26-07-2017 09:55 | Milena Štráfeldová

STAN s lidovci kandidovat nebude, do voleb půjde samostatně

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) půjde do říjnových sněmovních voleb samostatně a jejich zástupci se neobjeví na kandidátkách KDU-ČSL. V úterý o tom rozhodl celostátní výbor tohoto uskupení. Původně měli Starostové s lidovci kandidovat ve volební koalici, od ní ale KDU-ČSL minulý týden ustoupila v obavě, že se nepodaří překročit desetiprocentní hranici nutnou pro vstup dvojbloku do Sněmovny. KDU-ČSL chtěla, aby místo volební koalice vyslali Starostové své zástupce na lidovecké kandidátky, což by znamenalo snížení volebního prahu pro vstup do Sněmovny z deseti na pět procent. Takový návrh ale zástupci STAN odmítli.

Sobotka jedná s Hermanem o kultuře

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ve středu pokračuje v bilancování práce členů svého kabinetu setkáním s ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL). Setkali se v sídle Národní knihovny v pražském Klementinu, navštíví také depozitáře instituce v Hostivaři. Mluví o tom, zda se podařilo splnit úkoly, jež si Sobotkova vláda v kultuře stanovila i krocích, kterými by se v oblasti kultury měla zabývat nová vláda. Premiér se chce během sejít se všemi členy vlády, aby s nimi vyhodnotil plnění programového prohlášení vlády.

V sociálních službách na krajích vzrostou mzdy

Pracovníci v sociálních službách, kteří mají mít od července přidáno, dostanou vyšší výplaty včas. Uvedla to Asociace krajů ČR premiéra. Kraje rovněž požádaly ministerstvo práce a sociálních věcí o doplacení 822 milionů korun, které ze svých rozpočtů vyplatily poskytovatelům péče od loňského listopadu do konce června. Platy v sociálních službách zvedá od července vládní nařízení. Stát na to krajům poslal dohromady 1,16 miliardy korun. K rozdělení peněz na růst platů kraje v předminulém týdnu vyzvali premiér Bohuslav Sobotka a ministryně práce Michaela Marksová (oba ČSSD).

Češi utratili v 1. pololetí v e-shopech 46 miliard

Češi při nákupech v e-shopech utratili během prvního pololetí letošního roku 46,4 miliardy korun, meziročně o 13 procent víc. Vyplývá to z údajů portálu Heureka.cz. Ve druhé půlce roku by růst měl zrychlit. Podle nedávného odhadu Asociace pro elektronickou komerci letos tržby internetových obchodů dosáhnou zhruba 115 miliard korun. Podíl e-commerce na celkovém maloobchodu stoupne na téměř 11 procent.

Češka zraněná v Hurgadě je v kritickém stavu

Stav Češky zraněné předminulý týden při útoku na turisty v egyptském letovisku Hurgada je kritický. Uvedlo to české ministerstvo zdravotnictví. Žena je hospitalizovaná v jedné z káhirských nemocnic, její zdravotní stav se však v posledních dvou dnech náhle zhoršil. Do Káhiry už v pondělí podle ministerstva odletěl tým českých zdravotníků pod vedením ředitele pražské záchranné služby Petra Koloucha.

Stát v kauze Lafata vrátí sportovcům z daní 120 milionů

Finanční správa vrátí profesionálním sportovcům část zaplacených daní jako důsledek nedávného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v kauze Davida Lafaty. Podle iDnes se to týká asi dvou a půl tisíce sportovců, kteří podle NSS mohou své příjmy danit jako živnostníci, a celková částka dosáhne 120 milionů korun.

Pohřešované děti z Brna našla policie našla v Maďarsku

Maďarská policie našla na letišti v Budapešti dvě pohřešované děti z Brna. Čtrnáctiletý chlapec a jeho dvouletá sestra jsou v pořádku. Podle prvotních informací jely děti navštívit otce, který žije v zahraničí. Sourozenci zmizeli v úterý. Matka telefonicky kontaktovala syna, ale chlapec jí odmítl říct, kde se sestrou jsou. Policie pracovala i s verzí, že mohli opustit Českou republiku.

Češi na Krétě prohledávali archeologické naleziště

Na Krétě byli v pátek zadrženi dva Češi, kteří s detektory kovu prohledávali archeologické naleziště na západě ostrova. Řecká policie je podle místních médií obvinila z porušení předpisů o ochraně kulturního dědictví, protože se pohybovali na místě s přísným zákazem vstupu. V úterý byli oba muži propuštěni na kauci a české úřady již řeší jejich návrat domů. Potvrdila to mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Na festivalu v Nových Hradech vystoupí houslista Svěcený

Šestidenní hudební festival v Nových Hradech na Českobudějovicku, který začne 29. července, zahájí houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Ten se představí i v následujících dnech v Dobré Vodě nebo v rakouské Altweitře. Svěceného budou vždy doprovázet různí umělci, mezi nimi i jeho dcera a houslistka Julie. Návštěvníci uslyší i komponované večery věnované jihoevropské a jihoamerické nebo barokní hudbě. Přehlídka vážné hudby se v Nových Hradech koná podruhé.

Zemřela skladatelka Ivana Loudová

V úterý zemřela v Praze po dlouhé těžké nemoci ve věku 76 let hudební skladatelka a profesorka skladby Ivana Loudová. Je autorkou více než stovky orchestrálních, komorních, vokálních či sborových děl. Za svou tvorbu obdržela řadu ocenění v Česku i zahraničí, například výroční cenu Heidelberger Kunstpreis 1993, Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby za rok 2015 a Cenu Ochranného svazu autorského 2017. Loudová spolupracovala s rozhlasem či filmaři a byla členkou Umělecké besedy a sdružení Ateliér 90.

Veřejnost se rozloučí s Karlem Frantou

Ve Velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích se ve středu lidé rozloučí s výtvarníkem Karlem Frantou, který zemřel 19. července ve věku 89 let. Byl známý především ilustracemi dětských knih, získal řadu mezinárodních ocenění. Loni v prosinci převzal Cenu Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění) za šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí.

Sport

Fotbalisté Slavie porazili v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů Borisov 1:0. O vítězném vstupu českého šampiona do soutěžní sezony rozhodl ve 20. minutě Milan Škoda z penalty.

Fotbalisté Plzně na úvod 3. předkola Ligy mistrů v Bukurešti remizovali s FCSB 2:2, když dvakrát neudrželi vedení. Odveta se hraje příští středu ve Štruncových sadech.

Plavkyně Simona Baumrtová proměnila první českou finálovou účast na mistrovství světa v Budapešti v sedmou příčku. Na 100 metrů znak zaplavala ve finále čas 59,71 sekundy, kterým se na šest setin přiblížila vlastnímu českému rekordu ze semifinále.

Plavec Jan Čejka vybojoval první medaili pro českou výpravu na Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF). Šestnáctiletý talent skončil v Györu třetí v závodě na 100 metrů znak v osobním rekordu 57,08 sekundy.

Počasí

Oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C.