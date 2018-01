10-01-2018 07:57 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš před poslanci mluvil o hlavních úkolech své vlády

Premiér Andrej Babiš (ANO) představil poslancům při jednání Sněmovny o vyslovení důvěry jeho vládě hlavní úkoly svého menšinového jednobarevného kabinetu od politiky k Evropské unii přes investice po bezpečnost. V téměř hodinovém projevu se také ohradil proti tvrzením, že ohrožuje demokracii, a slíbil, že bude poslancům naslouchat. Vedle Evropské unie, investic a bezpečnosti mluvil také o digitalizaci státní správy, o důchodové reformě a o reformě státu. "My máme program pro všechny, a proto si myslím, že byste nás ve finále měli podpořit," podotkl závěrem Babiš. Slíbil mj. důchodovou reformu, rychlejší přípravu dálnic a vysokorychlostních tratí i investice do jaderné energetiky. Zopakoval, že plánuje vlaky zdarma pro studenty a seniory a vyšší důchody. Poznamenal, že vládní program je dobrý a že udělá vše pro to, aby jej plnil.

Kabinet ale důvěru téměř s jistotou nezíská, ostatní strany deklarovaly, že budou hlasovat proti vládě. "Pokud tu důvěru dneska nedostaneme, tak uvidíme, jak bude dál," uvedl ministerský předseda, který má od prezidenta Miloše Zemana slíbený i druhý pokus o sestavení kabinetu. Babišova vláda by mohla mít podle lídra Pirátů Ivana Bartoše přídomek "slibem nezarmoutíš". Piráti nevěří, že by vláda měla vůli svůj program prosazovat. Lidovci podle předsedy Pavla Bělobrádka nevidí žádný důvod pro podporu Babišovy vlády, která si nevyjednala důvěru či toleranci. Bělobrádek nevyloučil koalici s ANO.

Pokud nezíská důvěru, podá menšinová vláda demisi 17. ledna

V případě, že vláda dnes ve Sněmovně neuspěje s žádostí o důvěru, podá menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO) demisi na příštím zasedání, které bude 17. ledna. Před zahájením odpoledního bloku diskuse Sněmovny to řekl Babiš. I když kabinet důvěru nezíská, jak ukazují dosavadní postoje sněmovních stran, chce Babiš pokračovat v práci, jako by ji kabinet měl. Uvedl, že ve čtvrtek má naplánováno například jednání Bezpečnostní rady státu či kontrolu čerpání evropských fondů. Při dalších jednáních o druhé vládě Babiš nevylučuje možnost vzniku koaliční vlády, i když je mu bližší jednobarevný kabinet. Pro nejbližší dobu počítá s jednáními s ČSSD a hnutím SPD. Koaliční spolupráci s SPD ale dále vylučuje. Od ostatních stran nedostal vstřícné signály ohledně spolupráce, uvedl.

Nynější vláda Andreje Babiše (ANO) nezíská ve Sněmovně podporu ani od ČSSD, ani od SPD. Podle jejich lídrů Milana Chovance a Tomia Okamury je důvodem zejména to, že si ANO důvěru nevyjednávalo a o účast dalších stran ve vládě nestálo. Miroslav Kalousek za TOP 09 odmítl vyjádřit důvěru vládě už kvůli tomu, že o ni poprvé v historii ČR žádá agent komunistické Státní bezpečnosti. Zástupci stran to uvedli ve Sněmovně před polední přestávkou.

Zeman jmenuje Babiše podruhé jen s garancí 101 hlasů ve Sněmovně

Při druhém pokusu o sestavení vlády bude prezident Miloš Zeman po současném premiérovi Andreji Babišovi (ANO) požadovat předem alespoň 101 podpisů poslanců, kteří jeho kabinet podpoří. Až poté by ho opět jmenoval premiérem. Zeman to řekl novinářům při odchodu z Poslanecké sněmovny, kde před členy dolní komory podpořil současnou Babišovu menšinovou vládu. Zopakoval také, že Babiše v případě dnešního neúspěchu pověří skládáním vlády i podruhé. Od Babiše bude Zeman chtít pravidelné informace o vývoji jednání. Až oznámí, že podporu má, jmenuje ho. Uvedl to na dotaz, jak dlouho by jednání mohla trvat.

