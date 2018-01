14-01-2018 10:09 | Zdeňka Kuchyňová

Začal tisk lístků pro druhé kolo se jmény Zemana a Drahoše

Břeclavská tiskárna Moraviapress začala v sobotu večer tisknout volební lístky pro druhé kolo prezidentské volby, které se uskuteční za dva týdny. Do druhého kola volby hlavy státu postoupili nynější prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Zemana v prvním kole prezidentské volby volilo podle konečných výsledků 38,6 procenta hlasujících, druhý byl Drahoš s 26,6 procenta. Podporu Drahošovi ve finále voleb slíbilo pět jeho protikandidátů, kteří dohromady dostali třetinu hlasů. Politologové očekávají ve druhém kole velmi tvrdý souboj, zřejmě i s negativní kampaní, ale otevřený. Druhé kolo bude v pátek a v sobotu 26. a 27. ledna. Na rozdíl od prvního kola volby obdrží voliči hlasovací lístky finalistů až ve volební místnosti. Nedostanou je do poštovních schránek jako před prvním kolem.

Kandidáti Pavel Fischer, Michal Horáček a Marek Hilšer dostali v prvním volebním kole zhruba po deseti procentech hlasů. Zisk Mirka Topolánka byl přes čtyři procenta hlasů, Jiří Hynek získal více než procento hlasů a Vratislav Kulhánek a Petr Hannig půl procenta. Zeman se stal vítězem voleb ve všech krajích s výjimkou Prahy, kde byl první Drahoš. Mezi Čechy v zahraničí zvítězil Drahoš před Fischerem, Hilšerem a Horáčkem. Zeman byl až pátý. Celková účast ve volbách byla 61,9 procenta, tedy zhruba stejná jako při první prezidentské volbě v roce 2013.

Babiš pojede do Davosu přesvědčovat o nevhodnosti kvót

Premiér Andrej Babiš (ANO) se 24. a 25. ledna zúčastní jednání světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Chce tam navazovat politické kontakty a mimo jiné přesvědčovat, že migrační kvóty k přerozdělování uprchlíků jsou cestou do pekel. Uvedl to v pořadu televize Prima. Jednání ekonomických špiček v Davosu se letos zúčastní také americký prezident Donald Trump.

Klíčníci v pondělí vyzvednou korunovační klenoty

Klíčníci v pondělí po necelých dvou letech opět odemknou v katedrále sv. Víta Korunovační komnatu a vyzvednou korunovační klenoty. Pro veřejnost budou zdarma vystaveny ve Vladislavském sále od 16. do 23. ledna. Společně s nimi si budou moct lidé prohlédnout i například svatováclavskou zbroj. Výstava se uskuteční v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa a 25. založení České republiky. Slavnostního otevření Korunní komory se zúčastní všichni klíčníci, tedy prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš, předseda Senátu Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, kardinál Dominik Duka, pražská primátorka Adriana Krnáčová a děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Ondřej Pávek.

Veřejnost se na korunovační klenoty, které budou vystaveny mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby, bude moct podívat v nové bezpečnostní vitríně. Oproti minulosti si je tak budou moct prohlédnout ze všech stran. Ve vitríně, která byla používána doposud a kterou v době první republiky vytvořil architekt Josef Gočár, budou umístěny památky spojené se sv. Václavem. Součástí výstavy bude i expozice připomínající svatováclavskou tradici. V Gočárově vitríně proto bude vystavena zbroj svatého Václava, která je součástí svatovítského pokladu.

Babiš Zemanovi radí zbavit se Mynáře a Nejedlého

Prezident Miloš Zeman by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měl před druhým kolem voleb hlavy státu zbavit kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého. V televizi Prima také uvedl, že Zemana podporuje, radí mu, aby udělal inventuru kauz z uplynulého mandátu a vysvětlil je veřejnosti. Zemanův protikandidát v druhém kole prezidentské volby Jiří Drahoš nerozumí tomu, proč to Babiš neřekl Zemanovi už dávno. Prohlásil, že ke stejnému kroku již Zemana také vyzval. Nynější výzvu považuje za součást politické hry, řekl Drahoš Českému rozhlasu. Premiér Babiš (ANO) si dovede představit spolupráci s Drahošem v roli prezidenta. Myslí si ale, že ho jeho podporovatelé chtějí později ovlivňovat.

