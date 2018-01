13-01-2018 09:43 | Zdeňka Kuchyňová

Do druhého kola prezidentských voleb postupuje Miloš Zeman a Jiří Drahoš

Miloš Zeman a Jiří Drahoš postupují do druhého kola prezidentských voleb. Miloš Zeman s 38,67 procenty hlasů,bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš má 26,55 procent hlasů. Vyplývá to z volebního serveru ČSÚ. Zisk dalších kandidátů Pavla Fischera, Michala Horáčka a Marka Hilšera se pohyboval těsně pod deseti procenty hlasů. Fischer 10,21 %, Horáček 9,16 % a Hilšer 8,82 procenta hlasů. Zeman vítězil ve všech krajích kromě Prahy. Pouze v hlavním městě před ním byl Drahoš, který s přehledem vedl také v zahraničních okrscích. Na dalších místech prezidentské volby byli Mirek Topolánek (4,29 procenta), Jiří Hynek (1,23 procenta), Petr Hannig (0,56 procenta) a Vratislav Kulhánek (0,47 procenta).

Prezident Miloš Zeman je připraven jít do televizní debaty s Jiřím Drahošem, který bude jeho soupeřem ve druhém kole prezidentských voleb. Řekl to na tiskové konferenci po sečtení téměř všech hlasů. Dosud účast v debatách odmítal, jeho soupeři ho za to kritizovali. "Pan Drahoš říkal, že by se se mnou rád setkal tváří v tvář, velice rád mu vyhovím," uvedl. Zeman poděkoval za voličské hlasy, vyzval své stoupence, aby přišli hlasovat i ve druhém kole. Ocenil také svůj volební výsledek. Připomněl, že před pěti lety získal v prvním kole zhruba 24 procent hlasů, nyní zhruba 39 procent. "Blahopřeji Jiřímu Drahošovi k hezkému druhému místu," řekl také.

Kandidát Jiří Drahoš výsledek voleb označil za nadějný a ocenil své protikandidáty, s nimiž se setkával v debatách, za kultivovanou kampaň. Doufá, že od nich dostane podporu do druhého kola. V něm plánuje změnit volební strategii, vyjede za voliči mimo Prahu. Vyzval všechny, kteří mají zájem o změnu, aby přišli k volbám. Doufá, že i v druhém kole bude účast dobrá a dostane hlasy od voličů, kteří volili i jiné kandidáty. Podotkl, že v předvolebních debatách si s ostatními kandidáty opakovaně vyjádřili podporu v případě postupu do druhého kola. Vyzyvatel Zemana poznamenal, že při kampani v následujících dvou týdnech přeskupí svůj tým a převezme jeho vedení.

Podporu Drahošovi ve druhém kole vyjádřili jeho protikandidáti Marek Hilšer, Mirek Topolánek, Pavel Fischer, Michal Horáček. Ten nabídl i prostor na svých billboardech. Marek Hilšer je zklamaný volební účastí, doufal, že dosáhne 70 procent. Mirek Topolánek považuje za výhru už to, že probudil z letargie lidi i sám sebe. Jiří Hynek chce přes neúspěch v prezidentských volbách do politiky. Zda podpoří Zemana, nebo Drahoše oznámí až den před druhým kolem voleb. Hannig před druhým kolem doporučil svým voličům hlasovat pro Zemana.

Co se týče politických stran, podporu Drahošovi vyslovili STAN, lidovci, TOP 09. Piráti udělají vnitrostranickou anketu pro druhé kolo, pokud budou výsledky výrazné, zváží podporu některého kandidáta. Předseda ODS Petr Fiala gratuloval Jiřímu Drahošovi k postupu do druhého kola. ODS před volbami žádného kandidáta oficiálně nepodpořila, dávala ale najevo, že si nepřeje pokračování Miloše Zemana v čele státu.