Programové prohlášení vlády připomíná Zemanovi švédský stůl, z něhož si každý může vybrat, co chce. Řekl to poslancům při podpoře Babišovy vlády. Poslanci by v případě Babiše měli podle Zemana ctít presumpci neviny a neměli by si hrát na vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo, v níž Babiš figuruje.

Církevní restituce je třeba korigovat, podpořila vláda návrh KSČM

U církevních restitucí je třeba korekce, vysvětlil předseda vlády Andrej Babiš (hnutí ANO), proč jeho menšinová vláda ve Sněmovně podpoří návrh KSČM na zdanění finančních náhrad za nevydaný majetek. Podle premiéra šlo o nejdiskutovanější bod jednání vlády. Zdanění peněžitých náhrad byla jednou z podmínek komunistické strany pro případnou podporu, nebo toleranci Babišova kabinetu. Výkonný výbor KSČM ale v úterý doporučil stranickým poslancům, aby při schůzi Sněmovny hlasovali proti vyslovení důvěry menšinové vládě. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek považuje zdanění finančních náhrad za popření principu právního státu.

Zákon o církevních restitucích schválený v předminulém volebním období za vlády Petra Nečase (ODS) počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny podle tohoto zákona už od roku 2013.

Vláda odmítla, že by neuvolnění funkcionáři nepřiznávali majetek

Vláda se podle očekávání při projednávání ve Sněmovně postaví proti zúžení okruhu politiků, kteří musejí zveřejňovat majetková přiznání v centrálním registru. Vydala nesouhlasné stanovisko k poslanecké novele, podle níž by se povinnost nevztahovala na komunální politiky, kteří za práci pro obec nepobírají mzdu. Týkala by se tak pouze starostů, místostarostů a radních, kteří jsou pro výkon funkce takzvaně dlouhodobě uvolnění. Navrhované rozlišování funkcionářů nepokládají vládní legislativci za vhodné. Předkladatelé novely v čele s částí poslanců KDU-ČSL tvrdí, že nynější podoba zákona o střetu zájmů přesahuje u neplacených starostů, místostarostů a radních přípustnou míru přiměřenosti ohledně zásahu do jejich práva na soukromí. "Je zřejmé, že neuvolněného funkcionáře, který bere odměnu v mnoha případech v řádu stokorun až tisícikorun, nelze srovnávat s politiky, kteří své funkce vykonávají jako hlavní povolání za odměnu v řádu desítek, respektive stovek tisíc korun," píšou v důvodové zprávě.

Analytici: Inflace zůstane ještě nad dvěma procenty, sazby porostou

Inflace by se i nadále měla držet nad dvěma procenty a postupně začít klesat až v druhé polovině letošního roku. Zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou v únoru je i přes pokles prosincové inflace hotovou věcí. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Za celý loňský rok spotřebitelské ceny v ČR v průměru stouply o 2,5 procenta, což je nejvíc za posledních pět let. O rok dřív byla průměrná míra inflace 0,7 procenta. "I přes zpomalení tempa inflace v posledních měsících je zde podle našeho názoru stále prostor pro další utahování měnové politiky ČNB. Únorové zvýšení úrokových sazeb považujeme za rozhodnutou věc," uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský. Zatímco v roce 2017 stály za inflací především dražší potraviny, v roce 2018 se nejspíše tím hlavním inflačním faktorem stanou podle analytika ČSOB Petra Dufka zvyšující se náklady na bydlení.