Nejvyšší volební účast byla v Čilé, naopak nejnižší ve Vřesové

Stoprocentní účast byla i v prvním kole nynějších prezidentských volbách opět v obci Čilá na Rokycansku. Nejmenší účast měli ve Vřesové na Sokolovsku. Činila 22,83 procenta. Vyplývá to z údajů na volebním webu Českého statistického úřadu. Nadprůměrně vysoká volební účast byla v horských střediscích, kam přišla volit řada lyžařů na volební průkaz. Účast 88 procent tak byla například v Peci pod Sněžkou, 87 procent činila v Božím Daru.

Největší voličskou baštou prezidenta Miloše Zemana byla v letošním úvodním kole vybírání hlavy státu obec Chobot na Strakonicku. Získal tam 84 procent hlasů. Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš nejlépe bodoval ve Staňkovicích na Litoměřicku. Hlasovaly pro něj tři čtvrtiny místních voličů.

Poslední v ČR byl zpracován okrsek v Praze Bohnicích. Ukázal 100,91 procenta odevzdaných hlasů. Počet odevzdaných hlasů tam o pět převyšoval počet odevzdaných obálek. Český statistický úřad na nesrovnalost upozornil volební komisi, podle ní ale příčinu chyby nelze zpětně dohledat

ODS nepodpoří v žádném z pokusů menšinovou vládu ANO

Občanští demokraté nepodpoří v žádném z pokusů menšinovou vládu hnutí ANO. Návrh místopředsedy strany Martina Kupky jako součást závěrečných usnesení schválil kongres ODS, který se konal v Ostravě.

OLAF není nezávislý a kauza je zpolitizovaná, bude se hájit Babiš

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) není podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše nezávislý a jeho kauza Čapí hnízdo je zpolitizovaná jak v Česku, tak v Bruselu. V pořadu televize Prima naznačil, čím bude argumentovat v úterý ráno na tiskové konferenci, kterou svolal těsně před jednání mandátového a imunitního výboru o jeho vydání ke stíhání. Opět zopakoval, že se ničeho nedopustil, jde o kauzu na objednávku a sprosťárnu, která poškozuje jeho rodinu. Připomněl, že loni bylo v Česku zproštěno viny v různých případech 1150 lidí, kterým bude vyplaceno odškodné 80 milionů korun. Nepřímo se také přirovnal k eurokomisařce Věře Jourové, která strávila před deseti lety kvůli dotační kauze ve vazbě víc než měsíc. Potom bylo její stíhání zastaveno s tím, že skutek, pro který byla obviněna, se nestal.

OLAF v závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda píše o podezření na porušení českého národního práva i práva Evropské unie. Uvádí, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace. Postup farmy by tak mohl být hodnocen jako podvod. Se zprávou se v minulých dnech seznamovali Babišovi právníci, protože je součástí vyšetřovacího spisu. Kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo obvinila česká policie premiéra z podvodu, stíhá také jeho ženu Moniku a jejího bratra a další lidi včetně poslance Jaroslava Faltýnka (ANO). Trestní řízení ve věci Babiše a Faltýnka je ale přerušeno, protože oba po říjnových volbách znovu získali poslaneckou imunitu.

MF chce do konce února předložit vládě novelu zákona o EET

Do konce února by měla vláda projednat novelu zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Bude řešit výjimky pro podnikatele. V pořadu České televize to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ústavní soud v prosinci svým rozhodnutím odložil třetí a čtvrtou vlnu EET od března, respektive června 2018 kvůli nejasným dopadům na různé skupiny povinných subjektů.

Ministryně se chce příští týden setkat se zástupci podnikatelských svazů a komor a prodiskutovat s nimi i varianty výjimek z EET pro nejmenší podnikatele. První varianta podle Schillerové počítá s osvobozením od EET pro plátce paušální daně, kteří nedosahují určitého obratu. Ve hře je částka 250.000 až 500.000 korun ročně. Druhá varianta uvažuje o osvobození od EET do určité úrovně příjmů a třetí uvažuje o tom, že by podnikatelé do určité úrovně příjmů nepodléhali EET, ale vykazovali tržby jen papírově.

