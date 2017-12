01-01-2018 03:04 | Zdeňka Kuchyňová

Rok 2018 by měl armádě přinést nové mise, více peněz i vojáků

Výrazné rozšíření účasti českých vojáků na zahraničních misích, další růst rozpočtu ministerstva obrany a uzavření významných zbrojních zakázek by měl přinést českým ozbrojeným silám nadcházející rok. Armáda bude také usilovat o přijetí dalších vojáků. Další směřování resortu mohou ovlivňovat noví lidé. V lednu budou Češi volit prezidenta, poslanci budou také hlasovat o důvěře vládě a tedy i nové ministryni Karle Šlechtové (za ANO).

Česká armáda má v současné době na zahraničních misích asi 400 vojáků. Příští rok by se jejich počet mohl výrazně zvýšit na více než 1000. K dosavadním misím přibude účast na aliančním posílení přítomnosti na východním křídle NATO. V jeho rámci česká armáda vyšle do Litvy mechanizovanou rotu v počtu řádově 200 vojáků, působit budou v bojovém uskupení, které sestavuje Německo. Do Lotyšska pod kanadské velení vyjede minometná četa o velikosti do 40 vojáků. Česko zároveň zvažuje rozšíření svého působení v misích v Afghánistánu, Iráku a v Mali. O posílení by musela rozhodnout vláda a Parlament. Proti misím vystupují komunisté a SPD.

Opozice kritizuje návrh na změnu jednacího řádu vlády

Opozice kritizuje návrh na změnu jednacího řádu vlády. Obává se, že bude omezen přístup veřejnosti k informacím. Kritizuje, že v některých případech nebude zveřejňováno, jak který ministr hlasoval a že premiér dostane více pravomocí. Návrh vládě předložil ministr spravedlnosti a šéf Legislativní rady vlády Robert Pelikán. Cílem je podle Pelikánova materiálu zefektivnit a zrychlit projednávání dokumentů předložených vládě, ale i samotné jednání vlády. Předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi se mimo jiné nelíbí, že bude o přizvaných účastnících vlády rozhodovat premiér a že některá usnesení vlády nebudou doprovázet tiskové zprávy.

Kriticky se k návrhu vyjádřila na twitteru i místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Tohle považuju za velmi nebezpečné jednání. Dneska oseká hnutí ANO jednací řád, protože nesnese žádnou kontrolu, příště už to může být ústava. Je to další z mnoha důkazů, že tady nejde o vládnutí, ale o ovládnutí," napsala.

Remek koncem ledna skončí v čele české ambasády v Rusku

Český velvyslanec v Rusku Vladimír Remek koncem ledna po čtyřech letech opustí svůj post na české ambasádě v Moskvě. Jméno nástupce osmašedesátiletého Remka zatím není veřejně známé. Ministerstvo zahraničí ČTK již dříve sdělilo, že Remek v úřadu končí po uplynutí doby, která je pro působení velvyslanců standardní. Čtyřleté funkční období není v české diplomacii závaznou normou, ale zpravidla se dodržuje. Někteří čeští ambasadoři však toto období výrazně překročili. Například Pavel Vošahlík je velvyslancem ve Vatikánu od roku 2008 a v čele ambasády v Damašku je od od roku 2010 Eva Filipi.

Při nehodách zemřelo letos zatím 507 lidí, nejméně od roku 1961

Při dopravních nehodách v Česku letos podle předběžných policejních údajů zemřelo 507 lidí. Pokud se toto číslo potvrdí, bude to nejpříznivější výsledek od roku 1961, kdy policie zavedla ucelenou statistiku. Vyplývá to z informací ředitele dopravní policie Tomáše Lercha. Loni bylo obětí nehod v Česku 545. Definitivní statistiku a detailní analýzu nehodovosti za rok 2017 policie zveřejní 5. ledna.

