15-01-2018 08:49 | Martina Bílá

Aktivistka dostala za výstup před Zemanem podmínku,bude vyhoštěna

Ukrajinské aktivistce Anželině Diašové, která v pátek ve volební místnosti v pražských Lužinách polonahá vyběhla před prezidenta Miloše Zemana, pražský soud uložil tři měsíce vězení s roční podmínkou. Čeká ji také roční vyhoštění ze země. Aktivistka hnutí Femen uvedla, že se cítí být nevinná. Novinářům to sdělila advokátka aktivistky Lucie Hrdá. Rozsudek je pravomocný.

Sedmadvacetiletá žena rozhodnutí soudu přijala, aby se mohla co nejrychleji dostat domů na Ukrajinu, řekla novinářům Hrdá. Za trestný čin výtržnictví jí hrozily až dva roky vězení. Verdikt vynesl Obvodní soud pro Prahu 5. Žena mínila protest jako pokojný, nikomu nechtěla ublížit. Diašová byla od pátečního odpoledne v cele předběžného zadržení, kde mohla podle zákona zůstat maximálně 48 hodin. Kriminalisté případ vyšetřovali ve zkráceném případném řízení, což podle trestního řádu znamená, že žena nebyla obviněna.

Klíčníci odemkli komnatu s klenoty, budou vystaveny týden

Sedm držitelů klíčů odemklo Korunovační komnatu ve svatovítské katedrále, kde jsou uloženy české korunovační klenoty. Souprava, která patří k symbolům české státnosti, se vyzvedává jen při výjimečných příležitostech, například po zvolení nového prezidenta. Od úterý budou na týden vystaveny ve Vladislavském sále na oslavu letošního 100. výročí vzniku Československa a 25. založení České republiky.

Na výstavě, která bude přístupná zdarma, budou klenoty k vidění mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb, v nichž současný prezident Miloš Zeman usiluje o znovuzvolení. Lidé si budou moct prohlédnout i například svatováclavskou zbroj. Klenoty budou umístěny v nové bezpečnostní vitríně. Oproti dřívějšku si je tak budou moct prohlédnout ze všech stran. Během mandátu prezidenta Zemana jsou vzácné klenoty vyzvednuty již potřetí.

Vondráček chce posílit slovenštinu ve vysílání českých médií

Pro posílení vysílání pořadů ve slovenštině v českých veřejnoprávních mediích se vyslovil předseda české Poslanecké sněmovny Radek Vondráček během návštěvy Slovenska, kam zavítal na svou první zahraniční cestu ve funkci šéfa dolní komory českého parlamentu. "Zatímco čeština na Slovensku je běžná a děti stále češtinu mají, protože sledují pořady v televizi, tak děti v Čechách ztrácí slovenštinu. Aby mimořádné vztahy, které máme skutečně bratrské a nemají obdoby v Evropě, přetrvaly, musíme třeba i přiblížit slovenštinu českým dětem," řekl Vondráček novinářům po schůzce s místopředsedou slovenské Národní rady Bélou Bugárem.

Vondráček s Bugárem hovořili také o sérii společných česko-slovenských oslav u příležitosti kulatých výročí, která připadají na letošek. Původně plánovaná Vondráčkova schůzka s šéfem slovenské sněmovny Andrejem Dankem byla zrušena.

Trh s ojetinami loni vzrostl o 18 miliard na 152 miliard Kč

V Česku se loni prodala ojetá auta za 152 miliard korun, což je o 18 miliard více, než v roce 2016. Počet prodaných ojetin stoupl o sedm procent na 750.000. Vyplývá to z údajů společnosti Cebia. Loni bylo individuálně dovezeno a zaregistrováno 170.634 ojetých aut, tedy o čtyři procenta meziročně více. Zbývajících 579.366 ojetých vozidel bylo koupeno v tuzemsku. Prodej ojetin s tuzemským původem rostl dvakrát rychleji než ojetin dovážených.

Zhruba 55 procent ojetých aut bylo prodáno mezi soukromými osobami a 45 procent prodali obchodníci. Z prodejců ojetých vozidel prodaly 252.500 vozidel autobazary a autorizovaní prodejci vozidel, kteří prodávají i ojetiny, dalších zhruba 80 000 ojetých vozidel pak prodali autorizovaní prodejci vozidel v rámci importérských certifikovaných programů a zbytek (5 000 ks) leasingové a splátkové společnosti.

