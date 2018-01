29-01-2018 09:11 | Martina Bílá

Babiš bude v Bruselu jednat s šéfem Evropské komise Junckerem

Premiér Andrej Babiš dnes odpoledne a večer v Bruselu absolvuje sérii jednání s významnými zástupci Evropské komise. S jejím předsedou Jeanem-Claudem Junckerem a dalšími by měl hovořit jak o budoucnosti evropského bloku, tak o tématech, která se úzce týkají českých zájmů, tedy o migrační problematice nebo o podobě unijních fondů v příštích letech.

Český premiér přijede do Bruselu v době, kdy v Evropské unii začínají vážné diskuse o její další podobě. Sílí úvahy o prohlubování hospodářské a měnové unie, o změnách ve fungování eurozóny. Je to částečně reakce na rozhodnutí Británie z evropského bloku odejít.

Stavba dálnic je podle NKÚ pomalá,dokončit síť do roku 2050 nelze

Výstavba dálnic byla v letech 2013 až 2017 velmi pomalá a ani v příštích letech příliš nezrychlí. Vyplývá to z výsledků prověrky, které zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Státem daný termín dokončení dálniční sítě v roce 2050 při současném tempu nelze podle NKÚ stihnout. Ministerstvo na svém webu sdělilo, že připravilo novelu stavebního zákona, která má výstavbu zrychlit. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) je neúnosně dlouhá příprava staveb.

Kontroloři prověřovali období od roku 2013 do června 2017, zahrnující konec vlády Petra Nečase (ODS), vládu Jiřího Rusnoka a od ledna 2014 vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD), v níž měli resort dopravy na starost ministři za hnutí ANO. V tomto období bylo ročně zprovozněno v průměru 16 kilometrů dálnic. "Tempo výstavby dálnic je velmi pomalé a v některých fázích přípravy se oproti předchozí kontrole NKÚ ještě zpomalilo," sdělil mluvčí NKÚ Václav Kešner.

TOP 09 chce prosadit korespondenční volby

V nejbližších volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 by Češi žijící v zahraničí mohli volit korespondenčně. Alespoň to předpokládá TOP 09, která teď dává dohromady novelu volebního zákona. Sněmovně ji hodlá jako poslanecký návrh předložit v následujících týdnech. Věří, že změnu nakonec dokáže prosadit - i přes dlouhodobý odpor některých stran.

Podporu pro korespondenční volby ale bude TOP 09 hledat jeobtížně - zatímco pravicové strany jsou pro, levice změnu dlouhodobě odmítá. Obavy panují hlavně kolem bezpečnosti takových voleb. Klíčové je nicméně stanovisko hnutí ANO, které má ve sněmovně nejvíc poslanců.„Pokud chodí k volbám 60 procent, tak toto je způsob, jak tu účast navýšit,“ popisuje, jak se k volbě poštou staví hnutí ANO jeho předseda Andrej Babiš.

V zahraničí žije podle některých odhadů ministerstva zahraničí a resortu práce a sociálních věcí až 800 tisíc Čechů, kteří by mohli volit. Jejich účast se ale pohybuje v řádu jednotek procent.

Hokejisté dnes v Praze zahájí přípravu na olympijský turnaj

V Praze se dnes dopoledne začne scházet olympijský tým českých hokejistů. Těch by mělo na úvodní trénink do holešovické Tipsport Areny dorazit zatím jedenáct, vesměs z Kontinentální ligy. Další hráči z pětadvacetičlenného výběru pro únorový turnaj v Pchjongčchangu se přidají později.

Nominaci oznámil reprezentační trenér Josef Jandač před dvěma týdny. Do týmu zařadil i dva hráče s olympijskými zkušenostmi - šestatřicetiletý Martin Erat z Komety Brno má bronz z roku 2006 z Turína a čeká ho už čtvrtý start pod pěti kruhy. Další útočník Roman Červenka z Fribourgu startoval v letech 2010 ve Vancouveru a o čtyři roky později v Soči.

Počasí

Zataženo až oblačno, během dne přechodně místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C.