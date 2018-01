02-01-2018 07:52 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš: Agrofert si kvůli zprávě OLAF stěžuje u evropského soudu

Společnost Agrofert podala stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU kvůli vyšetřování poskytnutí evropské dotace pro farmu Čapí hnízdo, které vedl Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Novinářům to řekl bývalý majitel Agrofertu a současný premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě u prezidenta Miloše Zemana v Lánech. Babiše kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo obvinila česká policie a žádá o jeho vydání Sněmovnu. Babiš uvedl, že závěrečnou zprávu OLAF z vyšetřování nečetl. Úřad dokument před Vánoci poskytl českému ministerstvu financí a premiér předpokládá, že materiál dostane i Agrofert, který se k ní podle něj poté vyjádří. Řekl také, že podle informací ze společnosti, kterou loni převedl do svěřenského fondu, bylo vyšetřování ze strany OLAF nestandardní.

Při obědě Andrej Babiš a Miloš Zeman mluvili i o získání důvěry, o kterou bude Babišova vláda žádat Sněmovnu příští týden ve středu. Zeman již dříve avizoval, že Babišův kabinet přijde do Sněmovny při jednání o důvěře podpořit. Nyní podle premiéra svůj úmysl potvrdil. Z vyjádření prezidenta pochopil, že bude iniciovat další politická jednání. Babiše zároveň vyzval, aby aktivně jednal. Do sněmovního hlasování o důvěře se Babiš se zástupci ostatních stran sejít neplánuje. Jejich pozice je podle něj příliš kategorická, a neočekává proto změnu v jejich názoru. Přesvědčit se je bude snažit projevem v Poslanecké sněmovně. Babiš doufá, že strany změní svůj názor na spolupráci s ANO po prezidentských volbách a že se mu podaří je přesvědčit o toleranci nebo společné vládě.

Rusnok byl za ukončení intervencí oceněn časopisem The Banker

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok získal od měsíčníku The Banker cenu Guvernér centrální banky v Evropě pro rok 2018 za způsob ukončení devizových intervencí bez tržních otřesů. Jako další důvod pro ocenění označili hodnotitelé následný návrat ke konvenční měnové politice, který spolu s přísnějšími opatřeními pomohl předejít vzniku bubliny na trhu nemovitostí. "Ocenění je pro mě potvrzením, že se nám podařilo ukončení měnového závazku pečlivě promyslet a připravit," uvedl Rusnok. O ceně rozhoduje redakce a odborná porota, která je složená z renomovaných ekonomů a bankéřů. Bývalý guvernér Miroslav Singer získal totéž ocenění pro rok 2014.

Rozhodnutí držet devizový kurz poblíž 27 korun za euro přijala ČNB v listopadu 2013. ČNB se po centrálních bankách Izraele a Švýcarska stala teprve třetí centrální bankou světa, která použila kurz jako nástroj své měnové politiky. Tento režim ČNB ukončila v dubnu 2017. V letech 2016 a 2017 ČNB také zpřísnila svá doporučení bankám týkající se poskytování hypotečních úvěrů. V rámci svého zákonného mandátu udržovat finanční stabilitu tím reagovala na vznikající spirálu mezi rostoucími cenami nemovitostí a zvyšující se poptávkou po hypotečních úvěrech.

Čeho se Češi bojí v letošním roce?

Největší obavy (68 procent) mají Češi v letošním roce z možných útoků takzvaného Islámského státu v Evropě. Vyplývá to z průzkumu, který v polovině prosince pro Český rozhlas zpracovala agentura Median. Pro dalších pětadvacet procent Čechů jsou útoky středně závažnou hrozbou. Lidé mají obavy také z oslabení evropských hodnot vlivem migrace nebo z daňových úniků. 40 procent lidí v Česku má od nového roku hlavně pozitivní očekávání. Věří, že bude lepší než loňský. Každý šestý člověk naopak letos očekává zhoršení. Sběr dat do průzkumu se uskutečnil ve dnech 14. a 15. prosince. Odpovídala v něm tisícovka respondentů nad 18 let.