Referendum o Vřídelní kolonádě v Karlových Varech není platné

Referendum v Karlových Varech za výstavbu repliky Vřídelní kolonády z 19. století místo současné není platné. V pátek a v sobotu přišlo odevzdat svůj hlas jen 33,66 procenta voličů. Aby referendum bylo platné, muselo ho by se zúčastnit 35 procent oprávněných voličů. Většina z těch, kdo k referendu přišli, by repliku chtěli. Jejich hlasů ale bylo málo. Pokud by přišlo dalších asi 300 voličů, bylo by referendum nejen platné, ale i závazné. Pro repliku kolonády se totiž vyslovilo více než 25 procent oprávněných voličů, což je pro závaznost plebiscitu dostatečný počet.

Dnešní Vřídelní kolonáda byla postavena v roce 1975 podle návrhu architekta Jaroslava Otruby. Masivní stavba v duchu tehdy oblíbeného brutalismu měla být původně součástí většího zásahu do středu lázeňského města, který měl spojit jednotlivé kolonády. To se ale nakonec nestalo. Litinovou kolonádu, postavenou v letech 1878 až 1879 vídeňskými architekty Ferdinandem Fellnerem a Hermannem Helmerem v pseudorenesančním stylu, tvořil komplex čtyř budov o celkové délce 107 metrů. Rozebrána byla v roce 1939 a kovový materiál byl použit na válečné účely.

Při požáru domu v Bílovicích n. Svit. se zranili čtyři lidé

Čtyři lidé se zranili při ranním požáru bytového domu v Bílovicích nad Svitavou na Brněnsku. Ještě před příjezdem hasičů stihlo opustit dům 11 lidí. Některým z nich musí obec zajistit náhradní ubytování. "Jeden byt je zcela zničený, druhý je poškozený, požár se rozšířil na střechu, která je také poškozená," řekl ČTK mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Jeden muž utrpěl středně těžké popáleniny na 40 procentech těla, sanitka jej převezla do brněnské fakultní nemocnice, uvedla mluvčí hasičů Hedvika Kropáčková. V péči lékařů zatím zůstane také dívka, která si poranila nohu, nejspíš při evakuaci. Jednu ženu a batole ošetřili zdravotníci na místě.

Řeholníků v Česku stále ubývá

V České republice stále klesají počty řeholníků. Podle břevnovského arciopata Prokopa Siostrzonka důvodem může být to, že mladí lidé mají širokou nabídku možností a těžko se rozhodují. Mužských řeholníků je v ČR 669, sester je skoro dvakrát více, 1138. Nejstarší mužský klášter v českých zemích je ten v Praze na Břevnově, od jeho založení 14. ledna uplyne 1025 let. V Česku působí přes tři desítky řádů a kongregací, mnohé z nich mají mnohasetletou tradici.

Kláštery sice v Česku existují víc než 1000 let, stále však kromě tradičních úkolů a poslání nacházejí nová pole působnosti. Řeholníci a řeholnice v brněnské diecézi se věnují práci s mládeží, péči o nemocné, ale vedou také třeba prodejnu nebo restauraci s francouzskou kuchyní. Někde také nabízejí ubytování. Nové možnosti i starosti přinesly některým řádům restituce církevního majetku.

Prokop byl na Rallye Dakar pátý, Kolomý čtvrtý, Macík pátý

Automobilový jezdec Martin Prokop obsadil na Rallye Dakar páté místo v 7. etapě a po dni volna zaznamenal svůj nejlepší výsledek v kariéře. Novým lídrem je Španěl Carlos Sainz, jenž v čele vystřídal francouzského rekordmana Stéphanea Peterhansela, který při nehodě poničil svůj peugeot a hodně ztratil.

V kategorii kamionů dojeli Martin Kolomý a Martin Macík na čtvrtém a pátém místě. Macík zůstal čtvrtý celkově. Etapu vyhrál Nizozemec Ton van Genugten z vozem Iveco před Argentincem Federicem Villagrou a ruským lídrem Eduardem Nikolajevem. Pilot kamazu vede o 49:47 před Villagrou. Macík na něj ztrácí tři a čtvrt hodiny, za průběžně třetím Sergejem Vjazovičem z Běloruska zaostává zhruba tři čtvrtě hodiny. Kolomý je s osmihodinovou ztrátou mimo elitní desítku.

