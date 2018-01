30-01-2018 10:22 | Zdeňka Kuchyňová

Ministryně Šlechtová navštívila české vojáky v Afghánistánu

Ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) navštívila české vojáky, kteří jsou na misi v Afghánistánu. Šlo o její první cestu k zahraniční jednotce v pozici šéfky resortu obrany. Setkala se s českými vojáky na spojenecké základně Bagrám i na letišti v Kábulu. V programu měla také schůzky se spojeneckými veliteli jednotlivých základen nebo se svým ministerským protějškem. V Afghánistánu má česká armáda svou nejpočetnější misi, v zemi působí 236 vojáků. Většina jich chrání leteckou základnu Bagrám v provincii Parván. Jejich úkolem je hlídkovat v bezprostředním okolí základny, zabraňovat raketovým útokům nebo získávat zpravodajské informace. Při střetech s povstalci se musí vypořádat se střelbou rebelů i s nástrahami v podobě nástražných výbušných zařízení.

Babiš probral s Junckerem migraci

Schůzka premiéra Andreje Babiše s předsedou Evropské komise (EK) Jeanem-Claudem Junckerem v Bruselu nepřinesla konkrétní řešení problému kvót na uprchlíky. Babiš po jednání novinářům řekl, že debata o reformě evropského azylového systému je dlouhodobá a může skončit i později než v první polovině letošního roku. Babiš absolvoval sérii jednání, kromě Junckera se setkal také s dalšími členy komise. Premiér přijel do Bruselu řešit především otázku kvót, revizi azylového systému, rozpočet a brexit. Babiš připomněl společný projekt zemí takzvané visegrádské skupiny, tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, které nedávno výrazně přispěly do fondu na podporu řešení migrace v Africe, spravovaného Itálií. V minulosti také Česko v migrační krizi pomáhalo například vysláním policistů do Slovinska, Maďarska či Bulharska.

Předseda vlády Andrej Babiš si nemyslí, že státy Evropské unie by po roce 2020 měly výpadek příjmů unijního rozpočtu způsobený odchodem Británie řešit zvýšením svých příspěvků. Evropské hospodářství podle Babiše totiž roste, a tak jedno procento hrubého domácího produktu (HDP) unie, které je nyní stropem pro evropský rozpočet, znamená fakticky větší objem peněz. V Evropské unii na jaře začíná zásadní debata o dalším víceletém finančním rámci, tedy o podobě evropských peněz na léta 2021 až 2027.

Bezpečnost Letiště Václava Havla se zvýší

Pražské Letiště Václava Havla bude mít nové zařízení pro rozpoznávání radioaktivních a chemických látek. Pracovníci letiště dnes představí, jak bude vylepšený systém fungovat. Navíc se mají na mezinárodních letištích zpřísnit kontroly. Vláda plánuje zřídit speciální skupinu odborníků, která se bude snažit kontroly na mezinárodní letištích v celé republice dostat na úroveň toho pražského. Opatření se týkají mezinárodních letišť v regionech. Tedy Brna, Karlových Varů, Ostravy a Pardubic, odkud létají pravidelně linkové lety do zahraničí. Kontroly by měly být ta důsledné jako v Praze na Ruzyni.

Pražské letiště je vybavené nástroji pro otevírání zamčených a zabezpečených kufrů. A hlavně pomocí stěru se namátkově kontroluje možná přítomnost výbušnin. Podobné věci se mají objevit i jinde. Letiště v regionech mají dostat kamery, které budou sledovat registrační značky aut a obličeje řidičů. Zlepší se sledování cestujících, zavazadel a řešit se budou nejen výbušniny, ale třeba i radioaktivní látky. Vláda už schválila vyšší počet policistů na ostrahu letišť.

