16-01-2018 10:17 | Zdeňka Kuchyňová

Babišova jednobarevná menšinová vláda nedostala důvěru Sněmovny

Jednobarevná menšinová vláda předsedy hnutí ANO Andreje Babiše nedostala důvěru Sněmovny a bude muset podat demisi. Babišův tým ale bude vládnout dál do jmenování nového kabinetu. Prezident Miloš Zeman několikrát avizoval, že jeho sestavením pověří opět Babiše, jehož hnutí vyhrálo říjnové sněmovní volby. Výsledek sněmovního hlasování o důvěře vládě se očekával. Podporu Babišovu kabinetu předem nedeklarovala žádná z dalších sněmovních stran.

Babiš a Faltýnek by měli být podle výboru vydáni k stíhání

Sněmovní imunitní výbor doporučil plénu, aby vydalo premiéra Andreje Babiše (ANO) a prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Po jednání výboru to potvrdili jeho členové. Kdy se bude policejní žádostí o jejich vydání zabývat dolní komora jako celek, zatím není jasné. Člen výboru za KDU-ČSL Marek Výborný na twitteru napsal, že pro vydání obou poslanců bylo ve výboru 11 hlasů. Výbor je 19členný, 11 hlasů v něm dohromady mají zástupci ODS, Pirátů, SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Za ANO je ve výboru osm členů. Babiše a Faltýnka policie obvinila už před volbami pro podezření z dotačního podvodu. Babiše podezírá i z poškození finančních zájmů Evropské unie. Oba poslanci tvrdí, že se žádného trestného činu nedopustili a říkají, že jde o politickou kauzu. Uvedli ale, že dolní komoru požádají o to, aby je ke stíhání vydala.

Poslanecký klub ANO bude proti vydání Babiše a Faltýnka

Poslanecký klub hnutí ANO bude hlasovat proti vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a svého předsedy Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Novinářům to řekla členka mandátového a imunitního výboru Taťána Malá (ANO). Faltýnek navrhuje, aby se o vydání obou politiků ANO hlasovalo příští týden v úterý. V předchozím volebním období se poslanci ANO hlasování o vydání Babiše a Faltýnka neúčastnili. Změnu postoje předseda Sněmovny Radek Vondráček a ministr zahraničí Martin Stropnický zdůvodnili tím, že v policejní žádosti o vydání nepřibyly žádné důkazy.

MF pravděpodobně Čapí hnízdo z financování EU vyjme

Ministerstvo financí velmi pravděpodobně rozhodne i přes nesouhlas výboru regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy o vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování. Podle úřadu je to z hlediska rozpočtu nejlepší řešení, jinak by ČR hrozilo krácení už přidělených peněz. Ministerstvo to uvedlo na dotaz ČTK. ROP Střední Čechy dnes neschválil vynětí farmy Čapí hnízdo z evropského financování. Orgán, v němž má většinu středočeská opozice za TOP 09, STAN a ODS, tak nevyhověl doporučení ministerstva financí i Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Podle opozice by se v opačném případě kauza přenesla na národní úroveň a mohla být zametena pod koberec. Členové výboru za ANO s tím nesouhlasili, podle nich mělo jít o technické uzavření programu.

Zeman chce čtyři TV duely, Drahoš dva

Pražský hrad oznámil, že prezident Miloš Zeman chce jít do duelů na čtyřech televizních stanicích. Jiří Drahoš chce dva duely, připomněl, že o stejném počtu mluvil dřív Zeman. Televizní debaty s protikandidáty Zeman před prvním kolem voleb odmítal, v sobotu však avizoval, že by maximálně do dvou debat s Drahošem mohl dorazit. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček nyní na twitteru uvedl, že Zeman přijal nabídku televizí Nova, Barrandov, Prima a České televize. Podle dřívějších Ovčáčkových vyjádření přitom prezident neplánoval účast v debatách ani po prvním kole. Drahoš dál počítá se dvěma televizními debatami. "Již jsem navrhl jako jedno z míst debaty Českou televizi. Je to médium veřejné služby, které patří všem občanům ČR a jeho nestrannost je kontrolovaná nezávislou institucí. Ve druhém případě je na rozhodnutí mého protikandidáta, které z médii bude preferovat," sdělil ČTK.

