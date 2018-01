20-01-2018 12:07 | Libor Kukal

Požár hotelu v Praze si vyžádal dvě oběti

Požár hotelu Eurostars David v Náplavní ulici v Praze si vyžádal životy přinejmenším dvou lidí, zraněných jsou desítky, z toho někteří ve velmi vážném stavu. Mezi zraněnými jsou i dva hasiči. V budově se nacházelo zhruba 40 osob, které převzali do péče záchranáři. Podle informací ČTK hasiči budovu stále prohledávají, počet obětí tak nemusí být konečný. V budově nejde proud, takže zásah je mimořádně náročný a potrvá dlouho do noci. O příčínách požáru zatím není nic známo.

Česká armáda loni posílila o více než tisíc vojáků

Česká armáda pokračuje v intenzivním náboru nových vojáků. V loňském roce bylo do ozbrojených sil nově přijato 2173 vojáků, služební poměr naopak ukončilo 820 lidí, čistý nárůst početního stavu profesionálních vojáků tedy byl 1353. Armáda uplatňuje přísná kritéria pro výběr nových příslušníků ozbrojených sil. Z více než 10 tisíc zájemců loni požadavky splnilo okolo 20% lidí.

Plánovaný personální stav armády je nyní naplněn na 82 procent. Po doplnění početního stavu se ale nábor nezastaví, podle dlouhodobých plánů se má početní stav armády zvýšit až 5 tisíc tabulkových míst.

Vláda chce finančně podpořit libyjskou pobřežní stráž

Česká vláda plánuje převedení přibližně 225 milionů korun do fondu Evropské unie pro Afriku. Tento fond je určen na financování projektů, které by měly zastavit nebo alespoň zmírnit migrační krizi. Český dar je konkrétně určen pro Libyi.

V loňském roce již česká vláda darovala na činnost libyjské pobřežní a námořní stráže 25 milionů korun. Od minulého roku rovněž funguje společný česko-italský projekt zaměřený na zlepšení situace v Pobřeží slonoviny. Vláda bude o darování peněz hlasovat příští týden ve středu.

Slováci mají stále větší zájem o studium v Česku

Podíl Slováků u přijímacích zkoušek na české vysoké školy stále stoupá, u přihlášek podaných v roce 2016 tento podíl stoupnul na 8,9% všech zájemců o studium. V absolutních číslech počet slovenských studentů v ČR klesá, což je ale dáno demografickým vývojem v Česku i na Slovensku. Počet studentů se totiž snižuje celkově, na vysokých školách teď studují slabé populační ročníky z 90. let minulého století.

Jak vyplývá z údajů ČTK, celkem se v minulém akademickém roce na české vysoké školy přihlásilo 127 218 uchazečů. Z toho bylo 11 327 Slováků, kteří podle analýzy podali 20.379 přihlášek ke studiu. Hlásili se tedy i na více oborů najednou.

Slovenští studenti studují v Česku na veřejných školách v češtině mají stejné podmínky jako domácí studenti, nemusí tedy platit školné. Písemné práce obvykle mohou odevzdávat ve slovenštině.

Česká města se společně představí na veletrhu v Cannes

Tři největší česká města připraví společnou expozici pro prestižní veletrh investičních a developerských příležitostí, který se koná ve francouzském Cannes. Praha, Brno a Ostrava ve společné expozici s názvem Czech Cities ukáží zájemcům volné plochy vhodné pro realizaci velkých projektů.

„Navážeme na společnou prezentaci měst a regionů, kterou jsme poprvé vyzkoušeli na loňském veletrhu MIPIM s Prahou a Brnem a úspěšně rozšířili o kraje v říjnu 2017 na veletrhu Expo Real v německém Mnichově,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura. „Důvody pro uspořádání společné expozice jsou v podstatě dva. Především je daleko atraktivnější pro investory a developery, kteří ji vnímají jako společnou expozici České republiky, a je o ni daleko větší zájem. A samozřejmě to má i finanční efekt,“ vysvětlil Macura.

Zatímco obě loňské expozice připravovala Ostrava, letos se koordinace ujme Praha. Společná expozice bude v Cannes opět vystavěna na ploše 253 m².

Wizz Air radikálně sníží počet letů z Prahy

Maďarská nízkonákladová společnost Wizz Air zruší v polovině června svou základnu na Letišti Václava Havla v Praze a omezí počet linek z devíti na tři. Zachovány zůstanou pouze lety do Londýna, italského Bari a do Kutaisi v Gruzii. V současnosti Wizz Air létá z Prahy také například do Reykjavíku, Tel Avivu, Milána nebo Benátek.

Pasažérům, kteří si již v předstihu koupili letenky na zrušené lety, společnost vyplatí kompenzaci ve výši 120 procent původní ceny letenky. Zaměstnancům pražské základny společnost Wizz nabídne práci v pobočce v jiné zemi, včetně pomoci s přestěhováním.

Ledecká vyhrála čtvrtý paralelní obří slalom v sezóně

Ester Ledecká vyhrála další závod Světového poháru v paralelním obřím slalomu v Rogle a to už počtvrté v této sezóně. Finále vyhrála díky chybě soupeřky Claudii Rieglerové.

V semifinále porazila Ledecká Slovinku Gloriu Kotnikovou a zajistila si tak postup do finále. V tom nejdříve ztrácela na svou soupeřku Rakušanku Claudii Rieglerovou, ale ta po chybě v poslední části trati vypadla.

„Věděla jsem, že kdybych vyhrála, tak je to hattrick v řadě. Samozřejmě mám strašnou radost a mám vždycky radost z vítězství na jakémkoliv kopci,“ popisovala své pocity po závodě pro Radiožurnál Ledecká.

Karolína Plíšková vyřadila Šafářovou a čeká ji další Češka

Karolína Plíšková porazila v třetím kole Australian Open svou krajanku Lucii Šafářovou. Plíšková suverénně vyhrála po setech 7:6 a 7:5. V dalším kole se opět střetne s českou hráčkou, tentokrát s Barborou Strýcovou, která ve třetím kole přehrála Američanku Bernardu Peraovou.

Do osmifinále postoupil i Tomáš Berdych, který ve 3. kole porazil Argentince Juana Martína Del Potra 6:3, 6:3, 6:2.

Předpověd počasí

Předpověď počasí na neděli: Zpočátku zataženo a na většině území občasné sněžení, na jihovýchodě a východě i trvalejší. Během dne postupně oblačno až polojasno a jen ojediněle sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. Mírný severozápadní vítr 2 až 5 m/s.