22-12-2017 08:08 | Martina Bílá

Zeman si myslí, že Babišova vláda napodruhé důvěru získá

Prezident Miloš Zeman je podle svých slov téměř přesvědčen o tom, že menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) získá důvěru poslanců na druhý pokus. Bude si přitom moct vybírat ze dvou až tří parlamentních subjektů, kteří ji budou "řekněme tolerovat", řekl Zeman v pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem. Babiš předtím v České televizi prohlásil, že pokud by neuspěl v Poslanecké sněmovně ani při druhé žádosti o důvěru, začne jeho hnutí usilovat o předčasné volby.

Zeman hodlá Babiše znovu jmenovat premiérem, pokud jeho současná vláda důvěru v lednu nezíská. Uvedl, že mu tím dal určitou jistotu. "Nemusí být hysterický, nemusí být nervózní, nemusí dělat chyby," řekl prezident. Zdá se mu pravděpodobnější, že Babiš uspěje až napodruhé, protože některé strany si podle něj před prvním hlasováním o důvěře chtějí zachovat důvěryhodnost a prestiž.

Vláda odmítla snahu ODS uzákonit povinné odvody na obranu

Návrh opoziční ODS, podle kterého by měl stát povinně dávat na obranu nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu ročně, bude Sněmovna projednávat s negativním stanoviskem vlády. ČTK to sdělila mluvčí vlády Barbora Peterová. Proti návrhu se podle předběžného stanoviska pro zasedání kabinetu postavila ministerstva financí i obrany, které chce věc upravit vlastním návrhem. Ministerstva zdůvodnila odmítavá stanoviska tím, že vláda by byla přijetím návrhu ODS "značně limitována při sestavování státního rozpočtu". Nemohla by také reagovat na vývoj ekonomiky.

Vláda odmítla také návrh ODS na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zrušením daně by státní rozpočet přišel asi o 11 miliard korun. ODS argumentuje mimo jiné tím, že stát by ušetřil stovky milionů korun za její výběr. Daň ve výši čtyři procenta platí při koupi nemovitosti od prosince loňského roku kupující, předtím ji platil většinou prodávající. Podle ODS tato změna znamenala skokový nárůst nákladů na pořízení nemovitostí, protože jejich ceny neklesly. ODS argumentuje tím, že pokud stát daň zruší, sníží se pořizovací náklady na nemovitosti, což se projeví v růstu investic a navýšení příjmů státu z ostatních daní, zejména daně z přidané hodnoty a daně z příjmů. Vláda však argumentuje tím, že tato daň má v českém daňovém systému dlouholetou tradici a v různých podobách je obvyklá ve většině zemí EU.

Babiš navštíví Slovensko 5. ledna, Bulharsko 22. ledna

Předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš navštíví ještě před hlasováním Sněmovny o důvěře menšinovému kabinetu sousední Slovensko. Cestu podnikne 5. ledna. Na 22. ledna si naplánoval návštěvu Bulharska, které bude od Nového roku předsedat Evropské unii, a bude tak podle něj mít zásadní vliv na evropskou agendu. Novinářům Babiš řekl, že sjednává i schůzku s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a chce se setkat s vedením Rakouska, které předsednictví v červenci převezme od Bulharska. Evropská agenda je jednou z Babišových priorit v čele vlády. Počátkem ledna chce předložit seznam nejdůležitějších úkolů své vlády v evropské politice. Slovensko, odkud Babiš pochází, je pak tradičně prvním místem, kam čeští premiéři míří po svém jmenování. Babišova první zahraniční cesta nicméně vedla do Bruselu, kde se den po jmenování kabinetu zúčastnil summitu lídrů EU.

Ministestvo financí a centrální banka nedoporučují nyní přijmout euro

Ministerstvo financí a Česká národní banka opět doporučily vládě prozatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny, tedy přijetí eura. Vyplývá to z každoročního materiálu MF a ČNB o vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Vláda Andreje Babiše (ANO) ve svém programovém prohlášení uvedla, že nebude o vstup do eurozóny usilovat. Kritérium cenové stability i dlouhodobých úrokových sazeb ČR dosud bez problémů plnila. V případě inflace ovšem letos patří ke státům, které ji mají vyšší. ČR také nemá v posledních letech problém s dluhem, který podle požadavků EU nesmí přesáhnout 60 procent HDP. Podle odhadů ministerstva financí by měl letos klesnout na 34,7 procenta. Rovněž kritérium udržitelnosti veřejných financí ČR letos splní, ministerstvo počítá s přebytkem veřejných financí 1,1 procenta HDP. Loni veřejné finance skončily v přebytku 0,7 procenta HDP, což byla jedna z nejlepších hodnot v EU. Ta požaduje, aby schodek veřejných financí byl pod třemi procenty HDP.