Primátor Brna Vokřál podpořil stavbu nádraží v odsunuté poloze

Primátor Brna Petr Vokřál (ANO) podpořil stavbu hlavního vlakového nádraží v odsunuté poloze u řeky. ČTK řekl, že chce, aby se stavělo co nejdříve a s přispěním peněz z Evropské unie. Jeho vyjádření se shoduje s rozhodnutím jihomoravských zastupitelů, kteří podpořili odsun nádraží. Druhou variantou je stavba ve středu města pod Petrovem poblíž současného nádraží. Vokřál až dosud žádnou z variant nepodporoval. Konečné rozhodnutí o poloze vydá vláda, dnešní stanovisko kraje a také města, které se ještě nevyjádřilo, bude doporučující.

Současné nádraží už kapacitně nestačí. Stavba nového má trvat zhruba šest let. U řeky má stát od 42 do 45 miliard korun, pod Petrovem od 42 do 56 miliard korun. Podle studie proveditelnosti, kterou nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty, by se mohlo u řeky začít stavět v roce 2020, zatímco pod Petrovem nejdříve v roce 2026. U odsunu tak nejspíš bude možné čerpat peníze z EU, u Petrova je to nepravděpodobné.

Justice musí znovu řešit Bartákovu kauzu, zasáhl Nejvyšší soud

Justice musí znovu otevřít kauzu lékaře Jaroslava Bartáka, jenž dostal za plánování tří vražd a vydírání z vězení další osmiletý nepodmíněný trest. Nejvyšší soud vyhověl dovolání, zjistila ČTK z databáze InfoSoud. Zatím není zřejmé, na jakých důvodech rozhodnutí stojí a v jaké míře musí liberecká pobočka krajského soudu případ znovu řešit.

Barták nejprve dostal 12 let vězení za obtěžování asistentek. Poté mu přibylo osm let v druhé kauze. Tresty se sčítají, celkem si tak lékař měl odpykat 20 let ve vězení. Nynější rozhodnutí Nejvyššího soudu se týká jen kauzy plánování vražd a vydírání.

CVVM: Se zdravotním systémem je spokojeno 52 pct lidí

Spokojenost lidí se zdravotním systémem v ČR se loni v prosinci vrátila po předchozím poklesu na hodnoty z roku 2015, kdy dosáhla nejvyšší úrovně za celé sledované období. Spokojených bylo 52 procent Čechů, podíl nespokojených se ale proti roku 2015 zvýšil o dva procentní body na 20 procent. Jako neproblematičtější ve zdravotnictví lidé vnímají jeho financování, hospodaření s léky a fungování pojišťoven. Nejméně problémů vidí ve vztahu lékařů s pacienty. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které jeho výsledky poskytlo ČTK.

V porovnání s rokem 2016 se počet lidí spokojených s českým zdravotním systémem zvýšil o sedm bodů, nespokojených ubylo o čtyři body. Spokojenost ani nespokojenost v roce 2016 vyjádřilo 30 procent, loni v prosinci jich bylo 27 procent. Dosud nejhorší výsledek CVVM v tomto ohledu zaznamenalo v prosinci roku 2008, kdy podíl spokojených dosáhl 27 procent a podíl nespokojených 44 procent.

Hlavní cenu Trilobit má dokument Mečiar Terezy Nvotové

Výroční ceny za nejhodnotnější audiovizuální počiny uplynulého roku udělil v Berouně Český filmový a televizní svaz FITES. Hlavní cenu Trilobit 2018 získala režisérka Tereza Nvotová za celovečerní dokument Mečiar. Poctu za celoživotní dílo, konkrétně za "dlouhodobou umanutou produkci originálních televizních a filmových děl, která podstatně obohacují obraz české audiovizuální tvorby popřevratových let", převzal v podobě Ceny Vladislava Vančury producent Čestmír Kopecký. Stojí za televizními cykly Česká soda, Bigbít, Chcete mě? či Šumná města, má podíl na vzniku filmů Díky za každé nové ráno, Knoflíkáři, Návrat idiota, Rok ďábla, Nuda v Brně či Karamazovi.

Cenu Josefa Škvoreckého za audiovizuální adaptaci literárního díla udělila porota polské režisérce světové pověsti Agnieszce Hollandové za zpracování románu Olgy Tokarczukové Přes kosti mrtvých. Uděleny byly i dvě Ceny Ferdinanda Vaňka za přínos rozvoji občanské společnosti. První převzal Tomáš Kudrna za režii dokumentu Co dokáže lež, ve kterém ukazuje rozdíl mezi minulými a současnými formami agrese vůči nic netušícímu obyvatelstvu, což orámoval záběry ruské okupace roku 1968. Oceněni byli také režisér Askold Kurov a producent Maxim Tuula - tvůrci snímku Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov. Zcela zvláštní cenu Zlatý citron udělili porotci Jaromíru Soukupovi za neuvěřitelné konferování "diskusních" pořadů v TV Barrandov, které jsou podle nich bizarním koktejlem diletanství a účelového politického aktivismu. Dětská porota ocenila Ivetu Grófovou za film Pátá loď, který už získal cenu dětí na prestižním Berlinale. Ceny se letos předávaly již pojedenatřicáté. Členové porot vybírali ze 145 přihlášených titulů a 23 snímků s dětskou či rodinnou tematikou.

