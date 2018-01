04-01-2018 09:49 | Zdeňka Kuchyňová

ČR chystá odpověď na žalobu kvůli kvótám, postup komise ji netěší

Česko má dva měsíce na to, aby vypracovalo odpověď na žalobu kvůli odmítání migračních kvót, kterou podala Evropská komise k Soudnímu dvoru EU. ČTK to řekla mluvčí ministerstva Irena Valentová. Dodala, že postup komise Česko netěší, nicméně v průběhu soudního řízení, které může trvat až 18 měsíců, je stále možné dosáhnout dohody. Případný finanční postih Česku podle diplomacie hrozí až ve chvíli, kdy nevyhoví rozhodnutí soudu. Ve stávajícím řízení totiž evropský soudní dvůr rozhoduje o tom, jestli došlo k porušení evropského práva. Pokud shledá, že ano, vyzve daný stát k nápravě. Jestliže Česko požadavky soudu nesplní, rozhodne se v dalším soudním řízení o případné pokutě.

Mechanismus kvót měl pomoci Řecku a Itálii, kam se uchýlilo množství uprchlíků mířících do Evropy ze Sýrie, ale také z dalších států, třeba z Afriky. Plán předpokládal přesun celkem až 160.000 lidí s nárokem na mezinárodní ochranu, ovšem státy si z Řecka a Itálie rozebraly jen o něco více než 32.000 osob, oznámila v prosinci komise. Česko přijalo pouze 12 lidí a vláda premiéra Bohuslava Sobotky jednoznačně oznámila, že se na programu podílet nehodlá. Česká republika udělá podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vše pro to, aby žaloba neměla na stát žádný dopad. Téma chce probrat s předsedou komise Jeanem-Claudem Junckerem při večeři 29. ledna v Bruselu. Novinářům připomenul, že stejný názor na program přerozdělování žadatelů o azyl má předseda Evropské rady Donald Tusk.

Podle Babiše má program vlády "většinovou podporu" tripartity

Programové prohlášení vlády má podle premiéra Andreje Babiše (ANO) "většinovou podporu" tripartity. Řekl to na tiskové konferenci po prvním povolebním jednání zástupců vlády s odboráři a zaměstnavateli. Odbory a podnikatelé podporu vládnímu dokumentu přímo nevyjádřili. Chválí řadu bodů, předložili ale i své výhrady. Babiš dodal, že připomínky se do textu zapracovávají. Výsledná verze by měla být hotova v sobotu večer. Tripartita projednávala návrh vládního programu ještě před hlasováním Sněmovny o důvěře kabinetu, které připadá na 10. ledna. Babišova vláda v dolní komoře politickou podporu vyjednanou nemá. Odbory kladně hodnotí třeba záměr upravit penze a minimální mzdu, vadí jim mimo jiné slibované snižování odvodů a rychlé vydávání pracovních povolení cizincům. Zaměstnavatelé vítají slib dobudovat jaderné elektrárenské bloky, podle nich by vláda měla ale také rozhodnout třeba o termínu přijetí eura.

MF zveřejnilo závěry OLAF, vyzývá k vynětí z projektů EU

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách tři odstavce závěrů z padesátistránkové zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. OLAF v závěrech vyzývá k vynětí farmy z projektů dotovaných Evropskou unií. Píše také o nesrovnalostech v projektu Čapího hnízda. Farma je mezi majetkem, který premiér Andrej Babiš (ANO) loni převedl do svěřenského fondu. Ministerstvo závěry ze zprávy OLAF zveřejnilo na základě požadavků, se kterými se na něj obrátili lidé podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nevyhovělo ale žádosti o zveřejnění celé zprávy, protože by to podle jeho názoru mohlo ohrozit trestní řízení kolem financování Čapího hnízda. Přístup ke zprávě OLAF budou mít od pátku členové imunitního výboru Sněmovny, uvedl na twitteru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Neznamená to podle něj však možnost zprávu zveřejnit.

Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka označil zveřejnění závěrů za nedostatečné, trvá na publikaci celé zprávy OLAF. "MF tímto postupem bohužel jen zvyšuje podezření, že tento projekt není v pořádku!," uvedl. Ministerstvo na základě doporučení Evropské komise vyzvalo k vynětí celkem 44 projektů, které prověřuje OLAF, z evropského financování. Mezi nimi je i Čapí hnízdo. Vyjmutí fakticky podle mluvčího ministerstva financí Michala Žurovce znamená, že na jednotlivé projekty bude pohlíženo jako na národní dotace. Padesátimilionovou dotaci pro vznik Čapího hnízda by tak v konečném důsledku zaplatili čeští daňoví poplatníci. Kvůli dotaci na Čapí hnízdo čelí Babiš spolu s dalšími lidmi obvinění české policie.

Po reformě by mohl vzniknout státní důchodový úřad, míní Babiš

V Česku by za pár let podle představ menšinového kabinetu mohl po důchodové reformě vzniknout státní důchodový úřad. Po jednání tripartity to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je důchodová reforma "stěžejní projekt" jeho vlády, který by chtěla za případné čtyři roky vládnutí stihnout. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která vybírá i odvody. Samostatný důchodový účet ale neexistuje, je součástí rozpočtu. Vláda plánuje oddělení oddělení konta od státní pokladny. Z popisu reformy v původním návrhu programového prohlášení vyplynulo, že by důchodový účet a odvedené pojistné mohla spravovat veřejná instituce. Vyplácela by z něj penze. Vláda současně slibuje snížení odvodů a daní. Zamýšlená reforma vychází z návrhů profesora Jaroslava Vostatka ze soukromé Vysoké školy finanční a správní, který byl členem důchodové komise za minulé vlády. Navrhoval, aby se penze skládala ze solidárního rovného důchodu od státu a ze zásluhového důchodu podle odvodů. Upravit se pak mělo sociální pojistné i daně. Pravicové strany záměr kritizovaly, podle nich měl vést ke snížení penzí a výdajů na ně. Záměry se nelíbí ani ČSSD či odborům. Odboráři zamýšlené změny v důchodech chválí. Jsou ale proti snižování odvodů. Podle nich by se tak na penze mohlo vybrat o desítky miliard méně.

Babiš chce zrušit nařízení, které zvýšilo mzdy řidičů autobusů

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce zrušit nařízení, kterým vláda k začátku roku 2017 zvedla minimální mzdy řidičů linkových autobusů. Novinářům to řekl po jednání kabinetu s Asociací krajů. Zvyšování mezd bylo podle něj akcí bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) před krajskými volbami. Babiš uvedl, že hnutí ANO v koaličním kabinetu hlasovalo proti opatření a považuje ho za nesmysl. Vláda v roce 2016 rozhodla, že od následujícího ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Zvýšily se i další příplatky. Kraje objednávají veřejnou dopravu a potřebné linky dotují. V červenci vláda schválila příspěvek zhruba 394 milionů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Záměr zrušit nařízení kabinetu, díky němuž stoupla minimální mzda řidičů, kritizuje vedení dopravní společnosti GW Jihotrans, která v jižních Čechách zajišťuje většinu linkových autobusů. Podle ředitele Roberta Krigara firma řidičům chybějící peníze nahradit nemůže. "My nemáme na to řidičům mzdy v této výši udržet, kdyby to nařízení padlo. Nechápu, že to přichází v dnešní době, když v Praze nemá kdo jezdit, na Liberecku nemá kdo jezdit, nechápu, kde chtějí ty lidi sehnat," řekl Krigar ČTK.

Stávka, sociální nepokoje a odchody řidičů do jiných oborů hrozí podle jabloneckého odboráře Jiřího Kuchynky, pokud vláda zruší nařízení, kterým k začátku roku 2017 zvedla minimální mzdy řidičů linkových autobusů. Navíc by podle něj hrozilo, že řidiči odejdou do průmyslu nebo k dopravcům v nákladní dopravě. Zároveň však připustil, že dopravci jen těžko budou moci přikročit ke snižováním mezd řidičů, i když vládní nařízení bude zrušeno. Firmám by hrozil nejen odchod řidičů, ale zároveň by nemohly naplnit závazky dané krajům. Záměr premiéra naopak podporuje hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Nezaregistrovaný kandidát na prezidenta Toman se obrátil na ÚS