Horáček podal trestní oznámení na poslance Ondráčka kvůli pomluvě

Kandidát na prezidenta Michal Horáček podal trestní oznámení kvůli pomluvě na komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Vadí mu, že ho Ondráček obvinil ze spolupráce se Státní bezpečností (StB). ČTK to sdělil mluvčí Horáčka Jiří Táborský. Horáček se podle Táborského rozhodl reagovat na rozhovor, který v polovině prosince zveřejnil portál Eurozprávy.cz. Poslanec Ondráček v rozhovoru mimo jiné řekl, že "Horáček je podle dostupných informací bývalý vekslák a spolupracovník StB s krycím jménem Sázkař". Táborský poznamenal, že "ony dostupné informace" pocházejí z Horáčkova volebního webu, na kterém sám zveřejnil spis, který na něj StB vedla, a zároveň negativní lustrační osvědčení. "Panu Ondráčkovi musí být z těchto materiálů známo, že jsem nebyl členem KSČ, nebyl jsem politicky aktivní a spolupráci s StB jsem odmítl," uvedl Horáček. Považuje za absurdní, že se 28 let poté, co se zapojil do takzvané sametové revoluce, "musí soudně dožadovat omluvy od člověka, který byl v předrevolučním období členem pohotovostního pluku a mlátil demonstranty obuškem".

Výběr mýta od kamionů loni stoupl na 10 miliard a 400 milionů korun

Kamiony zaplatily loni na mýtném v Česku téměř 10,5 miliardy korun. To je nejvíc za jedenáctiletou historii jeho fungování. Vyplývá to ze statistik správce elektronického mýtného systému společnosti Kapsch. Za zvýšením je hospodářský růst jak v tuzemsku, tak i v ostatních evropských zemích. Dosud nejsilnějším měsícem byl loňský listopad, kdy stát kamionům předepsal rekordních 960 milionů korun. Ministerstvo dopravy v minulém roce vypsalo tendr na správu mýtného systému po roce 2019. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči.

Elektronických receptů bylo dnes vystaveno přes 100.000

Elektronických receptů na léky bylo dnes vystaveno přes 100.000, polovinu z toho už lékárny vydaly. Problémů je podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) minimum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) nefunguje zatím odeslání receptu pomocí SMS. Lékaři od 1. ledna musí všechny vystavené recepty evidovat v centrálním úložišti eReceptů. Úřady je ale první rok nebudou pokutovat, pokud vystaví recept klasický. "Jsem přesvědčen, že eRecept jako takový je správná cesta," dodal Vojtěch. Například podle něj eliminuje falešné recepty, kterých je podle odhadů až 450.000 ročně. Lékaři mohou recept vypsat pacientovi i na dálku bez nutnosti navštívit ordinaci. Posílání receptu e-mailem podle Vojtěcha funguje. "Posílání SMS bude spuštěno během několika dní. Ještě komunikujeme s operátorem," dodal ministr.

Část lékařů eRecepty kritizuje, vydání je pomalejší než vypsat papírový recept. Další stále čekají na přístupové údaje k centrálnímu úložišti. ČTK to zjistila v anketě mezi lékaři v krajích. Elektronické recepty musí používat i lékaři v nemocnicích. "Problematické je nastavení systému pro externí lékaře, kteří slouží na lékařské pohotovostní službě, pro které je složité exportovat kvalifikovaný certifikát nebo se obávají jeho zneužití," uvedla mluvčí ostravské nemocnice Andrea Vojkovská. Asi 7000 lékařů, kteří o registraci požádali, zatím do systému nemohou.

Od 1. ledna příštího roku by měl podle ministra Vojtěcha začít fungovat i tzv. lékový záznam, tedy seznam všech léků, které pacientovi předepsali všichni jeho lékaři. Zatím ho vidí jen pacient, lékař vidí jen své předepsané léky. Nutná bude změna zákona. "Diskutujeme to s Úřadem na ochranu osobních údajů. Pravděpodobně bude podmíněné souhlasem pacienta, zda lékaři jeho lékový záznam uvidí," doplnil ministr na dotaz ČTK. Díky záznamu by mohl systém také kontrolovat nežádoucí interakce léků, odhaduje se, že v jejich důsledku zemře ročně několik set lidí.

