27-12-2017 00:48 | Zdeňka Kuchyňová

Zeman si přeje investice a aktivitu stran v povolebních jednáních

V české ekonomice a společnosti převážily podle prezidenta Miloše Zemana v letošním roce radostné zprávy. Zeman ve vánočním poselství zmínil mimo jiné hodnocení britského Institutu pro hospodářství a mír, v jehož žebříčku se ČR letos umístila jako šestá nejmírumilovnější země na světě, nízkou nezaměstnanost a zadluženost, a naopak vysoký ekonomický růst v České republice. Přál by si vyšší veřejné investice a valorizaci penzí, naopak méně peněz by mělo jít na dávky lidem, kteří odmítají pracovat. Zeman také navrhuje zeštíhlení státního aparátu, propuštění úředníků by podle něj prospělo soukromému sektoru i státnímu rozpočtu.

Zeman vyzval strany k povolebnímu jednání. Strany by podle něj neměly vyčkávat, ale o povolebním uspořádání aktivně jednat. Druhý pokus o sestavení vlády by se podle Zemana mohl uskutečnit v únoru. Odmítl současně konání předčasných voleb. Považoval by je za výsměch občanům, kteří ve volbách rozdali karty a na rozdíl od politiků je nelze vyměnit.

Zemanovo poselství rozdělilo politickou scénu

Prezident Miloš Zeman udělal ve svém vánočním poselství vše pro to, aby na konci roku zklidnil situaci. ČTK to napsal premiér Andrej Babiš (ANO), který projev hlavy státu označil za pozitivní a konstruktivní. Ohledně povolebních vyjednávání, ke kterým Zeman nabádal všechny strany, Babiš uvedl, že plánuje dál jednat. Projevi ocenil i předseda SPD Tomio Okamura, podle něhož odrážel priority jeho hnutí. Šéf komunistů Vojtěch Filip zase vyzdvihl, že Zemanova slova byla ve znamení důvěry ve vlastní síly a schopností "lidí práce". Negativně hodnotili Zemanova slova jeho tradiční kritici, tedy politici KDU-ČSL, TOP 09 či STAN, rezervovaně se vyjádřili i zástupci ODS či někteří Zemanovi protikandidáti v lednové volbě hlavy státu.

Šéf poslanců Pirátské strany Jakub Michálek na facebooku ironicky napsal, že v poselství bylo všechno. "Ekonomická data, populární témata, útok na oponenty, prostě klasický Zeman. V tom vánočním poselství chyběla snad jediná věc... a to vánoční poselství," uvedl Michálek. Poslanci ODS Martinovi Kupkovi chyběla v projevu jakákoliv odvážnější vize a výhrady má i k Zemanovým slovům o sestavování vlády. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil konstatoval, že prezident opět místo hodnot mluvil hlavně o běžném politickém provozu. Chybělo mu tam prohlášení o významu svobody a demokracie pro českou společnost.

Ve Vysokých Tatrách pod dvou Češkách zahynul další český turista

Ve Vysokých Tatrách zahynul po pádu další český turista. Třiatřicetiletého muže ve Velké Studené dolině objevili náhodní turisté, oznámila Horská záchranná služba (HZS). Už v pondělí zemřely při dvou různých neštěstích ve Vysokých Tatrách dvě Češky. Další český turista, který utrpěl v pondělí vážná zranění, byl podle záchranářů v kritickém stavu. Letos tak už ve slovenských horách zahynulo nejméně sedm Čechů. Horská záchranná služba upozornila turisty, že na horách jsou aktuálně velmi nepříznivé podmínky. Terén je po oteplení a následném poklesu teplot zledovatělý.

Zranění také utrpěla jedna rodina pod nejvýchodnějším vrcholem Vysokých Tater Jahňací štít. Čtrnáctiletá dívka utrpěla vážné zranění hlavy a 11letý chlapec zranění pánve. Oba byli přepraveni do nemocnice vrtulníkem. Jejich lehce zraněný otec sešel do údolí v doprovodu známých.

TASS: Ruská armáda koupí 18 letounů L-410

Ruské ministerstvo obrany zakoupí pro potřeby speciálních sil armády 18 letounů L-410 českého původu. Při návštěvě montážního závodu v Jekatěrinburgu to prohlásil náměstek ministra obrany Jurij Borisov. Armáda chce letadla upravit pro složité klimatické podmínky.České letouny L-410 se montují v závodě v Jekatěrinburgu na základě kontraktu Uralského závodu civilního letectví (UZGA) se společností Aircraft Industries, která je od roku 2013 stoprocentním vlastníkem bývalé slavné firmy Let Kunovice. Dohodu o spolupráci s UZGA podepsal ruský majitel kunovické firmy v červenci 2015.

