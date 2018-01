25-01-2018 09:05 | Martina Bílá

Prezidentští kandidáti se večer utkají v debatě na ČT

Prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Miloš Zeman se dnes večer utkají v České televizi v závěrečné prezidentské debatě. Vysílat se bude z pražského Rudolfina, trvat bude hodinu a půl. Oproti úternímu duelu na Primě zvolila Česká televize komornější prostředí s menším počtem lidí v publiku.

Debata bude mít tři části. V první budou kandidáti odpovídat na otázky, které pro ně připravili pracovníci České televize. Tematické okruhy se týkají současné politické situace, důležitých témat veřejné diskuse, pravomocí prezidenta a programu kandidátů. Drahoš se Zemanem budou odpovídat i na dotazy ústavních činitelů a obyvatel z vybrané obce, na závěr si položí dotazy navzájem. Zeman po prvním kole voleb změnil názor, že se televizních debat nebude účastnit, a krátce nato přehodnotil i stanovisko, že více než dva duely by už byly nudné. Přijal pozvání do čtyř televizních pořadů. Drahoš zůstal u rozhodnutí zúčastnit se dvou duelů, i když Zemanův tým ho za to kritizoval. První diskusní střet před televizními kamerami absolvovali Zeman s Drahošem v úterý večer v televizi Prima, Zeman byl předtím sám v televizi Nova a v televizi Barrandov.

Babiše čeká v Davosu jednání s premiéry či vystoupení v diskusi

Český premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se ve švýcarském Davosu setká se světovými lídry. Čeká ho jednání s premiérem Izraele nebo oběd se zástupci evropské osmadvacítky. Během odpoledne promluví na panelu s názvem Vytváření společné vize pro Evropskou unii. U příležitosti Světového ekonomického fóra se Babiš setká také s nynějším předsedou Valného shromáždění OSN, slovenským ministrem zahraničí Miroslavem Lajčákem.

Babiš závěrem minulého týdne označil fórum ve švýcarském Davosu za jedno z nejvýznamnějších setkání státníků na světě, při kterém si premiéři domlouvají schůzky. "Je to nejlepší příležitost poznat nové lidi a potenciální spojence pro Českou republiku," uvedl na facebooku. Připomněl, že z českých politiků v minulosti fórum často navštěvoval bývalý premiér a prezident Václav Klaus.

Státní zástupce rozhodl o stíhání Babiše a Faltýnka

Státní zástupce bude pokračovat v trestním stíhání premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše a místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka. Rozhodnutí nejpozději dnes doručí jejich právním zástupcům. Informaci potvrdila Českému rozhlasu-Radiožurnálu mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová. O vydání obou poslanců kvůli kauze Čapí hnízdo rozhodla Sněmovna minulý týden.

Babiš s Faltýnkem od začátku vinu odmítají. O vydání Babiše a Faltýnka podruhé rozhodla Sněmovna v pátek. Policie je stíhala už před říjnovými sněmovními volbami. Potom ale získali nové poslanecké mandáty a novou imunitu.

Ostravský atletický mítink láká na české i zahraniční hvězdy

Na české hvězdy i zajímavá zahraniční jména láká druhý ročník halového atletického mítinku Czech Indoor Gala. Divákům se dnes v Ostravě představí sprinter Pavel Maslák, tyčkaři Jan Kudlička s Jiřinou Ptáčníkovou, koulař Tomáš Staněk, dvojnásobný halový světový šampion ve vrhu koulí Ryan Whiting z USA či keňská úřadující mistryně světa v běhu na 5000 metrů Hellen Obiriová.

Hlavním esem mítinku je havířovský rodák Maslák, který už v hale na čtyřstovce vyhrál dvě mistrovství světa a třikrát evropský šampionát. V Ostravě ale poběží stejně jako před rokem jen třísetmetrovou vzdálenost, a to dokonce dvakrát. Potrápit ho má zejména stříbrný olympijský medailista na hladké čtvrtce z roku 2012 Luguelín Santos z Dominikánské republiky. Druhého ročníku Czech Gala Indoor se zúčastní na 200 atletů z 34 zemí. Vyprodané závody v dvoutisícové atletické hale ve Vítkovicích začnou v 17 hodin.

Počasí

Většinou zataženo, ojediněle i polojasno. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, v Čechách místy kolem 7 °C.