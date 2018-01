26-01-2018 10:06 | Zdeňka Kuchyňová

Češi začali volit prezidenta, Zeman a Drahoš už hlasovali

Dvě hodiny po poledni začali Češi ve druhém kole vybírat prezidenta. Zhruba 8,4 milionu oprávněných voličů má možnost rozhodnout, zda dá hlas Miloši Zemanovi, který mandát obhajuje, nebo bývalému předsedovi Akademie věd Jiřímu Drahošovi. Oba finalisté přišli hlasovat za doprovodu svých manželek hodinu po otevření volebních místností. První den voleb tradičně k volebním urnám dorazila i většina lídrů parlamentních stran, neúspěšní kandidáti z prvního kola nebo Zemanův předchůdce Václav Klaus. Kdo bude příštích pět let stát v čele státu, bude jasné po sečtení hlasů v sobotu odpoledne.

Češi mohou volit i za hranicemi, pokud mají volební průkaz nebo jsou na ambasádě zapsáni na zvláštním volebním seznamu. Kvůli časovému posunu se jako první otevřely už ve čtvrtek volební místnosti v Brazílii. V Bratislavě byl zájem voličů po otevření volební místnosti vyšší než před dvěma týdny. Za první hodinu od zahájení hlasování na ambasádě vybíralo prezidenta 151 voličů, v prvním kole přišlo za stejnou dobu hlasovat 75 lidí. V Berlíně jen za první půlhodinu přišlo do volební místnosti na českém velvyslanectví hlasovat kolem 50 lidí. Celkově jich volební komise očekává zhruba desetkrát tolik. Asi čtyři desítky lidí čekaly před českým velvyslanectvím v Bruselu na to, až se ve 14:00 otevře volební místnost. Na voličském seznamu je zde 819 lidí, mnoho dalších ale pravděpodobně dorazí hlasovat s voličským průkazem.

Babiš: EU je dobrý projekt, měla by se ale vrátit ke své podstatě

Evropská unie je dobrý projekt, měla by se ale vrátit ke své podstatě. Při panelové diskuzi během summitu takzvané visegrádské skupiny (V4; Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) v Budapešti to řekl český premiér Andrej Babiš. Zdůraznil také, že visegrádská čtyřka je proevropská, a Evropskou unii vyzval, aby této skupině naslouchala a nesnažila se přijímat rozhodnutí bez konsenzu. Evropská unie se podle Babiše často zabývá zbytečnými věcmi. Kritizoval také procesy jejího rozhodování, kdy je možné některé státy přehlasovat. Evropskou komisi je podle něj třeba odpolitizovat. Také koncept takzvané dvourychlostní Evropy je podle českého premiéra v demisi špatný. "Jak se měří ta rychlost?" zeptal se. "Česká republika má skvělou rychlost," uvedl s odkazem na hospodářskou situaci ve své zemi. Visegrádská skupina je podle Babiše "skvělý projekt", který je "proevropský" a který není třeba dál rozšiřovat. Spojence lze podle něj hledat ad hoc pro jednotlivé projekty.

Kriminalita v ČR loni klesla o 7,3 pct na 202.303 trestných činů

V Česku loni meziročně klesla kriminalita o 7,3 procenta na 202.303 trestných činů. Klesající trend policisté zaznamenali čtvrtý rok za sebou. Objasněno loni bylo 107.920 trestných činů, což představuje 53,3 procenta případů. Na tiskové konferenci o tom dnes informovalo vedení policie. Kriminalita poklesla ve všech krajích kromě Plzeňského a Karlovarského. Mírný nárůst na západě Čech by mohl podle náměstka policejního prezidenta Jaroslava Vilda souviset s příhraničními tržnicemi, kde je drogová kriminalita. V loňském roce se v Česku stalo 146 vražd, což byl proti roku 2016 nárůst o deset. Podle ředitele kriminální policie Michala Foita přes polovinu vražd loni tvořily případy, které byly motivovány osobními vztahy. Dodal, že za posledních šest let se stalo 967 vražd, a kriminalistům se nepodařilo vyřešit 24 případů.

Pracovní síla v Česku podražila, měsíčně vyjde na 38.257 korun

Pracovní síla v Česku předloni podražila. Náklady firem na jednoho zaměstnance v roce 2016 stouply o 3,6 procenta na 38.257 korun měsíčně. Zůstávají nadále podobně nízké jako třeba na Slovensku, oproti Německu jsou třetinové. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu a Eurostatu. Roční náklady práce na jednoho zaměstnance v Česku dosáhly 459.089 korun. V loňském roce náklady práce podle hlavního ekonoma ING Bank v ČR Jakuba Seidlera dále rostly, což souviselo především s rychlejší dynamikou mezd. Ty za celý minulý rok stouply o téměř sedm procent.