Tým Jiřího Drahoše počítá s tím, že před druhým kolem voleb do kampaně vloží deset milionů korun. Drahošovi nabízí pomoc několik protikandidátů z prvního kola. Zeman tvrdí, že kampaň nevede. Billboardy, reklamu v novinách nebo shánění podpisů pro petici ale za něj zajistili jeho blízcí spolupracovníci či příznivci. Na nepeněžitých bezúplatných plněních Zeman vykázal dary za téměř 17 milionů korun. Na volební účet dostal další 4,5 milionu korun.

D1 blokují hromadné nehody, od rána se stalo přes 100 havárií

Dálnice D1 kolem Brna a Vyškova ve směru na Prahu je kvůli sérii nehod neprůjezdná, D2 ve směru na Bratislavu blokuje vzpříčený kamion. U Tvarožné na D1 zůstalo stát v koloně větší množství aut s pasažéry včetně dětí, hasiči jim vezou teplé nápoje. Potíže jsou také ve směru na Ostravu, za Brnem je několikakilometrová kolona. Na jižní Moravě od rána sněžilo, počet nehod přesáhl stovku. "Vyjíždějte jen v nezbytných případech, jeďte opatrně a dbejte aktuálních pokynů policistů. Zimní výbava je samozřejmostí," uvedl mluvčí policie Pavel Šváb. Podle hasičů se záchranné složky k nehodám těžko dostávají. "Řidiči jsou neukáznění a nevytvářejí pro nás uličku, kterou bychom mohli projet," uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Záchranka se ke zraněným u nehod na D1 vůbec nemohla dostat, nakonec přijela z protisměru a přenesla zraněné přes středová svodidla.

Dálnici D1 na Vysočině v obou směrech po poledni zablokovaly nehody více než třiceti vozidel kolem 99. kilometru nedaleko Větrného Jeníkova, při nichž byli zraněni tři lidé. Jeden cestující byl zraněn středně těžce a další dva lehce. Problémy jsou i na okolních regionálních silnicích, na které se řidiči z dálnice snaží sjíždět. Na 99. kilometru dálnice ve směru na Prahu stojí po nehodě deset nákladních a tři osobní auta. Karambol o půl kilometru dál ve stejném směru, při němž byli zranění lidé, se podle policie týká 14 nákladních a šesti osobních automobilů. Další nehoda tří vozidel se stala ve stejném úseku dálnice směrem na Brno. Jde o autobus a dvě osobní auta.

V Krkonoších vzroste riziko lavin, sněží a fouká silný vítr

Horská služba v Krkonoších nedoporučuje kvůli silnému větru, mlze a sněžení hřebenové túry. Vzhledem k tomu, že by mohlo napadnout až 20 centimetrů sněhu, lavinové nebezpečí podle horské služby v příštích hodinách vzroste ze současného druhého na třetí stupeň z pětibodové stupnice. Kvůli silnému větru nejezdí také horní úsek lanovky na Sněžku. Na hřebenech Krkonoš leží přes metr sněhu a v posledních hodinách napadlo za působení silného jižního větru nejméně 15 centimetrů nového sněhu. Podle předpovědi meteorologů by mělo sněžit i v příštích dnech, na horách i vydatně.

Letiště Praha zvýšilo počet pasažérů o 18 procent na 15,4 milionu

Pražské Letiště Václava Havla loni zvýšilo počet odbavených cestujících o 17,9 procenta na rekordních 15,415 milionu lidí. Nejúspěšnějším měsícem byl červenec s 1,7 milionu pasažérů. Počet vzletů a přistání letadel stoupl o osm procent na 148.283 pohybů. Za růstem počtu odbavených osob stojí příchod nových dopravců, otevírání nových linek a navyšování kapacit na linkách stávajících. V průměru prošlo letištěm 42.233 cestujících denně. Ve srovnání s pěti předchozími lety je loňský nárůst počtu odbavených cestujících dvouciferný. Nejvíce cestujících směřovalo z Prahy do evropských měst a dále pak do Afriky, která zaznamenala více než 66procentní meziroční nárůst, což bylo způsobeno zejména zvýšeným zájmem o cesty do dovolenkových destinací na severu kontinentu. Nejčastěji byla využívaná letecká spojení do Velké Británie, kde bylo až 15 destinací a počet odbavených narostl o zhruba sedm procent. Následovala Itálie s růstem o téměř 30 procent a Německo.