Ministr Plaga předal dekrety 12 novým rektorům

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) v pražském Karolinu předal jmenovací dekrety 12 novým rektorům vysokých škol, které v pondělí jmenoval prezident Miloš Zeman. Prezident tak učinil bez tradičního ceremoniálu, který se v minulosti obvykle konal na Hradě. Plaga novinářům řekl, že zatím není jasné, zda bude dekrety rektorům předávat i v budoucnu, nebo zda to bylo výjimečně. Podle informací ČTK dostalo původně několik rektorů minulý týden telefonickou pozvánku na Hrad, kde se ceremoniál obvykle v minulosti konal. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček v pondělí oznámil, že prezident jmenovací dekrety podepsal a že je rektorům předá ministr školství. To, že rektoři dostali telefonickou pozvánku na Hrad, odmítl potvrdit.

EK zemím unie: Lépe chraňte čistý vzduch nebo půjdete k soudu

Pokud členské země Evropské unie bezodkladně neodstraní své nedostatky v ochraně čistého ovzduší, nebude Evropská komise váhat s právními kroky vůči nim. Novinářům to po jednání s představiteli ministerstev životního prostředí devíti států, včetně České republiky, řekl komisař pro životní prostředí Karmenu Vella. Pozváni byli nejen zástupci ČR, ale také Německa, Španělska, Francie, Itálie, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Británie. Na limity nedosáhlo celkem 18 zemí. Komise chce podle Velly s devítkou zemí spolupracovat a pomoci jim splnit limity, které se samy zavázaly dodržovat a kterých měly dosáhnout v letech 2005 a 2010. Limity se týkají klíčových znečišťujících látek, jako je oxid dusičitý (NO2) či prachové částice.

V Česku jsou místně - a to jen na třech místech v zemi - překračovány denní limity pro koncentrace oxidu dusíku, který pochází nejčastěji z automobilové dopravy a velké energetiky, a limity na koncentrace prachových částic, které v ČR do ovzduší vypouštějí nejvíce lokální topeniště. Náměstek českého ministra životního prostředí Vladislav Smrž připomněl, že Česko bude investovat devět miliard korun do výměny 80.000 až 100.000 kotlů na moderní. "My potřebujeme komisi v tom, aby přestala extenzivně vykládat například směrnici EIA (o posuzování vlivu na životní prostředí), aby nám to nekomplikovalo výstavbu významných obchvatů ,jako je Praha, Frýdek-Místek, Brno. A mohli jsme také stavět železnice.

Muzeum romské kultury žádá Okamuru o omluvu za výrok o Letech

Muzeum romské kultury žádá předsedu SPD Tomia Okamuru, aby se veřejně omluvil za výrok o koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku. V rozhovoru pro DVTV v sobotu s odkazem na knihu uvedl, že tábor nebyl oplocený a lidé tam měli volný pohyb. Podle odborníků z Muzea romské kultury jde o nepravdivé tvrzení, které jitří protiromské nálady ve společnosti a pošlapává památku obětí perzekuce a genocidy Romů za druhé světové války. Okamurovo vyjádření se ČTK nepodařilo získat. Podle mluvčí SPD je nemocný.

Okamura v rozhovoru jako na svůj zdroj odkázal jednak na nespecifikovaný citát bývalého prezidenta Václava Klause, jednak na knihu Akademie věd, kterou označil "Tábor Lety, fakta a mýty". Podle vyjádření Muzea romské kultury taková kniha neexistuje. Okamura v sobotu zprvu rozhovor na kameru DVTV odmítal, zmiňoval, že má horečku, pak přece jen na několik otázek odpověděl. Uvedl, že se na něj obrátila řada Židů s otázkou, proč Česko staví tábor v Letech na stejnou úroveň jako vyhlazovací tábor v Osvětimi. Následovalo tvrzení, že tábor v Letech nebyl oplocený. Moderátorka poté Okamuru přerušila, větu nestihl dokončit. Pak rozhovor završil politikův verbální útok na DVTV.

