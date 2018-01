05-01-2018 08:36 | Martina Bílá

Babiš a Fico odmítají kvóty a chtějí rozhodování EU konsenzem

Premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš a Robert Fico se shodují v odmítání kvót na přerozdělování migrantů v rámci Evropské unie a mají shodný názor, že zásadní politická rozhodnutí v tomto evropském bloku je třeba přijímat konsenzem šéfů členských států a vlád. Dali to najevo na společné tiskové konferenci, kterou uspořádali v Bratislavě po pracovním obědě. Předseda slovenské vlády rovněž vyjádřil podporu Česku, Polsku a Maďarsku v souvislosti s žalobami, které na tyto země kvůli neplnění migračních kvót podala Evropská komise.

Český premiér Andrej Babiš přicestoval do Bratislavy v pátek a zahájil tak svou první bilaterální zahraniční návštěvu ve funkci předsedy vlády.

Babiš: Nařízení o mzdách řidičů se nezmění, peníze zajistí kraje

Nařízení, kterým minulá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) k začátku minulého roku zvedla minimální mzdy řidičů linkových autobusů, se měnit nebude. Náklady zaplatí ze svých rozpočtů kraje. Premiér Andrej Babiš (ANO) to uvedl po ranním jednání s předsedkyní Asociací krajů Janou Vildumetzovou (ANO) a šéfem Odborového svazu dopravy Lubošem Pomajbíkem. Peníze nutné na zvýšení mezd by podle Vildumetzové měl poslat krajům stát formou dotace na opravy silnic stejně jako loni. Potřeba je kvůli navýšení minimální mzdy zhruba 420 milionů korun.

Ve čtvrtek přitom předseda vlády mluvil o tom, že chce vládní nařízení zrušit. Považuje totiž za nesmyslné, aby premiér určoval mzdy řidičů soukromých přepravců. Vládní krok navíc označil za předvolební akci svého předchůdce.

Na českých silnicích loni zemřelo 502 lidí, nejméně od roku 1961

Na českých silnicích loni zemřelo 502 lidí, o 43 méně než v roce 2016. Počet usmrcených byl nejnižší od roku 1961, kdy policie zavedla ucelené statistiky. Za loňský rok se v Česku stalo celkem 103.821 nehod, což bylo meziročně o 4957 více. Novinářům to řekli šéf dopravní policie Tomáš Lerch a první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

"Trend je v poslední době pozitivní, zásadní následky nehod klesají dlouhodobě," řekl Lerch. Důvodů je podle něj více. "Základním parametrem je, že se účastníci silničního provozu začali chovat zodpovědněji," uvedl. Poukázal i na vyšší počet preventivních kampaní a na to, že automobily jsou kvalitnější a bezpečnější. "Svůj podíl má samozřejmě i policie," dodal Lerch. Při nehodách bylo loni těžce zraněno 2339 lidí a lehce zraněno 24.740. Při haváriích vznikly škody za více než 6,3 miliardy korun.

Valachová: Zpráva OLAF neobsahuje nic nad rámec policejního spisu

Zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o prověřování dotace pro farmu Čapí hnízdo neobsahuje nic podstatného nad to, co už je ve vyšetřovacím spisu české policie. ČTK to řekla členka mandátového a imunitního výboru Kateřina Valachová (ČSSD) potom, co si zprávu pročetla na pražském policejním ředitelství. Uvedla taky, že zpráva nekonstatuje trestnost žádné osoby, protože evropskému úřadu to podle ní nepřísluší.

Policie v případu Čapí hnízdo obvinila mimo jiné premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka. Imunitní výbor nyní opět řeší policejní žádost o jejich vydání k trestnímu stíhání, které bylo po sněmovních volbách přerušeno. Výbor bude pokračovat v projednávání žádostí v úterý. Mají přijít Babiš a Faltýnek i vyšetřovatel a státní zástupce.

Počet požárů loni stoupl, zahynulo při nich méně lidí, celkem 87

Hasiči za loňský rok evidují celkem 16.745 požárů, což je o 492 meziročně více. Oheň také způsobil větší celkovou škodu než předloni, a to 3,63 miliardy korun. Počet lidí, kteří při požárech zahynuli, naopak klesl ze 124 na 87. Na tiskové konferenci to uvedl generální ředitel hasičského sboru Drahoslav Ryba.

Hasiči loni zasahovali celkem u 126.089 událostí. Vedle požárů to bylo přes 22.311 dopravních nehod nebo 7233 úniků nebezpečných chemických látek. Zachránili a evakuovali při tom 64.932 lidí. Loni také pokračoval zásah v muničním skladu ve Vrběticích, který hasiči provádějí od roku 2014.

