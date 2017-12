29-12-2017 07:45 | Zdeňka Kuchyňová

Europoslanci si vyžádají zprávu OLAF o Čapím hnízdu

Europoslanci z výboru pro rozpočtovou kontrolu si v lednu vyžádají zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo, pokud ji do 1. ledna nezveřejní české úřady. V tiskové zprávě to uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ve čtvrtek řekla, že si její úřad nechává zpracovat právní analýzu, zda je možné materiál zveřejnit. Vyšetřování OLAF se týká padesátimilionové dotace, kterou z evropských fondů získala farma Čapí hnízdo. Česká policie kvůli tomu obvinila 11 lidí, mezi nimi i premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka.

"Andrej Babiš získal veřejnou podporu, proto mají občané právo vědět, zda poskytnutí dotace bylo v souladu s předpisy Evropské unie," zdůvodnil Zdechovský požadavek europoslanců na poskytnutí zprávy OLAF. Neobává se toho, že by zveřejnění materiálu mohlo ohrozit trestní řízení, které česká policie kvůli farmě vede. O poskytnutí zprávy OLAF požádali v uplynulých dnech ministerstvo financí Piráti i TOP 09, zájem o zpřístupnění dokumentu vyjádřily i další sněmovní strany. Argumentují mimo jiné tím, že materiál je potřebný pro posouzení žádosti policie o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání.

Od ledna roste nemocenská i mateřská, vyšší může být i rodičovská

Nemocenská, mateřská a ošetřovné se od 1. ledna zvyšují. Mění se totiž částky pro stanovení základu příjmu, z něhož se tyto příspěvky vypočítávají. Lidem, kteří jsou déle něž měsíc nemocní, se pak nemocenská zvedne výrazněji. Zvyšují se také přídavky na děti a dosáhne na ně víc rodin. Vyšší než dosud může být i rodičovská, čerpat se ale bude kratší dobu. Od února si pak budou moci muži po narození potomka vzít placené týdenní otcovské volno. Lidé, kteří se budou muset postarat o nemocné blízké, budou od června moci mít až tříměsíční placené ošetřovatelské volno.

Babišova menšinová vláda v programovém prohlášení uvedla, že vyplácení dávek přehodnotí. Zaměřit se chce na příspěvky, které se zaváděly v posledních letech. Podle výsledků chce pak navrhnout úpravy. Kabinet nemá ve Sněmovně vyjednanou podporu.

Česko bude v kauze Mostecké uhelné společnosti uplatňovat náhradu škody

Česká republika bude u švýcarských soudů v kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS) uplatňovat náhradu škody. Stát totiž uspěl u švýcarského nejvyššího soudu s odvoláním. Informovalo o tom ministerstvo financí. Dříve švýcarské soudy zamítly účast Česka jako poškozené strany z procedurálních důvodů. Švýcarský nejvyšší soud také potvrdil rozhodnutí federálního trestního tribunálu v Bellinzoně z podzimu 2013 o zabavení peněz odsouzených bývalých manažerů MUS. Švýcarští vyšetřovatelé zadrželi na jejich švýcarských kontech v přepočtu přes 13 miliard korun (přes 600 milionů švýcarských franků). Soud zároveň nařídil nižšímu soudu, aby přezkoumal tresty tří odsouzených.

Federální trestní soud v Bellinzoně před čtyřmi lety potrestal Jiřího Diviše, Antonína Koláčka, Marka Čmejlu, Petra Krause a Oldřicha Klimeckého v kauze MUS nepodmíněnými tresty od roku a čtyř měsíců do čtyř let a čtyř měsíců. Byli uznáni vinnými z podvodů a praní špinavých peněz. "Rozsudek byl v některých zásadních částech zrušen a vrácen k dalšímu řízení. Zejména pokud jde o výši pokut, ale také o délku trestu. Soud výslovně konstatoval, že je třeba vzít v úvahu fakt, že od doby, kdy měly být skutky spáchány, uplynula již velmi dlouhá doba," uvedla na dotaz ČTK advokátka odsouzených Karolina Zelenková. Podle ní byla zrušena i některá rozhodnutí prvoinstančního soudu ohledně praní špinavých peněz. "Podotýkám, že rozsudek má 166 stran a zatím jsme jej neprostudovali. Nicméně mohu potvrdit, že rozhodovat se bude znovu v Bellinzoně," dodala advokátka. Kauzou se zabývá také justice v ČR. V květnu žalobci olomouckého vrchního státního zastupitelství podali obžalobu na šest mužů.

