23-12-2017 11:30 | Libor Kukal

Stále více obchodů má na Štědrý den zavřeno

V Česku pomalu přibývá obchodů, které mají na Štědrý den zavřeno. Letos své prodejny uzavře poprvé 24. prosince Penny market, zavřeno bude mít také například IKEA, Kika, Sconto nábytek, hračkářství Hamleys či XXX Lutz. Ještě před deseti lety měla většina řetězců otevřeno do 16 či 17 hodin.

Většina řetězců s převahou potravin využije zákonného omezení a prodejny uzavře v poledne, mezi nimi Billa, Globus či Albert. Tesco zavře letos prodejny 24. prosince v 11 hodin. "Snažíme se tímto vyjít vstříc i naším zaměstnancům, aby si mohli užít Štědrý večer v rodinném kruhu," uvedl mluvčí Václav Koukolíček.

Obchody musí podle nové legislativy zavřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den mohou mít otevřeno do 12:00. Zákaz prodeje se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích.

V Praze se vystavují betlémy z motýlích křídel či sádla

Betlémy z kamene, motýlích křídel, nebo i sádla si ode dneška mohou prohlédnout lidé na výstavě v Praze. Návštěvníci uvidí zhruba tři stovky exponátů z celého světa, od jihoamerického Peru přes africkou Keňu až po Filipíny na Dálném východě. Výstava v Gymnáziu Jana Keplera v Parléřově ulici v Praze 6 potrvá až do 1. ledna.

Málokoho možná překvapí betlémy z různých druhů dřeva, ale na výstavě budou k vidění výtvory i z exotických druhů, třeba z ebenu nebo kafrového dřeva. Také kámen by jako materiál pro výrobu betlému možná lidé očekávali, ovšem i v tomto případě nabídne výstava pestrou škálu - alabastr, sopečný kámen, mastek či uhlí.

Mezi materiály, které by však mnoho lidí nenapadlo k výrobě betlémů použít, jistě patří například sádlo, rybí šupiny nebo motýlí křídla. I takové betlémy ale na výstavě návštěvníci najdou.

Česká mše vánoční opět přilákala na hlavní nádraží stovky lidí

Na hlavním nádraží v Praze dnes posedmnácté zněla Česká mše vánoční. Hudebníky a sboristy jako každý rok doplnili také zpěváci, kteří se připojili spontánně na místě. Sbor čítající desítky lidí řídil dirigent a organizátor předvánočního setkání Lukáš Prchal.

Slavné dílo Jakuba Jana Ryby si na hlavním nádraží pobrukovali také diváci, kteří si posedali na zídky u východů z metra. Další shlíželi na sbor z horního patra obchodu s knihami, který stojí uprostřed odbavovací haly. Mnozí přijeli na nádraží právě na tuto akci, další o ní nevěděli a příjemně je překvapila při cestování. Stejně jako v předchozích letech koncert přilákal stovky lidí.

Češi v průměru pobírají penzi 24 let

Doba, po kterou lidé v Česku pobírají důchod, se postupně prodlužuje. V průměru se od roku 2000 protáhla o čtyři roky z 20 na 24 let. Ženy v penzi zůstávají průměrně 27 let a sedm měsíců, muži 19 let a měsíc. Vyplývá to z nové důchodové statistické ročenky, kterou zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Poslední údaje jsou za rok 2016. Život v Česku se postupně prodlužuje. Očekávaná doba dožití podle Českého statistického úřadu loni činila u mužů 76,2 roku a u žen 82,1 roku.

S prodlužováním života v Česku seniorů a seniorek přibývá. Strmý nárůst počtu lidí v důchodu brzdí odsouvání věku pro nástup do penze. Přispívá k udržitelnosti důchodového systému. U mužů se důchodová věková hranice zvedá každý rok o dva měsíce, u žen o čtyři měsíce. Penzijní věk mužů a žen se tak postupně srovnává.

První českou filmovou premiérou 2018 budou Troškovy Čertoviny

Jako první česká filmová premiéra roku 2018 vstoupí do kin 4. ledna nové pohádka režiséra Zdeňka Trošky s názvem Čertoviny.

Režisér Troška uvedl, že pokračuje v podobě českého pekla i čerta, které lidé znají z pohádek Jana Drdy, Josefa Lady a dalších českých spisovatelů. "Český čert je spíš nešikovný trumbera než zákeřný škodič, rád by se bratříčkoval s člověkem, a pokud mu něco provede, je to spíš úsměvná čertovina než zlomyslnost. Takže opět uvidíme čertiska, nad jejichž snažením dostat hříšné duše do pekla se budeme usmívat," řekl Troška, který se se k čertům vrací poněkolikáté - ať to byly pohádky Z pekla štěstí, Čertova nevěsta či oblíbený čert z Princezny ze mlejna.

Troška je znám populárními lidovými komediemi, které trhaly rekordy návštěvnosti; u kritiky však neuspěly. Jeho trilogii Slunce, seno... z 80. a začátku 90. let zhlédlo v kinech 8,4 milionu lidí. Divácky úspěšná byla i jeho série Babovřesky nebo komedie Doktor od Jezera hrochů, kterou vidělo přes půl milionu diváků.

Vyšebrodské opatství zahájilo po 60 letech prodej ryb

Vyšebrodské cisterciácké opatství zahájilo po 60 letech prodej ryb. V restitucích získalo 22 hektarů rybníků, z nichž ryby pocházejí. Jedná se o vodní plochy v okolí Vyššího Brodu. Opatství nabízí zákazníkům kapra, pstruha duhového, sivena amerického, lína a amura. ČTK to řekl převor kláštera Jan Justin Berka.

Vyšebrodský klášter je jediný fungující mužský cisterciácký klášter v Česku a jedna z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čech. Založil ho roku 1259 Vok I. z Rožmberka.

V ČR letos do listopadu přibylo 240 nových pacientů s virem HIV

V Česku letos za prvních 11 měsíců přibylo 240 nových pacientů s virem HIV. Vyplývá to z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. V celém minulém roce odhalily testy vir u 286 lidí. Podle organizace Red Ribbon, která se věnuje prevenci AIDS, tak letošní počet nakažených loňské rekordní množství nových pacientů zřejmě nepřekoná.

Šíření viru HIV a nemoci AIDS se v Česku sleduje od října 1985. Od té doby lékaři evidovali celkem 3146 nakažených - 2703 mužů a 443 žen. Choroba AIDS propukla u 584 lidí, zemřelo 277 pacientů.

Odborníci poukazují na to, že mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. "Včasným diagnostikováním HIV infekce v těle se dá předejít vzniku onemocnění AIDS a fatálním koncům, kterých jsme každý rok svědky," podotýká výkonný ředitel organizace Red Ribbon Miroslav Hlavatý.

Předpověď počasí

Zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo mrholení. V polohách nad 900 m, v severovýchodní polovině území zpočátku i v nížinách, srážky sněhové. Během dne se bude hranice sněžení od jihozápadu zvyšovat na 1200 m. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, na severovýchodě až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C.