12-01-2018 10:04 | Zdeňka Kuchyňová

V Česku začaly prezidentské volby

V Česku začala druhá přímá volba prezidenta. Lidé v ní rozhodnou o tom, zda na Hradě zůstane Miloš Zeman, nebo bude prezidentský slib skládat některý z jeho osmi vyzyvatelů. V prezidentských volbách kandidují vedle Zemana Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek. Hlasovat se dnes bude do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14.866 okrscích okrsků sčítat. Výsledky by měly být známy do sobotního večera. Pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí spolu s dalším nejúspěšnějším do druhého kola. Toto finále by se uskutečnilo za dva týdny.

Prezidenta začali jako první volit Češi v Brazílii

Českého prezidenta začali jako první volit čeští voliči na zastupitelských úřadech v Brazílii. Volebními dny tam jsou 11. a 12. leden podobně jako na mnoha dalších zastupitelských úřadech ČR na západní polokouli. V Brasílii se registrovalo 17 voličů, v Sao Paulu 57, což je méně než ve volbách před pěti lety. Hlasovat již mohou také čeští občané v USA, v Argentině a v Chile. Volby pak budou pokračovat postupně podle časových pásem na úřadech v Austrálii, Asii, Africe a nakonec v Evropě. Volební místnosti mají být v zahraničí otevřeny podle ministerstva zahraničí na 109 místech podobně jako při říjnových sněmovních volbách. Při předchozích prezidentských volbách před pěti lety jich bylo o sedm méně.

Ve Spojených státech, kde českého prezidenta volí na čtyřech místech, odradí mnoho Čechů od voleb velká vzdálenost k nejbližší volební místnosti. Zvláště když se hlasování koná v USA ve všední dny čtvrtek a pátek. Volí se v Los Angeles, Chicagu, New Yorku a Washingtonu D.C. Podle vedoucí sekce veřejné diplomacie Pavly Veličkinové bývá v USA při českých volbách celkem kolem tisíce hlasů, nejvíce v New Yorku. Ve Washingtonu se volit chystá i český basketbalový reprezentant Tomáš Satoranský, který hraje NBA za místní Wizards.

Hlasovat budou moci například i vojáci na základnách Balad v Iráku a Bagrám v Afghánistánu. V Iráku se bude moci hlasovat znovu na konzulátu v Irbílu. K prvním prezidentským volbám se přihlásilo v cizině na 7200 českých voličů, nyní jich je v seznamech zhruba 9000. Počet voličů se ale zvýší ještě o ty, kteří přijdou hlasovat s voličským průkazem. Před pěti lety v zahraničí v prvním kole hlasovalo asi 8900 lidí, ve druhém 10.700 voličů.

Na rozdíl od říjnových voleb do Poslanecké sněmovny nemuseli Češi po zahájení prvního kola prezidentských voleb stát u volební místnosti na velvyslanectví ČR v Bratislavě frontu. Během první půlhodiny volilo 46 lidí.

Zemana před hlasováním napadla polonahá aktivistka

K prezidentovi Miloši Zemanovi se ve volební místnosti v pražských Lužinách vrhla žena vysvlečená do půl těla. Proti ženě zakročila ochranka, Zeman z místnosti podporován ochránci odešel. Po několika minutách se prezident vrátil. Uvedl, že je poctěn, protože ho napadla aktivistka skupiny Femen, která nedávno napadla také papeže. Žena se před příchodem prezidenta ukrývala mezi čekajícími novináři. V okamžiku, kdy se chtěl Zeman před volební komisí legitimovat, si sundala košili a s výkřiky se rozběhla k hlavě státu. Femen uvádí, že šlo o ukrajinskou aktivistku. Podobným způsobem napadla skupina Femen v minulosti i italského expremiéra Silvia Berlusconiho v roce 2013, loni v květnu protestovaly také proti prezidentské kandidátce francouzské extrémní pravice Marine Le Penové.

