17-01-2018 08:42 | Martina Bílá

Vláda podala demisi, termín jejího přijetí Zemanem je nejasný

Avizované přijetí demise vlády prezidentem Milošem Zemanem tento týden neplatí. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka se nepodařilo najít v Zemanově programu volný čas. Platí podle něj, že se prezident s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) osobně sejde, demisi přijme a pověří vládu vykonáváním funkce do jmenování nové vlády. Ovčáček to řekl ČTK.

Ovčáček řekl, že pevný termín schůzky premiéra a prezidenta stanoven nebyl. "Nechci hovořit o nějakém datu. Vzhledem k tomu, že je program prezidenta velmi napjatý, od toho se odvíjí vše. Jinými slovy nepodařilo se najít v programu prezidenta volný čas a o tom, kdy se tak stane, budeme samozřejmě informovat s předstihem," dodal mluvčí. Vláda demisi podala ve středu. Reagovala tak na úterní hlasování Sněmovny, ve kterém nedostala důvěru, když ji podpořili pouze poslanci vládního hnutí. Ovčáček i zástupci vlády dnes hovořili o tom, že Babiš demisi Zemanovi předá osobně ještě do konce pracovního týdne či v řádu dnů.

Babiš: ČR bude proti povinnému přerozdělování azylantů v EU

Vláda podle svého předsedy Andreje Babiše (ANO) udělá vše proti povinným kvótám na uprchlíky nebo proti přerozdělování žadatelů o azyl, které plánuje EU. Premiér to uvedl ve Sněmovně v úvodu debaty nad návrhem unijní reformy azylové politiky. Diskusi prosadilo hnutí SPD. Tvrzení jeho předsedy Tomia Okamury, že ČR je migranty ohrožena, Babiš odmítl. Vyzval Okamuru, aby přestal strašit lidi. "Kvóty jsou neefektivní, nefungují a rozdělují Evropu," uvedl Babiš. Podle něj je i návrh na povinné přerozdělování žadatelů o azyl mezi členskými státy EU "cesta pro další rozdělování Evropy a je to cesta do pekel".

Vláda proto podle premiéra udělá vše pro to, aby Česko se svým odmítavým postojem nebylo v této věci v radě ministrů EU přehlasováno, jako se tomu stalo v případě kvót. "Máme na to plán, ale nechci říkat, koho jak oslovíme. Cíl je jasný - zamezit tomu, aby se stalo to, co se už jednou stalo," uvedl. Odmítnout celou reformu azylové politiky EU, což požaduje SPD kvůli narušení suverenity ČR, by podle premiéra nebylo dobré, protože novelizace má za cíl také zjednodušit azylové postupy a zabránit zneužívání azylového řízení. Babiš předpokládá, že o reformě se bude vyjednávat až do června.

Ondráček nepovede sněmovní komisi pro bezpečnostní sbory

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček nepovede sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Sněmovna ho v opakovaném druhém kole volby předsedou nezvolila. Výsledky oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO).

Uskuteční se nová volba, do níž budou moci kluby navrhovat nové kandidáty. Zatím není jasné, kdy se bude konat. Ondráček potřeboval ke zvolení 94 hlasů, dostal jich 83, uvedl Kolovratník. Hlasovací lístky si vyzvedlo 186 poslanců, volby se zúčastnilo 128 z nich.

Kontrolní výbor EP se bude zabývat Čapím hnízdem

Případem Čapí hnízdo se bude zabývat kontrolní výbor Evropského parlamentu. Příští úterý se bude ptát komisaře Evropské unie pro rozpočet Güntera Oettingera na poznatky z vyšetřování unijního úřadu OLAF. Oznámil to český europoslanec Tomáš Zdechovský. Kauza společnosti Farma Čapí hnízdo se týká českého premiéra Andreje Babiše.

Europoslankyně Martina Dlabajová (ANO), která je místopředsedkyní výboru, upozornila, že slyšení s komisařem je naplánováno již přes půl roku. "Skutečně se nejedná o žádné zvláštní prosazení této kauzy na bod jednání výboru, jak se objevilo v médiích," zdůraznila. Ujistila, že s dotazy na Čapí hnízdo rozhodně nemá problém, při interpelaci komisařů se lze ptát na cokoliv.

