28-12-2017 10:02 | Kateřina Brezovská

Poslanec Feri žádá MF o zprávu OLAF k Čapímu hnízdu

Poslanec Dominik Feri (TOP 09) žádá na základě jednacího řádu Sněmovny ministerstvo financí o poskytnutí závěrečné zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. Materiál označuje za důležitý pro výkon poslanecké funkce. Podle jednacího řádu Sněmovny má ministerstvo 30 dní na poskytnutí požadovaných informací. Feri žádá o plné znění zprávy OLAF a o informaci, zda je možné zprávu zveřejnit. Chce také vědět, jaké další kroky ministerstvo v souvislosti se zprávou OLAF plánuje.

Kvůli kauze Čapí hnízdo policie obvinila 11 lidí, mezi nimi i předsedu hnutí ANO Babiše a prvního místopředsedu Jaroslava Faltýnka. Česká policie Babiše podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek kauzu označují za účelovou.

Zaměstnavatelé: Ekonomika v roce 2018 poroste o tři až čtyři procenta

Česká ekonomika poroste v příštím roce mezi třemi až čtyřmi procenty, tedy mírně nižším tempem než letos. Shodli se na tom zástupci zaměstnavatelů v anketě ČTK. Nezaměstnanost podle nich zůstane rekordně nízká, což dále zvýší zájem firem o zaměstnance a podnítí investice do modernizace technologií a robotizace. "Růstový trend české ekonomiky by měl pokračovat i v příštím roce, i když ne tak silně jako letos. Reálný růst HDP dosáhne podle našich prognóz 3,6 procenta, celkově to ale znamená výrazně příznivý ekonomický vývoj," řekla ČTK analytička Hospodářské komory Karina Kubelková. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů předpokládá v roce 2018 růst HDP mezi třemi a čtyřmi procenty a inflaci kolem dvou procent.

Rok 2018: Více peněz za chronické pacienty a státní pojištěnce

Zdravotní pojišťovny dostanou v příštím roce více peněz za chronické pacienty. Stát přidá také na ty, za které platí pojistné, jako jsou senioři a děti, ale také vězni nebo nezaměstnaní. Nově bude z veřejného zdravotního pojištění moci být hrazena domácí paliativní péče, očkování proti pneumokoku pro seniory nebo bílé zubní plomby u dětí a těhotných. Sníží se roční částka, do níž budou muset lidé hradit doplatky za léky. Seznam legislativních změn zveřejnilo na webu ministerstvo zdravotnictví.

Obce zaplavily předražené nabídky služeb kvůli GDPR

Tuzemské obce zaplavily předražené nabídky na vyřešení povinnosti ochránit data podle unijního nařízení GDPR. Nabídky většinou využívají nízkého povědomí o GDPR, straší smluvními pokutami, obsahují nejednoznačná ujednání a výrazně zvýšenou cenu. Průměrně dostane každá obec od čtyř do deseti nabídek. Vyplývá to z vyjádření starostů.

Stát k zavedení GDPR v květnu příštího roku nevydal žádný metodický pokyn a starostové si nejsou jistí, jak mají postupovat. Toho využívají některé firmy, které předkládají obcím nabídky, ze kterých není zřejmé, čeho přesně se vlastně týkají. Některé nabízejí jen poradenství, jiné zužují GDPR na záležitosti IT.

CRIF: Nespolehliví plátci DPH končí desetkrát častěji v exekuci

Podnikatelské subjekty, které jsou vedeny jako nespolehliví plátci DPH, desetkrát častěji než ostatní firmy končí v exekuci a čtyřikrát více se ocitají v insolvenčním řízení. Na pětinu z nich je uvalena exekuce a s osmi procenty je vedeno insolvenční řízení. Vyplývá to z analýzy dat portálu společnosti CRIF. Více než 81 procent nespolehlivých plátců tvoří společnosti s ručením omezeným a 12 procent připadá na fyzické osoby podnikatele. Téměř 15 procent nespolehlivých plátců DPH má ve výkonné pozici osobu s bydlištěm na městském úřadě a 17 procent je předlužených.