Při nehodě autobusu v Horoměřicích u Prahy zemřeli tři lidé, zhruba 30 je zraněných

Tři lidé zemřeli při nehodě autobusu u Horoměřic u Prahy, zhruba třicet je zraněných, některá vážná. Mezi zraněnými jsou děti, řekla ČTK mluvčí pražské záchranné služby. Podle policejní mluvčí Moniky Schindlové zemřela řidička superbu, který se s autobusem srazil, a dva cestující z autobusu. Podle mluvčí záchranky byl aktivován takzvaný traumaplán, který záchranáři vyhlašují při událostech s vyšším počtem zraněných. Nemocnice se při něm připravují na vyšší příjem pacientů.

Babiš: Čerpání z evropských fondů není úplně ideální

Čerpání peněz z evropských fondů není úplně ideální. Česko mělo ke konci loňského roku na účtech proplaceno 65 miliard korun, tedy 11 procent z částky přidělené na programové období 2014 až 2020. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Za letošní cíl vytyčil proplacení dalších 80 miliard korun. Česko se podle něj musí důkladně připravit na další období po roce 2020.

Pro Česko bude důležitý konec letošního roku, kdy EK vyhodnotí země a jejich programy podle toho, jak plní své závazky vůči strategii Evropa 2020. V případě neplnění může Česko přijít o šest procent z přidělené částky na celé programové období, tedy 36,5 miliardy korun z celkových 612 miliard korun. Smluvně zajištěno mělo Česko na konci loňského listopadu 45 procent evropských peněz.

Duka: Zdanění náhrad církvím není z právního hlediska možné

Zdanění finančních náhrad církvím za nevydaný majetek v restitucích není z právního hlediska možné. Novinářům to řekl kardinál Dominik Duka. Poukázal na smlouvy mezi státem a církvemi související s restitučním zákonem. Návrh na zdanění finančních náhrad podali poslanci KSČM. V úterý jej podpořila vláda Andreje Babiše (ANO). Duka podotkl, že se zapomíná na to, že tím, jak se církve finančně osamostatňují, budou platit daně z výnosů ze svého majetku. V případě, že by byla předloha přijata, by podle Duky nastal takový chaos, že na Ústavní soud by se musel někdo obrátit dřív, než by tak učinily církve.

Plaga: Rozpočet školství se musí navýšit o 50 miliard Kč

Rozpočet školství se v příštích čtyřech letech musí postupně navýšit o zhruba 50 miliard korun. Ministr školství Robert Plaga (ANO) to řekl novinářům po setkání se školskými odbory a premiérem Andrejem Babišem (ANO) na úřadu vlády. Podle Plagy by jen na platy učitelů v příštím roce mělo jít deset až 12 miliard korun navíc. V roce 2021 by podle ministerstva měli učitelé dostávat průměrně 46.000 korun a nepedagogové 22.700 korun měsíčně. Odboráři Babišovi předali petici za kvalitnější podmínky ve vzdělávání. Petice mimo jiné požaduje po vládě, aby zvýšila platy učitelů a o třetinu také výdaje na vzdělávání. Průměrný plat pedagoga by se nyní podle ministerstva školství měl pohybovat kolem 30.750 korun. Průměrná mzda v ČR byla na konci loňského třetího čtvrtletí 29.050 korun.

Jmenovité hlasování ministrů v jednacím řádu vlády zůstane

Novelou jednacího řádu vlády, která vyvolala na přelomu roku kontroverze kvůli záměru nezaznamenávat, jak o návrzích hlasovali jednotliví ministři, se bude příští týden zabývat kabinet Andreje Babiše (ANO). Ustanovení z materiálu zmizelo, dokument však dál počítá s posílením role premiéra například při odstraňování rozporů ministrů či při zvaní hostů na jednání vlády. Podle ministerstva spravedlnosti je hlavním účelem změn zefektivnění a zrychlení projednávání materiálů předložených vládě.

