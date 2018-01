08-01-2018 10:14 | Zdeňka Kuchyňová

ČT: Programové prohlášení chce vláda schválit na dnešním jednání

Výslednou verzi programového prohlášení by vláda mohla schválit dnes. Česká televize uvedla, že kabinet se kvůli tomu mimořádně sejde hodinu po poledni. Předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš ČT řekl, že neočekává, že by jeho vláda napoprvé získala důvěru poslanců. Dokument je po úpravách proti původnímu návrhu o deset stran kratší, hlavními tématy v něm zůstaly digitalizace a důchodová reforma. Své připomínky tento týden zástupcům kabinetu na tripartitě přednesli i odboráři a zaměstnavatelé.

Analytici: Růst průmyslu v listopadu předčil očekávání

Růst průmyslové produkce v listopadu předčil očekávání a zůstal jedním z tahounů české ekonomiky, shodli se analytici oslovení ČTK. Růst průmyslu za celý rok se podle jejich odhadů zvýšil k pěti procentům, letos bude mírně nižší. Průmyslová výroba v Česku v loňském listopadu zpomalila meziroční růst na 8,5 procenta po říjnovém zvýšení o 10,5 procenta. "Česká ekonomika se i nadále veze na vlně globálního hospodářského oživení. V meziměsíčním vyjádření po očištění o kalendářní vlivy výroba stoupla o skoro neuvěřitelných 3,7 procenta," řekl ČTK analytik Komerční banky Viktor Zeisel. Tahounem podle něj zůstává automobilový průmysl. Nejenom že se zvyšuje počet vyrobených aut, ale Česko se přesouvá k výrobě modelů s vyšší hodnotou. V domácím průmyslu je také vidět trend modernizace a investic, dodal.

Průmyslová výroba loni v listopadu řádně nabrala na otáčkách, souhlasil analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Její meziroční nárůst 8,5 procenta je po očištění o rozdílný počet pracovních dní dosavadním druhým nejlepším výsledkem za rok 2017, připomněl. Rychleji než v listopadu rostla loni po očištění pouze v květnu, a to o 10,8 procenta. Jak upozornil analytik Generali Invesments Radomír Jáč, data za listopad ale vykazují zpomalení tempa růstu nových zakázek, především těch ze zahraničí. Hlavním rizikem pro letošek není ani tak vývoj poptávky jako spíše situace na trhu práce. Firmy narážejí na nedostatek pracovníků s vhodnou kvalifikací. Právě tento faktor se může výrazněji projevovat coby brzda výraznější expanze tuzemského průmyslu, podotkl.

Za vysokým přebytkem zahraničního obchodu stál chemický průmysl

Za překvapivě vysokým přebytkem zahraničního obchodu v listopadu stojí podle analytiků zejména výrazné navýšení kapacity rafinerií. Šlo o nejvyšší listopadový přebytek obchodu v historii měření. Čeští exportéři jsou na hranici svých výrobních kapacit a nestíhají držet krok s tempem růstu objednávek ze zahraničí. V další expanzi jim brání především nedostatek pracovní síly. "Statistika vývozů ukazuje, že čeští exportéři i nadále těží z ekonomické expanze v zahraničí. Poptávka po českých výrobcích, zejména po dopravních prostředcích, elektrických zařízeních a chemických látkách se značně meziročně zvýšila," uvedla Monika Junicke z Komerční banky. Listopadový přebytek byl rekordní. "Zatímco rostoucí domácí průmyslová produkce vytváří obrovský hlad po surovinách, ceny surovin a jiných vstupů na světových trzích rostou. V důsledku tak roste jak objem, tak i hodnota dovezeného materiálu," uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský. Zahraniční obchod skončil v listopadu přebytkem 11,7 miliardy korun, meziročně byl o 3,4 miliardy koruny vyšší.

Rychetský pro iRozhlas: Uzrál čas k omezení poslanecké imunity

Uzrál čas k omezení poslanecké imunity na výroky a skutky z doby mandátu, řekl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v rozhovoru pro server iRozhlas.cz. V ostatních případech je pro vydání poslanců ke stíhání. V případě výroků za hranicí zákona daných na twitter by podle Rychetského bylo na místě poslance vydat, protože nespadají do výkonu mandátu. Rychetský se k poslanecké imunitě vyjádřil obecně, její rozsah je nyní podle něj přehnaný, když se vztahuje na jakékoliv podezření z jakýchkoliv trestných činů spáchaných kdykoliv, kdekoliv, i době před vznikem poslaneckého mandátu.

Pelikán (ANO) jmenoval náměstkem dlouholetého poslance ČSSD Tejce

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) jmenoval svým náměstkem bývalého předsedu ústavněprávního výboru Sněmovny Jeronýma Tejce, který po podzimních sněmovních volbách odešel z ČSSD. Jeho hlavním úkolem bude komunikace s poslanci, senátory. O tom, že ho Pelikán angažuje, se spekulovalo už od prosince.

Čtyřicetiletý Tejc vystudoval práva na brněnské Masarykově univerzitě. Poslancem byl v letech 2003 až 2017, od roku 2013 až do loňska řídil ústavněprávní výbor. Na konci loňského listopadu Tejc oznámil, že ze sociální demokracie po 20 letech odchází. Odchod zdůvodnil tím, že širší vedení strany odmítlo odpovědnost za debakl v říjnových volbách do Sněmovny a neumožní změnu politiky ČSSD.

