aniž bychom provedli řez," dodal Řeboun. Centrum využije přístroj zejména pro diagnostiku elektroniky, například pro studium defektů součástek a pájených spojů a pro měření miniaturních mechanických dílů, jako jsou například optické prvky osvětlovacích soustav automobilů.

Počty pacientů s chřipkou v ČR dosáhly úrovně epidemie

V celém Česku je chřipková epidemie. Pacientů přibývá ve všech krajích. Na 100.000 lidí připadá 1722 nemocných, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Proti minulému týdnu stoupl počet pacientů o 18 procent. Údaje hlásí lékaři krajským hygieniků. Nemocných může být ještě víc. Řada lidí totiž do ordinací nedorazí. O epidemii se hovoří, když se počet pacientů pohybuje mezi 1600 až 1800 nemocnými na 100.000 lidí. Jak uvedla hlavní hygienička Eva Gottvaldová, v letošní chřipkové sezoně zemřelo zatím deset lidí. Celkem 57 pacientů skončilo s vážnými příznaky v nemocnicích.

Očkováno je asi pět až sedm procent Čechů, u seniorů 20 až 30 procent. Evropská komise doporučuje, aby bylo očkováno až 75 procent seniorů a rizikové populace včetně zdravotníků a lékařů.

Imoba vrátila dotace na chov zvířat na Čapím hnízdě

Společnost Imoba vrátila dotace na chov zvířat, které od státu dostala farma Čapí hnízdo, jež pod Imobu spadá. ČTK to řekl mluvčí společností Imoba a Agrofert Karel Hanzelka. Hospodářské noviny (HN) informovaly o tom, že farma pobírala tyto dotace určené pro malé a střední podniky. Imoba je ale součástí koncernu SynBiol, který měl předloni tržby 3,4 miliardy korun. Kvůli padesátimilionové evropské dotaci pro Čapí hnízdo z roku 2008 obvinila policie z podvodu 11 lidí včetně premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Babiš informaci o dotacích na chov zvířat odmítl komentovat.

Podle pravidel o tyto dotace může žádat jen podnik, který má maximálně 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 milionů eur (1,3 miliardy korun). Podmínkám vyhovuje Imoba, ale nikoliv SynBiol. Podle ministerstva je odpovědný žadatel, který podepisuje čestné prohlášení. Bez zvýšení byrokratické zátěže žadatelů podle něj nelze posoudit, jestli podmínky splňují. Neumějí to ani chovatelské svazy, které dotace přerozdělují. "Ročně vyřizujeme kolem čtyř a půl tisíce žádostí. Většinou jsou od drobných chovatelů," řekl HN předseda Svazu chovatelů ovcí a koz Vít Mareš. Potvrdil, že svaz od Imoby a Farmy Čapí hnízdo dostal v minulých letech žádost s čestným prohlášením, že podmínky splňují.

Spor o generálský palaš míří k odvolacímu soudu

Spor mezi Vězeňskou službou a jejím bývalým generálním ředitelem Pavlem Ondráškem o darovaný generálský palaš posoudí odvolací Krajský soud v Brně. Soud pro Brno-venkov šavli přiřkl Ondráškovi, Vězeňská služba se proti tomu odvolala, chce šavli vrátit. Podle Ondráška je ale palaš, na kterém je vyryto jeho jméno, symbolický dar k jeho jmenování generálem. Ondráškův právní zástupce jako důkaz uvedl i vyjádření bývalé ministryně Válkové. Exministryně uvedla, že je nelogické, aby byl Ondráškovi palaš odebírán, protože jeho nabytí je spojováno s generálskou hodností a jeho odebrání s degradací. "Byla by to urážka celého generálského stavu," uvedla ve vyjádření Válková.

