03-01-2018 08:37 | Martina Bílá

ÚS odmítl stížnost Holovské, do voleb smí všech devět kandidátů

Přímé volby prezidenta se může zúčastnit všech devět kandidátů zaregistrovaných ministerstvem vnitra. Ústavní soud odmítl stížnost Terezie Holovské. Kvůli vícenásobným podpisům zákonodárců Holovská neúspěšně zpochybnila u Nejvyššího správního soudu (NSS) kandidaturu pěti uchazečů o Hrad a poté se obrátila ještě na ústavní soudce.

Plénum se stížností zabývalo při neveřejném zasedání, odmítlo ji jako zjevně neopodstatněnou. "Odůvodnění bude zveřejněno po doručení písemného vyhotovení usnesení účastníkům řízení," řekla ČTK bez dalších podrobností mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.Holovská je z rozhodnutí Ústavního soudu zklamaná.Kvůli vícenásobným podpisům se chce po volbách obrátit na soud znovu.

Státní rozpočet loni skončil se schodkem 6,2 miliardy Kč

Hospodaření státu loni skončilo se schodkem 6,2 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Předloni vykázal státní rozpočet přebytek 61,8 miliardy korun, loňský výsledek je tak druhý nejlepší od roku 1997. Za meziročním zhoršením stojí především nižší příjmy z EU. Loňský rozpočet byl schválen se schodkem 60 miliard korun.

Příjem peněz z EU loni klesl meziročně o 81,9 miliardy korun. Po očištění příjmů i výdajů o evropské peníze skončil rozpočet loni ve schodku 1,3 miliardy korun, zatímco předloni to bylo 13,6 miliardy korun. Proti plánu se na lepším loňském výsledku podle MF podílely zejména daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení. K tomu pomohl efektivnější výběr daní a pokračující ekonomický růst doprovázený vysokou zaměstnaností a rostoucími platy v podnikatelském i veřejném sektoru, uvedl úřad.

Vošalík: Papež povolil převoz ostatků kardinála Berana do Česka

Papež František povolil převoz ostatků kardinála Josefa Berana do České republiky. Informaci České televize telefonicky ČTK potvrdil český velvyslanec ve Vatikánu Pavel Vošalík. Papež tak učinil v souladu s poslední vůlí zesnulého kněze, který zemřel v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství. Převoz by se mohl uskutečnit v dubnu. Nyní je tělo pohřbeno v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, protože vláda v komunistickém Československu nepovolila návrat kardinálova těla do vlasti.

Česká strana o převoz Beranových ostatků usilovala dlouhodobě. V Praze by měly spočinout patrně v hrobce arcibiskupů ve svatovítské katedrále během letošního roku při stém výročí vzniku republiky. Podle neoficiálních informací se uvažovalo o konci dubna u příležitosti svátku sv. Vojtěcha (23. dubna), případně o 28. září spojeném se svátkem sv. Václava. Při té příležitosti by mohly být ostatky nejprve vystaveny ve Staré Boleslavi a poté převezeny do Prahy. Kardinál Beran projevil přání být pohřben v chrámu svatého Víta na Pražském hradě, případně v hrobě svých rodičů v rodné Plzni.

Schillerová navrhne vyjmout Čapí hnízdo z projektů placených EU

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne vyjmout farmu Čapí hnízdo z projektů financovaných z evropských fondů. Řekla to novinářům. Projektem se zabýval Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), doporučení z jeho závěrečné zprávy nyní zkoumá Evropská komise. České úřady zprávu zatím nezveřejnily.

Kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo obvinila česká policie premiéra Andreje Babiše (ANO) a žádá o jeho vydání Poslaneckou sněmovnu. Celkem bylo obviněno 11 lidí, mezi nimi i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

ČR dá v příštích třech letech 1,7 miliardy na chystané úložiště

Česko dá v příštích třech letech 1,7 miliardy korun na přípravu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Vláda schválila plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) do roku 2020, který s touto částkou počítá. ČTK o tom informoval tiskový odbor vlády. Vyčleněné peníze zahrnují výdaje na průzkumné práce, výzkum i příspěvky obcím ve vybraných lokalitách. Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizují obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti.

Mezi zvažované lokality pro stavbu úložiště patří Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a Kraví Hora na Žďársku. Geologický výzkum byl zahájen také v okolí obou jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Čtyři lokality mají letos postoupit do užšího výběru, finální místo pro úložiště má být vybráno v roce 2025. Nová vláda v programovém prohlášení uvádí, že výstavbu úložiště zajistí.

Africký mor prasat se na Zlínsku rozšířil mimo ohradníky

Africký mor prasat se na Zlínsku rozšířil mimo vysoce rizikovou oblast ohraničenou ohradníky. ČTK to řekl ředitel krajské veterinární správy František Mahdalík. Veterináři podle něj nemoc potvrdili u sedmi divokých prasat nalezených mimo ohraničenou zónu.

U šesti uhynulých kusů byla nákaza potvrzena 23. prosince. Nalezeni byli zhruba 1500 metrů od ohradníků u obce Lípa. Dalšího uhynulého divočáka našli myslivci na rozhraní katastrů Želechovic nad Dřevnicí, Lípy a Zlína-Kudlova, nemoc u něj byla potvrzena 30. prosince.