České věznice jsou pět let po Klausově amnestii opět přeplněné

V dlouhodobě přeplněných českých věznicích je aktuálně přes 22.000 odsouzených a vazebně stíhaných. Ubytovací kapacity jsou v průměru zaplněny na 106 procent. Rozsáhlá amnestie, kterou před pěti lety vyhlásil prezident Václav Klaus, tuto situaci zlepšila jen dočasně. Na svobodu se tehdy dostalo 28,5 procenta vězňů, část z nich však pokračovala v trestné činnosti a za mříže se brzo vrátila. Kriminalita po amnestii vzrostla o sedm procent.

Kvůli rostoucímu počtu vězňů vláda opakovaně schválila zvýšení počtu příslušníků Vězeňské služby. Příští rok jich tabulkově bude 7624. Sbor má však problémy přilákat do služby nové dozorce především v Praze, ale i v jiných velkých městech. Zlepšení si slibuje od náborových příspěvků, které bude moci vyplácet od ledna. V pražských věznicích bude příspěvek maximální, tedy 50.000 korun. Šéf Vězeňské služby Petr Dohnal věří, že věznicím i dozorcům částečně uleví elektronické monitorovací náramky, které začnou v praxi fungovat na jaře 2018 a které by mohly přesvědčit soudce k častějšímu ukládání trestu domácího vězení.

Český export v příštím roce zpomalí

Export tuzemských firem poroste i v příštím roce, tempo růstu by ale mělo zpomalit na tři až pět procent. Hlavní brzdou vývozu bude pokles poptávky po automobilech v Evropě. Pozvolnému posilování kurzu koruny k euru se exportéři mohou přizpůsobovat zvyšováním produktivity, problém by pro ně představovalo zpevnění kurzu pod 24,50 Kč za euro. Vyplývá to z ankety ČTK mezi analytiky a podnikatelskými svazy. Díky hospodářskému růstu v eurozóně budou podmínky pro český export v roce 2018 nadále pozitivní. "Nicméně očekáváme, že během roku začne postupně klesat evropská poptávka po automobilech, která se po čtyřech letech nepřerušeného růstu nejspíš dostává do bodu nasycení," uvedl analytik UniCredit Bank Jiří Pour. Automobilový segment tvoří třetinu českého exportu.

Ministerstvo prodloužilo lhůtu pro podání nabídek v mýtném tendru

Ministerstvo dopravy prodloužilo uchazečům o miliardovou zakázku na správu dálničního mýta termín pro podání nabídek. Původně měli zájemci nabídky včetně cenové kalkulace úřadu poslat do 11. ledna, nyní je novým termínem 8. březen. Prodloužení si vyžádala změna systému související se zavedením takzvaného jednotného evropského mýtného systému (EETS). ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Jednotný systém umožní kamionovým dopravcům projet zpoplatněnou dálniční síť napříč celou Evropou pouze s jednou mýtnou krabičkou, takzvanou palubní jednotkou. Správce tuzemského systému Kapsch jej zavedl letos v září. Za téměř 11 let se z mýtného získalo 87 miliard korun, loni to bylo 9,89 miliardy korun. Náklady na provoz činí zhruba 1,5 miliardy korun ročně.

iDNES: Soudce zastavil stíhání za akci Kulak, obžalovaný zemřel

Soudce zastavil stíhání Jaroslava Mikoláška, který podle obžaloby v roce 1953 hlasoval pro nucené vysídlení rodin dvou zemědělců při akci Kulak. Soudce tak učinil na základě úmrtního listu 95letého muže. Napsal to server iDNES.cz. Obvodní soud pro Prahu 2 se případem začal zabývat letos v dubnu, obžalovaný tehdy k soudu nepřišel a v písemném prohlášení tvrdil, že pouze plnil pokyny. Na policii ke kauze odmítl vypovídat. Před soudem stanul sám, protože ostatní členové komise zemřeli. Naživu nejsou ani členové vysídlených rodin. Justice řeší i další kauzy spojené s akcí Kulak.