Prodejní ceny bytů ve 3. čtvrtletí vzrostly o 11,7 procenta

Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostly v průměru o 11,7 procenta na 51.600 korun za metr čtvereční. Nejdražší byla Praha (66.900 Kč), nejlevnější Ústí nad Labem (13.100 Kč), kde ovšem byty meziročně zdražily o více než pětinu. Naopak nejméně se ceny zvýšily v Liberci, o 7,6 procenta. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti Deloitte, který prostřednictvím portálu cenovamapa.org zpracovává informace o prodejních cenách z kupních smluv evidovaných v katastru nemovitostí.

V Praze vzrostly ceny bytů meziročně o 8,8 procenta. Nejdráže se prodávaly byty v Praze 1 (138.100 Kč za metr čtvereční) před Prahou 2 (91.100 Kč). Nejlevnější byla Praha 10 (58.400 Kč).

Babyboxy v Česku pomohly dosud zachránit 161 dětí

Babyboxy v Česku pomohly od svého vzniku v červnu 2005 zachránit už 161 dětí. Jen letos se v nich našlo šest děvčátek a devět chlapců. Posledním "přírůstkem" byl v úterý ve schránce v Děčíně hoch, který dostal jméno Michálek. Vyplývá to ze statistik spolku Babybox pro odložené děti - Statim, který schránky po republice instaluje. V Česku je v provozu 72 babyboxů. Starší typy se postupně mění za moderní. Za prospěšné podle průzkumů považuje babyboxy drtivá většina Čechů a Češek.

V Tříkrálových sbírkách se od r. 2000 vybralo už přes miliardu Kč

Do Tříkrálových sbírek, které pořádá Charita ČR, lidé od roku 2000 přispěli na pomoc potřebným už celkovou částkou přes 1,13 miliardy korun. V letošním roce se podařilo pro seniory, matky s dětmi v tísni, rodiny v tíživé situaci či lidi bez domova vybrat více než sto milionů korun. Dárci budou moci koledníkům věnovat příspěvek i příští rok, kdy se koná 18. ročník sbírky. Začíná hned 1. ledna. ČTK o tom informoval mluvčí Charity ČR Jan Oulík. Dobrovolníci budou koledovat až do 14. ledna. Při poslední sbírce jich do ulic vyrazilo víc než 60.000.

Výtěžek se podle Oulíka rozděluje podle pevně stanoveného klíče. Celkem 65 procent vybrané částky se použije na pomoc v obci či jejím okolí, kde dárci peníze věnovali. Dalších 15 procent sumy putuje na projekty v diecézi, pět procent na celostátní projekty a desetina na zahraniční pomoc. Zbývajících pět procent připadne na náklady a režii sbírky.

Pražský hrad vystaví Zlatou bulu sicilskou či vzácný evengeliář

Zlatá bula sicilská, evangeliář z 9. století nebo takzvaný poklad z Lumbeho zahrad budou v polovině ledna vystaveny na Pražském hradě. Výstava V základech státnosti bude první z velkých výstav, kterými bude připomenuto výročí 100 let od vzniku Československa. Navazovat na ni bude vystavení korunovačních klenotů a další významné expozice s unikátními předměty. ČTK to řekl ředitel administrativní sekce kanceláře prezidenta Jan Novák.Výstava bude pro veřejnost zdarma otevřena od 10. do 15. ledna. Krátký čas jejího trvání Novák zdůvodnil vzácností vystavených originálů. Označil ji za unikátní a svým významem srovnatelnou s vystavením korunovačních klenotů.

Filharmonie Brno poprvé vyrazí do Číny

Filharmonie Brno dnes vyrazí na své první turné po Číně. Hudebníci tam odehrají pět koncertů ve čtyřech městech, připravili si převážně český repertoár. Pod taktovkou Thomase Sanderlinga se představí také klarinetista Tony Shen a vyhledávaná houslistka Sarah Chang ze Spojených států. "Připravil jsem hudebníky na silné mrazy, které nás v Číně čekají, nebo například na silné znečištění ovzduší," uvedl manažer orchestru Pavel Šindelář, který v Číně žil dva roky.

V Třešti si mohou lidé prohlédnout betlémy v rodinách

Ve 14 rodinách v Třešti na Jihlavsku se v úterý pro zájemce otevřela takzvaná Betlémská cesta. Lidé si mohou až do 2. února přímo v domácnostech prohlédnout domácí vyřezávané betlémy a vedle toho si také popovídat s jejich tvůrci. Betlémská cesta je v Česku unikátní. Podle Evžena Hamtáka, jednoho z třešťských betlémářů, si loni betlémy prohlédlo na 2000 lidí. Hamták vystavuje zděděný betlém tvořený především figurkami od Jana a Aloise Boudných.

