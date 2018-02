01-02-2018 09:48 | Zdeňka Kuchyňová

Konzuláty na Ukrajině posílí, aby vyřídily 20.000 žádostí o práci

Ministerstvo zahraničí zvýší kapacity, aby mohlo vyřídit ročně až 20.000 žádostí z Ukrajiny o práci v Česku, tedy zhruba dvojnásobek současného počtu. Víc zaměstnanců by mělo do ČR přicházet i z Mongolska a Filipín, kde začnou platit pravidla podobná jako pro Ukrajinu. Úřad sonduje i pracovní trh Srbska a Běloruska. Po jednání vlády to uvedl šéf české diplomacie Martin Stropnický (ANO). Rozšíření služeb konzulátů bude podle něj stát 50 milionů korun. Současně uvažuje o navýšení poplatku za žádost.

Protidrogová agenda se nepřesune na ministerstvo zdravotnictví

Protidrogová agenda se nebude přesouvat z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Dohodli se na tom premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Možný přesun protidrogové politiky kritizovaly v posledních dnech opoziční strany, podle kterých by to mohlo boj proti drogám oslabit. Vobořil s premiérem jednal také o prioritách protidrogové politiky. Prosazujeme odborný a vyvážený přístup, který zahrnuje represi, prosazujeme prevenci a léčbu," uvedl Vobořil.

Kampaň na podporu vědkyň

Národní kontaktní centrum - gender a věda sociologického ústavu Akademie věd zahajuje kampaň na podporu žen a dívek, které se věnují vědě. Připomenout v ní chce některé vynálezkyně a inovátorky a vybídne k tomu, aby lidé sami přicházeli se zlepšovacími návrhy na pomoc ženám. ČTK to sdělila Naděžda Straková z kontaktního centra. Kampaň potrvá do 11. února, na který připadá mezinárodní den žen a dívek ve vědě.

Podle Strakové si při vyslovení slova vynález většina lidí vybaví Edisona, Bella, Křížíka či dokonce Járu Cimrmana. Jména vynálezkyně myčky na nádobí Josephine Cochraneové či stěračů Mary Andersonové, autorky ponorkového dalekohledu a podmořské svítilny Sarah Matherové či Grace Hopperové, která vyvinula první kompilátor pro počítačový programovací jazyk, obvykle nikomu nic neříkají. "Přitom jejich inovace ovlivnily miliony životů a znamenaly průlom ve vývoji průmyslu," dodala Straková.

Ministerstvo odebralo ze seznamu schválených učebnic nový atlas světa

Ministerstvo školství odebralo ze seznamu schválených učebnic školní atlas světa společnosti Kartografie Praha, na kterém je vyznačené území teroristické organizace Islámský stát a Krym anektovaný Ruskem. Nové školní atlasy schválilo ministerstvo školství loni v červnu a říjnu, ačkoli ČR neuznává ruskou anexi Krymu ani území takzvaného Islámského státu. Na konci roku si proto na ministerstvu zahraničí na atlasy stěžovali velvyslanci Ukrajiny a Gruzie.

V Česku žilo na konci loňska 492 stoletých a starších lidí

V Česku na konci loňského roku žilo 492 stoletých a starších lidí - 430 žen a 62 mužů. Pěti nejstarším obyvatelkám republiky bylo 107 let a čtyřem nejstarším obyvatelům 104 roků. ČTK o tom informovala mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jana Buraňová. Počet stoletých lidí v posledních letech klesá. Velmi vysokého věku se totiž dožívají slabé ročníky, které přišly na svět za první světové války. Tehdy narozených dětí výrazně ubylo.

V Praze se otevře knihovna romské literatury

Dvanáctihodinovým maratonem čtení zahájí provoz pražská knihovna romské kultury Romafuturismo. Zaměřit se chce na emancipaci diskriminovaných etnik a kultur. Kromě děl romských autorů proto nabídne například i tituly afrických spisovatelů. Knihovna má také v plánu zvát žijící romské autory nebo vyjíždět do míst s větším zastoupením romských komunit. Kolekce děl romských spisovatelů začala vznikat díky iniciativě umělkyně Ladislavy Gažiové. Knihovnu vnímá také jako platformu pro setkávání nad kulturními a politickými tématy, prezentaci autorů a romských osobností.

Počasí

Zataženo až oblačno. Na většině území občasný déšť, v polohách nad 700 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, na západě Čech kolem 3 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C.