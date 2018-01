24-01-2018 10:32 | Zdeňka Kuchyňová

Zeman přijal demisi Babišovy vlády, už netrvá na většině hlasů

Premiér Andrej Babiš (ANO) na Pražském hradě předal prezidentu Miloši Zemanovi demisi své menšinové vlády. Prezident ji přijal, vládu pověřil výkonem funkce do jmenování nové. Zároveň Babiše pověřil jednáním o sestavení nového kabinetu. Zeman řekl, že pokud nebude zvolen opět prezidentem, nebude po Babišovi chtít doložit podporu většiny poslanců a jmenuje ho v únoru premiérem. Babišova menšinová vláda schválila demisi před týdnem. Stalo se tak pět týdnů po jejím jmenování. Babiš očekává, že nové kolo sestavování vlády bude mít "úplně jiný" charakter než předchozí. Má pocit, že na rozdíl od prvního pokusu umožní druhá snaha o sestavení kabinetu možnost seriózního vyjednávání. V prvním kole podle něj ANO nedostalo šanci vyjednávat, protože ho většina stran "kategoricky odmítla". Babiš očekává intenzivní jednání.

Premiér Andrej Babiš bude v Davosu jednat se čtyřmi premiéry

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek zúčastní Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Při společném obědě bude jednat s lídry Evropské unie a zástupci Evropské komise včetně jejího předsedy Jean-Clauda Junckera. Vystoupí na panelové diskusi na téma „Vytváření společné vize pro Evropskou unii“, která je nejvýznamnějším bodem Světového ekonomického fóra. Na programu má i několik bilaterálních schůzek. Především o unijní problematice bude mluvit s předsedy vlád Lucemburska - Xavierem Bettelem, Portugalska - Antoniem Costou a Estonska - Jüri Ratasem. S estonským premiérem se zaměří také na problematiku digitalizace a eGovernmentu, která patří mezi programové priority české vlády.

Vláda schválila příspěvěk na řešení migrace v Libyi

Česko spolu s dalšími státy Visegrádské skupiny podpoří Libyi při zvládání migrace. Vláda schválila poskytnutí příspěvku ve výši 8,75 milionů eur. Česká republika tak pokračuje ve svém dlouhodobém koncepčním přístupu k řešení migrační krize, který se soustředí na pomoc v zemích původu a tranzitu. "O celkový příspěvek ve výši 35 milionů eur se s dalšími státy V4 podělíme rovným dílem,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Loni Česko přispělo 25 miliony korun na činnost libyjské pobřežní a námořní stráže. Na konci loňského roku se spustila také česko-italská spolupráce v Pobřeží slonoviny, která se zaměřuje na zlepšení zdravotní péče a usnadnění návratu uprchlíků do země.

ODS i lidovci zůstanou v opozici

Občanští demokraté zástupcům hnutí ANO zopakovali, že trvají důvody, proč nevstoupí do jednání o vládě. Novinářům to po zhruba hodinové schůzce řekl předseda ODS Petr Fiala. Uvedl také, že ODS nepodpoří ani žádnou menšinovou vládu ANO. Na jednání podle Fialy nezaznělo, že by hnutí uvažovalo o jiném premiérovi než Andreji Babišovi.

Také lidovci zůstanou v opozici. Po zhruba půlhodinové schůzce to řekl předseda strany Pavel Bělobrádek. ANO podle něj odmítá splnit podmínku KDU-ČSL, aby ve vládě nebyl žádný trestně stíhaný člověk a trvá na tom, aby premiérem byl předseda hnutí Andrej Babiš. Ten byl obviněn z podvodu v případu financování farmy Čapí hnízdo. KDU-ČSL je podle Bělobrádka připravena i dále jednat, zatím ale nevidí, že by ze strany ANO přišel nějaký průlom. Lidovci přitom kromě personálního požadavku mají pro případný vstup do koalice i programové podmínky a trvají také na tom, že bude garantována jejich důstojná role ve vládě.

Vláda odmítla zúžení EET pouze na registrované plátce DPH

Vláda Andreje Babiše (ANO) podle očekávání odmítla návrh skupiny poslanců pěti stran zúžit povinnost elektronické evidence tržeb (EET) pouze na podnikatele z řad registrovaných plátců daně z přidané hodnoty. Místopředseda menšinového kabinetu Richard Brabec (ANO) připomenul, že ministerstvo financí hodlá v únoru předložit vlastní návrh změn systému. S návrhem novely zákona o EET přišla pětice stran: ODS, SPD, TOP 09, Piráti a STAN. Argumentují tím, že podoba zákona o EET není ani po nedávném zásahu Ústavního soudu přijatelná, když nepřiměřeným způsobem zasahuje zejména ty nejmenší podnikatele. Soud loni v prosinci například zrušil plánovaný start třetí a čtvrté etapy EET s odkazem na to, že je nutné důkladně zvážit dopady na různé skupiny povinných subjektů. Třetí vlna se týká svobodných povolání, dopravy či zemědělství, čtvrtá potom vybraných řemesel a výroby.

Sněmovna zamítla snahu Senátu o odklad elektronických receptů

Sněmovna zamítla už v úvodním kole senátní snahu o dvouletý odklad zavedení povinných elektronických receptů na léky. Povinnost platí od ledna, novela by tak musela záležitost řešit zpětně. Ve hře je ale jiná novela, podle níž by lékařům letos nehrozila sankce za to, že recept předepíšou v papírové podobě. Rok bez sankcí prosazuje i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Dolní komora by tento návrh měla pravděpodobně v pátek podle doporučení zdravotnického výboru schválit. Úprava také předpokládá, že pokud by lékový ústav do doby účinnosti novely zahájil s některým lékařem přestupkové řízení, bylo by ze zákona zastaveno.

