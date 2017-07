20-07-2017 09:59 | Milena Štráfeldová

Senát schvaluje zvýšení nemocenské

Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání schvaluje Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí.

Senát odmítl smlouvu mezi ČR a Saúdskou Arábií

Smlouva mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií o leteckých dopravních službách v Senátu narazila. Horní komora nedala souhlas k její ratifikaci, a uzavřena tedy nebude. Senátoři upozorňovali na stav lidských práv v Saúdské Arábii i postoj této země k Evropě. Smlouva měla podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) přispět k současnému rozvoji pravidelné letecké dopravy mezi oběma státy.

Senát navrhl osobnosti na státní vyznamenání

Pěvkyně Eva Urbanová, cestovatel Miloslav Stingl, ekonom Milan Zelený či folklorní zpěváci Jožka Černý a Jarmila Šuláková patří k 26 osobnostem, které Senát navrhl na státní vyznamenání. Nominace nyní dostane prezident Miloš Zeman, který návrhy ale nemusí akceptovat. Například Zeleného i Šulákovou nominovala také Sněmovna.

Ministr Pelikán kritizuje reformu justice v Polsku

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) poslal svému polskému protějšku Zbigniewu Ziobrovi dopis, ve kterém vyjadřuje znepokojení nad projednávanou reformou polského soudnictví. Vyzval ho k přehodnocení návrhu zákona o nejvyšším soudu, který dolní komora polského parlamentu v úterý schválila v prvním čtení. Pelikánův dopis zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti. Polsko kvůli reformě soudnictví kritizoval také předseda českého Ústavního soudu Pavel Rychetský. Kritika zaznívá i z Evropské komise.

Soud vyslýchá obžalované v kauze trafik pro poslance

Obvodní soud pro Prahu 1 ve čtvrtek začal vyslýchat obviněné v případu takzvaných poslaneckých trafik. Obžalobě z podplácení trojice někdejších zákonodárců z ODS funkcemi čelí bývalý premiér Petr Nečas, jeho manželka Jana (dříve Nagyová) a bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček. Kauza vedla v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády. Obžalovaní vinu odmítají. Nečasovi s Bočkem hrozí až šest let vězení. Nečasové až osm, protože navíc čelí obžalobě z krácení daní u luxusních darů, mimo jiné u drahých kabelek nebo kožichů.

Nečas u soudu odmítl tvrzení obžaloby, že na konspiračních jednáních podplácel poslance příslibem lukrativních míst. Neveřejné schůzky jsou podle něj v politice běžné, bez nich by nikdy nebylo dosaženo žádné dohody. Řekl, že se snažil vyřešit rozkol v ODS a jeho zájmem bylo nalezení politického kompromisu, nikoliv to, aby trojice rebelujících poslanců ODS odstoupila z funkcí.

Krejčíře přemístili do spolehlivější věznice

Čech Radovan Krejčíř, který je uvězněn v Jihoafrické republice, byl kvůli dalšímu pokusu o útěk urychleně převezen do věznice s maximální ostrahou. Krejčíř si v JAR odpykává 35letý trest za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos. Soudy, ve kterých je obžalován z dalších trestných činů, pokračují. Podle jihoafrických zdrojů je Krejčíř od 23. června v nejlépe střežené věznici země eBongweni C-Max v Kokstadu, kde si tresty odpykávají násilníci. Krejčíř uprchl v roce 2005 z Česka před policejním vyšetřováním. V JAR žije od roku 2007 a od listopadu 2013 je za mřížemi.

Sněmovní kancléř Morávek bral protiprávně odměny

Současný kancléř Poslanecké sněmovny Jan Morávek pobíral v minulosti odměny za členství v dozorčích radách tří firem, ačkoliv to bylo v rozporu se zákonem. Informují o tom Hospodářské noviny. Podle deníku se Morávek nechoval podle pravidel ani poté, co v platnost vstoupil služební zákon. Morávek pochybení uznává. Kancléřem Poslanecké sněmovny je Morávek od začátku července. Komise, která na jaře nového kancléře vybírala, o Morávkových potížích s dodržováním zákona nevěděla.

Smiřická farnost zatím nedostala Brandlův obraz

Důkazy, které předložila římskokatolická farnost v Holohlavech, zatím nestačí na to, aby jí soud přiřkl vzácný barokní obraz od Petra Brandla a další památky ze zámecké kaple ve Smiřicích na Královéhradecku. Rozhodl tak Okresní soud v Hradci Králové. Současně dal farnosti lhůtu jeden měsíc na doplnění důkazů. Další jednání bude v říjnu. Vlastníkem obrazu, vnitřního vybavení i kaple Zjevení Páně je město Smiřice. Církev o vydání památek žaluje město Smiřice a stát.

Česko úspěšně pracuje na udržitelném rozvoji

Česko patří ke špičce mezi zeměmi, které se snaží naplňovat cíle udržitelného rozvoje. V hodnocení 157 států skončila ČR na páté příčce za čtyřmi severskými zeměmi. Ze stovky bodů získala 81,9. Vyplývá to ze zprávy o globální odpovědnosti a hodnocení cílů udržitelného rozvoje (Index SDG) pro rok 2017.

Průmysl zpomalil růst cen na 1,3 pct

Ceny průmyslových výrobců v červnu zpomalily meziroční růst na 1,3 procenta z květnových 2,3 procenta. Jde o nejpomalejší letošní tempo. Proti květnu průmyslové ceny klesly o 0,7 procenta, což byl největší meziměsíční pokles cen od letošního ledna. Informoval o tom Český statistický úřad. Průmyslové ceny předznamenávají vývoj cen v obchodech. Prudký růst cen pokračoval v zemědělství.