Thompsonová končí v čele britské ambasády, vystřídá ji Archer

Velvyslankyně Jan Thompsonová v pátek oficiálně ukončí své působení v čele britské ambasády v Praze. Jejím nástupcem bude Nick Archer, který dorazí do Prahy příští týden. ČTK to sdělil mluvčí úřadu Jiří Šebek. Thompsonová vedla velvyslanectví čtyři a půl roku a mezi diplomaty vynikala originálními zálibami. V Praze hrála divadlo, na velvyslanectví si pořídila dvě kočky z útulku a po Česku jezdila ve Škodě 1000 MB s diplomatickou poznávací značkou.

Archer působil podle informací na webu britské vlády na řadě diplomatických pozic. Mimo jiné byl velvyslancem v Dánsku. S příchodem Archera stane v čele britské ambasády po 17 letech muž. Ženy vedly britské zastoupení v Česku od roku 2001, Thompsonová byla čtvrtou velvyslankyní v řadě.

Obchodníci měli v povánočních výprodejích vysoké tržby

Tržby obchodníků dosahovaly během povánočních výprodejů v posledním týdnu roku předvánočních maxim. Meziročně byly vyšší zhruba o pětinu. E-shopy spustily slevové akce hned po Štědrém dnu, kamenné obchody se otevřely 27. prosince. Výprodeje se zaměřují na ty, kteří pod stromeček dostali hotovost. Slevové akce pokračují často až do konce ledna.

Po Vánocích lidé nejčastěji vracejí do obchodů oblečení, které obdarovanému nesedne, a dárky, které dostal několikrát. Spousta nevhodných dárků také končí v lednu v internetových bazarech.

Věk žen s umělým oplodněním dál stoupá, průměr je nad 35 let

Věk, ve kterém ženy podstupují umělé oplodnění, dál stoupá. Za pět let se u nejčastěji používané metody zvýšil o 16 měsíců, průměrný je nad 35 lety. S věkem ale úspěšnost umělého oplodnění klesá. V roce 2015, ze kterého pochází poslední data zveřejněná Ústavem zdravotnických informací a statistiky byl počet všech cyklů nahlášených do národního registru 38.081, což je o 6,1 procenta více než v předchozím roce.

Nejčastější metodou umělého oplodnění je takzvaná in vitro fetilizace (IVF), při níž se spermie bez dalšího vloží do roztoku k vajíčku. Má úspěšnost přibližně 20 procent. Tato metoda je hrazená z veřejného zdravotního pojištění, ženy do 39 let mají nárok na tři až čtyři pokusy. Za další spojené úkony a léky páry doplácí průměrně 17.500 korun na cyklus placený pojišťovnou. V Česku nyní působí zhruba čtyři desítky center reprodukční medicíny, z nichž většina je soukromých. Problém s neplodností má pětina párů. V ČR smí léčbu podstoupit žena od 18 do 49 let.

MfD: Filmový festival přinesl do Karlových Varů 185 milionů korun

Rekordních více než 185 milionů korun přinesl Karlovým Varům loňský 52. ročník mezinárodního filmového festivalu. Vyplývá to z přehledu návštěvnických útrat a plateb společnosti Film Servis Festival Karlovy Vary firmám sídlícím v krajském městě a okolí a těm, kteří zaměstnávají zdejší pracovníky. Informuje o tom regionální vydání MF Dnes.

V roce 2016 festival přinesl do regionu zhruba 179 milionů, 50. ročník v roce 2015 přinesl necelých 178 milionů korun. "Vnímám velmi pozitivně, že celkové číslo úhrad a útraty do lokální ekonomiky v časové řadě stále roste. Je to jednak výborná známka pro festival a jeho atraktivitu, jednak významný ekonomický impuls pro místní ekonomické prostředí," uvedl primátor Petr Kulhánek (KOA). Nejnákladnější z celého ročníku bylo ubytování, za které organizátoři zaplatili karlovarským hotelům. Mezi nimi byl například Thermal, Pupp, Embassy, Quissisana, Ontario, Alisa, Jean de Carro či Dvořák. Útrata přesáhla 38 milionů korun. Akreditovaní návštěvníci v krajském městě podle statistik zanechali bezmála 52 milionů korun, hosté zhruba 38 milionů korun, lidé bez konkrétního druhu akreditace pak 10 milionů korun.

Archeologové našli v Brně opevnění z dob Římanů

Opevnění římské pěší legie našli archeologové v Brně ve Vojtově ulici. Jde o ojedinělý doklad období takzvaných Markomanských válek z konce druhého století našeho letopočtu. Krátkodobý tábor římské armády zřejmě chránil brod přes řeku Svratku, řekl ČTK archeolog Václav Kolařík.

Po římské armádě v Brně zůstal nyní odkrytý asi sedmdesátimetrový příkop. Římané v Brně a na jiných místech Moravy operovali za dob císaře Marka Aurelia, když vedli válku proti barbarským kmenům. Na území České republiky šlo konkrétně o Markomany a Kvády. Archeologové nic podobného dosud v katastru města nenašli. V minulosti vykopali odborníci podobný tábor v Modřicích a další v okolí Mušova, kde měli Římané zřejmě základnu. Tam se našly i pozůstatky zděných staveb.

Strýcová v Aucklandu vybojovala postup do čtvrtfinále

Barbora Strýcová postoupila na turnaji v Aucklandu stejně jako vloni do čtvrtfinále. Třetí nasazená česká tenistka porazila ve druhém kole Johannu Larssonovou ze Švédska 6:1, 6:7, 6:2 a její další soupeřkou bude Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Počasí ve čtvrtek

Proměnlivá oblačnost, ojediněle, na horách místy přeháňky, nad 700 m sněhové. Během odpoledne a večera od jihozápadu zataženo s deštěm. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C.