Komunisté vysídlovali zemědělce v letech 1951 až 1954. Deportované rodiny se musely stěhovat většinou do vzdáleného kraje, žily pod dohledem a nesměly se vzdalovat z určeného místa. Jejich majetek propadl státu. V průběhu Akce K, která způsobila rozvrat venkova a vážně narušila tradiční venkovskou pospolitost, bylo vysídleno podle odhadů 3000 až 4000 rodin.

Česko produkuje tuny pervitinu, poptávka z Německa je ale větší

Tisíce závislých, kteří si ničí játra, ledviny i mozek, milionové zisky překupníků a nekonečné úsilí policie, které připomíná boj s větrnými mlýny. To je podle výročních bilančních zpráv německých médií všední realita pervitinu, který v tunách produkují varny v České republice, odkud pak droga míří k německým zákazníkům. Rozmach této drogy, které se v Německu říká crystal nebo crystal meth, je v Sasku a Bavorsku mimořádný. Může za to především její relativní lacinost, ale také zrušení hraničních kontrol mezi Německem a Českem před deseti lety, což usnadnilo pašování. Zájem německých narkomanů je dokonce tak velký, že poptávka výrazně převyšuje nabídku. Ačkoli problém s pervitinem v Německu narůstá, saský zemský ministr spravedlnosti Sebastian Gemkow si stávající přeshraniční spolupráci s českými i polskými úřady pochvaluje jako dobře fungující. Společné úsilí v protidrogovém tažení chce ale ještě více zintenzivnit.

Ročně varny v Česku podle českého velvyslance v Německu Tomáše Podivínského vyprodukují okolo deseti tun metamfetaminu, jak se pervitinu odborně říká. "Poptávka mnohonásobně převyšuje nabídku," řekl Podivínský podle Freie Presse. Jiný odhad roční produkce, který vychází z počtu českých narkomanů, udává podle listu Handelsblatt pět až sedm tun. Do rukou úřadů však padne jen zlomek pervitinu. Česká policie v roce 2016 zabavila 91 kilogramů pervitinu a odhalila 261 varen, jejich saští kolegové pak zajistili 14,3 kilogramu této drogy.

Průzkum: Osm z deseti Čechů čeká, že se příští rok nebude mít hůř

Osm z deseti Čechů čeká, že se příští rok nebude mít hůř než v letošním roce. Celkově si to myslí téměř 78 procent lidí. Naopak zhoršení situace očekává necelá pětina obyvatel. Vyplývá to z průzkumu Broker Consulting, který uskutečnila agentura Ipsos. Největšími optimisty jsou mladí lidé ve věku 18 až 26 let, u nichž zlepšení situace proti loňskému roku očekává 61 procent dotázaných. Největší pesimisté jsou pak starší lidé ve věku 54 až 65 let, zhoršení situace očekává více než každý pátý z nich.

Doznívající doba nízkých úrokových sazeb přeje těm, kteří platí více závazků. Pro ně může být rozhodně zajímavá konsolidace, která jim pomůže měsíčně snížit splácenou částku a ulehčit tak rodinnému rozpočtu. Každý šestý respondent pak věří, že si finančně polepší a bude si buď spořit nebo investovat.

Do babyboxu v Krnově někdo odložil chlapečka, dostal jméno Václav

Do babyboxu v Krnově na Bruntálsku krátce po půl osmé ráno někdo odložil novorozeného chlapečka. Jde o třetí dítě odložené do krnovského babyboxu za pět let jeho existence. Letos lidé do babyboxů odložili 16 dětí, celkově už 162. ČTK o tom informoval zakladatel babyboxů Ludvík Hess. Dítěti dal jméno Václav podle sponzora babyboxů. V celém Česku je 71 babyboxů. V okamžiku, kdy je do něj vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál.