Josef Toman, který chtěl kandidovat na prezidenta a vnitro jej nezaregistrovalo kvůli nedostatku občanských podpisů, hledá zastání u Ústavního soudu. Ve stížnosti zveřejněné na svém webu poukazuje na domnělou podjatost Nejvyššího správního soudu (NSS), který v prosinci zamítl jeho stížnost. Dále žádá registraci své kandidátní listiny a odklad voleb o 60 dní, případně dle úvahy Ústavního soudu. Toman chtěl kandidovat na prezidenta s podporou občanů. Podmínkou je alespoň 50.000 podpisů. Tvrdil, že jich má zhruba 75.000 a že je odeslal na vnitro, podle úředníků však v krabicích bylo jen 11 občanských podpisů, zbytek tvořily prázdné listy. Podle NSS Toman neprokázal krádež či záměnu archů.

Lavina v Tyrolsku usmrtila Čecha

Lavina v tyrolském lyžařském středisku Ischgl zabila 44letého Čecha. Muž byl podle policie na uzavřené sjezdovce, když se na protějším svahu utrhla lavina, informovala rakouská televizní a rozhlasová stanice ORF. Čech byl v zasažené lokalitě spolu s dalšíma dvěma osobami. Těm se lavina vyhnula. Sněhová masa se zjevně uvolnila sama od sebe. Oběť byla nalezena už mrtvá. Ve značné části Alp bylo v posledních dnech po vydatných sněhových srážkách vyhlášeno zvýšené lavinové nebezpečí. Krátce po lavině u Ischglu se utrhla lavina také poblíž Söldenu na uzavřenou silnici. Podle prvních informací si ale v tomto případě nepřišly k újmě lidé, ani vozidla.

Lázeňská města chtějí nominaci do UNESCO podat v 2.polovině roku

Lázeňská města sedmi zemí chtějí v druhé polovině letošního roku podat nominaci Slavných lázní Evropy na seznam Světového dědictví UNESCO. Nominační dokumentace aktuálně prošla takzvaným testem úplnosti. Nyní bude ještě doplněna o některé formální náležitosti a po schválení ve všech dotčených zemích bude odeslána do Paříže, řekl novinářům primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA). Zatím podle něj nelze odhadnout, jak dlouho vyhodnocení potrvá. Není totiž jasné, jak se UNESCO k sériové nominaci 11 měst postaví. Pokud by vše trvalo standardně dlouhou dobu, o nominaci by se mělo rozhodnout v roce 2020. V Karlovarském kraji se nominace týká Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní.

Slovinci chtějí Plečnikovy stavby dostat do UNESCO sami, bez ČR

Česká republika a Slovinsko nebudou už společně připravovat nominaci staveb slovinského architekta Josipa Plečnika na seznam UNESCO. Slovinci se rozhodli na doporučení expertů připravit jen nominaci národní, podle odborníků má větší šanci na úspěch. ČTK to řekla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Společná nominace se chystala šest let a měla se posílat už letos. Projekt zahrnoval i pražský kostel Nejsvětějšího srdce Páně. Kostel je národní kulturní památkou, právě prochází velkou rekonstrukcí, která měla být také jedním z kroků k nominaci na prestižní seznam. Slovinsko bylo hlavní koordinátor příprav. Od Plečnikova úmrtí, jehož největší stopa v Česku je na Pražském hradě, uplynulo loni 60 let.

Plečnikův kostel bude mít nový oltář, navrhl ho architekt Pleskot

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od architekta Josipa Plečnika, který patří k dominantám pražských Vinohrad, dostane letos nový oltář. Farnost pro jeho zhotovení oslovila architekta Josefa Pleskota. Oltář nahradí ten z roku 1992, který byl už v době svého vzniku koncipován jako provizorium, sdělil ČTK farář Jan Houkal. Doplnil, že vše plečnikovské bude v interiéru zachováno. Jedna z nejpozoruhodnějších sakrálních památek v Praze byla dostavena v roce 1932. Plečnik stavbu navrhl do nejmenších detailů za použití ušlechtilých materiálů. Vychází z antické a starokřesťanské architektury. Mimo jiné je výjimečný svou širokou hlavní věží s rozměrnými hodinami, jejichž průměr téměř 7,5 metru z nich činí největší v ČR. Kostel je národní kulturní památkou a v souvislosti s uvažovanou nominací na seznam světového dědictví UNESCO se od roku 2016 rekonstruuje

