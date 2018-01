22-01-2018 09:57 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš: S Bulharskem se shodujeme v migraci i kohezní politice

Česko a Bulharsko se shodují v nutnosti najít celoevropský kompromis při řešení migrace i v tom, že je třeba, aby členské země Evropské unie měly větší vliv při rozdělování financí z kohezních fondů EU. Po jednání s bulharským premiérem Bojkem Borisovem, jehož země nyní předsedá EU, to v Sofii řekl český premiér Andrej Babiš. Kvóty na přerozdělování migrantů označil za "absolutně nepřijatelné". Babiš do Sofie vyrazil především proto, aby jednal o prioritách bulharského předsednictví v Radě EU, které bude trvat do konce června.

Za jeden z hlavních okruhů rozhovoru s Borisovem označil migrační politiku a řekl, že je nutné, aby země EU našly v této věci kompromis. Podle Babiše je "nepřijatelné", aby došlo k přehlasování některých států jako v roce 2015, kdy většina členských zemí proti vůli Česka, Polska, Maďarska a Rumunska kvóty schválila. Kvóty na přerozdělování migrantů jsou podle českého premiéra "neefektivní" a "rozdělují Evropu". Po jednání s Borisovem český premiér rovněž podpořil vstup Bulharska do schengenského prostoru. Balkánská země, která je členem EU od roku 2007, už v roce 2011 splnila formální kritéria pro tento vstup. Babiš svému bulharskému protějšku také poděkoval, že v rámci svého unijního předsednictví Sofia zorganizuje summit o dvojí kvalitě potravin, na kterou dlouhodobě upozorňují země visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Tato schůzka by se měla konat 30. dubna v bulharské metropoli a Česko na ni podle Babiše vyšle přinejmenším ministra.

Škoda po požáru hotelu v Praze přesáhne podle odhadu 20 mil. Kč

Škoda, kterou způsobil sobotní požár v hotelu Eurostars David v pražské Náplavní ulici, přesáhne podle odhadu hasičů 20 milionů korun. Mluvčí hasičů Martin Kavka to uvedl na twitteru. Hotel patří španělskému hotelovému řetězci Hotusa. Požár si vyžádal čtyři oběti a zařadil se mezi nejtragičtější v Česku. Policie případ prověřuje pro trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Na místě zemřeli jednadvacetiletý Němec a o rok mladší Jihokorejka. V nemocnici pak těžkým zraněním podlehly dvě ženy, jejichž totožnost policisté stále zjišťují. Podle policejního mluvčího Jana Daňka policisté mají indicie o jejich identitě. Oheň se šířil do vyšších pater po dřevěném obložení kolem schodiště. Na závěry vyšetřovatelů o příčinách se čeká. První informace hovořila o požáru klimatizace, vyšetřovatelé ale zkoumají všechny možnosti.

Po sobotním požáru hotelu Eurostars David v pražské Náplavní ulici zůstávají v nemocnicích dva zranění. Ostatní byli propuštěni. Vyplynulo to z dosavadních zjištění ČTK od mluvčích nemocnic, kam záchranáři po požáru rozvezli raněné. Požár nepřežili čtyři lidé, z toho dva cizinci zemřeli na místě ještě před příjezdem záchranářů a dvě ženy později podlehly zraněním v nemocnici. Záchranáři vyšetřili při zásahu u požáru 34 lidí a do nemocnic převezli osm lidí, z toho čtyři museli oživovat.

Adecco: Česko je 25. nejatraktivnější zemí pro práci na světě

Česko je pětadvacátou nejatraktivnější zemí na světě z hlediska pracovních podmínek a příležitostí. V regionu střední a východní Evropy je první. Světové prvenství patří Švýcarsku, následují Singapur, USA, Norsko, Švédsko a Finsko. Vyplývá to z globální studie společnosti Adecco, která hodnotila 119 zemí světa na základě jejich schopnosti přitahovat, rozvíjet a udržet talentované pracovníky. Nadprůměrné hodnocení Češi získali především díky vysoké úrovni odborných a technických dovedností a dále poměrně dobré úrovni genderové rovnosti a možností sociální mobility. Česko by se naopak mělo zlepšit zejména ve větším zájmu přijímat talentované pracovníky ze zahraničí, vyšší toleranci menšin či zefektivnění vzájemné kooperace mezi firmami.