Naopak předseda komunistů Vojtěch Filip bude dál podporovat Miloše Zeman. Společné stanovisko před druhým kolem prezidentských voleb zatím KSČM nepřijala. ČSSD svůj postoj k prezidentským volbám několikrát měnila. Původně plánovala podpořit některého kandidáta v referendu, nakonec se oficiálně nevyslovila pro nikoho. Chovanec v pátek při volbách v Plzni řekl, že volil Zemana. Uvedl, že Zeman pomáhá českému průmyslu v zahraničí, mluví s občany a má zájem o ČR. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura před druhým kolem prezidentských voleb znovu podpořil Miloše Zemana.

Souboj ve druhém kole prezidentské volby bude velmi tvrdý, zřejmě i s negativní kampaní, ale otevřený. Vyplývá to z názorů politologů oslovených ČTK. Současný prezident Miloš Zeman totiž podle nich pravděpodobně vyčerpal svůj rezervoár voličů, kdežto jeho soupeři Jiřímu Drahošovi může podíl hlasů výrazně narůst. Postup Zemana a Drahoše není podle politologů překvapením. V prvním kole měl Zeman nad Drahošem výrazný náskok, přes deset procentních bodů. Boj v dalším kole ale již bude asi vyrovnanější. Současný prezident již podle Ladislava Mrklase ze soukromé vysoké školy CEVRO Institut nemá oproti Drahošovi velké rezervy, z nichž by mohl čerpat další hlasy. Drahoš naopak bude mít otevřenou podporu několika nepostupujících kandidátů na prezidenta, jejichž voliče by mohl získat. Otázka ale podle Mrklase je, jestli mají neúspěšní kandidáti autoritu k přesvědčení voličů. Zajímavý je podle politologů malý rozestup podle podílu hlasů na dalších místech za Zemanem a Drahošem. "Je to neúspěch pro Michala Horáčka, který se zdál být hlavním konkurentem Drahoše, a úspěch pro Pavla Fischera a Marka Hilšera," řekl Mrklas. "Drahoš, Fischer a Hilšer měli podobné voliče, a podpora voličů se tak mezi nimi přelévala," uvedl Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze.

Petr Fiala se opět stal předsedou ODS

Současný předseda ODS Petr Fiala na kongresu občanských demokratů v Ostravě podle očekávání obhájil svou funkci. Třiapadesátiletý Fiala, který ve volbě neměl protikandidáta, získal 451 ze 483 platných hlasovacích lístků, hlasovalo tak pro něj zhruba 90 procent všech delegátů. Silnou pozici prvního muže ODS signalizovaly už nominační konference, na nichž získal podporu ze všech krajů. ODS je po říjnových volbách sice druhou nejsilnější parlamentní stranou, má však pouze 25 poslanců. Strana je už podle Fialy stabilizovaná a mohly se objevit pochybnosti o cestě, kterou jí chce dál vést. Odkázal tak zřejmě na kritiku Václava Klause mladšího, který po sněmovních volbách uvedl, že ODS by měla být výrazněji pravicová.

Policie žádá o pomoc svědky tragické nehody autobusu u Horoměřic

Policie žádá o pomoc svědky páteční nehody autobusu u Horoměřic nedaleko Prahy, při které zemřeli tři lidé a 45 lidí se zranilo. Vyšetřovatelé pracují s několika verzemi, přesnou příčinu budou znát možná až za několik týdnů. ČTK to řekla policejní mluvčí Monika Schindlová. Linkový autobus dopravní společnosti Arriva se srazil s osobním autem Škoda Superb a vyjel ze silnice, kde narazil do stromu. V autobuse zahynul řidič a jeden cestující. Třetí obětí nehody byla řidička superbu.

Záchranáři rozvezli zraněné do traumacenter pražských nemocnic. Pět lidí bylo podle informací záchranné služby ve velmi vážném stavu, deset mělo středně těžká zranění a třicet se zranilo lehce. Mezi zraněnými byly i děti. Dva pacienty, z toho jedno dítě, museli lékaři uvést do umělého spánku a na umělou plicní ventilaci.