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí minulého roku vzrostla meziročně o pět procent, což je v souladu s předchozími odhady Českého statistického úřadu z listopadu a prosince. Meziroční růst hrubého domácího produktu byl tak v loňském třetím čtvrtletí nejvyšší za poslední dva roky.

Zeman v projevu ke 100 letům Československa zkritizoval Dubčeka

Nekomunističtí ministři, kteří v roce 1948 podali demisi, byli podle prezidenta Miloše Zemana blbí. Někdejší první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček patřil mezi ty, kteří se v roce 1968 podělali hrůzou, za vznik svobodného Československa po roce 1989 může tehdejší sovětský vůdce Michail Gorbačov. Zeman to uvedl v projevu na slavnostním večeru na Pražském hradě k zahájení oslav 100 let od vzniku Československa a 25 let od vzniku České republiky, kterého se zúčastnili mimo jiné premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš a Robert Fico. Hlava státu ve svém vystoupení hodnotila mimo jiné důležité milníky československé i české historie 20. století. Zeman také dodal, že pád komunistického režimu v Československu nezpůsobilo disidentské hnutí Charta 77, ale sovětský vůdce Gorbačov.

Slovenští politici kritizovali Zemana za výroky o Dubčekovi

Slovenský ministr kultury Marek Maďarič i státní tajemník (náměstek) ministerstva zahraničních věcí Ivan Korčok kritizovali vyjádření českého prezidenta Miloše Zemana na adresu někdejšího prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa Alexandera Dubčeka. "Osobně se ohrazuji vůči expresivnímu, dehonestujícímu vyjádření prezidenta České republiky Miloše zemana na adresu Alexandra Dubčeka, které vyslovil v oficiálním projevu na začátku oslav 100. výročí vzniku Československa na Pražském hradě," uvedl v prohlášení Maďarič. Dubčeka, rodáka ze Slovenska, si lidé podle Maďariče váží zejména za to, že začátkem 60. let umožnil v komunistickém Československu demokratizační proces, který vyvrcholil takzvaným pražským jarem.

Zemanův projev ostře kritizují i prezidentští kandidáti. Vadí jim vulgarity, které v projevu použil, i způsob výkladu historie. Jiří Drahoš projev označil za vystoupení sebestředného amatérského historika, který uráží mrtvé. Pavel Fischer považuje proslov za skandální a stydí se za něj. Podle Vratislava Kulhánka by prezident podobné výrazy neměl používat. Uchazeči o Hrad to dnes sdělili ČTK.

Ostatky kardinála Berana budou do ČR dopraveny v dubnu, řekl Duka

Ostatky kardinála Josefa Berana budou do České republiky z Vatikánu převezeny v dubnu. Na setkání s novináři to řekl kardinál Dominik Duka. Převoz ostatků povolil minulý týden papež František. Kněz, který zemřel v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství a o jehož blahořečení církev usiluje, bude pohřben v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.

Papež povolil převoz ostatků v souladu s poslední vůlí Josefa Berana. Tělo je pohřbeno v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, protože vláda v komunistickém Československu nepovolila návrat kardinálova těla do vlasti. Převoz ostatků za přísných bezpečnostních podmínek bude financovat Česká biskupská konference, bude v režii a spolupráci armád obou zemí, řekl Duka. Kardinál Beran by měl být v pražské katedrále pohřben v kapli Bartoňů z Dobenína, která od svatořečení Anežky České v roce 1989 nese také její jméno.

V Jeseníkách se chystá Winter Survival, přijede 60 závodníků

Celkem šest desítek vojáků z Česka i zahraničí zamíří na konci ledna do Jeseníků na tradiční nejtěžší armádní klání s názvem Winter Survival. Letos se náročné soutěže s přesuny v terénu i se spaním pod širým nebem zúčastní borci také z Belgie, Rakouska či Ukrajiny. Poprvé v historii soutěže se na start závodu postaví také dvě družstva z policie, jde o zásahové jednotky Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. ČTK o tom informoval mluvčí závodu Pavel Pazdera. Organizátoři soutěže, která podle nich nemá ve světě obdoby, testují závodníky po fyzické i psychické stránce. Během čtyř soutěžních dnů musí soutěžící kromě stokilometrového přesunu překonávat skalní stěny, vodní toky a říční rokle. Nechybí orientační běh na sněžnicích a měřené sjezdy na lyžích. V programu je také poskytování první pomoci a transport zraněného, či střelba. Dvě noci stráví ve volné přírodě.