Veterináři: Zlínsko čeká soupis prasat a návrat policejních lovců

Veterináři nařídí soupis všech malochovů prasat ve Zlínském kraji. Budou chtít, aby kvůli moru pokud možno malochovatelé s činností přestali. U malochovů prasat je nutná registrace od dvou kusů, pokud chovatelé prasata dříve nezaregistrovali, nejspíš u nich veterináři nařídí porážku. Po zasedání zástupců ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy, myslivců a zástupců regionu to řekl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.

Na Zlínsko by se také měli kvůli rozšíření nemoci mimo oblast vyznačenou ohradníky vrátit policejní lovci. Ještě však není jasné, kdy se tak stane, ani kolik jich bude. Přímo v oblasti, kde se uhynulá prasata našla, budou podmínky lovu zpřísněny nebo bude zakázán, aby ze zóny prasata nevybíhala ven. Lovit se tak bude v okolí. Ministerstvo zemědělství také zváží změnu zákona, aby bylo možné v případech, kdy jde o ochranu státního hospodářství, nikoliv lidských životů, postupovat pružněji a vymáhat například zákaz vstupu do zamořené oblasti.

Titul Auto roku letos získala Škoda Karoq

Vítězem ankety Auto roku 2018 v ČR se stala Škoda Karoq. Ve finále hlasování porazila BMW řady 5, Opel Insignia, Kiu Stinger a Subaru Impreza. Rozhodla o tom odborná porota sestavená z 35 českých motoristických novinářů. Oznámil to pořádající Svaz dovozců automobilů.

Celkem automobilky do letošního ročníku soutěže přihlásily 34 novinek. V Česku se letos prodá více než čtvrt milionu nových aut. Loni to bylo rekordních 271.595 osobních vozů, což je meziroční nárůst o téměř pět procent.

Češi v loňském roce meziročně více měnili dodavatele plynu

Češi v loňském roce více měnili dodavatele plynu. Změn bylo 227.545, meziroční nárůst činil 11,6 procenta. U elektřiny se počet změn proti roku 2016 prakticky nezměnil, bylo jich necelých 360.000. Vyplývá to z aktuálních dat Operátora trhu s elektřinou (OTE).

Analytička portálu Ušetřeno.cz Markéta Witoszová už dříve uvedla, že důvodem trendu jsou kromě jiného vysoké nedoplatky lidí za energie za minulou topnou sezonu nebo lepší informovanost zákazníků o možnostech změny dodavatele. "Rychlejší tempo růstu u plynu lze přičíst i faktu, že změnou dodavatele plynu běžná domácnost ušetří v průměru téměř 5000 korun za rok, zatímco změnou dodavatele elektřiny necelé 2000 korun," uvedla Witoszová. V letošním roce bude podle ní počet změn poskytovatelů energií růst.

Prodej aut loni stoupl o pět procent na rekordních 271.595 vozů

Češi loni nakoupili rekordních 271.595 nových osobních aut. Je to o 4,6 procenta více než v roce 2016. Téměř 75 procent pořídili firemní zákazníci. Nejoblíbenější byly terénní vozy SUV s téměř čtvrtinovým podílem, následuje nižší střední třída s 21 procenty. V samotném prosinci prodej o devět procent meziročně klesl. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Svaz dovozců automobilů.

Podle analytika PwC Vojtěcha Opleštila táhl prodeje zejména ekonomický růst, doprovázený růstem platů a konjunkturou firem. "Letos očekáváme růst mezi třemi a osmi procenty na 280.000 až 293.000 prodaných vozů," uvedl. Podle jeho názoru bude růst zřejmě nižší než loni, protože ekonomika může narazit na některé své limity a navíc trh zřejmě dosáhl úrovně přirozené obnovy vozového parku.

Volba českého prezidenta začne v Americe o den dříve než v ČR

Volba českého prezidenta začne na americkém kontinentu už ve čtvrtek 11. ledna. Hlasovat se tam bude kvůli časovému posunu o den dříve než v Česku. Volební místnosti se nejdříve otevřou na dvou zastupitelských úřadech v Brazílii, a to v 17:00 středoevropského času. O hodinu později se začne hlasovat v Argentině a v Chile, za další dvě hodiny v Havaně a na východním pobřeží USA a Kanady.

Štafeta voleb se pak z Ameriky přesune přes Austrálii, Asii a Afriku do Evropy, kde se bude hlasovat tradičně v pátek a v sobotu. Volební místnosti budou v zahraničí otevřeny podle webu ministerstva zahraničí na 109 místech podobně jako při říjnových sněmovních volbách. Při předchozích prezidentských volbách před pěti lety jich bylo o sedm méně.