Sport

Biatlonistka Veronika Vítková skončila třetí ve sprintu Světového poháru v Oberhofu. Na stupně vítězů v individuálním závodě se vrátila po třech letech. S více než půlminutovým náskokem vyhrála dvojnásobná olympijská vítězka Anastasia Kuzminová ze Slovenska. Před Vítkovou se v závěrečném kole dostala ještě Finka Kaisa Mäkäräinenová. Vítková se po jedné chybě na střelnici a rychlému běhu postarala o první medailový úspěch pro český biatlonový tým v aktuální sezoně.

Tenistka Karolína Plíšková dál drží naději na obhajobu titulu v Brisbane. Turnajová dvojka ale potřebovala ve čtvrtfinále dvě hodiny a jedenáct minut, aby zdolala hráčku z kvalifikace Kaiu Kanepiovou z Estonska 3:6, 7:5 a 6:2. V semifinále ji čeká třetí nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny. "Bylo to velmi těžké. Ona hrála dva sety vynikající tenis. Hodně riskovala a agresivní hrou odzadu mi nedávala čas. Jsem ráda, že jsem to zvládla. Ve druhém setu jsem to vybojovala a ve třetím už byla lepší," řekla Plíšková na kurtu.

Lyžařka Martina Dubovská ve slalomu Světového poháru v Záhřebu bodovala 26. místem a dosáhla nejlepšího výsledku v sezoně. Svou dominanci opět potvrdila americká hvězda Mikaela Shiffrinová, jež si dojela pro sedmý triumf v ročníku a celkově 38. v kariéře s náskokem více než sekundy a půl.

Běžkyni Petru Novákovou připravila o body ve čtvrté etapě Tour de Ski ztráta lyže v posledním kole. Česká jednička proto na volné desítce s hromadným startem v Oberstdorfu dojela jednatřicátá. Vítězstvím si upevnila vedení v Tour Norka Ingvild Flugstad Östbergová. Z českého kvarteta mužů bodoval na trati 15 km volně jen třicátý Martin Jakš. Michal Novák doběhl o pět míst za ním, Petr Knop skončil na 38. a Aleš Razým na 43. pozici. Zvítězil Nor Emil Iversen.

Polský skokan na lyžích Kamil Stoch vyhrál i třetí závod Turné čtyř můstků a je krok od obhajoby titulu. Českým reprezentantům se znovu nedařilo, stejně jako v Ga-Pa se ani jeden z nich nedostal do finálové třicítky. V prvním kole vypadli Vojtěch Štursa i Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek a Roman Koudelka neprošli středeční kvalifikací.

Veslařské mistrovství světa by se v roce 2022 mohlo konat v České republice. Vláda podpořila návrh kandidatury na pořádání šampionátu v Račicích, který prostřednictvím ministerstva školství podal Český veslařský svaz. Díky získání vládní garance má česká kandidatura velmi reálnou šanci na úspěch, řekl ČTK předseda svazu Dušan Macháček. Veslaři od vlády požadovali záruku, že na pořádání akce získají státní příspěvek 45 milionů korun. V České republice se MS konalo naposledy v roce 1993, loni ale Račice hostily vydařený evropský šampionát.

Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou vstoupily do sezony suverénním vítězstvím. Na turnaji Světového okruhu v Haagu, který se hraje netradičně v hale, zdolaly švédské sestry Kristinu a Susannu Thurinovy 21:8 a 21:10. Nejvýše nasazené Češky se zdržely na kurtu jen 25 minut a v pátek budou hrát o přímý postup do osmifinále.

Počasí

Polojasno až oblačno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti a postupně místy déšť. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, místy až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 4 °C.

V nejvyšších částech Jeseníků připadlo při středečním vydatném sněžení až čtvrt metru sněhu. Podmínky se tak vylepšily především pro běžkaře, kteří se mohou pustit na trasy i z níže položených míst. Sněhovou nadílku si pochvalují také provozovatelé lyžařských středisek, kde přírodní sníh doplnil technické zásoby. Stále však čekají na nižší teploty, protože ty současné neumožňují zasněžovat.