MF: EK vyzvala ČR, aby Čapí hnízdo vyjmula z operačního programu

Evropská komise vyzvala Česko, aby výdaje na projekt Čapí hnízdo vyjmulo z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ). Ministerstvo financí o jeho vynětí zatím nerozhodlo. Uvedlo to ministerstvo financí v reakci na informace Evropské komise, že české úřady se rozhodly vyjmout farmu Čapí hnízdo z projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Kvůli padesátimilionové dotaci na farmu bylo obviněno 11 lidí, mezi nimi premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Mluvčí komise ČTK sdělila, že české úřady se rozhodly vyjmout farmu Čapí hnízdo z projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Uvedla rovněž, že EK posuzuje zprávu Evropského úřadu proti podvodům (OLAF) o financování farmy. Ministerstvo ale poté oznámilo, že o vyjmutí nerozhodlo. Do doby, než budou šetření OLAF a české policie uzavřena, není podle něj zřejmé, zda jsou výdaje projektu způsobilé pro proplacení ze strany Evropské komise či nikoli. Podle serveru Neovlivní.cz chtěly bruselské úřady vymáhat po Česku miliony zpět. Pokud by bylo Čapí hnízdo z ROP vyjmuto, dotace bude zaplacena z českého rozpočtu. Padesát milionů tak zaplatí v první fázi daňový poplatník, uvedl web.

Vláda schválila rušení sekcí a pracovních míst na ministerstvech

Na ministerstvech a Úřadu vlády ubude 14 sekcí, zrušeno bude celkem 23 služebních a 50 pracovních míst. Na návrh ministerstva vnitra úpravy v rámci systemizace schválila vláda, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Odmítl, že by se jednalo o čistky. Předpokládá, že další systemizace bude v březnu. "My se chováme jako vláda, která má pracovat," řekl Babiš k připomínkám opozice, že jeho kabinet změny dělá dříve, než požádal o důvěru Sněmovnu. Opatření kritizoval na twitteru například bývalý ministr vnitra a úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec "Babišova vláda? Horší než Hun Attila na dobytém území. Vláda, která 10. ledna nezíská důvěru, se dnes pokouší zničit nezávislost státní správy," napsal.

Vláda zaujala neutrální postoj ke zrušení omezení prodeje

Návrh občanských demokratů na zrušení zákona, který zakazuje prodej ve velkých obchodech o vybraných svátcích, bude mít při projednávání ve Sněmovně neutrální stanovisko vlády. ČTK to sdělila mluvčí kabinetu Barbora Peterová. Zákon z roku 2016 přišel s tím, že velké obchody musí mít zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít otevřeno jen do 12:00. Na dodržování zákazu dohlíží Česká obchodní inspekce. Zákaz se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích.

Nynější nejsilnější strana ve Sněmovně, hnutí ANO, hlasovalo v minulém volebním období spolu s pravicí proti přijetí tohoto zákona. Vyslovili se pro něj hlavně sociální demokraté, lidovci a komunisté. Zrušit zákon chce u Ústavního soudu skupina senátorů. Naopak odbory zákon podporují a tvrdí, že se prokázala jeho užitečnost. Navrhují rozšířit zákon na všech 13 státních svátků.

Travel Service pronajme 16 letadel na zimu do Kanady a USA

Tuzemský letecký dopravce Travel Service pronajme na zimu 16 letounů Boeing 737 - 800 i s posádkami do USA, Kanady nebo na Haiti. "V zimních měsících, kdy je v Evropě nižší poptávka po létání, tak můžeme dosáhnout maximálního využití našich letadel a naši piloti získávají zkušenosti z létání po celém světě," uvedl generální ředitel firmy Roman Vik. Travel Service na trhu působí od roku 1997. Je lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Provozuje 37 letadel. Letos Travel Service převzal většinový podíl v Českých aeroliniích.

Vláda podle očekávání nepodpoří odklad elektronických receptů

Vláda Andreje Babiše (ANO) podle očekávání ve Sněmovně nepodpoří odklad povinných elektronických receptů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) před jednáním novinářům řekl, že plánuje změnu systému a nechce rok za nedodržování zákona lékaře pokutovat. Odklad povinných elektronických receptů navrhují Senát a poslanci ODS. Podle předsedy ODS Petra Fialy vláda ANO žádá po opozici konstruktivní přístup, ale podle dnešních rozhodnutí se tak sama nechová.

Senát v rámci novely zákona o léčivech doporučil, aby elektronické recepty nahradily papírové až od roku 2020, nikoliv už od ledna 2018. Obdobná novela poslanců ODS počítá s pětiletým odkladem. Obě normy vláda odmítla podpořit. Ministr Vojtěch uvedl, že předložil jako poslanecký návrh odložení sankce za neudělení eReceptu o rok.

Policejní odstřelovači ulovili na Zlínsku 141 divokých prasat

Policejní odstřelovači ulovili v oblasti nákazy africkým morem prasat na Zlínsku 141 divočáků. Do odstřelu prasat se zapojili před více než dvěma měsíci. Pro letošní rok policisté na Zlínsku odstřel ukončili, sdělila ČTK mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová. Zda bude policie s lovem pomáhat i v příštím roce, se rozhodne na lednovém jednání zástupců ministerstva zemědělství, policie a veterinářů. Ve vysoce rizikové oblasti nákazy, která je lemovaná elektrickými a pachovými ohradníky, se podle odhadu ředitele krajské veterinární správy Františka Mahdalíka stále pohybuje odhadem do 20 kusů černé zvěře.

