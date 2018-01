23-01-2018 08:51 | Martina Bílá

Zeman potvrdil, že i druhý pokus k sestavení vlády dostane Babiš

Prezident Miloš Zeman potvrdil, že i další vládu bude sestavovat předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Řekl to v TV Barrandov s tím, že jeho prezidentský protikandidát Jiří Drahoš nebude mít příležitost do toho zasáhnout. V případě, že by jako úřadující prezident prohrál ve víkendových volbách, by totiž Zeman jmenoval Babiše premiérem ještě do března, kdy mu končí současný mandát. "V každém případě by to dopadlo tak jako tak, byl by (Babiš) opět premiérem, buď dříve, nebo později," řekl Zeman.

Tým Jiřího Drahoše vzkázal, že výroky Miloše Zemana v televizní debatě nebude komentovat. Vláda Andreje Babiše nedostala minulý týden důvěru sněmovny a následně odhlasovala, že podá demisi. Tu přinese Andrej Babiš prezidentovi ve středu.

Komunisté a ANO budou pokračovat v jednání o podpoře vlády

Komunisté budou dál pokračovat v jednání o podpoře vlády hnutí ANO. V úterý řešily vyjednávací týmy obou stran vzájemné shody v programech. Členové KSČM ocenili, že se hnutí ANO nebrání přípravě zákona o referendu a návrhu komunistů na zdanění církevních restitucí.

ANO zahájilo druhé kolo rozhovorů o vládě s ostatními sněmovními stranami minulý týden, protože jeho jednobarevná menšinová vláda neuspěla u poslanců se žádostí o důvěru. Dosud zástupci hnutí jednali s ČSSD a SPD, ve středu se setkají ještě s ODS.

Poslanci by neměli vydat bývalého pražského primátora ke stíhání, doporučil sněmovní výbor

Sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučil poslancům, aby nevydali bývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu z ODS k trestnímu stíhání. Uvedl to předseda výboru Stanislav Grospič z KSČM. Svoboda dostal podmínku kvůli kauze opencard. Obžaloba Svobodu a dalších 14 lidí viní z toho, že uzavřeli dvě smlouvy bez výběrového řízení. Případ teď řeší odvolací soud. Sám Svoboda prohlásil, že bude hlasovat pro své vydání.

V minulém volebním období Sněmovna Svobodu vydala. Předloni ho soud nepravomocně odsoudil k podmíněnému trestu 2,5 roku. Proti verdiktu se odvolal. Pokud by Sněmovna Svobodu ke stíhání nevydala, odvolací soudní řízení by mohlo pokračovat až po skončení jeho poslaneckého mandátu.

V Česku bylo loni nelegálně 4738 cizinců

V Česku loni bylo nelegálně 4738 cizinců, což je o 523 méně než v roce 2016. Více než čtyři tisícovky z nich jsou přitom lidé, kteří do země legálně vstoupili, ale překročili povolenou dobu pobytu. Nejčastěji jde o Ukrajince. Běženců, kteří využili Českou republiku jako tranzitní zemi, ubylo oproti předloňskému roku o dvě třetiny. Policisté jich za celý loňský rok zadrželi 172, hlavně občany Afghánistánu, Sýrie a Iráku. Uvádí to zpráva o nelegální migraci za rok 2017, kterou zveřejnila cizinecká policie.

Třetí skupinu nelegálních migrantů tvoří cizinci odhalení při překročení vnějších schengenských hranic, což jsou v případě ČR mezinárodní letiště. Těch bylo v uplynulém roce dohromady 250, o 28 více než v roce 2016. V této kategorii převažují Albánci. Česká republika podle cizinecké policie není hlavní tranzitní ani cílovou zemí pro migranty.

Českého důchodce odsoudili v Hongkongu za pašování drog

K trestu 27 let vězení byl za pašování drog odsouzený český důchodce v Hongkongu, informoval o tom Český rozhlas. Podle soudu 69 letý muž přivezl z Brazílie do Hongkongu více než tři kilogramy kokainu. Celníci jej zadrželi na letišti v listopadu roku 2016.

Penzista ze Šumavy svoji vinu od začátku popírá a tvrdí, že o drogách v kufru, který dostal jako dárek pro přátele, neměl tušení. Muž neumí žádný cizí jazyk a bez naslouchátka téměř neslyší. Česko má s Hongkongem smlouvu o vydávání, takže je možné, že časem bude převezen do českého vězení. Už vloni byl za pašování drog odsouzen v Hongkongu jiný český důchodce a také na 27 let. I v jeho případě se řeší vydání do České republiky.

Hypoindex: Počet hypoték loni klesl, objem činil opět 226 mld. Kč

Počet sjednaných hypotečních úvěrů loni klesl o téměř 5000 na 109.600, jejich objem činil 225,8 miliardy korun. To bylo téměř stejně jako v rekordním roce 2016. Průměrná úroková sazba za celý loňský rok stoupla na 2,02 procenta, předminulý rok byla 1,87 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. "Zájem o financování hypotečním úvěrem byl opět vysoký, k čemuž přispěly stále velmi příznivé úrokové sazby. V celém roce 2017 byla také zřetelná snaha regulátora hypoteční trh brzdit. Nicméně v tomto ohledu spíše působil nedostatek nemovitostí na trhu, které by bylo možné nakoupit, než důsledky doporučení regulátora," uvedl analytik Fincentra Josef Rajdl.

Výhled na rok 2018 je podle Rajdla nejistý. Odborníci se ale shodují na tom, že hypoteční úvěry budou zvolna zdražovat. Odhad je takový, že na konci letošního roku se sazby budou pohybovat mezi 2,75 až třemi procenty. V kurzu budou stále tříleté a pětileté fixace, ale počty uzavřených hypoték pravděpodobně klesnou, odhadl.