V Británii zemřel československý veterán z 2. světové války Ivan Otto Schwarz

V Londýně zemřel Ivan Otto Schwarz, jeden z posledních československých veteránů druhé světové války. Bylo mu 94 let. Oznámil to podle serveru Sme.sk slovenský velvyslanec v Británii Ľubomír Rehák. Schwarz byl palubním střelcem posádky bombardéru Liberator 311. perutě kapitána Oldřicha Doležala. Ta v prosinci 1943 potopila německou zásobovací loď Alsterufer, která se pokoušela prolomit námořní blokádu s cenným nákladem wolframu pro německé zbrojovky.

Schwarz patřil mezi pětici českých a slovenských veteránů, někdejších příslušníků britského královského letectva (RAF), které loni v červnu při návštěvě Británie vyznamenal prezident Miloš Zeman. "Cítím se fantasticky. Začínám mít takovou sbírku vyznamenání, že se Herman Göring (velitel německého válečného letectva) otáčí v hrobě," smál se před novináři čtyřiadevadesátiletý Schwarz a dodal, že rozhodně hodlá žít přes sto let.

Zemřel slovenský herec Marián Labuda

Známý slovenský herec Marián Labuda, který hrál i v řadě českých filmů, zemřel v jedné z bratislavských nemocnic. Bylo mu 73 let. Informoval o tom server Aktuality.sk s odvoláním na zdroj blízký umělcově rodině.

Labuda se narodil 28. října 1944 v obci Hontianske Nemce na jihu Slovenska. Vystudoval divadelní fakultu Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. Po studiu začal hrát ve Slovenském národním divadle. Vedle divadla účinkoval v desítkách filmů a televizních inscenací. Čeští diváci ho dobře znají například z filmů Vesničko má středisková nebo Obsluhoval jsem anglického krále.

Expozice v lidickém domku připomíná výstavbu nových Lidic

Nová expozice v lidickém domku č. p. 116 poblíž Lidické galerie připomíná výstavbu nových Lidic i původní poválečnou lidickou domácnost. "Expozice je významným příspěvkem nejen pro poznání poválečných dějin architektury a designu, ale poodkryje i dosud stále málo zmapovanou historii a politické pozadí poválečné obnovy Československa," uvedla ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová.

V domku bylo původně pět místností: obývací pokoj, kuchyně se spižírnou, ložnice pro děti, ložnice pro rodiče, jeden další pokoj v podkroví, koupelna a toaleta. Vybavení místností je originální, darovali jej obyvatelé Lidic. Podařilo se sehnat například i původní elektrickou troubu, konferenční stolek nebo křesla typu ušák. V původně dětském pokoji je nyní badatelna s knihovnou a v podkrovním pokoji místnost pro pořádání vzdělávacích akcí. Další část expozice tvoří nenápadné vysunovací panely, na kterých je zpracovaná tematika výstavby nových Lidic, pietního území a podobně. Panely představují také architektonickou soutěž na výstavbu obce, což byla první veřejná architektonická soutěž v poválečném Československu. Nové Lidice byly vybudovány podle plánů architektů Františka Marka, Václava Hilského, Richarda Podzemného a Antonína Tenzera.

Na Pustevnách vznikají sochy z ledu, zvířata z doby ledové

Sochy z ledu nyní vytvářejí sochaři na Pustevnách v Beskydech. Jejich výtvory uvidí lidé poprvé v sobotu, kdy začne festival ledových soch, který potrvá do 21. ledna. V prvním stanu vznikají sochy zvířat z doby ledové. Je zde zapadlý mamut, nosorožec ve stadiu rozkladu, na něm hoduje šavlozubý tygr, také je zde pravěký medvěd, řekl ČTK umělecký řezbář Jan Paďour, který je garantem akce.

Šest řezbářů z Česka a Slovenska má k dispozici 35 tun ledu v podobě 500 ledových kostek vyrobených v opavských mrazírnách. Návštěvníci uvidí o víkendu sochy z doby ledové, příští víkend by měly být k vidění další sochy ve druhém stanu. O víkendech bude připraven doprovodný program pro děti i dospělé, lezecká stěna pro děti či fotostěna.

Česká dvacítka prohrála s Kanadou 2:7 a bude hrát na MS o bronz

Česká hokejová dvacítka podlehla v semifinále mistrovství světa v Buffalu Kanadě 2:7 a bude hrát v pátek od 22:00 SEČ o třetí místo s domácími Spojenými státy americkými. Svěřenci trenéra Filipa Pešána tak budou mít ještě druhý pokus dosáhnout na medaili poprvé od bronzu z Grand Forks z roku 2005. Kanaďané se v sobotu ve 2:00 SEČ utkají o zlato se Švédskem.

Počasí v sobotu

Zataženo až oblačno, ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, na severovýchodě území při zmenšené oblačnosti až 11 °C.