Zemřel znalec romské historie Ctibor Nečas, psal též o holocaustu

V 84 letech zemřel historik Ctibor Nečas, uznávaný odborník na historii Romů a jejich perzekuci za druhé světové války. Své vědecké a pedagogické působení spojil s Masarykovou univerzitou v Brně. Zasadil se o vznik Muzea romské kultury, které na svém webu přineslo zprávu o Nečasově úmrtí. "Ctibor Nečas byl můj vyučující profesor historie ještě v 80. letech a tehdy to byl právě on, kdo mě nasměroval zpátky ke kořenům, k zájmu o Romy," uvedla ředitelka muzea Jana Horváthová.

Nečas byl jeden z prvních historiků, kteří se soustavně věnovali problematice romských pracovních táborů za druhé světové války. Zasloužil se o vznik památníků v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu. Světové uznání mu vynesla zejména monografie Holocaust českých Romů z roku 1999.

Národní galerie začne zpřístupňovat svá díla v digitální podobě

Národní galerie v Praze začne od 23. prosince zpřístupňovat své umělecké sbírky online. K dispozici všem zájemcům bude na webu NG zatím prvních 300 uměleckých děl ve fotografiích vysokého rozlišení, které budou volně ke stažení. ČTK to sdělila mluvčí NG Tereza Ježková.

Soubor děl v digitální galerii se bude postupně doplňovat, cílem je tímto způsobem zveřejnit celou sbírku NG čítající bezmála 400.000 děl. Zahájit práci na digitální galerii umožnilo navýšení rozpočtu na letošní rok.

Do kostela chodí pravidelně desetina Čechů, o Vánocích dvě pětiny

Jen méně než desetina Čechů chodí pravidelně, aspoň jednou měsíčně, do kostela. O Vánocích ale kostely navštíví až dvě pětiny lidí, což je více než podíl Čechů hlásících se k víře v Boha. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury STEM. Věřících za poslední dvě desítky let v Česku ubylo. Lidí hlásících se k víře v Boha od roku 1995, kdy STEM začal podíl věřících zjišťovat, ubylo z 39 procent na letošních 33 procent. Nejméně jich bylo v roce 2012, a to 30 procent. Výrazně vyšší podíl věřících je v moravských krajích republiky, kde se k víře hlásí 41 procent lidí. V českých krajích je věřících jen 28 procent. V Boha také častěji věří ženy než muži a lidé ve věku nad 60 let. STEM prováděl průzkum v období od 1. do 11. prosince. Zúčastnilo se ho 1027 obyvatel České republiky ve věku nad 18 let.

V desítkách pražských kostelů odslouží na Štědrý den půlnoční mši

V pěti desítkách pražských římskokatolických kostelů odslouží na Štědrý den půlnoční mši. V dalších mohou lidé navštívit štědrovečerní bohoslužbu v dřívějším čase. Někde bude mše spojena se zpěvem vánočních koled, jinde bude sloužena v cizím jazyce. V několika kostelech na půlnoční zazní Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude půlnoční mši sloužit český primas a pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Ve třech desítkách kostelů budou také bohoslužby určené pro rodiny s dětmi, na které nemusí čekat až do večerních hodin.

Sportovcem roku je poprvé biatlonistka Gabriela Koukalová

Českým Sportovcem roku 2017 je biatlonistka Gabriela Koukalová. Držitelka kompletní sady medailí z letošního mistrovství světa, která navíc získala dva malé glóby za prvenství v disciplínách Světového poháru, ovládla anketu Klubu sportovních novinářů poprvé v kariéře. Na trůnu vystřídala judistu Lukáše Krpálka, který letos skončil osmnáctý.

Olympijský vítěz z Ria před rokem ukončil desetiletou nadvládu žen v anketě, letos ale patřila sportovkyním všechna umístění na stupních vítězů. Druhá skončila s odstupem 119 bodů oštěpařka Barbora Špotáková, třetí byla tenistka Karolína Plíšková. Nejúspěšnějším mužem byl na čtvrtém místě veslař Ondřej Synek. Kolektivem roku se stala reprezentace České republiky v malém fotbalu, úřadující mistři světa. O cenu pro nejlepšího juniora se podělili atletka Michaela Hrubá a sportovní střelec Filip Nepejchal, cenu Emila Zátopka pro sportovní legendy převzali házenkářští mistři světa z roku 1967.

Počasí

Oblačno až zataženo, zpočátku místy až polojasno. Hlavně na severu a severovýchodě místy přeháňky nebo slabý déšť. Nejdřív jen od vyšších poloh, večer i v nížinách srážky sněhové. Nejvyšší teploty 2 až 6, na horách většinou kolem 1 stupně Celsia.