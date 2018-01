19-01-2018 08:46 | Martina Bílá

Sněmovna vydala premiéra Babiše a poslance Faltýnka ke stíhání

Policie bude moci pokračovat ve stíhání premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka v případu padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Sněmovna oba poslance vydala ke stíhání zhruba po 4,5hodinové debatě. Pro Babišovo a Faltýnkovo vydání hlasovalo shodně 111 ze 180 přítomných poslanců. Proti bylo 69 poslanců.

Babiše a Faltýnka policie obvinila už před volbami pro podezření z dotačního podvodu. Babiše podezírá i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Oba poslanci tvrdí, že se žádného trestného činu nedopustili. Jde podle nich o politickou kauzu.

Drahoš a Zeman se před volbami střetnou na ČT a Primě

Prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Miloš Zeman se v předvolebních debatách sejdou v České televizi a v televizi Prima. Na twitteru to uvedl Drahoš. Debatu v České televizi bude moderovat Světlana Witowská. Moderátorem debaty na Primě bude Karel Voříšek. Televize Nova plánuje předvolební debatu odvysílat, přestože se jí zúčastní pouze Zeman.

Drahoš a Zeman se neshodou na počtu debat. Zeman přislíbil účast čtyřem televizím, změnil tak svůj původní záměr debat se vůbec neúčastnit a přehodnotil i stanovisko, že více než dva duely by byly nudné. Drahoš trvá na dvou debatách.

Šéf NSZ Zeman: Nepodložená vyjádření podrývají důvěru v justici

Nepodložená politická prohlášení o vyšetřování podrývají důvěryhodnost justice, která nemá možnost se bránit. ČTK to napsal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v reakci na slova premiéra Andreje Babiše (ANO), který se ve Sněmovně před hlasováním o svém vydání k trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda hájil slovy, že v Česku je možné objednat si stíhání a dostat někoho do vězení. Pokud výroky nejsou opřené o konkrétní poznatky, jde o nepodložená politická prohlášení, uvedl Zeman. Premiérova slova odmítla i policie ČR.

Pražské městské státní zastupitelství nechtělo Babišovy výroky komentovat, ministerstvo spravedlnosti odkázalo na vyjádření ministra Roberta Pelikána (ANO). Pelikán ve svém vystoupení ve Sněmovně stručně řekl, že nechce žít v zemi, kde ministr spravedlnosti zastavuje trestní stíhání.

Česko by podle ministra mělo snížit stavy divočáků až o 90 procent

Evropa by kvůli africkému moru prasat měla prudce snížit stavy divočáků, je přesvědčen český ministr zemědělství Jiří Milek. V Česku by podle něj měly klesnout až o 90 procent. Milek to řekl českým novinářům na berlínském zemědělském a potravinářském veletrhu Grüne Woche. Na opatření v souvislosti s africkým morem prasat by letos Česko mohlo dát kolem 200 milionů korun.

"Pokud se máme jako Evropa v nějaké době očistit od této nákazy, tak musíme rapidně snížit v celé Evropě stav černé zvěře," řekl Milek na dotaz ČTK. "V současnosti je odhad mezi 40 až 50 kusy na tisíc hektarů honitby, kde se černá zvěř vyskytuje," uvedl. "My bychom museli odstřelit tolik divočáků, aby zůstalo maximálně pět kusů na těch tisíc hektarů," vyjádřil své přesvědčení. Potom by se podle něj choroba šířila tak pomalu, že by vlastně sama vymřela. V Česku se zatím nákaza, která není nebezpečná pro člověka, objevila v okolí Zlína.

Před 49 lety zemřel Jan Palach, připomnělo jej setkání v Karolinu

Zástupci akademiků a studentů si v Karolinu připomněli 49. výročí úmrtí Jana Palacha. Student filozofické fakulty se v lednu 1969 upálil na protest proti lhostejnosti spoluobčanů po vpádu armád Varšavské smlouvy do Československa, na následky zranění 19.ledna v nemocnici zemřel. Jeho čin řečníci označili za mimořádně hrdinský. Měl by podle nich inspirovat lidi k tomu, aby si i v dnešní době více vážili svobody a demokracie.

Na takzvaném Husově dvorku, kde byla před 49 lety vystavena rakev s Palachovými ostatky, se sešlo přibližně 70 lidí. Promluvil k nim rektor Univerzity Karlovy a profesor evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jakub Trojan, který jako evangelický farář Palacha pohřbíval.

Praha pro auta a tramvaje uzavřela Libeňský most

Po pražském Libeňském mostě od pátku neprojedou auta ani tramvaje. Magistrát most zavřel hodinu po půlnoci, část stavby je totiž v havarijním stavu. Oprava potrvá minimálně tři týdny. Lidé se kvůli uzavírce musí připravit i na změny v MHD.

Na problémy, které se s uzavírkou pojí, upozorňují starostové městských částí, které most přes Vltavu spojuje. Třeba lidovecký starosta Prahy 7 Jan Čižinský tvrdí, že se uzavírka dotkne až 100 tisíc obyvatel. Libeňský most je podle něj jednou z hlavních tepen do Holešovic.