Lékařům zřejmě nebudou letos hrozit pokuty kvůli eReceptům

Lékařům zřejmě nebudou letos hrozit pokuty za předepsání papírového receptu místo povinného elektronického. Dočasné zrušení sankcí schválila Sněmovna ve vládní technické novele lékového zákona o transfuzích. Poslanci odmítli návrh, podle kterého by byl elektronický recept opět nepovinný. Předlohu ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident. Přechodné zrušení pokut za porušení nové povinnosti vydat recept v elektronické podobě vychází z úpravy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Elektronický recept je povinný od ledna.

Roční odklad sankcí za vystavení papírového receptu místo eReceptu vítá Sdružení praktických lékařů (SPL). Má ale obavy, zda se fungování elektronického receptu za rok zlepší, je i nadále pro variantu nepovinného eReceptu. Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek považuje rozhodnutí poslanců, že elektronické recepty zůstávají povinné a sankce se odkládají, za "vrchol alibismu". Podle Kubka elektronické recepty prakticky nefungují, nikdo je nepotřebuje a místo omezení administrativní zátěže práci lékařům komplikují a poskytování zdravotní péče prodražují.

Hmyz by měl být brán jako hospodářské zvíře, připravuje se novela

V ČR se v budoucnu možná bude smět chovat hmyz pro lidskou stravu. Novelu veterinárního zákona, která by reagovala na novou evropskou legislativu, připravuje Státní veterinární správa (SVS). Podle zástupců veterinární správy je v současné době v ČR již sedm chovatelů, kteří však zatím všechny své produkty vyvážejí mimo republiku do dalších členských států EU. Kdy by mohla nová úprava začít v Česku platit, ještě není známé, čeká se na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a na následné vyhodnocení Evropskou komisí. Ačkoliv se již v současnosti na gurmetských festivalech objevují smažení cvrčci nebo švábi, podle veterinářů je jejich právní úprava nejasná.

Na veletrhu Holiday World se letos bude prezentovat 46 zemí

Na největším středoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World se letos bude prezentovat 46 zemí světa. Partnerskou zemí veletrhu bude Slovensko. Chybět nebudou národní turistické centrály evropských i dalekých zemí, nabídku zvýhodněných zájezdů budou prezentovat desítky cestovních kanceláří a agentur. Na veletrhu se představí největší slovenské kulturní unikáty i turistické programy. Na pódiích vystoupí lidoví umělci se slovenským folklórem, například výrobce fujar a pasteveckých bičů. Návštěvníci veletrhu budou mít možnost také ochutnat slovenské speciality. Návštěvníci budou moci mimo jiné potkat legendárního českého cestovatele Miroslava Zikmunda či autory knihy Století M. Zikmunda Petra Horkého, Miroslava Náplavu a Vladimíra Kroce. Veletrh se koná od 16. do 18. února na Výstavišti Praha - Holešovice.

Seznam národních kulturních památek může rozšířit 19 staveb

Seznam národních kulturních památek (NKP) by mohlo rozšířit 19 sakrálních staveb a areálů. Je mezi nimi třeba poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze, poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou, Mariánská Týnice na Plzeňsku, Svatý kopeček u Mikulova nebo Svatý Kopeček u Olomouce. Návrhem ministerstva kultury na prohlášení těchto staveb za památky požívající nejvyšší možné ochrany státu se bude ve středu zabývat vláda v demisi. Ministerstvo kultury, které seznam návrhů připravuje, se při každé vlně soustředí na určitý typ památek. Tentokrát vybralo výhradně sakrální stavby.

Japonci objeví dějiny Československa prostřednictvím komiksu

V Tokiu bude 29. ledna zahájena výstava u příležitosti stého výročí založení Československa s názvem Komiks v dějinách X dějiny v komiksu. Jednotlivá období představuje na šedesát dobových tiskovin a obrázkových seriálů autorů, jako jsou Josef Lada, Ondřej Sekora či Kája Saudek. Výstava bude k vidění v Českém centru v japonské metropoli do 28. února. Představí obrazy klíčových událostí československých dějin tak, jak je komiks zachycoval a podnes zachycuje. Výstava je završením dlouhodobého projektu, který společně s historiky komiksu Tomášem Prokůpkem a Pavlem Kořínkem inicioval spisovatel Jean-Gaspard Páleníček. Doprovodným programem bude přednáška kurátorů a první japonské uvedení filmu Kdo chce zabít Jessii, spojené s debatou s Páleníčkem.

Ledecká vyhrála v Bansku pátý obří slalom SP v sezoně

Snowboardistka Ester Ledecká vyhrála pátý závod Světového poháru v paralelním obřím slalomu v olympijské sezoně. V Bansku měla štěstí v semifinále a ve finále pak porazila Němku Selinu Jörgovou. Upevnila si vedení v pořadí disciplíny a v neděli by po dalším závodu v Bansku už mohla mít jistý malý glóbus. Zároveň vévodí i celkovému pořadí SP. V bulharském středisku dvaadvacetiletá Ledecká navázala na triumfy z této zimy v Carezze, Cortině d'Ampezzo, Lackenhofu a Rogle. Potvrdila tak, že bude na blížící se olympiádě v Pchjongčchangu největší českou medailovou nadějí.

Počasí

Zataženo až oblačno. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.