Počet peněžitých trestů se v posledních dvou letech zdvojnásobil

Počet uložených peněžitých trestů se za poslední dva roky více než zdvojnásobil. Loni soudy tento druh sankce použily jako hlavní či vedlejší trest v 8065 případech, zatímco v roce 2015 bylo stejných rozhodnutí 3629. Vyplývá to ze statistik ministerstva spravedlnosti, o kterých v Praze informovaly Nejvyšší soud (NS) a Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Obě instituce v posledním roce pořádaly semináře určené pro soudce, státní zástupce či policisty, kde vysvětlovaly okolnosti ukládání peněžitých trestů. Upozorňovaly například, že v Česku dlouhodobě peněžité tresty tvořily zhruba čtyři procenta všech sankcí, zatímco například v Německu jde o 85 procent. Například nizozemská legislativa pak finanční sankci upřednostňuje před odnětím svobody ve všech případech, dokonce i když pachateli hrozí doživotí.

Předseda NS Pavel Šámal a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman představili novelu trestních předpisů, která by měla ukládání peněžitých trestů usnadnit. "Chceme zakotvit, že u majetkových trestných činů se musí prioritně uvažovat o peněžitém trestu a už v přípravném řízení musí být zjišťovány majetkové a osobní poměry pachatele," uvedl Šámal. Do zákona by mělo také přibýt ustanovení, podle kterého by se nesplacené části peněžitého trestu daly jednoduše přeměnit na vězení. Snahy o ukládání peněžitých trestů a odklonů podle obou institucí souvisí mimo jiné s obsazeností věznic, kterým by mohly ulevit.

Češi unesení v Libanonu nemají nárok na odškodné 40 milionů korun

Češi unesení v Libanonu nemají nárok na odškodné 40 milionů korun. Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalobu, v níž tvrdili, že stát v jejich případu selhal a mohl únosu zabránit. Soudkyně Edita Votočková uvedla, že v jejich případu neshledala žádné pochybení státních orgánů. Celé jednání trvalo zhruba půl hodiny. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat. Žalobu k soudu podali čtyři z pěti unesených Čechů - advokát Jan Švarc, překladatel Adam Homsi a novináři Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň, kteří v Libanonu zmizeli v roce 2015. V zajetí byli 199 dní. Žalobu podali poté, co neuspěli u ministerstev financí, spravedlnosti, vnitra a obrany s žádostí o odškodnění.

V minulosti muži uvedli, že civilní rozvědka měla informaci, že se plánuje odveta za zatčení libanonského agenta Alího Fajáda, o jehož vydání požádaly Česko Spojené státy. V den jejich návratu do vlasti byl z české vazby Fajád propuštěn. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) krátce poté médiím potvrdil, že podmínkou propuštění pěti unesených bylo to, aby Česko Fajáda nevydalo do USA. Státy chtěly Fajáda získat kvůli podezření, že spolupracoval s teroristy. Rozhodnutí nevydat Fajáda ostře kritizovalo americké velvyslanectví v Praze. Později se také objevila informace, že Fajáda ve vězení navštívil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Únos Čechů prověřovala také tuzemská policie, která případ odložila. Švarc ale míní, že nemohla na nic přijít, protože narazila na zeď mlčení. Odškodnění po státu z unesených nepožaduje jen vojenský zpravodajec Martin Psík.

Pákistánský soud prodloužil vazbu Češce zadržené s heroinem

Pákistánský soud prodloužil vazbu Češce, kterou zadrželi 10. ledna celníci na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Jednadvacetiletá žena zatím zůstane ve věznici do 7. února. ČTK to řekla mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Případ podle ní nadále řeší pákistánská celní policie. Kdy začne soudní řízení o samotném činu, tak ještě není jasné. Pákistánští celníci ženu zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru.

