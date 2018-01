09-01-2018 08:54 | Martina Bílá

Babiš a Faltýnek se budou moci vyjádřit před výborem v úterý

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek dostali možnost vyjádřit se před sněmovním mandátovým a imunitním výborem k případu Čapí hnízdo v úterý příštího týdne. V úterý výbor debatu o policejní žádosti o jejich vydání k trestnímu stíhání přerušil, řekl novinářům po jednání jeho předseda Stanislav Grospič (KSČM).

Postup schválený většinou členů výboru by mohl ovlivnit středeční schůzi dolní komory k vyslovení důvěry Babišovu jednobarevnému menšinovému kabinetu. Někteří poslanci avizovali, že budou navrhovat její přerušení. Před členy výboru předstoupili policejní vyšetřovatel případu Čapí hnízdo Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch. Ani jeden z nich nechtěl uzavřené jednání komentovat.

Babišova vláda asi podpoří zdanění peněžitých náhrad církvím

Kabinet Andreje Babiše (ANO) patrně podpoří návrh KSČM na zdanění finančních náhrad církvím za majetek, který jim stát nevydal v restitucích. Na středečním jednání by měl dát k předloze podle podkladů souhlasné stanovisko, byť připustí soudní spor. O předloze rozhodnou zákonodárci.

Zdanění peněžitých náhrad byla jednou z podmínek komunistické strany pro případnou podporu, nebo toleranci Babišova kabinetu. Výkonný výbor KSČM ale dnes doporučil stranickým poslancům, aby při schůzi Sněmovny hlasovali proti vyslovení důvěry menšinové vládě. Schůze se uskuteční ve středu po jednání vlády.

Nezaměstnanost v Česku v prosinci po čtyřměsíčním poklesu stoupla

Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci po čtyřměsíčním poklesu stoupla z listopadových 3,5 procenta na 3,8 procenta. Přesto je to nejnižší hodnota za prosinec od roku 1997. Uvedl to Úřad práce ČR. Meziročně nezaměstnanost dále klesala, v prosinci 2016 činila 5,2 procenta. Volných míst v prosinci meziměsíčně i meziročně přibylo.

Uchazečů o práci evidovaly pracovní úřady ke konci prosince 2017 přes 280.000, což bylo zhruba o 15.000 více než v listopadu. Nárůst odpovídá odhadům analytiků, kteří očekávali růst na 3,7 až 3,8 procenta. Dosažitelných uchazečů, tedy schopných hned nastoupit, bylo asi 260.000. Volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé ke konci roku přes úřady práce téměř 217.000, což bylo skoro o 3000 více než koncem listopadu. Nárůst počtu lidí bez práce je podle úřadu v závěru roku běžný. "S příchodem zimy postupně končí sezonní práce. Do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili činnost," oznámila generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. Klasický vývoj v závislosti na sezonních vlivech podle ní nezaměstnanost kopírovala během celého loňského roku.

Lidé by už měli mít doma hlasovací lístky pro volby prezidenta

Každý z více než osmi milionů českých voličů by měl mít po úterku doma hlasovací lístky se jmény devíti prezidentských kandidátů. Podle volebního zákona je musí dostat nejpozději tři dny před začátkem hlasování. Nových průzkumů obliby uchazečů o funkci hlavy státu se lidé nedočkají, do sobotního odpoledne platí zákaz jejich zveřejňování pod hrozbou sankce.

Obálky s lístky, informacemi o způsobu hlasování a adresou volební místnosti lidé dostávají zpravidla do poštovních schránek. Pokud by některý volič lístky nedostal, bude na tom stejně jako Češi žijící v zahraničí, i oni obdrží lístky až ve volebních místnostech. Na americkém kontinentu začne hlasování už ve čtvrtek v podvečer středoevropského času.

Zájem o úvěry loni u stavebních spořitelen rostl, o smlouvy klesl

Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 59,6 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 18 procent. Naopak zájem o nové smlouvy o stavebním spoření poklesl zhruba o desetinu, když jich spořitelny loni uzavřely asi 426.500. Vyplývá to z údajů všech pěti tuzemských spořitelen, které má ČTK k dispozici.

Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.

ZVU Strojírny dodají do Iráku část rafinerie za 83 mil. Kč

Společnost ZVU Strojírny Hradec Králové vypravila na cestu první část zařízení vyrobeného pro rozšíření ropné rafinerie ve městě Basra v Iráku. Další části objemného zařízení budu strojírny expedovat v dalších týdnech. Hodnota kontraktu pro ZVU Strojírny je 82,5 milionu korun. ČTK to řekla mluvčí ZVU Strojírny Karolína Vejrychová. Dodávka je součástí kontraktu firmy Technoexport na rozšíření rafinerie v Basře v hodnotě 135 milionů amerických dolarů (2,9 miliardy korun). ZVU Strojírny i Technoexport jsou součástí skupiny Safichem Group.