Češi a Slováci se na Silvestra znovu sejdou na Velké Javořině

Češi a Slováci se na Silvestra opět setkají na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech. Na česko-slovenském pomezí se na konci prosince oba národy neformálně potkávají už desítky let a společně oslavují příchod nového roku. Letošním ročníkem navíc odstartují akce spjaté s oslavami stého výročí vzniku Československé republiky, řekla ČTK členka přípravného výboru slavností a starostka Kunovic na Uherskohradišťsku Ivana Majíčková (STAN).

"V letošním roce si připomeneme 25 let od toho, co se naše republiky rozešly. Ale je úžasné, že se na Velké Javořině opravdu scházíme jako přátelé, jako bratři. Zapalujeme společně vatru bratrství na symbol toho, že i když jsme každý ve svém státě, tak se máme pořád rádi a rádi se potkáváme," uvedla Majíčková. Právě rozdělení Československa podle ní možná způsobilo zintenzivnění vzájemných vztahů obou národů a uvědomění si vzájemné blízkosti. Myšlenka setkávání Čechů a Slováků na Velké Javořině vznikla v roce 1992 jako symbolické vyjádření nesouhlasu s rozdělením země.

Na Nový rok Pražský hrad nachystal speciální výstavu k vzniku ČR

Slavnostní polední střídání Hradní stráže doprovázené státní hymnou a otevření návštěvních místností Kanceláře prezidenta republiky na Nový rok připomenou na Pražském hradě 25 let od vzniku České republiky. Lidé si budou moci na Hradě prohlédnout třeba originál ústavy a pro prvních 5000 z nich bude připraven pamětní list. Výjimečné střídání stráží je naplánováno na novoroční poledne na první hradní nádvoří. Pokud počasí dovolí, přijedou i motocykly Hradní stráže. Od 12:30 do 17:00 budou zdarma zpřístupněny návštěvní místnosti, kde byl v minulosti byt správce hradu. V současné podobě jsou z období první republiky. Pro návštěvníky bude otevřen takzvaný čestný vstup pod prezidentským balkonem na třetím hradním nádvoří, který je určen pro nejvýznamnější oficiální hosty.

Přerov čeká tradiční recesistická show otužilců

Do Přerova se na Silvestra chystají desítky otužilců z celé Moravy. V kostýmech a s parukami na hlavách se při plavbě v řece Bečvě rozloučí s letošním rokem. I letos bude mít jejich show nádech recese - kostýmy i tance si borci i jejich partnerky připravují týdny dopředu. Jejich kreace každoročně sleduje z břehů Bečvy až 2000 Přerovanů. Akce má dlouholetou tradici, letos se bude konat již po osmačtyřicáté.

Řeka Bečva chystá otužilcům každoročně jiné podmínky. Loni byly mrazivé - teplota se pohybovala zhruba čtyři stupně pod bodem mrazu a voda měla nula stupňů, takže hasiči a potápěči museli z hladiny Bečvy nejprve odstranit ledový příkrov, aby plavci mohli udělat několik temp a uprostřed řeky si tradičně zatančit a zadovádět.

Sport

Česká hokejová dvacítka podlehla ve svém druhém vystoupení na mistrovství světa v Buffalu Švédsku 1:3 a po úvodní výhře nad Ruskem (5:4) utrpěla první ztrátu na turnaji. Jediný gól výběru Filipa Pešána vstřelil na konci druhé třetiny v přesilové hře Filip Zadina, který snížil na 1:2. Další duel čeká český tým v sobotu proti Bělorusku.

David Pabiška bude nejzkušenějším českým motocyklistou na lednové Rallye Dakar. Na legendární soutěži se představí již pojedenácté, jubilejní desátý start ho čeká na motocyklu. Děkuje za to i svým fanouškům, kteří jej finančně podpořili. Pabiška totiž přišel o jednoho ze sponzorů, a proto se rozhodl spustit kampaň na serveru Startovač. Fanoušci mu pomohli, po drobných částkách mu poslali 380.000 korun. Krátce po návratu z minulého Dakaru šel na operaci s kolenem a rekonvalescence se nakonec protáhla na čtyři měsíce. Zatím nejlepším Pabiškovým výsledkem je 18. místo z roku 2014.

Počasí

Oblačno, ojediněle sněhové přeháňky, postupně polojasno. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -5 °C.