Rekonstrukce Václavského náměstí získala stavební povolení

Po dlouhých třinácti letech od architektonické soutěže může začít rekonstrukce dolní části Václavského náměstí. Projekt totiž získal stavební povolení. „Je to skvělá zpráva, která znamená, že konečně se Václavské náměstí dočká rekonstrukce. Soutěž se konala před třinácti lety a následujících deset let se nestalo v podstatě nic, přitom je všem jasné, že ta rekonstrukce je nezbytná,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová. Z dolní části Václavského náměstí v podstatě zmizí automobily a zásadně se tak zvětší prostor pro pěší. V plánu je umístění vodních prvků a pítek, ale třeba i základny pro umisťování vánočního stromku. Stromy a veškerá zeleň budou zavlažovány pomocí automatického systému. "Chci, aby se z Václavského náměstí opět stalo centrum sociálního, kulturního a společenského života, tak jak to bylo v minulosti,“ dodala Krnáčová. Celý projekt je rozdělen do několika částí a začne už v příštím týdnu přípravnými pracemi. Předpokládaný termín dokončení je konec roku 2018.

ČT: Češi vysílají do Eurovize v Lisabonu zpěváka Mikolase Josefa

Českou republiku bude na 63. ročníku hudební soutěže Eurovize v Lisabonu zastupovat dvaadvacetiletý zpěvák Mikolas Josef se svou vlastní písní Lie To Me. Dostal téměř polovinu hlasů diváků a nejvíce oslovil i mezinárodní porotu. Na svém webu o tom informovala Česká televize (ČT), která v květnu semifinále i finále Eurovize odvysílá.

Skladatel, zpěvák a multiinstrumentalista Mikolas Josef debutoval před třemi lety singlem a videoklipem Hands Bloody. Do širšího povědomí fanoušků se dostal ale až následujícími skladbami Free a Believe. Píseň Believe mu zajistila pozvání od hudebního producenta Nikodema Milewského do Vídně, kde Josef dnes převážně žije, uvedla ČT. Na pódium před miliony televizních diváků z celé Evropy předstoupí v prvním semifinále 8. května, druhé semifinále následuje o dva dny později. O vítězi se rozhodne 12. května.

Australský tenisový svaz řídí úspěšná manažerka s českými kořeny

Když má jedna z nejúspěšnějších australských byznysmenek, šéfka australského tenisového svazu a matka dvou dětí Jayne Hrdlicka zhodnotit to, čeho dosud dosáhla, nejprve jí vyvstane na mysli osud jejího otce - pražského rodáka a někdejšího hokejisty Richarda Hrdličky. Neměla by totiž odvahu učinit to, co on: utéct v pouhých 16 letech před komunisty do Spojených států a nechat všechno za sebou v naději, že jinde se mu bude dařit lépe. Rozsáhlý článek o dceři českého imigranta přinesl australský deník Herald Sun. Jedna z výkonných šéfek australské letecké společnosti Quantas v něm vzpomíná, že když sama v mládí hrála tenis, vnímala svého nyní pětaosmdesátiletého otce a stále aktivního tenistu jako svého průvodce. S přibývajícími roky se o něm dovídala více. Ovlivňuje také její náhled na život, i když je jednou z nejrespektovanějších žen v obchodním světě a už brzy bude řídit nejrychleji rostoucí mlékárenskou společnost v Austrálii.

Jágr bude hrát za Kladno

Hokejový útočník Jaromír Jágr míří z Calgary do prvoligového kladenského klubu, který vlastní. Rytíři oznámili, že vyřizují druhému nejproduktivnějšímu hráči historie NHL transferkartu, aby splnili všechny náležitost k jeho angažování do středečního konce přestupního termínu. "Jaromír Jágr je připravený na návrat do Česka a chce pomoci Rytířům k návratu do extraligy," uvedl tiskový mluvčí Rytířů Kladno Vít Heral. Jágrův přesun potvrdilo také Calgary. Kanadský klub zařadil Jágra na seznam volných hráčů, odkud si mohl pětačtyřicetiletého útočníka do pondělních 18:00 SEČ vybrat případný zájemce v NHL. Když se žádný nenašel, otevřela se Flames možnost poslat Jágra do Evropy. Sobotní zápas první hokejové ligy mezi Benátkami nad Jizerou a Kladnem se v případě startu Jágra v dresu Rytířů bude hrát v Liberci. Vzhledem k očekávanému zájmu diváků by se zápas přesunul do Home Credit Areny, kam se vejde 7500 fanoušků. Kapacita stadionu v Benátkách nad Jizerou je 1700 míst.