Olomoučtí vědci umí zrušit odolnost bakterií vůči nanostříbru

Vědci Univerzity Palackého v Olomouci našli způsob, jak zrušit odolnost bakterií vůči nanočásticím stříbra, které se v době poklesu účinnosti klasických antibiotik stále častěji používají v lokální antibakteriální léčbě i při prevenci vzniku infekcí. Výzkumníci odhalili mechanismus, jehož pomocí se bakterie nanočásticím stříbra brání a umí jej zablokovat. Nanostříbro by navíc v budoucnu mohlo obnovit ztracenou sílu antibiotik, řekl novinářům ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého Radek Zbořil.

Odolnost bakterií vůči nanočásticím stříbra se vytváří při opakovaném použití a podle Zbořila není podmíněna genetickými změnami, což je velmi důležité. Obranný mechanismus bakterií tak lze poměrně snadno porazit pomocí některých přírodních látek. Objev olomouckých vědců v lednu zveřejnil na titulní straně prestižní časopis Nature Nanotechnology.

Veletrh Gaudeamus představuje středoškolákům možnosti studia na VŠ

V kongresovém centru v pražských Letňanech začíná třídenní veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha. Představí se na něm 213 univerzit, fakult a dalších vzdělávacích institucí, včetně 16 zahraničních vysokých škol. Zájemci o studium se budou moct seznámit s více než 5000 studijními obory. Veletrh se otevře v úterý a ve středu od 08:00 do 16:00 a ve čtvrtek od 08:00 do 15:00.

Akce nabízí tradičně informace zejména středoškolákům, kteří budou letos nebo příští rok maturovat. Největší zájem bude zřejmě o ekonomické obory, společenské vědy, jazyky, medicínu a učitelství. V loňském roce veletrh, který má tradici od roku 2008, navštívilo za dva dny asi 10.000 lidí. Letos organizátoři očekávají zhruba o třetinu lidí více.

Pražská botanická zahrada představila letošní program a parfém

Botanická zahrada Praha představila letošní program a parfém, který byl vyroben ve skleníku Fata Morgana. Postup vzniku parfému je prvním zastavením na Vonné stezce, která je novinkou botanické zahrady. Stanoviště ve skleníku návštěvníkům přiblíží vůně tropických rostlin. Novinářům novinku představil pověřený ředitel Bohumil Černý a kurátorka tropických užitkových rostlin Klára Lorencová.

"Jedním z hlavních poslání botanické zahrady je i výchova a vzdělávání zábavným či netradičním způsobem. Vonná stezka propojí celou naši zahradu prostřednictvím sedmi vonných stanovišť, na nichž zážitkovou formou návštěvníkům představíme aromatické rostliny a jejich vůně," uvedl Černý. Další zastavení na stezce podle něj vzniknou v příštích letech. Vonná stezka je mimo jiné další způsob, jak zintenzivnit zážitek z návštěvy zahrady lidem se zrakovým postižením, dodal. Na prvním zastavení stezky je možné si přivonět k devíti složkám parfému Fata Morgana No. 1 a prohlédnout si měděný kotel, ve kterém parfém zraje. Některé rostliny, z jejichž silic je parfém vyroben, je možné vidět v expozici tropického skleníku. Směsi 21 vonných silic dominuje vůně květů ylang-ylang a citronové trávy.

Nový web provede zájemce po stopách sourozenců Čapkových

Nová internetová stránka nazvaná tematicky Čapek zavede zájemce na místa v Královéhradeckém kraji, která jsou spjatá se životem sourozenců Karla, Josefa a Heleny Čapkových. Web byl spuštěn při příležitosti 100. výročí založení Československé republiky. ČTK to sdělil radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za regionální rozvoj a cestovní ruch Pavel Hečko.

"Tento web je věnovaný životu a dílu Karla, Josefa a Heleny Čapkových. S jeho pomocí si budou moci naplánovat výlet nejen fanoušci těchto autorů, ale i rodiny s dětmi. Nabídka zážitků je široká," uvedl Hečko. Turisté budou moci navštívit například rodiště sourozenců Čapkových (Hronov a Malé Svatoňovice), místo, kde strávili dětství (Úpice a Žernov), kde studovali (Hradec Králové, Vrchlabí, Žacléř) a také Špindlerův Mlýn, kam odcestoval Karel Čapek s budoucí manželkou Olgou Scheinpflugovou a sestrou Helenou na dovolenou.

Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se zhoršily

V Moravskoslezském kraji jsou zhoršené rozptylové podmínky. Prach ve vzduchu na některých místech překročil přípustné hodnoty znečištění víc než dvojnásobně. Nejhůře na tom v úterý ráno byla Ostrava a její městské části Radvanice a Přívoz. Pro Moravskoslezský kraj ale zatím není vyhlášena smogová situace ani jiná regulace.

Stanciu přestoupil do Sparty jako nejdražší fotbalista české ligy

Záložník Nicolae Stanciu přestoupil do Sparty, a stal se tak nejdražším fotbalistou v historii české ligy. Pražský klub za rumunského reprezentanta zaplatí Anderlechtu Brusel v přepočtu zhruba 117 milionů korun. Čtyřiadvacetiletý hráč by měl v týmu zaujmout pozici tvořivého záložníka po Tomáši Rosickém, který v prosinci ukončil kariéru.

Počasí ve středu

Zataženo až oblačno, během dne místy polojasno, zejména v Čechách. Na horách místy, jinde ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, v Čechách místy kolem 7 °C.