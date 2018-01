18-01-2018 10:35 | Zdeňka Kuchyňová

Prezident Zeman přijme demisi vlády příští týden ve středu

Prezident Miloš Zeman přijme demisi menšinové vlády ANO ve středu 24. ledna. Telefonicky se na tom domluvil s premiérem Andrejem Babišem (ANO). ČTK to řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Babišova menšinová vláda schválila demisi ve středu pět týdnů po jmenování. Reagovala tak na úterní hlasování Sněmovny, ve kterém nedostala důvěru, když ji podpořili pouze poslanci vládního hnutí.

Očekává se, že prezident Babiše pověří i skládáním nového kabinetu. Jeho další jmenování však před týdnem podmínil tím, že Babiš bude mít ve Sněmovně zaručených 101 hlasů, tedy dostatečnou většinu pro získání důvěry.

Exportéři: Český vývoz byl loni 4,2 bilionu Kč, letos růst zvolní

Export českých firem se loni přiblížil rekordní úrovni 4,2 bilionu korun, což bylo meziročně o pět procent víc. Kvůli sílící koruně, nedostatku pracovníků a nedostatečné výrobní kapacitě firem tempo růstu vývozu letos zvolní. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Asociace exportérů a Raiffeisenbank. "Automobilový průmysl jako tradiční tahoun vývozu v tuto chvíli již ve třech skupinách ze šesti zaznamenává stagnaci, či dokonce propad proti roku 2016," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Loňský rekordní export zůstane podle něj v dalších letech pravděpodobně nepřekonán.

CzechTourism: Zájem zahraničních turistů o ČR roste

Zájem zahraničních turistů o Českou republiku v posledních letech roste. Turisté jezdí stále více také do regionů, i když hlavním lákadlem je stále Praha. Podle ředitelky agentury CzechTourism Moniky Palatkové se loni v hromadných ubytovacích zařízení v České republice ubytovalo kolem 10 milionů zahraničních turistů. Meziroční růst odhadla kolem deseti procent. Palatková to řekla na veletrzích cestovního ruchu v Brně. K deseti milionům zahraničních turistů ubytovaných v hotelech a penzionech je podle ní nutné přičíst ještě poměrně vysokou jednodenní návštěvnost a návštěvnost v individuálních ubytovacích zařízeních. CzechTourism láká do republiky i turisty ze vzdálených destinací. Palatková zmínila Indii, Čínu, Jižní Koreu, kde jsou nárůsty 30 až 50 procent.

Památkáři letos představí veřejnosti aktivity českých šlechticů ve službách evropské diplomacie. Týká se to například rodu Černínů, kterým bude věnována samostatná expozice na zámku v Jindřichově Hradci, zjistila ČTK na veletrhu Regiontour v Brně. Národní památkový ústav se věnuje šlechtě dlouhodobě. Většinou dosud mapoval osudy jednotlivých rodů. Ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích Petr Pavelec řekl, že ve sbírkách je řada unikátů. Zmínil turecký stan uložený v Jindřichově Hradci. "Je to naprostý unikát z roku 1644, který získal Heřman Černín, který byl opakovaně vyslancem rakouských císařů do Osmanské říše. Stan byl diplomatický dar," uvedl Pavelec. Dalším unikátem je zlatý eggenberský kočár, který zná většina návštěvníků zámku v Českém Krumlově. Byl vyrobený v roce 1638 v Římě.

Rus vězněný v Praze trpí podle Izvestijí bolestmi, ČR to popírá

Pod titulkem Pomalá smrt v českém vězení ruský list Izvestija upozornil na údajně vážné zhoršení zdravotního stavu Rusa Jevgenije Nikulina, který v pankrácké věznici v Praze čeká na rozhodnutí o svém dalším osudu. České úřady zprávu ruského listu popřely. Třicetiletého Rusa zadržela v říjnu 2016 v Praze česká policie na základě amerického zatykače. USA ho viní z útoků na sociální sítě. O jeho vydání žádá i Rusko. Přípustnost extradice do obou zemí už potvrdily české soudy, konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti. Robert Pelikán (ANO) dostal před loňskými Vánocemi k dispozici Nikulinův spis a od té doby mu běží tříměsíční lhůta, v níž případně může věc předložit ještě Nejvyššímu soudu.