Kouč hokejistů Calgary Glen Gulutzan a dosavadní spoluhráči Jaromíra Jágra litují toho, jak se vyvinula zřejmě poslední sezona pětačtyřicetileté legendy v NHL. Shodně ocenili jeho přínos pro Flames. I přesto, že především vinou zranění sehrál jen 22 utkání, zanechal v kabině výraznou stopu díky svému vlivu zejména na mladé hráče a příkladnému profesionálnímu přístupu. "Myslím si, že je to opravdu nešťastné. Kdokoliv, kdo se kolem hokeje pohybuje, mohl vidět, že v některých zápasech, když byl zdravý, dominoval," uvedl Gulutzan s tím, že Jágrovi bohužel zdravotní stav nedovolil, aby své umění naplno prokázal. Jágr podepsal s Calgary až v den startu soutěže roční kontrakt. Vinou pozdního startu do sezony bez přípravného kempu a pak hlavně kvůli problémům s třísly a kolenem si ve 22 zápasech stihl připsat jen sedm bodů za gól a šest asistencí.

Dvaadvacetiletý útočník Curtis Lazar má z působení v jednom týmu s Jágrem zážitek na celý život. "Mohu říkat, že jsem hrál s Jaromírem Jágrem. Je to opravdu něco výjimečného. On hrál, když jsem byl ještě v jeslích. Někde v pozadí se ozývá: "Lemieux přihrává Jágrovi!" a já jsem dítě v jeslích," uvedl Lazar. "Je to hráč, který bude v Síni slávy. Člověk zírá, co dokázal. Na ta čísla, jaký má stále přístup, když jde na led. Je skvělé, že může člověk říci, že byl u toho. Bylo to krátce, ale i tak," dodal Lazar. "Hrál jsem proti Jagsovi hodně ve Východní konferenci. Je mohutný, těžko se proti němu hraje. Jeho bilance mluví sama za sebe. Nevím, co budu dělat v jeho věku (45 let). Je úchvatné, že byl schopen hrát a pomoci našemu týmu. Jsem pyšný, že jsem mohl oblékat dres s ním," prohlásil sedmadvacetiletý obránce Travis Hamonic.

Sport

Sdruženář Ondřej Pažout se stal juniorským mistrem světa. Další český reprezentant Jan Vytrval neudržel ve švýcarském Kanderstegu druhé místo po skoku a skončil pátý. Pažout položil základ k úspěchu vítězstvím ve skokanské části na středním můstku, po které startoval do běhu na 10 kilometrů s náskokem 11 sekund před Vytrvalem. V cíli uhájil první místo o 2,3 sekundy před Norem Einarem Luraasem Oftebrem. Pažout, který figuruje v nominaci na olympijské hry, je čtvrtým českým mistrem světa v individuálním závodě v severské kombinaci.

V nejsilnější sestavě nastoupí české tenistky v prvním kole Fed Cupu proti Švýcarkám. Kapitán Petr Pála má po více než dvou letech znovu v sestavě kvarteto Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, Petra Kvitová a Lucie Šafářová. Utkání se bude hrát v pražské O2 areně 10. a 11. února na tvrdém povrchu. V nominaci Švýcarek je po zranění se vracející Timea Bacsinszká, kterou doplňují Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová a Jil Teichmannová. V roli trenérky má přijet bývalá světová jednička Martina Hingisová. V minulém ročníku české tenistky prohrály v semifinále v USA. Předtím soutěži vládly, v letech 2011 až 2016 získaly pět triumfů.

Počasí

Zpočátku polojasno až oblačno, během dne od západu převážně zataženo s občasným deštěm, později večer nad 900 m srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, v Čechách místy až 10 °C.