CzechTrade podpoří desítku potravinářů na veletrhu v Kolíně nad Rýnem

Agentura pro podporu českého exportu CzechTrade bude příští týden prezentovat desítku českých potravinářských výrobců na veletrhu ISM v Kolíně nad Rýnem. Ten patří k nejdůležitějším světovým akcím v oboru sladkostí a cukrárenských výrobků. Navštěvuje ho 40 tisíc lidí ze 70 zemí světa. „Cílem agentury je podpořit firmy při vstupu na zahraniční trhy a pomoci jim tam uspět,“ říká generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal. Díky agentuře tak mají české firmy, které neplánují samostatnou expozici, možnost prezentovat své produkty potenciálním obchodním partnerům. Expozice CzechTrade bude na ploše více než 130 metrů. Jak uvedl například Jiří Černý, výrobce medových dortů, díky podpoře CzechTrade, se jim podařilo prorazit na německý trh i na netradiční trhy Saúdské Arábie a Kataru.

KMV koupí českou, slovenskou a maďarskou pobočku PepsiCo

Karlovarské minerální vody (KMV) koupí od nadnárodní společnosti PepsiCo její pobočky v Česku, Maďarsku a na Slovensku s celkovými ročními tržbami 4,2 miliardy korun. Obchod by měl být dokončen v prvním pololetí letošního roku, čeká se na souhlas antimonopolních úřadů. KMV za loňský rok očekávají tržby osm miliard korun. Akvizicí jim tak vzrostou o polovinu a stanou se největším dodavatelem minerální vody a nealkoholických nápojů v těchto třech státech. Převzetím poboček získají tři firmy s celkem zhruba 900 zaměstnanci a dvěma výrobními závody.

Plaga předal v Karolinu jmenovací dekrety novým profesorům

Nové profesorky a profesoři vysokých škol v Karolinu převzali jmenovací dekrety od ministra školství v demisi Roberta Plagy (ANO). Jsou mezi nimi zejména technici, lékaři a chemici. Oceněni byli odborníci z přírodovědných, humanitních i uměleckých oborů. Celkem jich prezident Miloš Zeman na konci roku jmenoval 52. Na rozdíl od některých případů v minulosti nyní žádného kandidáta neodmítl. Profesorský titul získali mimo jiné držitel šesti Českých lvů za nejlepší kameru Vladimír Smutný a režisérka Helena Třeštíková. Smutný spolupracoval na řadě snímků, mezi které patří třeba oscarový Kolja, Smrt krásných srnců, Tmavomodrý svět nebo Tobruk. Třeštíková je autorkou více než 40 dokumentárních filmů, zajímala se nejvíce o lidské osudy, mezilidské vztahy a sociální problémy. Známé jsou především Manželské etudy, Marcela nebo René natáčené časosběrnou metodou. Profesory se stali také například ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík nebo loňský laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě fyzik Jan Peřina, který se věnuje optice.

Zamořená oblast africkým morem se zmenší na 40 pct okresu Zlín

Oblast zamořená africkým morem prasat se od 1. února zmenší zhruba na 40 procent okresu Zlín. Zahrne především jeho severní část. Novinářům to dnes ve Zlíně řekl ministr zemědělství Jiří Milek (ANO). Velkochovy prasat se díky chystané změně ocitnou mimo sledovanou zónu, což jim má pomoci s odbytem. V místech vyňatých ze zamořené oblasti, budou moci lidé opět jíst maso z ulovených divočáků. O zmenšení zamořené oblasti rozhodla na žádost ČR Evropská komise. Dnes se na Zlínsko vrátili policejní odstřelovači, opět pomůžou s lovem divočáků. Zamořená oblast zahrnovala od loňského 3. července celý okres Zlín. V zemi se nákaza, která není nebezpečná pro člověka, objevila poprvé loni v červnu na okraji Zlína.

Notáři: Češi loni uzavřeli rekordní počet manželských smluv

Pro manželskou smlouvu si loni k notářům přišlo 10.188 párů, což je o téměř 400 meziročně víc. ČTK o tom informovala Notářská komora, podle které jde o nejvyšší záznam v jejích statistikách, tedy od roku 2009. Zřejmě jde i o nejvyšší číslo vůbec. Manželskou smlouvou česká legislativa umožňuje manželům a nastávajícím manželům upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanoví zákon. "Češi už manželskou smlouvu nevnímají jako projev nedůvěry, jako tomu bývalo dříve," uvedl prezident Notářské komory Radim Neubauer. Manželskou smlouvu podle něj nevyužívají jen mladí snoubenci, ale také rozvedení lidé, kteří se z krachu svého předešlého manželství poučili a preferují oddělený majetkový režim. Často také kvůli tomu, aby svůj majetek zachovali pro děti z prvního svazku, dodal.