Správce podal žalobu kvůli naftě, kterou mělo Česko v Německu

Insolvenční správce zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe Mirko Möllen podal žalobu na vydání nafty, kterou mělo Česko uskladněnou v nádržích firmy v bavorském Kraillingu. Informoval o tom českou Správu státních hmotných rezerv (SSHR. Naftu za miliardu korun správa teprve před nedávnem přivezla souhlasem správce z Německa do ČR. "Mohu potvrdit, že insolvenční správce nás informoval o tom, že žalobu podal. My se samozřejmě budeme právně bránit. Tato nafta je součástí nouzových zásob a podle zákona o SSHR je ve výlučném vlastnictví České republiky. Na každý litr té nafty máme fakturu, že jsme za ni zaplatili," uvedl předseda SSHR Pavel Švagr. K naftě v Bavorsku se ČR po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe v roce 2014 nemohlo skoro dva roky dostat.

Veterináři nařídili soupis všech chovů prasat ve Zlínském kraji

Veterináři nařídili všem obcím Zlínského kraje vyhotovit soupis chovů domácích prasat. Vyplývá to z nově přijatých mimořádných veterinárních opatření, které Státní veterinární správa (SVS) zveřejnila na své úřední desce. Opatření souvisí se zamezením dalšího šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat. Chovatelé musejí údaje o svých hospodářstvích nahlásit nejpozději do 31. ledna. Za nesplnění nebo porušení nařízení hrozí fyzickým osobám pokuta až 50.000 korun, právnickým osobám a podnikatelům až dva miliony korun.

V Pákistánu zadrželi Češku s devíti kilogramy heroinu

Na mezinárodním letišti v pákistánském velkoměstě Láhaur byla zadržena 21letá Češka, která pašovala devět kilogramů heroinu. Informovala o tom na svém webu pákistánská televize Geo, podle níž česká občanka mířila do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. České ministerstvo zahraničích věcí zadržení Češky potvrdilo. "Žena je nyní vyslýchána celníky v prostorách letiště, následně by podle našich informací měla být předána k dalšímu vyšetřování speciálnímu úřadu pro boj s narkotiky," řekla ČTK mluvčí ministerstva Irena Valentová. Česko má ve městě Láhaur honorárního konzula, se kterým je české velvyslanectví v Islámábádu v kontaktu. Podle Valentové konzul vyslal na letiště dva své asistenty, aby zjistili další informace.

Na Hradě byla otevřena první výstava k výročí vzniku ČSR

Originální rukopisy, listiny potvrzující královská privilegia i vzácné archeologické památky si mohou ode dneška lidé prohlédnout na první z velkých výstav ke 100. výročí vzniku Československa. Na Pražském hradě ji symbolicky zahájili prezident Miloš Zeman a kardinál Dominik Duka. Výstava V základech státnosti je první z pěti velkých výstav, které se budou letos na Hradě konat u příležitosti 100. výročí založení Československa a 25 let od vzniku České republiky. Podle organizátorů nebyl takový soubor památek ještě nikdy vystaven. Protože jde o vzácné originály, expozice potrvá jen šest dnů. Kvůli zachování klimatických podmínek navíc může být v jeden okamžik přítomno pouze 60 návštěvníků.