Současně s kolonou strojírny vypravily i dva nadrozměrné absorbéry. Transport nádob z Hradce Králové do přístavu v Mělníku, lodí do Hamburku, zaoceánskou lodí do iráckého přístavu Um Qasr a dál na staveniště rafinerie zabere zhruba dva měsíce.

Veterináři rozšířili rizikovou oblast s africkým morem na Zlínsku

Veterináři rozšířili vysoce rizikovou oblast nákazy africkým morem prasat na Zlínsku o katastry čtyř obcí a místních částí. Vyplývá to z nově přijatých mimořádných veterinárních opatření, které Státní veterinární správa (SVS) zveřejnila na své úřední desce. Podle nařízení budou muset neregistrovaní chovatelé z katastrů Zlín - Jaroslavice, Zlín - Kudlov, Lípa a Želechovice nad Dřevnicí do 31. ledna porazit všechna domácí prasata.

Podle Petra Majera z tiskového oddělení SVS se bude porážka týkat spíše jednotek, než desítek kusů prasat domácích. "Jejich přesný počet se dozvíme ze soupisu všech hospodářství s chovem prasat," řekl ČTK Majer. Soupis musejí čtyři dotčené obce a místní části vyhotovit do 15. ledna a do 17. ledna odevzdat krajské veterinární správě.

Pojišťovny: Loni škodila více vichřice, naopak ubylo krupobití

Přírodní živly způsobily klientům českých pojišťoven loni dvojnásobně více škod než v roce 2016, objem plnění byl vyšší jen nepatrně. Celkově jich byly desítky tisíc v řádu miliard korun. Rok 2017 poznamenala především vichřice. Naopak proti předloňsku výrazně ubylo škod následkem krupobití. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami.

Škody vzniklé po orkánu Herwart, který se zemí prohnal 29. října, vyčíslily pojišťovny na 1,4 miliardy korun. V žebříčku pojištěných následků větrných smrští se umístil na druhém místě po orkánu Kyrill z roku 2007.

Vepřín v Letech převezme Muzeum romské kultury v březnu

Muzeum romské kultury převezme areál vepřína v Letech na Písecku v březnu. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí muzea Kristina Kohoutová. V místě byl za války pracovní a sběrný tábor pro Romy, nově tam vznikne pietní místo, o jehož podobě povede muzeum debatu s odborníky i veřejností. Stát koupil vepřín za 450 milionů korun.

Kulturní památka Lety u Písku přejde na muzeum, které zřizuje stát, v průběhu ledna včetně pověření místo pietně upravit. Samotný areál vepřína ale organizace převezme v březnu. Koncem roku ve vepříně začal útlum a odesílání zvířat na jatka. Poslední zvíře by mělo opustit areál v únoru, měsíc pak bude na předání. Muzeum se postará o likvidaci vepřína, zadání archeologického průzkumu i o úpravu pietního místa.

Pražská kina do neděle promítají íránské filmy

V Praze začíná Festival íránských filmů. Diváci mohou až do neděle v pražských kinech Světozor, Bio Oko, Lucerna a kino Pilotů zhlédnout odvážné snímky z íránské kinematografie posledních let. Čeká na ně i napínavý příběh O Elly oscarového režiséra Ašghara Farhádího. Festival Írán:ci se koná již posedmé, po pražském promítání se přesune do Brna a Bratislavy.

Festival zahájí ve velkém sále pražské Lucerny promítání čtyř krátkých filmů, které podle organizátorů zažívají zlatou éru. "Jsou to hypnotická díla od mladých, odvážných, neúnavných talentovaných filmařů, kteří se stávají budoucími hlasy íránského filmu," píšou na webu. Letos poprvé bude také sekce krátkých filmů soutěžní. Několik režisérů proto přijelo do Prahy a zúčastní se festivalu osobně. Festival v Praze se koná pár dní po několikadenních protivládních demonstracích, které si v Íránu vyžádaly 22 obětí. Přes tisíc lidí bylo zatčeno.

Ke koupi 10 nejdražších děl starého umění loni bylo třeba 27 mil.

Ke koupi deseti nejdražších děl starého umění na českých aukcích by loni bylo potřeba více než 27 milionů korun. Ceny děl starých mistrů tak měly podle serveru Artplus.cz i v loňském roce vzrůstající tendenci. Nejvíce ale objem aukčního trhu ovlivňuje klasická avantgarda. Experti odhadují, že loňský rok bude opět rekordní a jeho objem se bude ohybovat kolem 1,4 miliardy korun.

Nejdražším dílem loňského roku v tuzemské aukci se stal pohled na Prahu od Oskara Kokoschky, který se prodal za více než 52 milionů korun. Druhým byl obraz Šero v pralese od malířky Toyen, stálice českých aukcí, za nějž kupec zaplatil 36 milionů korun. Na třetí pozici je malba surrealisty Giorgia de Chirico Zapomenuté hračky s cenou přes 31 milionů korun.

Počasí ve středu

Zataženo až oblačno, v Čechách ojediněle, na Moravě a ve Slezsku na většině území déšť, na východě i trvalý, postupně nad 800 m déšť se sněhem nebo sněžení. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, v Čechách místy až 9 °C.