Tržby Budvaru loni vzrostly, zisk ale klesl

Tržby národního podniku Budějovický Budvar se loni zvýšily o 2,9 procenta na rekordních 2,54 miliardy korun. Hrubý zisk klesl o necelá čtyři procenta na 337,3 milionu korun. Zisk před zdaněním negativně ovlivnily devizové kurzy, hlavně posílení koruny proti libře. Budvar, který je ve vlastnictví státu, je jedním ze čtveřice největších pivovarů v zemi.

Vojenské lesy zaplatí za zastřelené divočáky

Státní podnik Vojenské lesy a statky (VLS), který hospodaří na 126.000 hektarech půdy, bude vyplácet za zastřeleného divočáka na svých pozemcích 730 korun. Vojáci se tak snaží motivovat své zaměstnance k redukci počtu přemnožených divokých prasat. Na Zlínsku se objevil nakažlivý africký mor prasat, který právě divočáci přenášejí. Nemoc není pro člověka nebezpečná. V části Moravy už stát takzvané zástřelné zavedl, je ve výši 1000 korun.

Češi věří v hospodářský rozvoj

Více než tři čtvrtiny obyvatel Česka věří, že si tuzemská ekonomická situace udrží nynější úroveň, nebo se zlepší. Vyplývá to z červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Dvě pětiny lidí ekonomickou situaci v Česku označuje za dobrou a další dvě pětiny ji hodnotí neutrálně.

Češi utratili v kinech rekordní miliardu korun

Češi utratili v kinech v prvním pololetí rekordních 993 milionů korun, meziročně o devět procent víc. Do biografů přišlo meziročně o sedm procent více diváků, celkem 7,5 milionu. Výrazný růst návštěvnosti byl zejména v dubnu. Nejnavštěvovanějším filmem byli Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta. Z českých filmů si nejlépe vedla pohádka Anděl Páně 2, která je v žebříčku pátá.

Zemřel výtvarník Karel Franta

Ve věku 89 let zemřel ve středu 19. července ve svém pražském domově výtvarník Karel Franta. Svými ilustracemi doprovodil přes sto dětských knih nejen českých autorů, ale také produkci zahraničních, zejména německojazyčných nakladatelství. Ilustroval též francouzské vydání Ezopových a La Fontainových bajek. Jako výtvarník se podílel na několika animovaných filmech a věnoval se i známkové tvorbě. Za uměleckou činnost byl Karel Franta oceněn mezinárodními cenami.

V Ostravě začal festival Colours of Ostrava

Program festivalu Colours of Ostrava na hlavní scéně zahájila ve středu večer britská zpěvačka Birdy. Šlo o první vystoupení této držitelky nominací na Cenu Grammy i Brit Awards v Česku. Ve čtvrtek vystoupí například zpěvačky LP či Norah Jonesová. Festival potrvá do 22. července.

Ve Velké n. Veličkou začínají Horňácké slavnosti

Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou na Hodonínsku letos oslaví 60 let. Slavnosti, které začínají tento čtvrtek, nabídnou krojovaný průvod, tradiční jarmark, vystoupení dětských souborů či koncert dechové hudby. Potrvají do neděle. Horňácké slavnosti se od jiných folklorních festivalů odlišují tím, že jde o ukázku výlučně regionálního folkloru, tedy devíti obcí Horňácka, které se do programu zapojují.

V Holešově proběhne židovský festival

Tématem letošního 17. ročníku festivalu židovské kultury Ha-Makom v Holešově budou Židé v umění a architektuře. Akce se uskuteční od 25. do 30. července. Nabídne přednášky, koncerty, výstavy, divadelní představení, minikurz hebrejštiny i ochutnávku specialit židovské kuchyně. Uvedla to Jana Slovenčíková z pořádajícího Městského kulturního střediska Holešov.

Do části Krkonoš nesmí sběrači borůvek

V Krkonoších kvůli ochraně přírody před sběrači borůvek začal platit zákaz vstupu do některých částí hor. Omezení vyhlášené Správou Krkonošského národního parku se týká asi 15 procent rozlohy parku a potrvá do 15. října. Opatření se nedotkne běžných návštěvníků hor, kteří budou moci po turistických cestách a cyklotrasách procházet či projíždět bez omezení. Lidem, kteří nařízení poruší, hrozí pokuta až 10.000 korun.

Sport

Ondřej Polívka a Martin Bilko vyhráli na mistrovství Evropy v Minsku štafetový závod. Česká dvojice v běloruské metropoli obhajovala stříbro z loňského šampionátu v Sofii a v konkurenci dvanácti týmů zvítězila o tři body před Francouzi, o další bod zpět skončili Němci.

Český tenista Jiří Veselý postoupil do čtvrtfinále antukového turnaje v chorvatském Umagu. Ve druhém kole porazil 7:6 a 6:2 Radua Albota z Moldavska, kterému patří 138. příčka ve světovém žebříčku. O postup do semifinále se Veselý utká s turnajovou čtyřkou Paolem Lorenzim z Itálie, nebo Britem Aljazem Bedenem.

Juniorští čeští dráhoví cyklisté mají po dvou dnech evropského šampionátu v Portugalsku kompletní medailovou sbírku. Jakub Šťastný ve středu vybojoval bronz na kilometru s pevným startem. Navázal tím na úterní úspěchy kolegů ve scratchi, zlatého Daniela Babora a stříbrné Petry Ševčíkové.

Počasí

Je oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vystoupí na 29 až 33 stupňů C.