Češi pomáhají i ve vzdálených zemích

Češi dokážou podle ředitelky české pobočky nadace Unicef Pavly Gomby soucítit i na dálku. Řekla to v rozhovoru pro Lidové noviny. Zmínila třeba Jižní Súdán, kam Češi loni poslali na boj proti dětské podvýživě a zajištění pitné vody víc než čtyři a půl milionu korun. Dárci z Česka taky podpořili chudé rodiny a sirotky ve Rwandě, a to částkou čtvrt milionu korun. Zajistili taky 188 koz, které lidé v nouzi využívají na mléko a maso. Podle Gomby je důležité hlavně vzdělávání dívek, protože mimo jiné přispívá ke snižování porodnosti, což je pro přelidněnou planetu Zemi problém.

Do babyboxu v Ústí nad Orlicí někdo odložil novorozeného chlapce

Prvním letošním dítětem nalezeným v babyboxu je chlapec, někdo ho odložil do babyboxu v Orlickoústecké nemocnici. ČTK to sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Jde o čtvrté dítě odložené v babyboxu v této nemocnici, celkově bylo od zavedení těchto speciálních schránek odloženo 163 dětí. Dostal jméno Petr Nový, dodal Hess. V celém Česku je 72 babyboxů, v Ústí nad Orlicí byl zřízen v roce 2008.

Při dopravní nehodě zemřel v pondělí herec Jakub Zedníček

Při dopravní nehodě zemřel herec Městského divadla Brno Jakub Zedníček. Neštěstí se stalo v prvních hodinách nového roku. Sedmadvacetiletý Zedníček ztvárnil v Brně například Richarda Starkeyho v původním muzikálu Bítls nebo Buddyho Walshe v komediálním muzikálu Donaha! Své stepařské umění zúročil jako kapelník v muzikálu Titanic. Činoherní úlohy měl v inscenacích Jakub a jeho pán nebo Král Lear. Zedníček je známý také z televizních obrazovek. Se strýcem Pavlem Zedníčkem například uváděl zábavný pořad TV Barrandov Kurňa, co to je? Jakub Zedníček havaroval krátce po silvestrovské půlnoci na 192. kilometru dálnice D1. Poté, co narazil do středových svodidel, vystoupil z auta, svodidla překročil a v protisměru ho srazila dodávka.

V Brně havaroval trolejbus, v místě jsou zranění

Na výjezdu z Brna do Šlapanic havaroval trolejbus, narazil do sloupu. Čtyři lidé včetně řidiče se lehce zranili. Čtyřiapadesátiletého řidiče vyprošťovali hasiči, záchranná služba ho spolu s dvěma dalšími cestujícími odvezla do nemocnice. Lehce zraněna byla i školačka, záchranáři ji ošetřili na místě. Podle mluvčí dopravního podniku Barbory Lukšové šlo o trolejbus jedoucí ve směru do centra.

Pražská MHD pojede podle prázdninových jízdních řádů

Pražská MHD bude v následujících dvou týdnech jezdit v pracovní dny podle prázdninových jízdních řádů. Důvodem je nedostatečný počet řidičů v rámci Pražské integrované dopravy (PID). ČTK to sdělil Martin Šubrt, náměstek ředitele organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Interval spojů se prodlouží v průměru o asi dvě minuty na zhruba deset minut. Do běžného režimu se spoje vrátí od pondělí 15. ledna. Omezení se týkají spojů na území Prahy, nikoliv příměstských linek. Podle Šubrta je řidičů jednak nedostatek, navíc mnohdy zcela vyčerpali maximální počty přesčasových hodin.