CK: Trh se zájezdy příští rok opět poroste

Trh se zájezdy příští rok opět poroste, Češi budou za dovolenou ochotni zaplatit stále vyšší cenu. Trendem jsou pobyty all-inclusive. Turecko se příští rok v létě vrátí mezi nejžádanější destinace, dovolené v Řecku a Španělsku opět podraží. Poroste také zájem o deseti a 11denní zájezdy. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci zájezdů. Trendem jsou rovněž nákupy zájezdů v režimu first minute.

Na českém trhu působí celkem 850 pojištěných cestovních kanceláří. Tržby CK na českém trhu se podle Českého statistického úřadu v posledních letech pohybují kolem 50 miliard korun.

Benzin v ČR zlevnil o pět haléřů, cena nafty stagnuje

Benzin Natural 95 v Česku od minulého týdne zlevnil o pět haléřů, litr stojí v průměru 30,62 Kč. Cena nafty u čerpacích stanic stagnuje na průměrných 29,75 Kč/l. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny sleduje. Nejdražší pohonné hmoty zůstávají na Vysočině. Řidiči tam za litr benzinu zaplatí průměrně 31,08 Kč. Pouze o haléř nižší je průměrná cena benzinu v Praze. Naopak nejlevnější paliva jsou v Jihočeském kraji.

Benešovu vilu si letos prohlédlo 3567 návštěvníků

Vilu Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí na Táborsku si letos prohlédlo za šest víkendů, kdy byla otevřena, 3567 návštěvníků. Je to přibližně stejně jako loni. Návštěvnost mohla být vyšší, ale ovlivnil ji fakt, že poslední říjnový termín museli provozovatelé zkrátit. ČTK to řekl bývalý vládní mluvčí Martin Ayrer. "Říjnový víkend otevřených dveří, jenž je mezi lidmi velmi oblíbený, jsme bohužel museli předčasně ukončit kvůli silné vichřici, která způsobila škody v lesoparku zahrady vily," uvedl Ayrer.

Úklid centra Prahy po Silvestru vyjde na milion korun

Pražské služby (PSAS) nasadí do úklidu po silvestrovských oslavách v centru Prahy více než stovku pracovníků a 30 strojů. Úklid začne na Nový rok ve tři hodiny v noci na Václavském náměstí. Firma to dnes sdělila v tiskové zprávě. V centru města bude při novoročních oslavách omezena doprava. PSAS předpokládá, že automobily se do centra vrátí kolem 08:00. Úklid vyjde město zhruba na milion korun. Množství odpadu odvezeného z hlavních prostranství v centru města se bude pravděpodobně pohybovat kolem 35 tun, což odpovídá množství v minulých letech. Střepy, zbytky pyrotechniky, konfety a další odpadky poputují z ulic přímo do malešické spalovny.

Sport

Ondřej Pavelec zneškodnil v NHL všech třicet střel Washingtonu, navíc chytil v závěrečném rozstřelu oba nájezdy a dovedl New York Rangers k výhře 1:0. Český gólman si připsal v soutěži první čisté konto od března 2016 a podruhé za sebou byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Mezi střelce se z českých hokejistů ve středu zapsal jen Vladimír Sobotka, který zmírnil porážku St. Louis 1:2 s Nashvillem.

Skokan na lyžích Viktor Polášek skončil druhý na Kontinentálním poháru ve švýcarském Engelbergu a řekl si o případnou nominaci na Turné čtyř můstků. Do dějiště prvního závodu Turné v Oberstdorfu vyrazili Vojtěch Štursa, Roman Koudelka a Čestmír Kožíšek.

Počasí

Zataženo až oblačno a vystřídají se srážky od deště až po sněžení. Teploty 1 až 5 stupňů, na Moravě a ve Slezsku místy kolem 8 stupňů Celsia.