Průzkum: Kvůli nedostatku lidí dvě pětiny fiirem odmítly zakázky

Nedostatek pracovních sil na českém trhu začíná dopadat na fungování firem. Dvě pětiny malých a středních podniků a živnostníků se už dostaly do situace, kdy kvůli nedostatku zaměstnanců nemohly vzít další zakázku. Více než desetinu zakázek muselo odmítnout 14 procent firem, tři procenta firem dokonce musela odmítnout každou třetí nabízenou zakázku, vyplývá z pravidelného šetření Index očekáváním firem ČSOB. "Zjištění mezi malými a středními podnikateli jen potvrzují, že nedostatek zaměstnanců je v současnosti v Česku hlavní bariérou pro další ekonomický rozmach. To, že některé firmy musí odmítnout každou třetí zakázku, je alarmující," řekl ČTK hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka. Poptávka po nových pracovnících proto nabývá na síle. V sektoru malých a středních podnikatelů plánuje letos nabírat nové zaměstnance téměř třetina firem. Přijímat nové pracovníky chystají především firmy s obratem nad 40 milionů korun.

Čtyřnásobný vrah Dahlgren spáchal ve věznici Valdice sebevraždu

Čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren spáchal ve věznici Valdice na Jičínsku sebevraždu. ČTK to zjistila ze tří důvěryhodných zdrojů. Američan Dahlgren podle pravomocného rozsudku zavraždil v květnu 2013 v Brně čtyři lidi. Odsouzen byl na doživotí. Dahlgrenův případ patří k nejhorším zločinům posledních let v České republice. Dahlgrenův obhájce Richard Špíšek ČTK řekl, že sklony k sebevraždě Dahlgren měl. "Informoval jsem o tomto jak věznici, tak ředitelství vězeňské služby a pevně věřím, že věznice Valdice učinila maximum proto, aby této situace předešla. Chápu ale, že nelze zabránit všem nešťastným událostem, zejména pokud je skutečně snaha na straně odsouzeného něco takového učinit," uvedl Špíšek.

Dahlgren zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně byl zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy pak rozhodly o jeho vydání do ČR. Dahlgren, původem z Kalifornie, se v České republice nějakou dobu živil jako učitel angličtiny, zavražděná žena byla jeho sestřenicí.

Soud v Pákistánu poslal zadrženou Češku na 14 dní do vazby

Speciální soud v pákistánském Láhauru ve čtvrtek poslal jednadvacetiletou Češku zatčenou ve středu na místním letišti s devíti kilogramy heroinu na 14 dní do vyšetřovací vazby. Informoval o tom pákistánský web Customs Today. České ministerstvo zahraničí ČTK potvrdilo, že vyšetřování případu může trvat týdny. Termín soudního líčení stanoven nebyl, uvedla mluvčí ministerstva Irena Valentová. Toto soudní líčení má rozhodnout o případné vině české občanky. Mladou ženu na mezinárodním letišti v Láhauru zadrželi celníci údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek při cestě na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Podle zdrojů Customs Today Češka vypověděla, že věděla o předmětech ukrytých v jejím zavazadle, nevěděla však, že jde o heroin.

Tajemník pákistánského velvyslanectví v Praze řekl iDnes, že celníci Češku zadrželi na základě tajné informace. Podle zpravodajského webu to znamená buď, že dívku někdo udal, aby odlákal pozornost od mnohem větší zásilky v jiném letadle, nebo se policistům nezdály časté lety mladé Češky do Pákistánu. Za pašování drog v Pákistánu obvykle padají velmi vysoké tresty, přičemž hrozí i trest smrti. Před několika lety byla v této islámské republice odsouzena na doživotí Britka, u níž se našlo 63 kilogramů heroinu.

Směrnice od soboty zakazuje účtovat poplatky za platbu kartou

Evropská směrnice o platebních službách, která vejde v účinnost v sobotu 13. ledna, zakazuje účtovat poplatky za platbu kartou a přináší řadu změn v ochraně klientů a jejich práv. Umožní lidem mít lepší přehled o jejich financích, protože banky budou muset zpřístupnit účty jiným finančním institucím. To však bude zavedeno postupně během 18měsíčního přechodného období. Vyplývá to z ankety ČTK mezi bankami, obchodníky a experty.