Temelín loni vyrobil nejvíc elektřiny v historii

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila loni 16,48 terawatthodin (TWh) elektřiny. Je to nejvyšší roční výroba. ČTK to řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Všem českým domácnostem by loňská temelínská výroba vystačila na více než 13 měsíců. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín dodaly loni do přenosové sítě přes 28 TWh elektřiny, což je o 15 procent více než v roce 2016. Letos Temelín tak vysokou výrobu neočekává. Nyní je odstaven první blok, odstávka skončí v březnu. Elektrárna letos plánuje i odstávku druhého bloku kvůli výměně paliva, jež začne 30. června a potrvá dva měsíce. Elektrárna Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, její produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. První elektřinu vyrobil Temelín v prosinci 2000.

Zemřel historik Rudolf Anděl, čestný občan Liberce

Ve věku 93 let dnes zemřel liberecký historik Rudolf Anděl. Byl to dlouholetý pracovník liberecké univerzity a čestný občan Liberce. Anděl se věnoval především historii severních Čech a Horní Lužice. Už v 50. letech vytvořil publikaci Hrady a zámky Libereckého kraje. Později vydal například knížky o Bezdězu, Českém Dubu a Frýdlantsku nebo dění na Liberecku v době husitství. Rodák ze Šumburka nad Desnou na Jablonecku do roku 1969 vedl katedru dějepisu Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. V období normalizace ale přišel o vědeckou hodnost a nesměl pracovat na vysoké škole. Učit mohl jen na středních školách, a to nikoli dějepis, ale německý jazyk. Docentem byl opožděně jmenován až v roce 1990. Působil ve vědecké radě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a zasloužil se o založení pedagogické fakulty v Liberci.

Muzeum automobilů ve Strnadicích zpřístupní nové expozice

Muzeum automobilů ve Strnadicích na Benešovsku, zaměřené na poválečné vozy především ze zemí někdejšího východního bloku, zpřístupní nové expozice. Návštěvníci si budou moci prohlédnout sbírku užitkových strojů a expozici zaměřenou na policejní vozidla. Takzvané RetroAutoMuzeum vstupuje do čtvrté sezony, návštěvníkům se letos otevře 14. dubna, řekl ČTK majitel Libor Kucharski. Celkově už sbírka zahrnuje přes 150 vozů. Návštěvníci si mohou připomenout, v jakých autech lidé z někdejších socialistických zemí jezdili od roku 1948 až do 90. let. Sbírka neopomíjí ani kontext doby. Na informačních panelech se návštěvník například dozví, kolik který vůz stál a další zajímavosti. V muzeu jsou kromě aut vyráběných v zemích východního bloku i vysněné západní vozy prodávané v síti obchodů Tuzex, například auta značek Renault nebo Simca.

Největší šanci na Cenu filmové kritiky má film Špína o znásilnění

Slovensko-české drama Špína vévodí nominacím na Ceny české filmové kritiky, má celkem šest šancí na vítězství. Po pěti nominacích posbíraly snímky Křižáček a Bába z ledu. Na předávání Cen české filmové kritiky, které bude 27. ledna, se mohou těšit tvůrci 12 děl, sdělil ČTK za Sdružení české filmové kritiky Pavel Sladký. Celovečerní hraný debut Terezy Nvotové Špína vypráví o mladé Leně, jejíž dospívání zásadně poznamená znásilnění. Pocit viny a obavy, že jí nikdo neuvěří, dívku doženou až k pokusu o sebevraždu. Lena se kvůli tomu ocitne na psychiatrické klinice a hledá nový začátek. V herecké kategorii konkuruje Karel Roden sám sobě s nominacemi za svůj výkon v Křižáčkovi a v Masarykovi. Soupeřem mu je Pavel Nový za roli otužilce v Bábě z ledu. Jeho kolegyně Zuzana Kronerová se o cenu pro nejlepší herečku utká s Dominikou Morávkovou a Barborou Polákovou, jež novináře zaujala v novince Miroslava Krobota Kvarteto.