Motocyklista Klymčiw v Limě podstoupil operaci obratlů

Motocyklista Ondřej Klymčiw, který se vážně zranil na Rallye Dakar, v Limě podstoupil operaci zlomených obratlů. Zákrok proběhl bez komplikací, z umělého spánku mají lékaři českého reprezentanta probudit v neděli. Klymčiw se zranil po pádu v pondělní 3. etapě jubilejního 40. ročníku slavné rallye. Zlomil si dva obratle a pohmoždil plíce, na kterých měl otok, a lékaři tak museli plánovanou operaci několikrát posunout. Od začátku jezdce udržovali v umělém spánku. Jedenáctý muž loňského Dakaru byl i letos v úvodu nejlepším Čechem mezi motocyklisty a po neděli mu patřilo 24. místo.

Na atletických závodech v Praze zemřel rozhodčí po zásahu koulí

Na atletických halových závodech v Praze na Strahově zemřel rozhodčí. Uvedl to web Aktuálně.cz. Staršího muže zasáhla při soutěži vrhačů do hrudníku šestikilogramová koule. "Byla to nešťastná náhoda," řekl serveru ředitel závodů Martin Svoboda. "Házel jeden z mladších závodníků, který se trefil svým pokusem ke kraji výseče, kde pan rozhodčí stál. Ten se ještě snažil na poslední chvíli uhnout, ale bohužel už to nestihl," dodal. Atleti i přítomná lékařka se pokoušeli muže oživit, použili i defibrilátor. Poté dorazili do haly záchranáři, po zhruba 50 minutách ale konstatovali smrt.

Sport- výsledky

Biatlonistka Veronika Vítková skončila třetí v závodě s hromadným startem v Ruhpoldingu. Ve finiši o 0,6 sekundy porazila Kanaďanku Rosannu Crawfordovou a po úspěchu ve sprintu v Oberhofu se podruhé v této sezoně Světového poháru dostala na stupně vítězů. Českou reprezentantku porazily jen Finka Kaisa Mäkäräinenová a Němka Laura Dahlmeierová. Vítkovou na cestě za dalšími stupni vítězů nezastavily ani dvě chyby na střelnici, další medailistky měly stejnou střeleckou bilanci. Na poslední chvíli se dostala do hromadného závodu další česká reprezentantka Eva Puskarčíková, která byla s pěti chybami třicátá.

Ester Ledecká skončila na Světovém poháru lyžařek v Bad Kleinkirchheimu sedmnáctá a bodovala i ve třetím sjezdu v sezoně. V prosinci v Lake Louise si připsala skvělé sedmé místo a třináctou příčku. Stupně vítězů si tentokrát zabraly Italky, o historický úspěch se postaraly vítězná Sofia Goggiaová, Federica Brignoneová a Nadia Fanchiniová. Závod museli rakouští pořadatelé kvůli špatným podmínkám zkrátit. Ledecká znovu vymění lyže za snowboard, příští týden nastoupí k dalšímu obřímu slalomu na prkně ve slovinském středisku Rogla, pak ji čekají závody v bulharském Bansku.

Biatlonista Michal Šlesingr byl díky bezchybné střelbě osmý v závodě s hromadným startem v Ruhpoldingu. Další český reprezentant Michal Krčmář obsadil šestnáctou příčku. Ondřej Moravec si závod pokazil třemi chybami při úvodní střelbě a skončil až osmadvacátý. Pošesté v sezoně vyhrál Nor Johannes Thingnes Bö, který musel na jedno trestné kolo. Čtyřiatřicetiletý Šlesingr byl v závěrečném běžeckém kole ve skupině, která bojovala o páté místo. Nakonec dospurtoval jako osmý, čímž zopakoval svůj výsledek ze středečního vytrvalostního závodu.

Sdruženář Tomáš Portyk obsadil 16. místo na Světovém poháru ve Val di Fiemme, bodoval i dvaadvacátý Miroslav Dvořák. Třetí český reprezentant Ondřej Pažout do běhu nenastoupil. Pro první vítězství v sezoně si doběhl lídr seriálu Nor Jan Schmidt.

Počasí

Zataženo nízkou oblačností, na horách mrznoucí mlhy. Ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -5 °C.