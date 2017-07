23-07-2017 09:03 | Martina Bílá

Prezident Zeman bude do krajů nadále jezdit, podle Ovčáčka to není kampaň

Prezident Miloš Zeman bude v návštěvách krajů od září pokračovat, nejsou součástí předvolební kampaně. Na dotaz ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zvážit cesty, případně zahrnout náklady na ně jako bezúplatné plnění do volebního limitu, by měl Zeman podle člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jana Outlého. Zeman bude v přímé volbě usilovat o znovuzvolení, limit nákladů pro každého kandidáta je 50 milionů korun.

CK: Žádosti o výměnu zájezdu na Kos i návrat dřív jsou ojedinělé

Jen jednotlivé žádosti o změnu místa dovolené mají české cestovní kanceláře od svých klientů, kteří mají o víkendu odlétat na řecký ostrov Kos, kde si páteční zemětřesení vyžádalo dva lidské životy a 120 zraněných. Podobně jen ojediněle čeští dovolenkáři žádají o předčasný návrat z Kosu. ČTK to řekli zástupci cestovních kanceláří a místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Do babyboxu v Plzni někdo odložil novorozeně

Do babyboxu plzeňské polikliniky v centru města někdo v neděli ráno vložil novorozeného chlapce. Podle hlavní sestry Petry Štenglové je zdravý, zabalený byl jen v županu, řekl ČTK zakladatel české sítě babyboxů Ludvík Hess.

Jde o čtvrté dítě z plzeňského babyboxu, letos celkově deváté v zemi. "Holčičky stále vedou, přesné skóre je 89:66," řekl Hess. Podle statistik jde o 155. miminko vložené v ČR do babyboxu.

Vrcholem posledního dne Colours of Ostrava byl koncert Jamiroquai

K vrcholům posledního dne festivalu Colours of Ostrava, který se od středy konal v průmyslovém areálu v Dolních Vítkovicích, patřil večer koncert britské kapely Jamiroquai. Její směs jazzu, soulu, diska a funky si pod hlavní scénou poslechly tisíce lidí, neodradil je ani déšť. Festival v sobotu skončil. Podle pořadatelů byl rekordní. V počtu návštěvníků i vypitých piv.

Návštěvníci Mendelova festivalu v Brně přebírali hrách od fazolí

Návštěvníci festivalu Mendel knows mohli v sobotu přebírat hrách od fazolí, nechat si identifikovat DNA ze slin, ale také poslouchali hudební kapely. Festival v Augustiniánském opatství na brněnském Mendlově náměstí je věnován 195. výročí narození vědce a polyhistora Gregora Johanna Mendela. Cílem pořadatelů bylo lidi jak vzdělat, tak pobavit.

Plzeňské nakladatelství vydalo prvního průvodce celou Šumavou

Plzeňské nakladatelství vydalo prvního průvodce celou Šumavou - od české přes bavorskou po rakouskou. Jde o lexikon, který popisuje 600 míst, k nim je 600 fotografií a dále je tam spousta aktuálních praktických informací z české, bavorské i rakouské strany, řekl ČTK Petr Flachs z vydavatelství Starý most.

Průvodce Šumava, Bavorský les, Mühlviertel, který hlavní pětičlenný autorský tým připravoval zhruba dva roky, seznamuje s historií všech osad, obcí a měst, ale také pamětihodností a přírodních památek.

Sport

Moderní pětibojař Jan Kuf dnes bude ve finále mistrovství Evropy v Minsku obhajovat loňský titul. Spolu s ním postoupil z páteční kvalifikace také olympijský vítěz z roku 2012 David Svoboda, neuspěli naopak David Kindl ani čerstvý evropský šampion ze štafety Ondřej Polívka.

Počasí v neděli

Oblačno až zataženo, na většině území přeháňky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 29 °C, na západě kolem 23 °C.