Velvyslanec King předal medaile českým vojenským zdravotníkům

Tým českých vojenských zdravotníků, kteří půl roku působili v americké vojenské nemocnici v Iráku, převzal od velvyslance USA v ČR Stephena Kinga medaile americké armády. King v projevu před předáním ocenění zdůraznil nejen profesionalitu vojenských zdravotníků, ale také smysl pro humor, díky kterému se dokázali vyrovnat s náročnými úkoly. Čeští vojenští zdravotníci v Iráku zachránili 55 lidských životů.

MZV: Pákistánský soud prodlouží vazbu Češce zadržené s heroinem

Pákistánský soud prodlouží vazbu Češce zadržené před dvěma týdny na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Ve věznici zatím zůstane do konce ledna, řekla mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová. Dívka podle ní zůstává ve věznici v Láhauru. V úterý Valentová uvedla, že Češka se v Láhauru setkala s českým honorárním konzulem, dostala vzkazy od rodiny a balíček se základními potřebami. Dívka má k dispozici právníka, podle mluvčí je na tom zdravotně dobře a na podmínky ve věznici si nestěžovala. Pákistánští celníci ženu zadrželi 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru.

Při schůzích Sněmovny se v budovách opět může podávat alkohol

Při schůzích Sněmovny se opět může ve všech restauračních zařízeních v budovách dolní komory podávat alkohol. Předseda Radek Vondráček (ANO) zákaz zavedený zhruba před čtyřmi lety zrušil. Připouští ale, že by mohl restrikci znovu zavést. Své rozhodnutí Vondráček zdůvodnil také společenskými akcemi, které se v dolní komoře konají. "Já jako předseda Sněmovny jsem vždy musel povolit výjimku, aby si například výbor na nějakém slavnostním zasedání mohl dát přípitek. Do Sněmovny také přichází celá řada hostů, na které se zákaz vztahoval také," uvedl. Vondráček doufá v to, že poslanci jsou dospělí lidé a vědí, že se v práci alkohol nepije.

Korunovační klenoty vidělo na Hradě 32.300 lidí

Korunovační klenoty se po deseti dnech vrátily do Korunní komory ve svatovítské katedrále. Uzamklo je sedm klíčníků včetně prezidenta a premiéra. Do Vladislavského sálu na Pražském hradě se na ně přišlo podívat 32.300 lidí. Výstava nazvaná Symbolická moc českých korunovačních klenotů se konala u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a 25 let od založení České republiky.

Výstava se věnuje historii, podobě i důvodu vzniku paneláků

Plány, modely, dobové fotografie, exponáty bytových doplňků i typická prostředí obývacích pokojů a dalších místností připomínají na výstavě dobu stavby panelových sídlišť. Pro diváky bude od čtvrtka přístupná v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a zabývá se historií paneláků od 40. let až do útlumu jejich výstavby s koncem socialismu v Československu. Výstava vychází z pětiletého výzkumu, který se věnoval 73 českým sídlištím především z uměleckohistorického hlediska, věnoval se jejich architektuře a urbanismu, demografickým charakteristikám obyvatel a možnostem památkové ochrany. Počátky sídlišť klade už do 40. let. Takzvaná protosídliště byla ještě stavěná zděnou technologií, ale využívala prefabrikované prvky a principy funkcionalistického urbanismu.

Český paraglidista Tomáš Lednik zahynul při neštěstí v Keni

Přední český paraglidista Tomáš Lednik zemřel při nehodě v údolí Kerio na západě Keni. Podle serveru keňského listu The Star ztratil kontrolu nad strojem a zřítil se na skálu. Při neštěstí zemřela také jeho americká kolegyně. Podle místní policie trvalo několik hodin, než se v neschůdném terénu ke dvojici dostali záchranáři. Lednik, jehož bratr rovněž zahynul při paraglidingu, byl zkušeným letcem a byl označován za průkopníka plachtění s padákovým kluzákem. Pravidelně sbíral medaile z vrcholných akcí, ještě na loňském mistrovství světa byl členem bronzového týmu. V Keni v těchto dnech působil jako instruktor.

Sport

Tomáš Krupčík získal stříbrnou medaili v úvodní disciplíně mistrovství Evropy biatlonistů v italském Ridnaunu. Ve vytrvalostním závodě na 20 km ztratil na vítězného Rakušana Felixe Leitnera 43 sekund, oba při střelbě jednou chybovali. Třicetiletý rodák z Jablonce nad Nisou netrefil poslední z 20 terčů. Vybojoval nicméně svoji první velkou medaili a vynahradil si zklamání z absence v nominaci na olympijské hry v Koreji.

Čeští házenkáři v druhém utkání čtvrtfinálové skupiny na mistrovství Evropy v Chorvatsku po famózním obratu udolali Makedonii 25:24. Reprezentanti ještě ve 43. minutě prohrávali ve Varaždínu o pět branek, ale v závěru skóre otočili. Český tým v šestičlenné čtvrtfinálové skupině po úvodní porážce od Německa oslavil první vítězství a se čtyřmi body je na průběžném čtvrtém místě.

Tenisté Tomáš Berdych i Karolína Plíšková vypadli na grandslamovém Australian Open ve čtvrtfinále. Oba sice duel s favority dobře začali, ale nakonec neuhráli ani set. Plíšková podlehla 3:6 a 2:6 světové jedničce Simoně Halepové z Rumunska. Berdych prohrál 6:7, 3:6 a 4:6 s obhájcem titulu Rogerem Federerem ze Švýcarska.

Počasí

Většinou zataženo, ojediněle i polojasno. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, v Čechách místy kolem 7 °C.