Mezi exponáty je třeba evangeliář z 9. století, který byl použit při korunovaci Karla IV. českým králem. Jeho desky jsou bohatě zdobeny. K vidění je také zlatem zdobená takzvaná Svatovítská apokalypsa z let 1059-1085. Obsahuje obraz, na kterém je podle historiků český kníže Spytihněv II. nebo jeho nástupce Vratislav II. před královskou korunovací roku 1085. Vystaveny jsou také Dražický kodex, dvě ze zlatých bul, které vydal v roce 1212 budoucí císař Fridrich II., a další vzácné listiny a rukopisy.

Ve věku 92 let zemřela operetní zpěvačka Dagmar Rosíková

Ve věku 92 let zemřela v pondělí 8. ledna operetní zpěvačka Dagmar Rosíková, která téměř půl století působila v pražském Hudebním divadle Karlín. ČTK to oznámila její dcera, dirigentka Miriam Němcová. V roce 2013 získala Rosíková prestižní cenu Thálie za celoživotní mistrovství ve svém oboru. Sopranistka Dagmar Rosíková se narodila 4. října 1925 v Ostravě. Už jako dítě se věnovala zpěvu a klavíru, avšak po vážném zranění ruky musela sen o dráze klavíristky opustit. Po válce začala souběžně studovat hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zpěv na konzervatoři. Krátce před dokončením studia byla z fakulty z politických důvodů vyloučena a titul doktorky filozofie jí byl udělen až po roce 1989.

Dagmar Rosíková vytvořila na divadelním jevišti 105 rolí ve 23 operách a 60 operetách a muzikálech. Na koncertech zpívala v 61 operách, kantátách, duchovních a jiných vokálních skladbách. Kromě zájezdů s Pražskou zpěvohrou a s divadly v Kladně a Karlíně hostovala často v Teplicích a dále ve Francii, Rumunsku, Německu a Rakousku.

Z havířského průvodu je ceněná tradice Vysočiny

Jihlavský havířský průvod s více než dvousetletou tradicí rozšířil seznam nejvýznamnějších projevů tradiční lidové kultury na Vysočině. Seznam má nyní šest položek, polovina z nich je zároveň na seznamu celostátním. Havířský průvod odkazuje na hornickou minulost města. Byl součástí v oslav 1000. výročí domnělého založení města v roce 1799. Po sto letech ale zvyk upadal. O jeho renesanci se po vzniku Československé republiky postaral Johann Haupt, majitel fotoateliéru a historik.

Průvod procházel v roce 1944 Jihlavou na dlouhou dobu naposledy. Pak se konal výjimečně na konci 50. a v 60. letech 20. století u příležitosti oslav Dne horníků. Jeho moderní etapa se začala psát v roce 1999. Od té doby se koná pravidelně.

Britská velvyslankyně prodala své embéčko, peníze jdou na charitu

Bleděmodrý vůz Škoda 1000 MB z roku 1968, který nabídla odcházející britská velvyslankyně v Praze Jan Thompsonová k prodeji, se v dobročinné aukci prodal za 610.000 korun. Peníze věnuje diplomatka charitativní organizaci Sue Ryder, která pomáhá lidem v nouzi. Vyvolávací cena "embéčka" byla 30.000 korun, kupec není znám. Thompsonová oficiálně ukončila svoje působení v čele ambasády minulý pátek, její nástupce Nick Archer má do Česka dorazit o víkendu.

Thompsonová byla podle svých kolegů i českých politiků jednou z nejvýraznějších osobností diplomatického sboru. V Praze hrála divadlo, chodila po horách, byla fanynkou fotbalu a věnovala se sportovnímu tanci u tyče. S Českou republikou se netradičně rozloučila v předvánočním videu, v němž se inspirovala kultovní romantickou komedií Láska nebeská. Původně se velvyslankyně chtěla na britské ostrovy vrátit i se starou škodovkou. Nakonec se ale rozhodla nechat veterána s diplomatickou značkou v Česku, nabídnout ho v aukci a výtěžek věnovat na charitu.