Koruna je k euru nejsilnější za téměř pět let,zpevnila i k dolaru

Česká měna k euru zpevnila na nejsilnější úroveň za téměř pět let, odpoledne nakrátko prolomila hranici 25,40 Kč/EUR. Na této úrovni den zakončila, proti úterku silnější téměř o desetník. Vůči dolaru koruna vylepšila maximum od léta 2014, když se v noci dostala až ke 20,65 Kč/USD. Proti úternímu závěru si nakonec ve středu polepšila o sedm haléřů na 20,75 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

"Žádné nové zprávy za tímto pohybem nevidíme," uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. "Zprávy z politiky kurz ignoroval," doplnil hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. Česká měna podle analytiků navázala na úterní posilování, kterým reagovala na vyjádření člena bankovní rady České národní banky Vojtěcha Bendy, z nějž trh vyvodil, že české úrokové sazby musí rychle a výrazně vzrůst.

ČR se nepřidá k žalobě proti limitům znečištění, rozhodla vláda

Česká republika se nepřidá k žalobě proti limitům znečištění ovzduší, které schválila Evropská unie v loňském roce, rozhodla na dnešním zasedání vláda. ČTK to sdělilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Úřad tvrdil, že se jeví jako vhodné se k žalobě přidat jako vedlejší účastník na straně Polska. Záměr kritizovaly ekologické organizace. Aktivisté Greenpeace kvůli tomu v úterý vylezli na balkon MPO, ze kterého spustili transparent s nápisem: Ministerstvo uhlí a smogu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně v úterý uvedl, že se k žalobě chce připojit ministerstvo průmyslu, zatímco resort životního prostředí je zásadně proti. Premiér dodal, že se spíše kloní k negativnímu postoji ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Brabec uvedl, že vláda o nepřipojení k žalobě rozhodla drtivou většinou. "Šlo o dopad na životní prostředí a nevěříme, že ta žaloba může mít nějakou šanci, nebyla to nějaká divoká debata," sdělil.

Průměrná sazba hypoték v prosinci stoupla na 2,19 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték loni v prosinci stoupla na 2,19 procenta z listopadových 2,15 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Předloni v prosinci byla sazba na minimu 1,77 procenta. Tehdy začal platit zákon o spotřebitelském úvěru a velké banky v této souvislosti ohlásily růst sazeb. Loni začala zdvihat sazby také Česká národní banka.

V posledním měsíci loňského roku vzrostly objemy hypoték, zatímco jejich počty klesly. V prosinci bylo sjednáno 9351 hypotečních úvěrů, o 115 méně než v listopadu. Objemy v prosinci vyšplhaly na 20,138 miliardy korun, o měsíc dříve byly nižší o 678 milionů Kč.

Jihomoravští policisté řešili od úterý do středečního rána 200 nehod

Policisté v Jihomoravském kraji řešili od úterý do středečního rána kvůli počasí na 200 nehod. ČTK to řekla mluvčí jihomoravské policie Andrea Cejnková. Podle ní se situace od půlnoci uklidnila. Při nehodách se zranilo více než 20 lidí. Některé kolize zablokovaly dálnici.

Kvůli počasí a nehodám, které se začaly kupit v úterý po poledni, byl na jižní Moravě kalamitní stav. Zpoždění nabíraly i linky, nehody se stávaly ve všech okresech kraje. Kvůli hromadným nehodám byla 19 hodin neprůjezdná i dálnice D1 ve směru na Prahu.

Výzkumné instituce střední a východní Evropy utvořily alianci

Deset výzkumných institucí ze střední a východní Evropy začne více spolupracovat nejen ve vědě, ale také v řízení a péči o zaměstnance. Chtějí nabídnout výzkumníkům mezinárodně srovnatelné podmínky, vyměňovat si zkušenosti a prosazovat společné zájmy v Bruselu. Takzvaná Alliance4Life, která se v těchto dnech formuje na konferenci v Brně, navíc poukazuje na to, že ne všechny zkušenosti z řízení podobných center na Západě lze úspěšně přenést do někdejšího východního bloku.

