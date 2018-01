06-01-2018 08:17 | Martina Bílá

Babiš a Faltýnek chtějí odložit účast v imunitním výboru Sněmovny

Premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek požádali prostřednictvím svých právníků o možnost, aby byl posunut termín jejich účasti na jednání mandátového a imunitního výboru Sněmovny, který projednává policejní žádost o jejich vydání ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Chtějí se seznámit se zprávou Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k Čapímu hnízdu. ČTK to řekl předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM). Taková žádost má podle něj "racionální opodstatnění".

Kvůli padesátimilionové evropské dotaci pro Farmu Čapí hnízdo policie obvinila Babiše, Faltýnka a dalších devět lidí. Babiš je podezřelý z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU. Faltýnka policie podezírá z dotačního podvodu. Oba podezření odmítají a hovoří o politické motivaci stíhání. Sněmovna je v minulém funkčním období vydala ke stíhání, nyní o nové policejní žádosti rozhoduje znovu, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát a nabyli tím imunitu v plném rozsahu.

Předsedou Pirátů bude další dva roky Ivan Bartoš

Předsedou Pirátů bude další dva roky Ivan Bartoš. Do funkce ho opětovně zvolilo celostátní fórum strany, v internetovém hlasování získal 276 z 293 odevzdaných hlasů. Bartoš ve volbě předsedy neměl protikandidáta. Před volbou řekl, že Piráti budou ve Sněmovně konstruktivní opozicí, v příštím volebním období by se ale měli aktivně zapojit do sestavování vlády.

Na pozdější tiskové konferenci Bartoš uvedl, že by se Piráti nyní měli soustředit na posilování ve svých baštách a mimo jiné by v podzimních komunálních volbách měli usilovat o vítězství v Praze. Pirátská strana by se podle svého předsedy do budoucna měla stát hlavní liberální demokratickou politickou silou v Česku.

V 1. kole senátních voleb na Trutnovsku uspěli Sobotka a Hlavatý

Do druhého kola doplňovacích senátních voleb na Trutnovsku postoupili favorizovaní Jan Sobotka (za STAN) a Jiří Hlavatý (za ANO). Starosta Vrchlabí Sobotka, který má podporu TOP 09, KDU-ČSL a ODS, získal 33,51 procenta hlasů. Majitel královédvorské textilky Juta Hlavatý, kvůli němuž se volby konají, dostal 25,21 procenta hlasů. Volební účast byla pouze 22,9 procenta, vyplývá z údajů serveru volby.cz.

Loni byl Hlavatý díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, čímž mu zanikl mandát senátora. Poté oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu. Poslaneckého mandátu se vzdal.

Asi 13 pct Romů se učí podle osnov pro lehce mentálně postižené

Téměř každé osmé romské dítě se v základní škole učí podle osnov pro školáky s lehkým mentálním postižením. Týká se to zhruba 12,7 procenta romských školáků. Podíl se za poslední rok nezměnil. Vyplývá to ze zprávy o plnění plánu opatření, která mají přispět k začlenění romských dětí do běžných škol. Podle kvalifikovaných odhadů chodí v tomto školním roce do základních škol v Česku 33.704 Romů a Romek.

Evropský soud pro lidská práva v roce 2007 odsoudil Českou republiku za to, že přeřazením 18 romských dětí do zvláštních škol porušila jejich právo na vzdělání a diskriminovala je. Od září 2016 odstartovala v Česku takzvaná inkluze, tedy začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných škol. Ministerstvo školství každoročně vládě předkládá zprávu o pokroku a plnění opatření. Babišův kabinet se s ní už seznámil. Informace resort pravidelně zasílá i Radě Evropy. Má je poskytnout do poloviny února, a to včetně statistik.

Na Tři krále končí vánoční období a žehná se domácnostem

Na sobotu připadá svátek Tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara. Končí jím vánoční období a odstrojují se ozdoby z vánočních stromků. Ulicemi měst a obcí budou procházet trojice v kostýmech králů a žehnat domácnostem. Tříkrálový svátek je také spojený s charitativními sbírkami. V liturgickém kalendáři katolické církve však Tři králové oficiálně nefigurují - 6. leden je v něm svátkem Zjevení Páně. Připomíná Ježíšův křest a zázrak, při němž proměnil vodu ve víno.