Nejtragičtějším měsícem končícího roku byl červen, kdy na českých silnicích vyhaslo 63 životů. Naopak nejpříznivější bilanci měl únor s 26 oběťmi. Nejhorším dnem končícího roku na českých silnicích byl 24. červen, kdy při nehodách přišlo o život devět osob.

Nizozemci vybírají peníze na Čechy, jimž při požáru zemřely děti

Už více než 57.000 eur (1,5 milionu korun) se vybralo na pomoc českým manželům, kteří v sobotu při požáru domu ve městě Emmen na severovýchodě Nizozemska přišli o své děti ve věku pěti a šesti let. Upozornil na to místní list Dagblad van het Noorden. Že se oběťmi požáru skutečně stali dva čeští občané, potvrdila na dotaz ČTK mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová. Požár domu ve městě Emmen vypukl v sobotu před osmou hodinou ranní. Oba rodiče jsou podle listu stále v nemocnici, jsou ale mimo ohrožení života.

Sedm Čechů zachraňovala horská služba v Malé Fatře

Celkem sedmi českým turistům musela v sobotu večer v pohoří Malá Fatra pomáhat slovenská horská služba. Nejdříve ji přivolali dva 21letí turisté, kteří po zledovatělém svahu sklouzli z turistického chodníku a už se nedokázali vlastními silami vrátit. Těsně poté asistovali záchranáři pětičlenné skupince, která ztratila orientaci na hřebeni. Nikdo z výletníků neutrpěl zranění. První dvojice podle horské služby neměla pro pohyb na zledovatělém povrchu potřebnou výbavu. Záchranáři jim poskytli stoupací železa a doprovodili je k vozidlu horské služby.

Dezorientovanou, podchlazenou a vyčerpanou pak našla pětice záchranářů stejně početnou skupinu turistů ve věku 26 až 53 let poblíž sedla mezi Velkým a Malým Kriváněm. Na úzkém hřebeni u sedla Bublen ztratili orientaci, načež požádali horskou službu o pomoc. Od té pak dostali Češi teplé nápoje a rukavice a v doprovodu záchranářů se vrátili do místa ubytování v podhůří.

Příchod nového roku 2018 v centru Prahy slavili především cizinci

Příchod nového roku 2018 v centru Prahy bouřlivě slavili především cizinci. Mezi výbuchy pyrotechniky zněla vedle češtiny především italština, němčina, angličtina a ruština. Mluvčí hasičů, zdravotníků a policistů krátce po půlnoci nehlásili žádné závažné problémy. Obtížná byla situace jako každoročně v polovině Václavského náměstí, kde projíždějící tramvaje od slavících davů musel oddělovat kordon policistů.

Na vrchu Javořice si turisté podvacáté připíjeli na nový rok

Na Javořici se kvůli novoročnímu přípitku vystřídalo několik tisíc lidí. Na tomto nejvyšším místě Českomoravské vrchoviny s nadmořskou výškou 837 metrů se turisté na Silvestra sešli už podvacáté. Počasí jim tentokrát tolik nepřálo. Po sobotním sněžení s mrazem přišla přes noc obleva a na zledovatělých lesních cestách to klouzalo. Na samotném kopci bylo po poledni docela pěkně. Kromě pěších, včetně rodin s dětmi a psy, se na Javořici vystřídaly tři desítky cyklistů. Nahoře na ně čekalo občerstvení v podobě horkého čaje, polévky či klobás.

Silvestrovský výstup na Javořici připomíná spisovatelku Vlastu Javořickou. Autorka románů a povídek z venkova se narodila v nedaleké Studené v roce 1890. Výstup patří mezi nejpopulárnější pochody v Česku pořádané Klubem českých turistů v rámci Novoročního čtyřlístku. Jejich účastníci přispívají na podporu turistiky zdravotně postižených lidí.