V ČR začíná Grand Restaurant Festival,tématem jsou superpotraviny

Devět desítek českých restaurací zařazených do publikace Maurerův výběr Grand Restaurant počínaje dneškem do konce února bude zájemcům opět nabízet zvýhodněné degustační menu. Kuchaři se při letošním devátém ročníku Grand Restaurant Festivalu nechali inspirovat mottem Superfood za super ceny! a nabídnou pokrmy ze superpotravin, které mají příznivé účinky na lidské zdraví. Cena degustačního menu je podle počtu chodů mezi 250 a 600 korunami.

Podle organizátorů gastronomické akce kuchaři tak do svých jídel zahrnuli fermentovanou zeleninu, včelí produkty nebo mořské řasy a surovinami jim byly i mušle, zvěřina, játra nebo jehněčí. Vedle klasických pokrmů mohou zájemci ochutnat také například dezert z baobabu, ryby na mnohé způsoby, habešskou bezlepkovou mouku, reishi - houbu nesmrtelnosti nebo české lokální superpotraviny jako třeba rakytník, moruši či ostropestřec, uvedl zakladatel festivalu a vydavatel Maurerova výběru Grand-restaurant Pavel Maurer.

Sbírka na knihovnu v Mosulu bude pokračovat do konce ledna

Zástupci Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a organizace Člověk v tísni budou do konce ledna pokračovat ve sbírce na obnovu univerzitní knihovny v iráckém Mosulu. Původně měla sbírka Pomozme knihovně! trvat do konce minulého roku, organizátoři se ji rozhodli prodloužit. Dosud se podařilo vybrat zhruba 190.000 korun, docílit by nyní chtěli čtvrt milionu. ČTK o tom informovala mediální koordinátorka Člověka v tísni Monika Ticháčková.

Peníze by měly pomoct se znovuobnovením Ústřední knihovny Mosulské univerzity, která byla v minulosti jednou z nejvýznamnějších knihoven na Blízkém východě. Podle odborníků shromažďovala více než milion dokumentů, mezi kterými byla řada vzácných rukopisů a starých tisků. Mosul byl v letech 2014 až 2016 pod nadvládou teroristické organizace Islámský stát a loni knihovnu při osvobozování města téměř zcela zničilo bombardování.

Ve Vizovicích vznikne muzeum vizovického pečiva

Ve Vizovicích na Zlínsku vznikne muzeum vizovického pečiva, které není určeno k jídlu, ale slouží jako dekorace. Jedinečnou podobu lidového umění město představí v kulturní památce, ve 220 let starém domě v Říčanské ulici, sdělila ČTK mluvčí vizovické radnice Gabriela Netopilová Sluštíková. Muzeum by mohlo být hotové ještě letos.

Fenomén vizovického pečiva se návštěvníkům představí v kuchyni objektu. Návštěvníci se dozvědí o vzniku, historii i významu pečiva, místnost doplní cimbál a ukázky ženského a mužského kroje. Ve světnici, která je největší místností v domě, zůstane původní nábytek, který stylově odpovídá počátku minulého století. "Pro získání dalších předmětů se město hodlá obrátit i na místní obyvatele či si je zapůjčit od Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Stěny pak ozdobí panely se vzpomínkami majitelky domu a dobové fotografie ze života v domě i života dalších obyvatel Vizovic na počátku 20. století," uvedla mluvčí.

Prokop drží na Dakaru sedmé místo, Macík už je mezi kamiony třetí

Automobilový jezdec Martin Prokop vstoupí do závěrečné části Rallye Dakar ze sedmého místa, Martin Macík bude mezi kamiony hájit třetí místo, na které se posunul v nedělní 8. etapě. Oba stejně jako další účastníci jubilejního 40. ročníku soutěže uvítali zrušení pondělní etapy. Nejlepším českým motorkářem je i nadále Milan Engel, jenž se o víkendu lehce posunul vpřed a je na průběžném 28. místě.

Počasí v úterý

Oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přeháňky. Nad 600 m, na jihozápadě přechodně nad 900 m srážky sněhové, na horách trvalé sněžení. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C.