27-01-2018 09:13 | Martina Bílá

V Česku začal závěrečný den finále volby prezidenta

V Česku dnes začal závěrečný den finále prezidentských voleb. Volební místnosti se po noční přestávce otevřely v 08:00. Hlasovat mohou přijít ti ze zhruba 8,4 milionu voličů, kteří se k tomu v pátek nedostali. Mají na to příštích šest hodin. Ve 14:00 se volební místnosti uzavřou a volební komisaři začnou sčítat odevzdané hlasy pro Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Většina výsledků z volebních okrsků by mohla být podle odhadů k dispozici kolem 16:00.

Mezi první voliče v pátek tradičně patřili politici včetně obou kandidátů a bývalého prezidenta Václava Klause. Vítěz voleb má prezidentský slib složit za půldruhého měsíce ve Vladislavském sále Pražského hradu před poslanci a senátory.

Generální konzulát v Hongkongu byl evakuován, Češi volili na náhradní adrese

Na poslední dvě hodiny hlasování byla mimořádně přesunuta volební místnost v Hongkongu. Informovalo o tom ministerstvo zahraničí. Český generální konzulát musel být evakuován, protože stavaři nedaleko něj našli nevybuchlou munici. Voliči tak své hlasy mohli odevzdat na náhradní adrese - v rezidenci generální konzulky.

Armáda vyslala chemiky do Iráku, budou cvičit irácké kolegy

Česká armáda vyslala do Iráku 12 vojenských chemiků. V zemi bojující proti islámským radikálům budou cvičit irácké kolegy. Skupina odletěla i s vybavením armádním speciálem v sobotu krátce před 07:00 z vojenského letiště ve Kbelích. V Iráku bude půl roku. Mandát na vyslání vojáků do Iráku schválila vláda a Parlament na podzim 2016. V Iráku již působí letecký poradní tým, česká armáda do země vyslala i zdravotnickou jednotku nebo vojenské policisty.

Dvanáct příslušníků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce bude od 1. února působit šest měsíců na základně Al-Taji severně od Bagdádu. Jejich úkolem bude poradní a výuková činnost při výcviku specialistů chemického vojska irácké armády v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení.

Zemědělské muzeum v Praze dnes láká na zabijačku

Atmosféru staročeské zabijačky mohou dnes lidé zažít v Národním zemědělském muzeu v Praze. Akce Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu se koná již pojedenácté. Letos si budou moci návštěvníci pod vedením řezníka poprvé vyzkoušet, jak se vyrábí jitrnice, tlačenka, jelítka či prejt. Připraveny jsou také divadlo a dílny pro děti.

Novinka kuchařských workshopů je podle náměstka generálního ředitele Národního zemědělského muzea Jiřího Houdka možná díky nově otevřenému gastrostudiu. Tradiční jsou již ukázky postupů zpracování vepřového masa v režii řeznického mistra. Po celou dobu akce se budou na muzejním dvoře ochutnávat a prodávat zabijačkové speciality jako jelita, jitrnice, prejt, guláš či prdelačka.

Počasí

Zataženo až oblačno. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.