24-07-2017 09:45 | Kateřina Brezovská

NKÚ: Ministerstvo průmyslu mělo v účtech chyby za desítky miliard

Chyby za desítky miliard korun mělo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v účetnictví a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015. Vyplývá to z výsledků prověrky, které dnes zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). V účetní závěrce, kde MPO vykázalo náklady přes 46,5 miliardy a výnosy zhruba 23,3 miliardy byly chyby za více než 25 miliard korun. Na výkazu k rozpočtu s uvedenými příjmy asi 36,9 miliardy a výdaji 46,5 miliardy byly chyby za 15,7 miliardy korun. MPO v tiskové zprávě oznámilo, že postupovalo správně a údajné chyby jsou výsledkem rozdílu ve výkladech účetních předpisů.

Důvěra v českou ekonomiku v červenci vzrostla na 97,7 bodu

Důvěra v českou ekonomiku v červenci vzrostla. Souhrnný indikátor důvěry se meziměsíčně zvýšil o 0,6 bodu na 97,7 bodu. Mezi podnikateli se očekávání zvýšilo o 0,9 bodu na 96,1 bodu. Naopak u spotřebitelů kleslo o 0,5 bodu na 105,7 bodu. Meziročně je celková důvěra v hospodářství u podnikatelů i spotřebitelů vyšší. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu. Mezi spotřebiteli pro příštích 12 měsíců mírně vzrostly obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Ve srovnání s červnem zůstaly zhruba stejné obavy spotřebitelů ze zdražování a růstu nezaměstnanosti.

Spor o státní hrad Bouzov míří kvůli dovolání k Nejvyššímu soudu

Spor o státní hrad Bouzov na Olomoucku míří k Nejvyššímu soudu. O jeho vydání usiluje Německý řád, zatím neuspěl, hrad zůstává v péči Národního památkového ústavu. Okresní soud v Olomouci v červenci obdržel dovolání, zjistila ČTK ze záznamu v justiční databázi. Nyní je úkolem okresního soudu předat dovolání spolu se spisem nejvyšší instanci do Brna. Národní památkový ústav v květnu 2014 odmítl hrad vydat v rámci církevních restitucí. Následnou žalobu zamítl loni v srpnu okresní soud. Letos v březnu rozhodla stejným způsobem o odvolání řádu olomoucká pobočka krajského soudu.

Kyrgyzský prezident se postavil za české investory z Liglassu

Kyrgyzský prezident Almazbek Atambajev se postavil za české investory ze společnosti Liglass Trading. Na tiskové konferenci řekl, že firma po definitivním schválení příslušné dohody během 30 dnů vyplatí ruskou společnost, čímž by měla skončit kritika českého převzetí výstavby vodních elektráren v této středoasijské zemi. "Češi do měsíce zaplatí 37 milionů dolarů (téměř 827 milionů Kč) firmě RusGidro, aby umlčeli to 'štěkání'," řekl Atambajev podle serveru Tazabek.kg. Dodal přitom, že v opačném případě bude Biškek hledat jiného investora.

Dokument Konec vzpomínek? ukáže příběhy přeživších holokaust

Osobní příběhy přeživších holokaustu, kteří po válce odešli do Švýcarska, ukáže dokumentární film Konec vzpomínek? Snímek dnes za účasti režiséra Petera Scheinera představí v pražském Anežském klášteře česká pobočka německého Goethova institutu. Promítání se koná v rámci programu k výstavě malíře Gerharda Richtera, jehož tvorba je spojena právě i se spolkem pro přeživší holokaustu ve Švýcarsku.

Sport

Výhrou 3:1 nad domácí Kanadou zakončily v Richmondu české volejbalistky základní část Grand Prix. Z devíti zápasů sedm vyhrály, Final Four druhé divize budou hostit za týden v Ostravě. O postup do elitní skupiny budou bojovat v konkurenci Německa, Koreje a Polska.

Shodně šestý titul mistrů republiky v cross country získali v Brně favorizovaní bikeři Jaroslav Kulhavý a Kateřina Nash. Olympijský vítěz z Londýna vyhrál souboj s Janem Škarnitzlem o 4,5 sekundy a obhájil loňské zlato z Bedřichova. Nash se na domácím šampionátu představila po sedmi letech a druhou Jitku Škarnitzlovou porazila o 22 vteřin.

Počasí

Většinou zataženo. Postupně na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle na východě bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě až 26 ° C. Při trvalých srážkách klesnou teploty k 18 stupnům.