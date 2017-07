25-07-2017 07:56 | Zdeňka Kuchyňová

Vláda podpořila materiály, které mají zvýšit bezpečnost letišť

Na mimopražských mezinárodních letištích by měly být zavedeny systémy pro rozpoznávání obličejů a registračních značek vozidel. Na Letišti Václava Havla už stejný systém funguje, chystá se ale jeho rozšíření na další části budovy. Počítají s tím materiály, které schválila vláda. Opatření vyjdou přibližně na 672 milionů korun. Vnitro chce na letištích v Karlových Varech, Brně, Ostravě a Pardubicích dosáhnout stejných bezpečnostních standardů jako na pražském letišti. Na všech letištích by se měly objevit i čtečky dokladů a palubních vstupenek. Systémy by měly být zavedeny do konce roku 2020.

Zeman doporučoval kyrgyzskému protějšku firmu Liglass Trading

Prezident Miloš Zeman doporučoval svému kyrgyzskému protějšku Almazbeku Atambajevovi při společné schůzce firmu Liglass Trading CZ, která má v zemi dostavět kaskádu vodních elektráren na řece Naryn. Vyplynulo to ze Zemanova vyjádření pro Český rozhlas Radiožurnál. Zeman uvedl, že firmu při setkání s kyrgyzským prezidentem zmínil na základě údajů ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).O české firmě a její schopnosti ujmout se projektu a finančně ho zajistit se v minulých dnech v českém a kyrgyzském tisku objevily pochybnosti, které její jednatel Michael Smelík odmítl. I prezident Atambajev se za české investory postavil.

Zeman: Výjezdy do krajů nejsou kampaň, budu v nich pokračovat

Prezident Miloš Zeman nesouhlasí s názorem, že jsou jeho návštěvy krajů předvolební kampaní. Nevidí důvod, proč by se měl vzdát setkání s obyvateli. Řekl to v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál v reakci na mínění člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jana Outlého. Zeman by měl podle něho zvážit své cesty do krajů v době kampaně, nebo zahrnout náklady na setkání s občany jako bezúplatné plnění do volebního limitu, který činí 50 milionů korun. Zeman zdůraznil, že pokud by začal jezdit do krajů nyní, mohla by to být kampaň, ovšem on regiony navštěvuje od začátku výkonu mandátu. Za kampaň své výjezdy nepokládá taky kvůli tomu, že nikoho nevyzývá k tomu, aby ho v prezidentské volbě příští rok volili.

Starostové budou jednat o další spolupráci s lidovci

Celostátní výbor hnutí Starostové a nezávislí (STAN) bude dnes jednat o tom, jak se hnutí postaví k rozhodnutí KDU-ČSL změnit formu spolupráce mezi oběma uskupeními. Lidovci v květnu na svém sjezdu potvrdili vznik volební koalice se Starosty, minulý týden ale jejich širší vedení vyzvalo zástupce STAN, aby místo toho nominovali své zástupce na kandidátky KDU-ČSL. Mezi Starosty zaznívají i názory, že by hnutí kvůli tomu mělo spolupráci s lidovci zcela ukončit a kandidovat na podzim do Sněmovny samostatně. V hnutí panuje z rozhodnutí KDU-ČSL zklamání.

Motivem k rozhodnutí byly výsledky průzkumů, podle nichž se podpora koalice Lidovců a Starostů pohybovala mezi 7,5 a devíti procenty. Koalice dvou stran přitom pro vstup do Sněmovny potřebuje získat nejméně deset procent hlasů. Pokud by zástupci STAN byli na kandidátkách KDU-ČSL, stačí překonat pětiprocentní práh.