Tři králové jsou v Česku v posledních letech opět spojeni s koledováním a žehnáním domů, v minulosti se původní zvyky spojené se 6. lednem téměř vytratily. Při žehnání domů se na dveře svěcenou křídou píše K+M+B. Nejde však o počáteční písmena jmen králů, ale o zkratku latinského nápisu Kristus žehnej tomuto domu - Christus mansionem benedicat. Na křesťanském východě se světí křestní voda a žehnají se řeky.

Filmový archiv uvede v "osmičkovém" roce do kin šest filmů

Významné události pro historii československého státu, jejichž výročí připadají na letošek, připomene Národní filmový archiv (NFA) zvláštním uvedením šesti celovečerních snímků. V rámci distribuční nabídky Filmové osmičky se tituly připomínající "osmičková" výročí moderních československých a českých dějin objeví v kinech v průběhu celého roku, řekl ČTK generální ředitel NFA Michal Bregant.

"Kurátorský výběr snímků zastupujících roky 1918, 1938, 1948 a 1968 čítá šest celovečerních filmů. Do distribuce, tedy na digitálních nosičích DCP a Blu-ray, přičemž vybrané tituly budou k dispozici i na 35mm a 16 mm kopiích, například v říjnu vstoupí historické drama Zborov z roku 1938. V březnu bude mít obnovenou premiéru šedesátiminutový střihový dokument TGM Osvoboditel. V kinech se objeví i snímek Ladislava Broma Klapzubova XI z roku 1938, Hackenschmiedova o rok mladší Krise, Bílá tma režiséra Františka Čápa z roku 1948 a Démanty noci Jana Němce z roku 1964.

Česká dvacítka utrpěla v boji o bronz na MS debakl s USA 3:9

Česká hokejová dvacítka prohrála v duelu o třetí místo na mistrovství světa v Buffalu s domácími Spojenými státy americkými vysoko 3:9 a na medaili nedosáhla. Na cenný kov tak čekají junioři od zisku bronzu v roce 2005 v Grand Forks.

V ČR padlo 29 teplotních rekordů, v Karviné naměřili 13,2 stupně

Na 29 ze 148 stanic měřících 30 a více let byl překonán nebo vyrovnán teplotní rekord pro 6. leden. Na informačním webu Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) to uvedl meteorolog Jaroslav Rosa. Vůbec nejtepleji bylo v Karviné, a to 13,2 stupně. Tamní stanice ale funguje pouze 27 let, proto ji mezi rekordní meteorologové nezapočítali.

Nejvyšší nový rekord tak byl zaznamenán na letišti v Pardubicích, kde teplota vystoupala na 12,4 stupně. Následují tři stanice z Moravskoslezského kraje. V Lučině bylo 12,2 stupně, v Bohumíně-Záblatí 12 stupňů a v Ostravě-Porubě 11,8 stupně Celsia. Nová maxima mají například také Valašské Meziříčí, Vsetín, Rychnov nad Kněžnou, Kroměříž nebo Frenštát pod Radhoštěm.

Teplé počasí bude pokračovat nejméně příští dva týdny

Současné teplé počasí bude pokračovat ještě nejméně příští dva týdny. Postupně ochlazovat se bude až ke konci ledna. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústav (ČHMÚ). Srážkově by mělo být období od 8. ledna do 4. února průměrné.

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období mezi 8. lednem a 4. únorem je minus 1,5 stupně Celsia. Nejchladnější byl v tomto ohledu rok 1963, kdy průměrná teplota klesla na minus 10,8 stupně Celsia. Naopak v roce 2007 se vyšplhala na 3,4 stupně. Velmi teplé byly letos v Česku i vánoční svátky a přelom roku. Na Štědrý den byla průměrná teplota 6,4 stupně Celsia a na dvou místech padly teplotní rekordy. O silvestrovské noci zaznamenalo rekord dokonce 61 ze 148 stanic měřících 30 a více let.

Počasí v neděli

Většinou zataženo, mlhavo a místy slabý déšť nebo mrholení, na horách na severu a severovýchodě v polohách nad 1000 m postupně mrznoucí srážky nebo sněžení. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, na jihovýchodě místy až 9 °C.