Český designér má po židli a autě světovou cenu za kartáček

Český designér Petr Novague dostal cenu Good Design Award, nejstarší světovou cenu za design a inovace. Ocenění mu přinesl barevný kartáček na zuby Spokar I X pro Spojené kartáčovny a je již třetím tímto oceněním Novaquovy tvorby. ČTK to dnes řekla mediální zástupkyně studia Novague Martina Pařízková. Ceny se udílejí na přelomu roku, o ocenění kartáčku tvůrci informovali poté, co se dohodla jeho výroba. Ne všechny výrobky, principy a inovace, které sbírají designové ceny, se pak skutečně dostanou do světa. Kartáček, podobně jako letos třeba další český zástupce, firma mmcité s betonovým odpadkovým košem Better, uspěl v konkurenci několika tisíc přihlášených produktů ze 48 zemí.

Novaque, občanským jménem Petr Novák, vystudoval produktový design na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, design studoval i v Německu a na Slovensku. Kromě své celohliníkové stohovatelné židle Edge bodoval v také několikrát v soutěži Red Dot. Navrhl design smartphonu Verzo nebo nový model kola Favorit.

Raškovka jde na odbyt, čepic se vyrobí další tisíce

Prvním českým pomyslným vítězem nadcházející zimní olympiády je Raškovka. Čepice podobná té, v níž závodil skokan na lyžích Jiří Raška a v roce 1968 v ní získal v Grenoblu první českou zlatou medaili ze zimní olympiády, jde na dračku. Ze všech kusů olympijské kolekce se prodává nejvíce, v prodeji pro veřejnost je už jen v nejmenší velikosti. Chystá se proto výroba dalších tisíců kusů. Čepice, která je symbolem olympijské kolekce, je v barvách trikolory a s bílou bambulí.

V únoru uplyne již 50 let od zlatých Raškových skoků. "Je prima vzdát mu takhle hold," řekl loni v listopadu Raškův vnuk Jan Mazoch. Sám by se z velkého můstku jen v čepici nespustil. "Ze stodvacítky bych si to netroufl ani náhodou, nač pokoušet osud," řekl tehdy Mazoch, který zažil na můstku těžký pád, po kterém byl několik dnů v bezvědomí.

Sport

Rychlobruslařka Martina Sáblíková úspěšně zvládla generálku na olympijské hry v Pchjongčchangu. V Erfurtu sice při Světovém poháru nedokázala vybojovat vytoužený triumf na trati 3000 metrů, i s třetím místem však byla nakonec vcelku spokojená. Po zdravotních problémech, které ji od začátku sezony provázely, věří, že v Koreji bude schopná opět bojovat o medaile. I pro Karolínu Erbanovou byla akce v Erfurtu generálkou na olympiádu. Zatímco na pětistovce dokázala vybojovat zlato a stříbro, na kilometru byla dvakrát pátá.

První medaili v roce 2018 pro české judo vybojoval David Klammert. Na Grand Prix v Tunisu získal ve váze do 90 kilogramů bronz, když prohrál jen v semifinále. Je to jeho nejcennější medaile, dosud byl bronzový jen na Světových pohárech v Minsku a Katowicích. Ve světovém žebříčku se posune do nejlepší dvacítky. V semifinále byl nad Klammertovy síly pozdější vítěz Islam Bozbajev z Kazachstánu. V boji o bronz český judista jasně přepral Brazilce Rafaela Maceda, kterému nasadil ipon po 77 vteřinách.

Tenisté Tomáš Berdych a Karolína Plíšková postoupili do čtvrtfinále Australian Open. Šestá nasazená Plíšková porazila v českém osmifinále Barboru Strýcovou 6:7, 6:3, 6:2 a narazí na světovou jedničku Simonu Halepovou z Rumunska. Devatenáctka Berdych porazil Itala Fabia Fogniniho hladce 6:1, 6:4, 6:4 a posedmé si v Melbourne zahraje čtvrtfinále, ve kterém se utká s obhájcem titulu Rogerem Federerem. Se Švýcarem loni prohrál ve třetím kole.

Počasí

Oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem -2 °C.

V Krkonoších a Jizerských horách klesla teplota pod minus deset stupňů Celsia a na Jizerce bylo dokonce minus 17 stupňů.