Kromě 14 třešťských domácností najdou zájemci o Betlémskou cestu betlémy také ve stálé expozici v Schumpeterově domě, v kostele sv. Kateřiny, ve strojírenské firmě Podzimek a synové a v Zámeckém hotelu. V Třešti má stavění betlémů více než dvousetletou tradici. Betlémská cesta v Třešti se dostala na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

ČT: Anděl Páně 2 byl nejsledovanější pohádkou posledních 15 let

Štědrovečerní film Anděl Páně 2 se stal s více než třemi miliony diváků nejsledovanější pohádkou posledních patnácti let. Na prvním programu České televize ji v neděli večer zhlédly více než dvě třetiny všech lidí, kteří se dívali na televizi. Anděl Páně 2 se stal nejen jedničkou Štědrého večera, ale rovněž dosud nejsledovanějším pořadem celého letošního roku. První díl pohádky uvedený 23. prosince byl druhým nejsledovanějším pořadem letoška.

Češi tráví Silvestr spíše doma, v průměru za něj utratí 2000 Kč

Na 93 procent Čechů se chystá strávit letošní Silvestr doma a neplánuje jet na žádný placený pobyt. Průměrná částka, kterou za silvestrovskou oslavu utratí, činí 2000 korun. Novoroční předsevzetí si plánují dát pouze tři z deseti Čechů, vyplývá z průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro společnost Profi Credit mezi 1500 respondenty. Na 84 procent dotázaných potvrdilo, že Silvestr slaví. Největší výdaje mají s nákupem potravin, za který v průměru utratí tisíc korun. Další nezbytnou položkou silvestrovských oslav je alkohol. Za ten Češi v průměru vydají 500 korun.

Nejstarší otužilecký závod v Česku přilákal rekordních 369 plavců

Rekordních 369 plavců, o tři více než loni, soutěžilo v centru Prahy v 71. ročníku memoriálu Alfreda Nikodéma, nejstaršího otužileckého závodu v Česku. Z mostu Legií a Masarykova nábřeží závod sledovaly stovky diváků. Stejně jako loni zvítězila nejmladší česká přemožitelka kanálu La Manche Lenka Štěrbová, na druhém místě skončil opět Rostislav Vítek. Teplota vody ve Vltavě dosahovala 4,5 stupně, na vzduchu byl jeden stupeň pod nulou. Vedle českých a slovenských otužilců závodili i plavci z Polska, Belgie, Británie, Argentiny, Ruska, Rakouska a také jeden původem z Angoly. Nejstarší otužilecký závod je pojmenován po pražském zlatníkovi, který zpopularizoval sportovní otužování v tehdejším Československu. První vánoční vystoupení otužilců na Vltavě se konalo ještě pod jeho vedením v roce 1923.

Ve vodě s teplotou tři stupně Celsia se vykoupala skupinka otužilců ze Vsetínska. Ponořili se do vodní nádrže Na Stanoch v Novém Hrozenkově. Nejdříve si však museli v ledu motorovou pilou vyřezat velký otvor, led rozbíjeli hráběmi i vahou vlastního těla. Od koupání je to však neodradilo, do vody navíc vstoupili s vánočními čepicemi na hlavě či v retro plavkách. Na Dyji v Břeclavi závodilo na různých tratích 47 otužilců. Na trati dlouhé jeden kilometr se utkalo 19 závodníků s ploutvemi a neoprenem, zbylí účastníci soutěžili na kratších tratích v plavkách. Přihlíželo asi 1500 diváků.

Sport

Junior Tomáš Kopecký vyhrál závod Světového poháru cyklokrosařů v belgickém Heusden-Zolderu a po druhém vítězství v sezoně se dostal do čela průběžného pořadí. Mezi jezdci do 23 let skončil Adam Ťoupalík těsně pod stupni vítězů, Kateřina Nash byla v závodu žen až čtrnáctá. Vicemistr Evropy z Tábora Kopecký svedl v juniorském závodě tuhý souboj s domácím Jarnem Bellensem.

Adam Ondra letos posunul hranici obtížnosti sportovního lezení na stupeň 9c. Po úspěchu v norském Flatangeru, kde zúročil dvacet let zkušeností, chce v nadcházející roce najít další stejnou těžkou skálu. "Na lezení je krásné, že skal a cest, které na světě jsou, je tolik, že motivaci nikdy neztratím," řekl Ondra. Už vytipoval několik kandidátů na nové cesty obtížnosti 9c. Buď v Itálii v Arcu u Lago di Garda nebo v jižní Francii v oblasti Saint Léger. Letos se podruhé za sebou dostal mezi desítku nejlepších českých sportovců roku. V konkurenci sedmi mistrů světa či tenisové jedničky skončil sedmý.

Počasí

Zataženo až oblačno, přechodně místy polojasno. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, na Moravě a ve Slezsku až 10 °C.