Národní ústav: O některé učební obory je stále mizivý zájem

Navzdory opatřením na podporu odborného vzdělávání stále přetrvává nezájem o některé učební obory. Roste sice počet žáků v části technických oborů, další se ale kvůli nedostatku přihlášených opakovaně neotevřely. Jen velmi málo dětí v září nastoupilo třeba na sklenáře, kamnáře či kováře. Naopak nejvíce žáků se hlásilo do oborů kuchař-číšník, kadeřník nebo cukrář. ČTK to sdělil analytik Národního ústavu pro vzdělávání Jiří Vojtěch. Kapacita učilišť zůstala opět nenaplněná. Firmy si v posledních letech stěžují na nedostatek kvalitních řemeslníků. Dvě pětiny malých a středních podniků a živnostníků se kvůli tomu podle nedávného průzkumu již dostaly do situace, kdy nemohly přijmout další zakázku. V ČR je zhruba 510 škol, které nabízejí vzdělávání zakončené učňovskou zkouškou. Loni na ně chodilo celkem 85.985 žáků. Na gymnáziích bylo 128.994 dětí, další maturitní obory jich navštěvovalo 182.095.

Antarktická expedice dorazila na stanici

Členové antarktické expedice Masarykovy univerzity v pondělí dorazili na stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse. Výprava rekordních 19 odborníků k cestě využila mimo jiné ledoborec chilské armády. Vědci stráví na základně univerzity delší čas než obvykle, vrátit se mají na konci března. Polárníci při týdenní plavbě navštívili i některé ostrovy Jižních Shetland, kde odebírali vzorky na srovnávací studie. "V nejbližších dnech se budou členové výpravy věnovat zprovoznění všech systémů stanice a začnou pracovat na svých projektech," doplnil vedoucí antarktického projektu Daniel Nývlt z Přírodovědecké fakulty MU. Expedice se letos účastní devět žen a rekordní je i počet doktorandů, kterých je ve výpravě sedm. Výzkumníci jezdí na stanici více než deset let, před rokem jim přálo počasí. Na tamější poměry bylo poměrně teplo, teplota se pohybovala mezi minus pěti a osmi stupni Celsia. Díky tomu se mohli například plavit v místech, kde obvykle bývá led.

Na Pražském hradě jsou do 23. ledna vystaveny korunovační klenoty

V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa a 25. založení České republiky začíná ve Vladislavském sále Pražského hradu výstava Symbolická moc českých korunovačních klenotů. Korunovační klenoty jsou poprvé vystaveny v nové bezpečnostní vitríně, oproti minulosti si je tak lidé budou moct prohlédnout ze všech stran. Do tradiční Gočárovy vitríny je umístěna přilba sv. Václava, jeho zbroj a meč. Výstava potrvá do 23. ledna, přístupná je zdarma. Součástí výstavy bude i expozice připomínající svatováclavskou tradici. V Gočárově vitríně proto bude vystavena zbroj svatého Václava, která je součástí svatovítského pokladu.

Internetové bankovnictví používá polovina Evropanů

Více než polovina dospělých Evropanů používá internetové bankovnictví. Jejich podíl se za posledních deset let zdvojnásobil. Podle údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat, používalo v roce 2017 internetové bankovnictví 51 procent Evropanů ve věku 16 až 74 let. V roce 2007 tento podíl činil jen 25 procent. Česká republika obsadila mezi 28 zeměmi EU spolu s Rakouskem 12. příčku s podílem 57 procent. Internetové bankovnictví je oblíbené zvláště mezi lidmi ve věku 25 až 34 let, kde podíl uživatelů činí 68 procent. Nejběžnější je internetové bankovnictví v Dánsku, kde ho používá 90 procent dospělých. Naopak nejméně je tato služba obvyklá v Bulharsku, kde ji má jen pět procent obyvatel, v Rumunsku pak sedm procent.