Česko na zahájení olympiády zastoupí šéf Senátu Štěch

Českou republiku bude na zahájení zimní olympiády a v prvních dnech her zastupovat předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Zúčastní se slavnostního zahájení olympiády, oficiálního otevření českého domu a podpoří české sportovce v prvních dnech her. Do Prahy se Štěch vrátí 14. února. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že účast prezidenta Zemana v Koreji není v plánu. "Nikdo z ministrů ani premiér se po dohodě na olympiádu nechystá," řekla ČTK mluvčí vlády Barbora Peterová. Babiš o víkendu na svém facebookovém profilu k diskusi na vládě o zahraničních cestách uvedl, že na akcích v cizině by měli Česko reprezentovat především diplomaté, které si ve světě platí. "Všem (ministrům) jsem opět velice důrazně připomněl - stejně, jako když se řešilo, kdo poletí na olympiádu - že stát není cestovní kancelář," napsal.

Do Pchjongčchangu odletělo dalších patnáct českých olympioniků

Dalších patnáct českých reprezentantů včetně běžců na lyžích Martina Jakše a Petry Novákové odletělo na olympiádu do Pchjongčchangu. Z Prahy do Soulu poletí přes deset a půl hodiny a pak je čeká přesun z jihokorejské metropole do dějiště her. Na palubě letadla jsou spolu s Jakšem a Novákovou další běžci Petr Knop, Aleš Razým, Miroslav Rypl, Kateřina Beroušková a Karolína Grohová, šestice sáňkařů, skokan na lyžích Čestmír Kožíšek a biatlonistka Veronika Zvařičová, která jede na olympiádu po osmi letech. "Přijde mi to, jako by to bylo poprvé. Nevěděla jsem, co mám sbalit. Nic," smála se na letišti. V Pchjongčchangu bude v roli náhradnice. "Doufám, že holky budou zdravé, ale kdyby se něco zvrtlo, musím být připravená je nahradit," řekla devětadvacetiletá biatlonistka. Startovala už ve sprintu na hrách ve Vancouveru 2010. Na jaře 2013 ji ale při tréninku srazilo auto a z vážných zranění a zlomenin se dlouho zotavovala. Jejím cílem bylo ještě jednou jet na olympiádu. Biatlonisté v čele s Veronikou Vítkovou a Ondřejem Moravcem přiletí do dějiště her o víkendu z Almaty v Kazachstánu, kde absolvovali závěrečnou přípravu.

Nedvěd bere rozlučkový víkend jako příběh z Hollywoodu

Bývalý hokejový útočník Petr Nedvěd si čtyři roky po skončení kariéry užije o víkendu velkolepou rozlučku. Nejdříve v sobotu nastoupí za prvoligové Benátky nad Jizerou v liberecké hale proti Kladnu, za které poprvé po návratu z Calgary bude hrát Jaromír Jágr. O den později se šestačtyřicetiletý Nedvěd dočká pocty před extraligovým duelem Liberce se Spartou, kdy ke stropu Home Credit Areny vystoupá jeho dres s číslem 93. "Je to takový příběh z hokejového Hollywoodu. V neděli vyvěsí můj dres, v sobotu si zahraju za Benátky proti Jardovi Jágrovi. Na jednu stranu jsem nad tím přemýšlel, protože jsem byl naposledy na bruslích v září a mám docela manko. Ale euforie z takového parádního posledního zápasu je mnohem silnější," řekl Nedvěd v rozhovoru pro web libereckých Bílých Tygrů. Hrát se bude před plnou arénou pro 7500 diváků. Benátky přitom mají na domácí zápasy průměr 276 diváků. "Je super, že si kluci před takovou diváckou kulisou zahrají. Někteří z nich třeba budou brzy v podobné atmosféře hrát pravidelně, bude to pro ně velká škola. Myslím si, že to pro ně bude speciální zápas. Bude tu určitě parádní atmosféra, máme se na co těšit," řekl Nedvěd.

Těší se i na nedělní ceremoniál. "Na jednu stranu je to obrovská pocta, moc si toho vážím. Ale zároveň mi to opět připomíná realitu, že už zkrátka profesionální hokej hrát nebudu. Jsem s tím naprosto smířený, tak to je. Bude to takové hořkosladké," podotkl útočník, který v NHL za Vancouver, St. Louis, Pittsburgh, New York Rangers, Phoenix, Philadelphii a Edmonton sehrál 982 utkání a nasbíral 717 bodů.

Počasí

Oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C.