Závod Javořice 365 vyhrál muž, který na kopec podnikl 678 výstupů

Čtyřicátník Libor Trkola vyhrál celoroční závod Javořice 365 spočívající v počtu výstupů na nejvyšší vrch Českomoravské vrchoviny Javořici za jeden rok. Muž s přezdívkou Trky, jenž se věnuje cyklistice, má za loňský rok 678 výstupů na kopec v nadmořské výšce 837 metrů. Výsledky prvního ročníku závodu organizátoři vyhlásili na náměstí ve městě Počátky na Pelhřimovsku. Nejlepší z žen Ivana Obšilová byla loni na Javořici čtyřistapatnáctkrát. Členové oddílu se inspirovali soutěží konanou na Lysé hoře. Zájem o závod trvající 365 dní několikanásobně předčil očekávání pořadatelů.

Právo: lékaři od pacientů dostali ponožky, štrúdl i hasicí přístroj

Ponožky, štrúdl nebo třeba hasicí přístroj. I s takovými dárky chodívají pacienti za svými lékaři. Podle deníku Právo přitom lidé neberou takové věci jako úplatek, ale jako výraz poděkování za péči, kterou jim doktor věnuje. Podle lékařů s takovými dárky chodí pacienti častěji než dřív. Před svátky bylo běžné, že se pacienti dělili o napečené vánoční cukroví. Našli se ale i ti, kteří místo sladkostí nebo věcných darů nabízeli třeba lístky na koncert, poukazy za kosmetiku nebo do knihkupectví. Jiní svým lékařům nabídli právní služby nebo to, že je zdarma ostříhají.

Sport

Barbora Strýcová zahájila v Aucklandu tenisovou sezonu vítězně. Na postup do druhého kola se ale pořádně nadřela, protože bývalou světovou pětku, Italku Saru Erraniovou, porazila až po tříhodinové bitvě 6:4, 6:7 a 6:4. Také Kristýna Plíšková vstoupila do nové tenisové sezony cenným vítězstvím nad grandslamovou vítězkou Jelenou Ostapenkovou. Na turnaji v čínském Šen-čenu přehrála lotyšskou šampionku z Paříže a aktuální světovou sedmičku 6:1, 6:4.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková nebude startovat na víkendovém mistrovství Evropy ve víceboji v Kolomně. Chce dohnat tréninkové manko, které nabrala kvůli problémům se zády, a připravit se na únorovou olympiádu v jihokorejském Pchjongčchangu. Třicetiletá reprezentantka má problémy se zády od začátku sezony. Také kvůli tomu nekraluje závodům Světového poháru na dlouhých tratích, jak byla zvyklá v minulých letech. Bez větších problémů se však na svých hlavních tratích 3000 a 5000 metrů kvalifikovala na olympiádu.

Stále bez české jedničky Gabriely Koukalové bude pokračovat Světový pohár v biatlonu. Dalšího dílu olympijské sezony se tento týden v Oberhofu kvůli bolavému kolenu nezúčastní ani Michal Šlesingr. Čtvrtý podnik zimy se koná od čtvrtka do neděle a v jeho dějišti je dvanáctka českých závodníků. Nejlepší česká sportovkyně minulého roku Koukalová má od léta potíže s lýtkovými svaly a kvůli bolestem netrénuje naplno. Proto ještě v sezoně nezávodila.

Počasí

Oblačno až zataženo a místy déšť nebo přeháňky, nad 600 m srážky sněhové a na horách četnější. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C, v Jeseníkách a Beskydech zpočátku kolem +2 °C.

Na severu a severovýchodě České republiky bude během středy trvale sněžit, na horách a v podhůří může napadnout až 20 centimetrů sněhu, na hřebenech hor až 35 centimetrů. Sníh bude mokrý a těžký, meteorologové proto varují před polomy. V západní polovině Čech a na východě území bude ve středu zesilovat vítr s nárazy až 70 km/h, na horách až 110 km/h. Před silným větrem varují meteorologové v Praze, v celém Karlovarském, Plzeňském a Moravskoslezském kraji a částech Středočeského a Olomouckého kraje.