O zahajovací konferenci Alliance4Life informovala ČTK Jana Šilarová ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU). Připomněla, že díky penězům z evropských fondů i národních rozpočtů vznikla ve střední a východní Evropě v posledních deseti letech nová výzkumná centra s dobrým vybavením. Přesto trvají rozdíly v celkovém vědeckém výkonu ve srovnání se západní Evropou. Podle odborníků patří k hlavním příčinám rozdrobené projektové financování, z něhož plyne malá stabilita vědeckých týmů i celých organizací. Protože jsou závislé na projektech, těžko nabízejí vědcům dlouhodobou perspektivu. Výzkumné organizace, které vytvořily Alliance4Life, se chtějí systematicky věnovat zlepšování svého celkového fungování. Do aliance se kromě CEITEC zapojilo také Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Biomedicínské centrum Slovenské Akademie věd, Lotyšský ústav organické syntézy a univerzitní pracoviště v Lodži, Záhřebu, Tartu, Vilniusu, Lublani a Budapešti.

Nejvíce nominací na Českého lva získal film Bába z ledu

Rodinný film Bába z ledu režiséra Bohdana Slámy o vztazích mezi lidmi tří generací v jedné rodině získal 15 nominací na Českého lva. Vyrovnal tím rekord filmu Fair Play z roku 2014. O dvě méně má snímek Po strništi bos Jana Svěráka a deset nominací získalo politické drama Milada v režii Davida Mrnky. Výsledek prvního kola hlasování svých členů oznámila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA).

Celkem 136 hlasujících akademiků vybíralo z 25 celovečerních hraných a animovaných filmů a 26 dokumentů uvedených do distribuce v roce 2017. O sošku Českého lva se filmy utkají v 15 statutárních kategoriích.

Jaroslav Rudiš dostane prestižní německou Cenu literárních domů

Český spisovatel Jaroslav Rudiš letos dostane prestižní německou Cenu literárních domů. Ocenění, které je spojené s odměnou 15.000 eur (380.000 korun), převezme 15. března na lipském knižním veletrhu. ČTK to oznámili pořadatelé, kteří ocenili mimo jiné Rudišovo různorodé literární dílo a jeho schopnost pracovat s literaturou v odlišných formách.

Pětačtyřicetiletý spisovatel, scénárista a dramatik cenu považuje za nejvýznamnější, kterou kdy dostal. "Mě těší, že mám v Německu a v Rakousku čtenáře. Myslím, že česká literatura nebo česká kultura se potřebují dostat ven z té země," řekl ČTK Rudiš, který žije střídavě v Německu a v Česku. Ocenění podle něj patří i jeho spolupracovníkům.

Výroba papírových masek v Zákupech na seznamu kulturního dědictví

Unikátní výroba masopustních papírových masek ze Zákup na Českolipsku je od 11. ledna na Národním seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Zákupská společnost PVO je poslední v Evropě, která tradičním způsobem masky vyrábí. Ostatní skončily kvůli levné čínské konkurenci. Po výrobě skleněných perličkových ozdob v Poniklé a roprachtických saní rohaček je to třetí tradiční výroba z Libereckého kraje, která se na seznam dostala. Novináře o tom informovala krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).

"Masopustní masky ze Zákup se vyrábějí stejnou technikou jako před sto lety. Kousky papíru prosycené lepidlem se vlepují do formy, po uschnutí se ostříhají, ručně vytlučou a vymalují a nastříkají lakem," popsala postup výroby Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově a autorka návrhu nominace. Výroba má více než stoletou tradici a podmínkou zápisu na seznam je podle Jakouběové i to, že nezanikne, ale bude ve výrobě pokračovat. "Že ta firma skutečně nějakým způsobem prosperuje, nemá problémy, že to třeba se současným majitelem neskončí," dodala Jakouběová.

Prokop i Macík na Dakaru nabrali ztrátu a klesli v pořadí

První argentinská etapa jubilejního 40. ročníku Rallye Dakar se příliš nevydařila nejlepším českým jezdcům v kategorii automobilů i kamionů. Martin Prokop měl v 10. etapě problémy s elektronikou, na nejrychlejšího Stéphaneho Peterhansela z Francie ztratil téměř dvě hodiny a klesl ze sedmého na osmé místo průběžného pořadí. Martin Macík zaostal za nejrychlejším Tonem van Genugtenem z Nizozemska ještě výrazněji a je šestý. Po zrušené pondělní etapě přitom startoval jako třetí muž celkové klasifikace.

Počasí ve čtvrtek

Zpočátku většinou oblačno a zejména na horách místy sněhové přeháňky. Od západu zataženo se sněžením, přechodně i intenzivním, postupně v polohách pod 700 m, na jihu a západě pod 1100 m déšť se sněhem nebo déšť. Během dne od západu na většině území silný vítr. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C.