ČT: Pražské letiště bude mít novou řídící věž vysokou 80 metrů

Letiště Praha bude mít novou řídící věž. Má být vysoká 80 metrů, což je o 30 metrů více než současná věž, která bude sloužit jako záložní staviště. Stavba začne zhruba za dva roky, věž by měla fungovat za pět let. Informovala o tom dnes Česká televize (ČT). "Kupole nové řídící věže bude mít průměr 20 metrů a bude rozdělena do tří pater," řekl ČT mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma. Letiště v budoucnu počítá s navýšením počtu cestujících, mají přibýt nové terminály a ranveje.

V současné době odbaví věž maximálně 44 letadel za hodinu, má jich ale být až 70. Loni Letištěm Václava Havla prošlo více než 15 milionů cestujících, což je nejvíce za 80 let jeho existence. "Počítáme s navýšením počtu cestujících až na 21 milionů," sdělil televizi mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Sport

Martin Kolomý s kamionem Tatra obsadil druhé místo v 6. etapě Rallye Dakar. Martin Macík dojel pátý a v průběžném pořadí je čtvrtý. Na trati, která účastníky jubilejního 40. ročníku zavedla z Peru do Bolívie, byl nejrychlejší Argentinec Federico Villagra. V čele zůstal obhájce prvenství Eduard Nikolajev z Ruska. Až do středy závodníci bojovali zejména s písečným a dunovým terénem, ve čtvrtek zavítali do hor. Trasu z Arequipy do La Pazu dlouhou 750 kilometrů tvořily vesměs vysokohorské cesty, na kterých byl i sníh.

Martin Prokop obsadil na Dakaru deváté místo a před dnem volna si na slavné soutěži polepšil v kategorii automobilů o dvě pozice na sedmou. Při přesunu účastníků z Peru do Bolívie zaostal s fordem na 313 měřených kilometrech o 12 a půl minuty za nejrychlejším Španělem Carlosem Sainzem.

Zraněný motocyklový jezdec Ondřej Klymčiw je v nemocnici v Limě stále udržován v umělém spánku. Operace poraněných obratlů účastníka Rallye Dakar je naplánována na sobotu. Podle prvních informací měl český reprezentant podstoupit zákrok již ve středu, lékaři však postup s ohledem na otok plic několikrát upravili. Jedenáctý muž loňského Dakaru byl i v úvodu 40. ročníku slavné rallye nejlepším Čechem mezi motocyklisty a po neděli mu patřilo 24. místo. V soutěži startoval Klymčiw počtvrté. Havárie ukončila jeho snažení i před dvěma lety, kdy si po pádu ve vysoké rychlosti vykloubil kyčel a poranil pánev, slezinu a hrudník.

České biatlonistky ve vytrvalostním závodě na Světovém poháru v Ruhpoldingu nenavázaly na středeční vydařené vystoupení mužů, kteří se v trojici dostali do první desítky. Ženy neměly tak přesnou mušku, nejlepší z nich Veronika Vítková obsadila se dvěma trestnými minutami dvanáctou příčku. Stejně jako před dvěma lety v Ruhpoldingu vyhrála Italka Dorothea Wiererová.

Čeští biatlonisté Hošek, Krčmář, Šlesingr a Moravec byli osmí ve štafetě v Ruhpoldingu. Počtvrté za sebou v tomto německém středisku vyhráli Norové.

Sdruženář Tomáš Portyk skončil dvacátý na Světovém poháru ve Fal di Fiemme a při pátém startu v olympijské sezoně počtvrté bodoval. Naopak Miroslav Dvořák a Ondřej Pažout byli až v páté desítce pořadí v závěru startovního pole. S náskokem 18 sekund vyhrál v letošní premiéře Nor Jörgen Graabak.

Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková s novou tchaj-wanskou spoluhráčkou Čchan Jüng-žan v Sydney na titul nedosáhly. Turnajové jedničky ve finále podlehly třetímu nasazenému kanadsko-čínskému páru Gabriela Dabrowská, Sü I-fan 3:6, 1:6.

Počasí

Převážně zataženo. Místy, zejména na východě, slabý déšť nebo mrholení. V polohách nad 500 m, na severu Moravy a ve Slezsku postupně i v nižších polohách srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C.