Policie vyšetřuje vraždu na Ústecku, na místě byli tři mrtví

Policisté vyšetřují vraždu v chatové oblasti u Střížovic na Ústecku. Vedoucí odboru obecné kriminality krajské policie Martin Charvát potvrdil, že na místě činu byli tři mrtví. Kriminalisté v současné době ohledávají místo činu, na místě mají i psovody. "Mohu potvrdit, že jsme našli tři oběti, probíhá ohledání, jsme na začátku vyšetřování, bližší informace říci nemohu," uvedl Charvát. Odmítl odpovědět na dotaz, zda kriminalisté mají podezřelého či podezřelé. V Ústeckém kraji jde letos o první případ vraždy.

Orloj Staroměstské radnice se zastavil, čekají ho opravy

Staroměstský orloj v Praze se po deváté hodině zastavil. Orloj bude poprvé od poválečných let kompletně demontován. Následně bude převezen do restaurátorských dílen, kde jej čekají opravy. Bude mu vrácen původní vzhled a mechanika se vrátí do podoby z 60. let 19. století. ČTK to řekl orlojník Petr Skála. Na věž radnice se tato turisticky atraktivní památka vrátí nejpozději s koncem letních prázdnin. Restaurátorské práce a opravy budou stát 9,4 milionu korun. "Budeme odstraňovat ten nevhodný řetězový elektrický pohon z roku 1948 a budeme tam vracet staré lanové bubny, ozubená kola, která byla v depozitáři, a budeme pohánět znova orloj tak, jak byl původně poháněn. To znamená kamennými závažími přes konopná lana navíjená na dřevěné lanové bubny," řekl Skála. I po úpravách se však budou hodiny automaticky natahovat. Tento systém však bude skrytý.

Památka byla v posledních letech opravován několikrát. Naposledy se kvůli opravám orloj zastavil v roce 2011, kdy odborníci opravovali především jeho interiér a závady mechanismu stroje. Orloj zhotovil začátkem 15. století Mikuláš z Kadaně, později jej zdokonalil mistr Hanuš z Růže. K orloji se váže řada legend a tajemství, například není jasné, kdy přesně se na něm objevily sošky apoštolů, kteří se každou hodinu ukazují ve dvou okéncích pod stříškou. V roce 2002 jej nečekaně zastavila porucha na trafostanici kvůli velké vodě, která se prohnala hlavním městem. O devět let později 23. prosince se orloj zastavil na pět minut plánovaně, bylo to k uctění památky zesnulého prezidenta Václava Havla.

Loprais je na Rallye Dakar druhý za Nikolajevem

Aleš Loprais dojel v druhé etapě Rallye Dakar na třetím místě a celkově je v pořadí kamionů druhý. Vítěz úvodní etapy ztrácí na vedoucího Rusa Eduarda Nikolajeva pět minut a 38 sekund. Martin Kolomý je za Argentincem Federicem Villagrou čtvrtý. Kolomého přitom na trati zdržela i srážka s autem. "Asi na 150. kilometru jsme dojeli nějaké auto, které se nám uhýbalo, ale tak blbě, že jsme se srazili. Ze čtvrtého místa jsem opravdu nadšený, protože hodně kamionů bude mít problémy vůbec dojet," řekl Kolomý.

Martin Prokop dostal v etapě desetiminutovou penalizaci za neprojetí kontrolního bodu a v průběžném pořadí kategorie automobilů klesl na 12. místo. Etapu označil za očistec. "Ještě mi stojí vlasy hrůzou. Bylo to náročný. Písek byl extrémně měkkej a těžko se s ním dalo projet," uvedl Prokop. Na motocyklu si etapové prvenství připsal Španěl Joan Barreda a je novým lídrem. Ondřej Klymčiw byl v etapě jednadvacátý.

Sport - další výsledky

Osmnáctiletá tenistka Markéta Vondroušová postoupila na tenisovém turnaji v Hobartu do druhého kola, naopak Kristýna Plíšková dohrála. Vondroušová zdolala Rusku Natalji Vichljancevovou bez ztráty podání 6:4, 6:3 a o druhé čtvrtfinále na okruhu WTA v kariéře si zahraje s Chorvatkou Donnou Vekičovou. Kristýna Plíšková po bitvě podlehla Kirsten Flipkensové a stejně jako loni v Hobartu skončila už v prvním kole. Proti Belgičance neudržela vedení 1:0 na sety, za stavu 3:3 ve třetí sadě už nezískala ani game a prohrála 7:5, 5:7 a 3:6.

Petra Kvitová prožila úspěšnou letošní premiéru na kurtech, vítězně začala turnaj v Sydney také Barbora Strýcová a blízko postupu do 2. kola byla i Lucie Šafářová. Proti bývalé světové jedničce Angelique Kerberové měla dva mečboly, ale německé tenistce po velkém boji podlehla. Dvojnásobné wimbledonské šampionce Kvitové usnadnila postup Mirjana Lučičová-Baroniová. Pětatřicetiletá Chorvatka a senzační semifinalistka loňského Australian Open byla od začátku pod velkým tlakem a po prvním setu za stavu 6:1 pro českou tenistku vzdala. Podle WTA byla důvodem nemoc.

Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou nezískaly medaili ze Světového okruhu v Haagu. V posledním zápase úvodního turnaje sezony, který se hrál netradičně v hale, nestačily na skvěle hrající Ninu Betschartovou a Tanju Hüberliovou ze Švýcarska a zápas o třetí místo prohrály 18:21 a 10:21.

Počasí

Zataženo až oblačno. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C, na jihovýchodě místy až 9 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.