Nikulin je podle advokáta Vladimira Makejeva fakticky v úplné izolaci, trpí prudkými bolestmi a nedostává se mu náležité péče. Mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová na dotaz ČTK sdělila, že Nikulinovo zdraví se od nástupu do české vazby nezhoršilo. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová doplnila, že informace uvedená v listu Izvestija není pravdivá. Nikulin tvrdí, že americká obvinění vycházejí pouze z tvrzení agentů FBI, kteří po něm prý výměnou za beztrestnost chtěli, aby se přiznal k proniknutí do elektronické pošty neúspěšné prezidentské kandidátky Hillary Clintonové na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina.

Vnitro brzy rozhodne o azylu pro čínské křesťany, uvedl premiér

Ministerstvo vnitra brzy rozhodne o žádostech sedmi desítek čínských křesťanů o udělení azylu v Česku. Na dotaz lidovce Jana Čižinského to při sněmovních interpelacích řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Čižinský tvrdí, že úřady už překročily zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí. Nejzazší činí 18 měsíců, přičemž žádosti byly podle něho podány před dvěma lety. Babiš popřel, že by byly lhůty překročeny. Vnitro shromáždilo podle něho všechny podklady, jak je požaduje zákon. Téma udělení azylu čínským křesťanům nebylo ve Sněmovně poprvé. Už předloni v září tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) při interpelacích vyloučil, že by důvodem prodloužení azylového řízení byly politické tlaky nebo české zájmy v Číně.

Akademie věd udělila ceny za fyziku, biologii a geologii

Ocenění za fyziku, geologii a biologii předala předsedkyně Akademie věd (AV ČR) Eva Zažímalová třem vědcům, kteří přispěli k významnému rozvoji těchto oborů. Jednu z medailí převezme František Krahulec z Botanického ústavu AV ČR, další dvě dostanou zahraniční odborníci, kteří úzce spolupracují s českými vědci. Krahulec popsal, jak příroda reaguje na změny krajiny a zásahy člověka, konkrétně na příliv cizích nebo geneticky modifikovaných druhů.

Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách převezme profesor Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne Jean-Luc Martin, který letos oslaví 80. narozeniny. Martin proslul již v 80. letech studiemi o chování materiálů v jaderných reaktorech. Na řadě experimentálních metod ses ním podíleli čeští vědci. V oboru geologie získá medaili Františka Pošepného slovenský badatel s úzkou vazbou na Česko Jozef Michalík z Geologického ústavu Slovenské akademie věd. Tento ústav Michalík v minulosti i vedl. Kromě toho je popularizátorem geologie, autorem učebnic a organizátorem odborných konferencí a exkurzí. S českou vědeckou komunitou úzce spolupracoval při výzkumu Českého masívu a jeho východního předpolí.

Ekonomickou situaci ČR kladně hodnotí nejvíce lidí od r. 1999

Ekonomickou situaci v Česku na konci loňského roku kladně hodnotilo 45 procent lidí, nejvíce od roku 1999. Dosavadní maximum bylo 40 procent z počátku roku 2017. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který má ČTK k dispozici. Téměř dvě pětiny lidí uvedly, že nepovažují současnou ekonomickou situaci v ČR za ani dobrou, ani špatnou. Proti říjnovému průzkumu se počet lidí, podle kterých je ekonomická situace Česka dobrá, zvýšil o osm procentních bodů. Naopak podíl negativního hodnocení klesl od této doby o šest bodů na minimum 14 procent. Průzkum uskutečnilo CVVM v první polovině prosince 2017 a zúčastnila se ho tisícovka obyvatel České republiky starších 15 let.

EK oznámila pružnější pravidla pro určování sazeb DPH

Nová a pružnější pravidla pro stanovování sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) navrhla Evropská komise členským zemím EU. Znamenat to má možnost více různých sazeb pro různé kategorie zboží a služeb a také nový seznam těch, které mohou být zařazeny do snížených sazeb. Komise chce také zjednodušit pravidla tak, aby malým a středním firmám snížila náklady s DPH spojené. Unijní státy budou muset zajistit, aby vyvážený průměr sazeb činil alespoň 12 procent. V unii dosud pro DPH platí pravidla přijatá už v roce 1993, která členským zemím dovolují využívat dvě snížené sazby daně ve výši nejméně pět procent, a to jen na několik odvětví a produktů. Za určitých podmínek mohou některé státy ještě uplatňovat supersníženou či nulovou sazbu. V 90. letech minulého století systém vznikal jen jako dočasný.