ČSSZ: Schodek systému penzí klesal, v 1. pololetí činil 7,5 mld

Schodek důchodového systému se letos v prvním pololetí dál snižoval. Proti stejnému období roku 2013 byl třetinový, proti roku 2015 téměř poloviční. I tak se ale na penze vyplatilo o 7,51 miliardy víc, než kolik na ně díky rekordnímu příjmu z odvodů přiteklo. Někteří experti na důchodovou problematiku poukazují na to, že za nynějším zlepšováním kondice penzijního systému je konjunktura. Upozorňují na to, že po nástupu příští krize se situace může rychle zhoršit. Při poslední recesi tehdejší vláda přikročila ke škrtům, mimo jiné přibrzdila dočasně na tři roky valorizaci penzí.

Podle nové studie, kterou si udělal Úřad vlády, je český důchodový systém do budoucna udržitelný i bez reformy, pokud bude stát na penze dávat vyšší podíl hrubého domácího produktu (HDP), posílí spoření v takzvaném třetím pilíři a provede případně parametrické změny. Autoři se netají levicovějším pohledem na penzijní soustavu. Podle některých expertů vládní studie už neříká, odkud stát peníze na důstojné penze pro rostoucí počet seniorů a seniorek vezme.

V Praze byl přepaden obchod se zbraněmi, jeden mrtvý

Při přepadení obchodu se zbraněmi v centru Prahy byl zraněn prodavač a podezřelý. Záchranáři je odvezli do nemocnice se střelným a bodným poraněním. Muž podezřelý z přepadení zraněním podlehl. Případ vyšetřují kriminalisté. ČTK to dnes řekli mluvčí pražské policie Jan Daněk a záchranné služby Jana Poštová. Policisté ulici částečně uzavřeli, okraje ulice hlídali zakuklení policisté se samopaly. Kriminalisté na místě pracovali zhruba tři hodiny. Podle pracovnice pojišťovny, která v domě sídlí, zranil muž ozbrojený nožem prodavače, jeho kolegyně následně útočníka postřelila.

Hasiči kvůli požáru evakuovali hotel Juliš na Václavském náměstí

Kvůli požáru kabelových rozvodů v suterénu museli hasiči evakuovat asi 70 hostů hotelu Juliš na Václavském náměstí v Praze. Kouř se rozšířil do všech pater hotelu. Hasiči ještě zůstali na místě a pokračovali v dohašování. Podle dosavadních informací nebyl nikdo zraněn, příčinu požáru i způsobené škody zjišťují vyšetřovatelé.

V Třebíči začal festival židovské kultury Šamajim

Uvedení nové knihy Antonín Kalina autorky Anety Chytkové a vystoupení tanečního souboru Yocheved zahájilo v Zadní synagoze v Třebíči 14. ročník festivalu židovské kultury Šamajim. Přehlídka, která je letos věnována zachránci židovských dětí a nositeli ocenění Spravedlivý mezi národy Antonínu Kalinovi, potrvá do 29. července. V posledních letech se vždy jeden až dva týdny před festivalem koná akce Oživené židovské město. Lidé mohou celý víkend nasávat atmosféru židovské čtvrti v době první republiky mezi stánky tradičních řemesel.

Na letišti v Hodkovicích vypustili 20 syslů, byl tam už poslední

Ochránci přírody vypustili v rámci záchranného programu na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku 20 syslů obecných. Jde o kriticky ohrožený druh, který takřka vymizel i z hodkovického letiště. V minulosti tuto lokalitu obývalo několik desítek jedinců, v posledních letech jich bylo maximálně pět a nyní zde přežíval možná už jen jediný. ČTK to řekla koordinátorka záchranného programu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) Jitka Větrovcová. Kolonie syslů byly kdysi na území Čech a Moravy velmi početné. V Libereckém kraji je letiště v Hodkovicích zřejmě jediným místem, kde syslové žijí.

Sport

Moderní pětibojaři Natálie Dianová a Jan Kuf obsadili na mistrovství Evropy páté místo ve smíšené štafetě, kterou šampionát v Minsku vyvrcholil. České dvojici zkomplikovaly boj o obhajobu loňského zlata akutní střevní problémy Dianové, titul získali Rusové Gulnaz Gubajdullinová a Kirill Beljakov.

Počasí

Oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C, v Beskydech až 16 °C.