Sklizeň ovoce loni klesla o 21 procent na 119.310 tun

Loňská sklizeň ovoce v sadech českých ovocnářů klesla meziročně o 21 procent na 119.310 tun a byla druhou nejnižší sklizní od roku 1990 na území Česka. Důvodem propadu úrody byly jarní mrazy. Ztráty na tržbách ovocnáři odhadli na půl miliardy korun. Od státu by na kompenzacích mohli dostat až 208 milionů korun. ČTK to na Ovocnářských dnech v Hradci Králové řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Kompenzace podle něj ovocnářům nenahradí všechny ztráty, ale umožní jim přežít. "Mrazy, proti kterým se nelze pojistit, přišly loni pošesté z posledních jedenácti sezon. Bez kompenzací by se někteří ovocnáři dostali do existenčních problémů," dodal Ludvík. Roční hodnota ovoce sklizeného českými sadaři se v průměrném roce pohybuje kolem 1,5 miliardy korun.

Praha dá tři miliony na 16. všesokolský slet

Hlavní město podpoří třemi miliony korun 16. všesokolský slet, který se uskuteční letos v prvním červencovém týdnu. Praha zajistí pro účastníky sletu dopravu a spolupráci se záchranným systémem. Slet se uskuteční od 1. do 6. července. Věnován bude oslavám 100. výročí vzniku samostatného Československa. Zúčastnit by se mělo 15.000 účinkujících z Česka a dalších 2500 ze zahraničí. Česká obec sokolská očekává, že se všesokolského sletu zúčastní až 50.000 lidí. Za sletový rok zaplatí sokolové 77,4 milionu korun.

Poslední slet se konal v červenci 2012 v Praze, kdy sokolové oslavovali 150. výročí založení České obce sokolské. Na vršovickém stadionu v Edenu na něm v 11 skladbách vystoupilo 10.500 cvičenců z ČR i ciziny. Od prvního sletu sokolů letos v červenci uplynulo 135 let. V Česku je zhruba 1150 tělocvičných jednot České obce sokolské, které mají asi 160.000 členů, což sokoly řadí mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku. Více než 60 procent tvoří členové mladší 26 let.

Zraněný motocyklista Klymčiw se probouzí z umělého spánku

Zdravotní stav motocyklisty Ondřeje Klymčiwa, který se v sobotu v Limě podrobil operaci zlomených obratlů, se zlepšuje. Účastník letošní Rallye Dakar, jenž se vážně zranil minulý týden při nehodě ve 3. etapě a od počátku byl udržován v umělém spánku, již komunikuje s okolím. "Ondra dýchá sám a začíná se probouzet, komunikuje. Ještě není úplně vzhůru, ale reaguje," uvedla Klymčiwova manželka Tereza, která za ním minulý týden přiletěla do Peru. Lékaři plánovali, že českého reprezentanta z umělého spánku probudí ve středu, anestetika mu ale nakonec začali ubírat už v pondělí.

Sport

Čeští házenkáři se postarali o největší překvapení dosavadního průběhu evropského šampionátu v Chorvatsku. Reprezentanti v druhém utkání skupiny D ve Varaždínu senzačně po heroickém výkonu porazili úřadující olympijské vítěze Dány 28:27 a odčinili sobotní úvodní debakl 15:32 se Španělskem. Český celek má na kontě po dvou zápasech dva body stejně jako Dánsko. Skupinu vede se čtyřmi body Španělsko, které porazilo Maďary. Právě s nimi reprezentanti ve středu uzavřou skupinu a k postupu do další fáze turnaje jim stačí remíza.

Počasí

Zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C.