Eurostat: Ceny bytů a domů rostly v ČR opět nejrychleji ze zemí EU

Ceny bytů a domů v Česku rostly ve třetím čtvrtletí loňského roku podobně jako v předchozích měsících nejrychleji ze zemí Evropské unie. Meziročně se zvýšily o 12,3 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Více než desetiprocentním tempem rostly ceny také v Irsku, Portugalsku, Maďarsku a Nizozemsku, naopak v Itálii o 0,9 procenta klesly. V celé EU se ceny zvýšily v průměru o 4,6 procenta. "Ceny českých nemovitostí i nadále rostou nejrychleji v celé EU, i když jejich tempo, zdá se, zpomaluje," sdělil ČTK analytik ČSOB Petr Dufek. Tempo zdražování bytů v Česku by podle něj mělo zpomalit kvůli postupnému nasycování poptávky, růstu úrokových sazeb i zpřísňování podmínek pro poskytování hypoték ze strany ČNB. Sázet lze i na rychlejší rozjezd výstavby.

Už 5000 lidí vidělo dům české designérky Lucie Koldové v Kolíně

Na 5000 návštěvníků už zhlédlo projekt Das Haus (dům) české designérky Lucie Koldové na mezinárodním veletrhu interiérového designu imm v Kolíně nad Rýnem. Koldová je první Češkou, která dostala možnost tímto způsobem v západoněmeckém městě představit své dílo. Kolínský veletrh interiérového designu každoročně požádá jednu z mladých osobností světové designové scény, aby vybudovala model domu podle svých představ. Pro letošní veletrh, jehož brány se otevřely v pondělí a budou otevřené do neděle, padla volba na pětatřicetiletou Češku. "Nenajdete zde kuchyň, myslím, že je řada příjemnějších věcí, kterým se člověk může doma věnovat," podotýká Lucie Koldová. Nepřehlédnutelná je například šatna v sytě červené barvě, která může připomínat svatyni. V domě, na němž Koldová pracovala devět měsíců, jsou k vidění i kousky od českých návrhářů.

Záchranáři vyprostili v Jeseníkách skialpinistu ze sesuvu sněhu

Se zraněním nohy vyvázl pětatřicetiletý skialpinista, kterého zavalil náhlý sesuv sněhu ve Velkém Kotli v Jeseníkách. Zraněnému muži z místa pomáhala horská služba, na saních jej převezla do Karlova, řekl ČTK náčelník jesenické horské služby Michal Klimeš. Záchrana lyžaře trvala v obtížném terénu lavinového katastru tři hodiny. Klimeš poukázal na to, že lyžař porušil několik zásadních pravidel pohybu v terénu. Měl sice veškeré vybavení do lavinové oblasti a při pádu použil i lavinový batoh, ale v místě se pohyboval sám. Pokud by se nevyhrabal vlastní silou, nikdo by mu nedokázal pomoct, dodal Klimeš.

Motocyklisté a čtyřkolky dnes na Dakaru závodit nebudou

Organizátoři Rallye Dakar se rozhodli kvůli nepříznivé předpovědi počasí zrušit dnešní 12. etapu pro motocykly a čtyřkolky. Automobily a kamiony budou v Argentině závodit podle plánu. Všechny účastníky jubilejního 40. ročníku slavné soutěže mělo čekat více než 700 km z Chilecita do San Juanu, na kterých mělo být 375 měřených kilometrů. V dosavadním průběhu rallye museli vinou počasí zrušit druhou etapu, kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám a částečně zaplaveným cestám v Bolívii se nezávodilo v pondělí.