Otužilci se v přerovské Bečvě rozloučili se starým rokem

Ve studené vodě řeky Bečvy se v Přerově rozloučily s letošním rokem více než dvě desítky otužilců, kteří na tradiční silvestrovskou akci přijeli z různých koutů Moravy. Otužilci do Bečvy skočili v plavkách i různých recesistických kostýmech a v řece poté za přihlížení stovek teple oděných Přerovanů radostně tančili a dováděli. Vyznavači zimního plavání zároveň vzdali hold přemožiteli kanálu La Manche Františku Venclovskému, který v Bečvě často trénoval. Zatímco loni na Silvestra mrzlo, tentokrát se teplota vzduchu pohybovala kolem šesti stupňů nad nulou a voda v Bečvě měla dva stupně.

Průzkum: V lednu začne novoroční předsevzetí plnit třetina Čechů

V lednu začne novoroční předsevzetí plnit třetina Čechů (31 procent). Nejčastějším mezi ženami bude více cvičit (41 procent), u mužů půjde o narovnání osobních vztahů (35 procent). Zbavení se zlozvyků jako kouření, alkohol, nezdravé jídlo nebo zbytečné nakupování, které měsíčně stojí nejčastěji do 2000 korun, jsou rovněž častým předsevzetím. Vyplývá to z prosincového průzkumu Equa bank. Téměř polovina lidí si dává předsevzetí kvůli úspoře peněz. Zdraví je přitom až druhým důvodem, to uvádí 44 procent Čechů. Osobní důvody, aby se lidé cítili lépe, přitom zmiňuje pouze každý čtvrtý.

Téměř 4300 kilometrů v poušti i velehorách zdolala Češka Benešová

Téměř 4300 kilometrů v poušti i velehorách zdolala i přes zdravotní handicap Češka Monika Benešová. Na jedné z nejtěžších pěších tras světa se musela vypořádat nejen s nebezpečími americké divočiny, včetně setkání s medvědy, pumou nebo chřestýši, výkyvy počasí, ale i s důsledky své nemoci. Kvůli potravinovým alergiím se musela vybavit těžšími speciálními potravinami, cestou ji sužovaly nevolnosti. Trasu Pacific Crest Trail (PCT) i tak zvládla za pět měsíců a šest dnů. "Dokázala jsem sobě i podobně nemocným lidem, že život kvůli takovému onemocnění nekončí," řekla ČTK.

Sen zdolat trasu, která vede od mexických až po kanadské hranice, měla několik let. Definitivně se na ni rozhodla vydat minulý rok ve Španělsku, kdy absolvovala několik set kilometrů dlouhou Svatojakubskou cestu (Camino de Santiago). "To byl spíš takový test, jestli zvládnu PCT," poznamenala rodačka z Vysočiny. Pochvaluje si i komunitu ostatních "hikerů", se kterými si vzájemně pomáhali. Kvůli schopnosti usnout kdekoli jí vymysleli přezdívku "Sleepy". Organizátoři ji také do Česka poslali ocenění v podobě medaile s vyrytým jménem i přezdívkou.

Sport

Čeští junioři porazili ve svém závěrečném vystoupení v základní skupině B mistrovství světa v Buffalu hokejisty Švýcarska 6:3. Do čtvrtfinále play off tak půjdou ze druhé, nebo třetí příčky, rozhodne o tom zbývající duel mezi Švédskem a Ruskem. Svěřenci kouče Filipa Pešána v ofenzivně laděném duelu vyslali na branku soupeře 60 střel mezi tyče, dva góly dal útočník Kristian Reichel.

Petra Nováková doběhla čtrnáctá v druhé etapě Tour de Ski na 10 km klasicky v Lenzerheide a stejné místo jí patří v průběžném pořadí. Zvítězila norská lyžařka Ingvild Flugstad Östbergová a vede i celkově. Mužskou klasickou patnáctku vyhrál domácí Švýcar Dario Cologna, nejlepšímu Čechovi Martinu Jakšovi unikla o šest desetin sekundy bodovaná třicítka.