ČOI loni kontrolovala autobazary. Své zákazníky klame téměř 60 procent z nich

Stáčení tachometrů nebo neuvádění dřívější nehody vozidla - to jsou nejčastější praktiky autobazarů, které loni zjistila Česká obchodní inspekce(ČOI). Z celkem 65 kontrolovaných prodejců ojetin své zákazníky klame 57 procent. Situace se oproti roku 2016 nezlepšila, uvedla ČOI v tiskové zprávě.

Česká obchodní inspekce provedla od 22. května do 31. října 2017 kontrolní akci zaměřenou na dodržování právních předpisů při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel. Hlavním cílem bylo ověření, jakým způsobem jsou poskytovány informace o jejich vlastnostech, zejména o počtu najetých kilometrů. Dále se zaměřila na správnost poskytování informací při uzavírání kupních smluv, jako například, počet předchozích majitelů nebo zda bylo vozidlo havarováno.

Praha rozeslala asi 2500 pokut nesprávným adresátům

Pražský magistrát nesprávně rozeslal stovky pokut za dopravní přestupky. Lidé v poštovních obálkách se svým jménem a adresou dostali výzvu k úhradě, která byla určena někomu jinému. Úřad chybu vysvětluje poruchou systému na automatické zpracování dat a upozorňuje, že chybně obeslaní lidé pokuty platit nemají.Případ chybně rozeslaných pokut začal prověřovat i Úřad pro ochranu osobních údajů.

Chyba prý vznikla při automatizovaném zpracovávání dat. To potvrzuje také mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman s tím, že magistrát o chybě ví právě od minulého týdne. „Došlo k selhání technologie obálkovací linky. Již tuto situaci řešíme s autorizovaným servisem. V souboru všech výzev, které jsme zaslali, mluvíme zhruba o 2500 lidech. Odbor dopravně správních činností obdržel již několik stovek stížností." Lidem podle mluvčího žádné nepříjemnosti nehrozí. „Nesprávně zaslané písemnosti můžou všichni, komu přišly, považovat za bezpředmětné. Nebude k nim přihlíženo. Nemůžeme a nikdo ji po něm ani nebude vymáhat."

Fotografie Rožmberku si na Instagramu prohlédlo přes 10 mil. lidí

Fotografie Rožmberku nad Vltavou se objevily na jedné z nejsledovanějších turistických instagramových platforem Beautiful destinations. Snímky města si tak prohlédlo přes deset milionů lidí. Rožmberk nad Vltavou se na Beautiful destinations dostal do společnosti světových destinací jako New York, Paříž, Barcelona nebo Benátky. Fotografie na Českokrumlovsku pořídila Christina Tan z Indonésie, jejíž tvorbu na Instagramu sleduje půl milionu lidí. ČTK to řekl Jiří Mánek z Turistického spolku Lipensko.

Město Rožmberk bylo založeno ve 13. století a je úzce spjato s významným šlechtickým rodem Rožmberků. Dominantu představuje středověký hrad nad Vltavou, jedno ze sídel rodu.

Ibisi skalní z Ostravy létají ve Španělsku

Mladí ibisi skalní z ostravské zoo už létají v přírodě ve Španělsku. Ostravská zoologická zahrada se stejně jako například u sov zapojila do repatriačního projektu a do Španělska loni poslala tři mláďata vzácných opeřenců. Zoo tak pomáhá zachránit jedny z nejohroženějších ptáků světa před úplným vyhubením.

Ibis skalní žil v minulosti v Evropě, severní Africe a na Středním východě. Ztráta přirozeného prostředí i vliv člověka a další faktory ale na mnoha místech přispěly k jeho vyhubení. Ibisy skalní chová ZOO Ostrava od roku 2008. V Česku se dostali do povědomí v zimě 2016, kdy jich ze sněhem poničené voliéry v pražské zoologické zahradě několik uletělo. Do jejich záchrany se tehdy ve značné míře zapojila veřejnost.

Erbanová poprvé vyhrála ve Světovém poháru závod na 500 m

Rychlobruslařka Karolína Erbanová poprvé v kariéře vyhrála ve Světovém poháru závod na 500 metrů. Česká reprezentantka využila toho, že v Erfurtu chyběly nejrychlejší dvě sprinterky této sezony Nao Kodairaová z Japonska a I Sang-hwa z Koreje, a připsala si druhý triumf v seriálu. V prosinci 2012 byla nejrychlejší na kilometru v čínském Charbinu.

Pětadvacetiletá Erbanová se představila v závěrečné rozjížďce společně s úřadující mistryní Evropy Vanessou Herzogovou z Rakouska, kterou porazila o deset setin sekundy. V průběžném hodnocení disciplíny se posunula na třetí místo.

Počasí v sobotu

Oblačno až zataženo s občasným sněžením, zpočátku na Moravě a ve Slezsku, během dne přechodně i v Čechách místy polojasno. Nejvyšší teploty 0 až 4 °C.