Při požáru v Ostravě hasiči evakuovali z ubytovny 106 lidí

Při požáru ubytovny v Čujkovově ulici v Ostravě-Zábřehu hasiči v pátek večer evakuovali 106 lidí, byly mezi nimi i děti. Tři lidé se nadýchali kouře. Oheň způsobil škodu 200.000 korun, řekl ČTK mluvčí hasičů Petr Kůdela. Jednalo se o požár dvou přízemních pokojů v šestipatrové budově. "Hasiči dostali oheň pod kontrolu za šest minut, ihned se zaměřili na záchranu dětí a dospělých," řekl Kůdela.

Vzdělávání předškoláků doma má nedostatky, myslí si učitelky

Individuální vzdělávání předškoláků má podle některých učitelek mateřských škol řadu nedostatků. Jednorázovým přezkoušením dětí, které se vzdělávají doma, není možné zjistit, zda a jak dobře se připravují na přechod do školy, myslí si učitelky. Ukázala to anketa vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB), která se ptala 60 ředitelek mateřských škol z celé ČR.

Poslední rok předškolního vzdělávání je od září uplynulého roku povinný. Dítě ale nemusí docházet do školky, rodiče mají možnost ho na nástup do školy připravovat doma, nebo ho posílat do dětské skupiny. Pokud se pro to rozhodnou, musí své dítě přivést do školky k přezkoušení. Podle většiny z oslovených ředitelek je nejdůležitější kontrola sociálních, komunikačních a grafomotorických dovedností. Největší obtíže údajně dětem dělaly komunikace a správné chování. V 96 mateřských školách, které se průzkumu zúčastnily, se vzdělávalo individuálně 58 dětí z celkem asi čtyř tisíc.

Nadace pátrá po Stromech svobody, zatím jich je asi 500

Nadace Partnerství při příležitosti 100. výročí vzniku Československa, které připadá na letošek, pátrá po takzvaných Stromech svobody. Lidé je vysadili především v letech 1918 a 1919 na počest republiky a jako připomínku svobody a demokracie. Podle historických zmínek by jich mohly být tisíce, sázely se téměř v každé obci. Nadace jich zatím eviduje asi 500, řekla ČTK Adéla Mráčková z nadace. Cílem pátrání je najít a zmapovat příběhy symbolických 1918 stromů.

Obce obdržely výzvu, aby u příležitosti nově nabyté svobody slavnostně vysadily Lípy svobody, krátce po vzniku Československa. Ze záznamů v kronikách je podle nadace patrné, že se do výsadby zapojili starostové, žáci s učiteli, členové Sokola i jiných spolků a další obyvatelé. Stromy i místa výsadby byly většinou ozdobené praporky a vlajkami, při jejich sázení nechyběly kroje, zpěv hymny a ukládání pamětních listů ke kořenům. Stromy svobody se sázely i později, například v letech 1928, 1945 či 1968, když si lidé opět chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.

Dobrovolníci budou dnes a v neděli sčítat vodní ptáky

Na čtyři stovky dobrovolníků, zejména amatérských ornitologů, se dnes a v neděli vypraví sčítat vodní ptáky zimující v Česku. Cílem mezinárodní akce, do které se zapojí lidé na pěti kontinentech, je zjistit, jak opeřenci reagují na změny klimatu a mění své zvyky. Sčítání se letos koná po třiapadesáté. Zimující populace jednotlivých druhů vodních ptáků v České republice podle přírodovědců dlouhodobě narůstají. V Česku budou dobrovolníci o víkendu registrovat ptáky na přibližně sedmi stovkách míst. Loni napočítali celkem 65 druhů vodního ptactva. Dohromady to bylo 243.779 jedinců.

Koukalová nechtěla zabírat místo a věří, že se vrátí

Biatlonistka Gabriela Koukalová do poslední chvíle doufala, že ještě naskočí do sezony a připraví se na olympiádu. Kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům ale v pátek oznámila, že na hry do Pchjongčchangu nepojede a ukončila sezonu. V budoucnu by se chtěla vrátit a dál závodit. Úřadující mistryně světa a nejlepší česká sportovkyně loňského roku měla patřit v Koreji k českým medailovým nadějím, ale kvůli potížím s lýtky do této sezony vůbec nezasáhla. "Do poslední chvíle jsem doufala, že se vše zlepší a popřípadě naskočím do sezony o něco později, po Vánocích, po Novém roce, ale to se nepovedlo," řekla Koukalová a směrem k olympiádě dodala: "Nebyla jsem schopná odtrénovat, co jsem měla. Připravit se do úrovně, jakou vyžadují olympijské hry. Takže bych chtěla dát příležitost lidem, kteří si to zaslouží a ne zbytečně někomu blokovat místo."