Automobilový jezdec Martin Prokop v úterý i ve středu na Rallye Dakar bojoval s technickými problémy a jubilejní 40. ročník slavné soutěže pro něj málem skončil. Osmý muž kategorie automobilů přiznal, že ve středu už ho napadlo, že bude muset odstoupit. Argentinští fanoušci mu ale pomohli zapadlý ford s nefunkční spojkou vyprostit a Prokop nakonec do cíle dojel. Martin Macík udržel v průběžném pořadí šesté místo. V jedenácté etapě se o nejlepší český výsledek postaral Martin Kolomý s kamionem Tatra. Pilot týmu Buggyra Racing dlouho vedl, v závěru ale ztratil a nakonec skončil čtvrtý s odstupem 30 minut na nejrychlejšího Bělorusa Sergeje Vjazoviče.

Sport

Biatlonistka Veronika Vítková obsadila ve sprintu v Anterselvě potřetí během dvou týdnů třetí místo v Světovém poháru. Na nejkratší trati 7,5 km zvítězila Norka Tiril Eckhoffová před Němkou Laurou Dahlmeierovou. Devětadvacetiletá Vítková předvedla v italském středisku bezchybnou střelbu a slušný běh. Zlepšenou formu v novém kalendářním roce Vítková poprvé ukázala před dvěma týdny třetím místem ve sprintu v Oberhofu, v neděli byla třetí v závodě s hromadným startem v Ruhpoldingu.

Česká krasobruslařka Eliška Březinová útočí na své nejlepší umístění na mistrovství Evropy. Po osobním rekordu v krátkém programu jí na šampionátu v Moskvě patří dvanáctá příčka. Dosud byla na ME nejlépe patnáctá v letech 2014 a 2015. Vede domácí Alina Zagitovová, která se na necelých šest desetin přiblížila světovému rekordu a v krátkém programu předčila i dvojnásobnou evropskou i světovou šampionku Jevgeniji Medveděvovou.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha ve 12. kole Evropské ligy vyhrály 72:59 na hřišti Villeneuve a udělaly tak důležitý krok k postupu ze skupiny. Stále mají šanci na druhé místo ve skupině A, k tomu však musí vyhrát oba zbývající zápasy se Šoproní a s Castors Braine.

Praha se nestane dějištěm tenisového Turnaje mistryň. Vedení ženské organizace WTA oznámilo, že za příštího hostitele vrcholu sezony zvolilo Šen-čen. Turnaj pro osmičku nejlepších hráček roku se má v čínském velkoměstě uskutečnit v letech 2019 až 2028. V Šen-čenu by měl mít Turnaj mistryň v roce 2019 rekordní dotací 14 milionů dolarů, dvojnásobnou než nyní. Ve městě vyroste nový stadion pro 12 tisíc fanoušků.

Tenistka Karolína Plíšková hravě zvládla druhé kolo grandslamového Australian Open a ve třetím narazí na krajanku Lucii Šafářovou. Postoupila i Barbora Strýcová a nezaváhal ani Tomáš Berdych. Ve druhém kole naopak turnaj v Melbourne skončil pro mladou Markétu Vondroušovou. Šestá nasazená Plíšková porazila Brazilku Haddadovou Maiaovou dvakrát 6:1 jen za tři čtvrtě hodiny a turnajová devětadvacítka Šafářová zdolala Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:2 a 6:4. Na okruhu WTA se spolu utkají poprvé a vítězka může v osmifinále narazit na Barboru Strýcovou. Dvacátá nasazená Strýcová je po výhře nad Španělkou Larou Arruabarrenaovou 6:3 a 6:4 počtvrté v řadě ve třetím kole Australian Open. Devatenáctý nasazený Berdych přehrál ve druhém kole Španěla Guillerma Garcíu-Lópeze ve čtyřech setech 6:3, 2:6, 6:2 a 6:3.

Světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková je těhotná a přerušuje kariéru. Druhý potomek se jí má narodit v létě. Dvojnásobná olympijská vítězka a úřadující světová šampionka neplánuje s atletikou skončit, chce už na podzim začít znovu trénovat. Špotáková hodlá při návratu postupovat podobně jako po narození syna Janka, který přišel na svět v květnu 2013. Hned v létě 2014 se Špotáková stala v Curychu mistryní Evropy. Nyní by se šestatřicetiletá oštěpařka po porodu ráda připravila na sezonu 2019 a hlavním cílem pro ni zůstávají olympijské hry 2020 v Tokiu.

Počasí

Většinou oblačno, nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, ojediněle náledí. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C, na jihu a jihovýchodě místy až 6 °C.