Do druhého závodu Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu se stejně jako v Oberstdorfu kvalifikovalo trio českých skokanů na lyžích Roman Koudelka, Vojtěch Štursa a Čestmír Kožíšek. Opět neuspěl Viktor Polášek, jehož od postupové padesátky dělily necelé dva body. České trio skončilo v kvalifikaci v páté desítce a pro první kolo novoročního závodu, jež se tradičně skáče k.o. systémem, bude mít hodně silné soupeře. Jednačtyřicátý Koudelka, který v Oberstdorfu jako jediný z Čechů díky 30. místu bodoval, se utká s vítězem Turné z roku 2016 Peterem Prevcem ze Slovinska. Kvalifikaci vyhrál a šek na 2000 eur získal Nor Johann Andre Forfang díky nejdelšímu skoku 140,5 metru. Druhý byl Polák Dawid Kubacki.

Fotbaloví internacionálové Sparty v Silvestrovském derby rozdrtili pražského rivala Slavii 9:4. Letenští dosáhli v tradiční exhibici na závěr roku svého nejvyššího vítězství a ve 32. ročníku zaznamenali teprve sedmou výhru. V utkání veteránů nad 45 let triumfovala Slavia 2:1. "Jsem rád, že jsme vyhráli a trošku zmírnili špatnou bilanci, kterou Sparta v Silvestrovském derby se Slavií má," řekl novinářům jeden z nováčků v letenském dresu brankář David Bičík, stále ligový hráč Sparty. Za Slavii nastoupil i nedávno odvolaný kouč Jaroslav Šilhavý a fanoušci několikrát skandovali jeho jméno. "Za podporu jim děkuji, byli fantastičtí," řekl Šilhavý. Mezi oběma zápasy diváci i hráči uctili minutou ticha památku nedávno zesnulého trenéra Josefa Pešiceho, který působil ve Spartě i Slavii.

Olga Roučková se v lednu jako první česká čtyřkolkářka postaví na start Rallye Dakar a její cíl je jednoduchý - dojet se ctí do cíle a získat zkušenosti pro další rok. Na slavném závodě chce totiž startovat i v budoucnosti a už i s ambicemi. "Nebudu ale říkat, že teď chci hlavně dojet a přežít to. Chci zdolávat etapu po etapě, den po dni a dojet do cíle," řekla Roučková ČTK. "Chci se toho co nejvíce naučit a další Dakar závodit. Ten první ne," uvedla třiatřicetiletá česká reprezentantka. Závodům na čtyřkolkách se Roučková věnuje již řadu let a letos ovládla i konečné hodnocení evropského seriálu Baja. Roučková nebude jedinou Češkou na startu, na motocyklu se z Limy do Córdoby vydá i Gabriela Novotná.

Poslední den roku byl nezvykle teplý, přinesl rekord 14,2 stupně

Letošní Silvestr byl v Česku nezvykle teplý. Na některých místech meteorologové naměřili přes 13 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji bylo v Dyjákovicích na Znojemsku, kde teploměr ukázal dokonce 14,2 stupně. ČTK to řekla Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Dosavadní teplotní maxima pro poslední prosincový den byla vyrovnána nebo překročena na 61 ze 146 stanic s alespoň třicetiletou historií měření. Druhou nejvyšší teplotu dnešního dne zaznamenali meteorologové ve Strakonicích, kde bylo 13,6 stupně. Jen o jednu desetinu stupně méně naměřili v Tuhani na Mělnicku.

Od začátku dvacátého století byla na Silvestra naměřena teplota přes 14 stupňů pouze v letech 1925, 1935 a 1978. Vůbec nejteplejší závěr roku měli v roce 1935 v Hradci Králové, kde se rtuť teploměru vyšplhala až na 16,3 stupně Celsia.

Počasí

Oblačno až zataženo, během dne od západu přechodně místy polojasno. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.