Poděkovala fanouškům za velkou přízeň, kterou projevují jí i biatlonu. "Několik sezon po sobě jsem se prostřednictvím svých výkonů snažila rozdávat radost a upřímně doufám, že se mi to dařilo. Letos to bohužel nevyšlo. Jsem ale hrdá, že se za tak krátkou dobu podařilo dostat biatlon, sport, který ještě před pár lety skoro nikdo neznal, na výsluní. Doufám, že budete biatlonu fandit i nadále," uvedla Koukalová.

Sport

České biatlonistky dojely díky finišmance Veronice Vítkové šesté ve štafetě Světového poháru v německém Ruhpoldingu. Závod rozjela Jessica Jislová, po ní startovaly Markéta Davidová a Eva Puskarčíková. Domácímu kvartetu zajistila v závěru vítězství Laura Dahlmeierová, německé reprezentantky vyhrály z posledních osmi štafetových závodů posedmé. České biatlonistky, které už vědí, že nemůžou v sezoně ani na olympiádě počítat se zraněnou Gabrielou Koukalovou, zopakovaly šestým místem umístění z Hochfilzenu a vylepšily deváté místo z minulého týdne z Oberhofu. "Malé pódium je pro nás meta, kterou rádi dosáhneme. V tomto složení je pro nás super šesté místo," řekl trenér žen Zdeněk Vítek v České televizi.

Čeští sdruženáři Miroslav Dvořák s Ondřejem Pažoutem skončili třináctí ve sprintu dvojic Světového poháru ve Val di Fiemme. Vyhráli Němci Eric Frenzel a Vinzenz Geiger, kteří ve vyrovnaném souboji porazili o sedm desetin sekundy krajany Fabiana Riessleho a Johannese Rydzeka.

Ester Ledecká poprvé v této sezoně Světového poháru ve sjezdovém lyžování bodovala v superobřím slalomu. V rakouském Bad Kleinkirchheimu obsadila 24. místo. Závod vyhrála Italka Federica Brignoneová. Dvaadvacetiletá Ledecká se v prosincových sjezdech blýskla sedmým a třináctým místem, ale v super-G se jí zatím tolik nevedlo. V Lake Louise upadla a ve Svatém Mořici skončila na 44. příčce. V Bad Kleinkirchheimu se ale popáté v kariéře prosadila v superobřím slalomu na bodované pozice, i když měla nevýhodné startovní číslo 46.

Čestmír Kožíšek se po diskvalifikaci dvou skokanů posunul v pořadí závodu Světového poháru v letech na lyžích na Kulmu na životní třinácté místo.

Historicky nejlepší česká rychlobruslařka na krátké dráze Kateřina Novotná ve třiatřiceti letech ukončila závodní kariéru. Účastnice čtyř olympijských her si poslední start připsala v pátek na mistrovství Evropy v Drážďanech, kde před osmi lety slavila největší úspěch. V roce 2010 se zde stala evropskou šampionkou ve víceboji. Nyní se dá na trenérskou dráhu a od příští sezony bude připravovat slovenskou reprezentaci. Účastnice olympijských her v Salt Lake City, Turíně, Vancouveru a Soči se na trenérskou dráhu chystá již delší dobu, naposledy získávala zkušenosti v Koreji, kde sama trénovala.

Počasí

Převážně zataženo nízkou oblačností, na horách mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C.

Výrazné ochlazení do Česka v příštích čtyřech týdnech nepřijde. Mrznout i přes den by mělo jen na přelomu ledna a února, kdy bude i nejméně srážek. Pod nulu budou teploty klesat v noci. Pršet nebo sněžit má nejvíc hned v příštím týdnu. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který dnes na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).