Kolomý byl mezi kamiony třetí v etapě Rallye Dakar

Pilot kamionu Tatra Martin Kolomý obsadil podle předběžných výsledků třetí místo ve čtvrté etapě Rallye Dakar. Na 330 kilometrů dlouhé rychlostní zkoušce byli rychlejší jen suverénní Rus Eduard Nikolajev, který v kamazu vyhrál už třetí etapu za sebou, a Argentinec Federico Villagra. Martin Macík s liazem byl šestý a posunul se neoficiálně na průběžnou čtvrtou pozici. Martin Prokop obsadil mezi automobily desáté místo a i přes větší ztrátu způsobenou defektem a vyhrabáváním zapadlého vozu je celkově dál devátý. Český pilot strávil na trase o 47 minut déle než Francouz Sébastien Loeb, který si připsal letošní premiérové etapové prvenství.

Pilot kamionu Tatra Aleš Loprais nedokončil 4. etapu Rallye Dakar a podle všeho v soutěži končí. Vítěze úvodní etapy zastavily technické problémy, kvůli kterým posádka nocovala v dunách. Loprais sice ještě chybí v seznamu odstoupivších jezdců, z jeho vyjádření je ale patrné, že ve 40. ročníku slavné soutěže už pokračovat nebude.

Motocyklista Ondřej Klymčiw si při havárii v pondělní 3. etapě Rallye Dakar zlomil dva obratle a pohmoždil plíce. Aktuálně je hospitalizován v nemocnici v Limě a lékaři jej udržují v umělém spánku. "Hybnost je ale zachována. Informace o poranění hlavy se nepotvrdily. Hlava je v pořádku, bez otoku mozku. Zhmožděné plíce jsou už jen maličkost," sdělila ČTK Klymčiwova manželka Tereza. Jezdec je v umělém spánku kvůli otoku plic. Lékaři by jej měli začít probouzet ve středu večer evropského času. Na Dakaru startoval Klymčiw počtvrté. Havárie ukončila jeho snažení i před dvěma lety, kdy si po pádu ve vysoké rychlosti vykloubil kyčel a poranil pánev, slezinu a hrudník.

Sport

Českým biatlonistům se nadmíru vydařil vytrvalostní závod Světového poháru v Ruhpoldingu. Díky přesné střelbě skončil Ondřej Moravec druhý a měsíc před olympijskými hrami vybojoval první medailové umístění v sezoně pro český mužský tým. Do elitní desítky se vešli i Michal Krčmář a Michal Šlesingr. Bezchybně střílející Krčmář si pátým místem vylepšil maximum této zimy. Šlesingr při návratu po problémech s kolenem obsadil s jednou chybou osmé místo.

Start hokejového útočníka Jaromíra Jágra na olympijských hrách je krajně nepravděpodobný. Trenér národního týmu Josef Jandač s pětačtyřicetiletým hráčem, který podle spekulací zámořských médií v nejbližší době předčasně ukončí angažmá v Calgary, v pondělí telefonicky mluvil a možnost, že by jej zařadil do výběru pro Pchjongčchang, nevidí realisticky. Jágr je totiž momentálně smluvně vázaný v klubu NHL, je zraněný a navíc si prý sám uvědomuje, že v aktuální sezoně nejsou jeho výkony optimální. V pondělí to byl velmi příjemný rozhovor, trošku jsme se i zasmáli. Nicméně pro něj není současná situace jednoduchá," dodal Jandač.

Petra Kvitová vypadla na tenisovém turnaji v Sydney v druhém kole. V boji o postup do čtvrtfinále prohrála s Italkou Camilou Giorgiovou 6:7 a 2:6.

Tenista Jiří Veselý porazil na turnaji v Aucklandu ve 2. kole třetího nasazeného Američana Sama Querreyho 6:4, 6:7, 7:6 a stejně jako loni postoupil do čtvrtfinále. V něm se utká se Španělem Robertem Bautistou.

Počasí

Zataženo až oblačno. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, v Čechách místy až 9 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.