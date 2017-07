21-07-2017 09:38 | Kateřina Brezovská

Temelín úspěšně dokončil test ochranného obalu reaktoru

Jaderná elektrárna Temelín dokončila v noci na pátek třídenní bezpečnostní test ochranného obalu kolem reaktoru na odstaveném druhém bloku. Během zkoušky, která se dělá jednou za čtyři roky, napumpovali energetici do uzavřeného prostoru téměř 50 tun upraveného vzduchu. Test dopadl úspěšně. Informoval o tom mluvčí Temelína Petr Šuléř. Elektrárna teď může dokončit odstávku spojenou s výměnou paliva, která by měla trvat do poloviny srpna. Ochranný obal je jednou z hlavních bezpečnostních bariér elektrárny. Chrání reaktor a další důležitá technologická zařízení primárního okruhu před extrémními vlivy, jako jsou zemětřesení, tornádo, silné srážky nebo tlaková vlna po výbuchu.

Unipetrol v pololetí zdvojnásobil čistý zisk na 6,4 miliardy Kč

Petrochemický holding Unipetrol v pololetí zdvojnásobil čistý zisk na 6,399 miliardy korun z loňských 3,081 miliardy. Výsledky pozitivně ovlivnilo pojistné plnění vztahující se k haváriím v Kralupech a Litvínově. Tržby stouply o 60 procent na 61 miliard korun, což bylo zejména vlivem vyšších cen ropy a také obnovení výroby etylenové jednotky v Litvínově a Kralupech. Vyplývá to z informací Unipetrolu. Unipetrol je od roku 2005 součástí polské skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Při požáru balneoprovozu hotelu Thermal bylo evakuováno 260 lidí

Požár v druhém podzemním podlaží hotelu Thermal poškodil ve čtvrtek večer balneoprovoz hotelu. Mimo něj se ale nerozšířil. Kvůli zakouření byl evakuován celý hotel, šlo o 260 lidí, asi 25 z nich muselo být evakuováno za asistence hasičů, sdělil mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Na místě události byla celou dobu i posádka záchranné služby, která zkontrolovala několik hostů pro podezření z nadýchání kouře, ošetřila také jednoho zasahujícího hasiče kvůli vyčerpání. Příčina požáru a výše škody se podle mluvčího hasičů teprve zjišťuje.

CK: Čeští turisté na Kosu jsou po zemětřesení v pořádku

Klienti českých cestovních kanceláří Exim Tours, Alexandria, Fischer a Blue Style na řeckém ostrově Kos a v Turecku jsou po nočním zemětřesení v pořádku. Jejich delegáti dosud nemají hlášena žádná zranění turistů. ČTK to zjistila u cestovních kanceláří. Zemětřesení postihlo zejména hlavní město ostrova Kos, klienti Exim Tours byli evakuováni z hotelu Ramira kvůli popraskaným zdem. Lety na Kos byly o sedm hodin posunuty.

Na Colours of Ostrava vystoupí legendární Midnight Oil

Třetím dnem v Ostravě pokračuje festival Colours of Ostrava. Nabídne například koncert legendární australské rockové kapely Midnight Oil. V Česku se objeví poprvé. Dnes vystoupí i Moderat věnující se elektronické hudbě či Michal Hrůza v doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Midnight Oil ukončili v roce 2002 činnost, když skupinu kvůli politickým aktivitám opustil frontman Peter Garrett. Loni v květnu ale byla kapela obnovena.

Silný vítr na Vysočině v bouřkách v noci lámal stromy

Kvůli bouřkám, silnému dešti a větru zasahovali hasiči na Vysočině od čtvrtečních večerních hodin do pátečního rána u 25 událostí. Nejčastěji odstraňovali stromy a větve spadlé na vozovku, které bránily plynulému provozu, proplachovali ucpanou kanalizaci a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pády stromů se obešly bez zranění. Uvedla to řekla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Počasí

Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 °C, na severovýchodě kolem 25 °C.