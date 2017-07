19-07-2017 08:26 | Martina Bílá

Vedení KDU-ČSL vyzvalo STAN, ať vstoupí na jejich kandidátky

Širší vedení KDU-ČSL dnes vyzvalo hnutí Starostové a nezávislí (STAN), aby jeho zástupci vstoupili na kandidátky lidovců pro podzimní sněmovní volby. Řešení by mělo nahradit volební koalici, na níž se uskupení původně dohodla, řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podoba společných kandidátek ani způsob financování kampaně by se podle něj neměly měnit. "Usnesení bylo vedeno zodpovědností za volební výsledek a zejména povolební vývoj v České republice. Nechceme riskovat, že by tady mohla být vláda jedné strany," řekl Bělobrádek po jednání celostátního výboru KDU-ČSL. Podle něj je mnoho voličů znejistěno rizikem propadnutí svého hlasu kvůli vyššímu volebnímu prahu. STAN Petr Gazdík ČTK řekl, že koalici dál věří. Vedení hnutí o návrhu lidovců rozhodne příští týden.

Sobotka chce, aby V4 vyzvala Komisi k řešení kvality potravin

Český premiér Bohuslav Sobotka chce, aby státy takzvané visegrádské čtyřky (V4), tedy Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, při dnešním jednání v Budapešti vyzvaly Evropskou komisi k řešení různé kvality stejně označených potravin. Rozdíly v kvalitě výrobků, které se prodávají ve stejném obalu, prokázala studie zadaná českým ministerstvem zemědělství.

Průměrná sazba hypoték mírně roste, v červnu činila 2,04 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v červnu stoupla na 2,04 procenta z květnových 2,03 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Loni v listopadu a prosinci byla sazba na minimu 1,77 procenta. V prosinci začal platit zákon o spotřebitelském úvěru a velké banky v této souvislosti ohlásily růst sazeb. O hypotéky byl v červnu zájem mírně větší než v květnu. V červnu si do banky přišlo pro hypotéku 10.822 klientů, což je o 488 víc než v květnu. Podobně na tom byly i objemy. Lidé si v šestém měsíci sjednali hypotéky v objemu 22,2 miliardy korun, tedy o miliardu více než v předchozím měsíci.

V Ostravě dnes začíná festival Colours of Ostrava

V Ostravě dnes začíná festival Colours of Ostrava. Během čtyř dnů v Dolních Vítkovicích vystoupí například Norah Jonesová, Imagine Dragons či Jamiroquai. V programu prvního dne se objevily hned tři velké hvězdy. Vystoupí zpěvačka Birdy, britští alt-J a americká kapela Imagine Dragons, která na Colours of Ostrava přiveze také nové album nazvané Evolve. Dnes také zažije premiéru společný americko-český hudebně-vizuálně-světelný projekt dvou hudebníků a konstruktérů unikátních nástrojů Williama Close and The Earth Harp a Lenky Morávkové and Bohemian Cristal Instrument. Struny harfy Williama Close budou napnuty z Fresh stage až na protilehlou konstrukci balkonu. Dlouhé budou 40 metrů.

Prague Proms dnes zakončí koncert s názvem Nejen Hollywoodská noc

Koncert s názvem Nejen Hollywoodská noc dnes ve Smetanově síni Obecního domu zakončí 13. ročník mezinárodního festivalu Prague Proms. Vedle hudby z filmů hollywoodské produkce program připomene i snímky evropských studií jako Cinecittá, Bavaria či Gaumont. Mimo jiné zazní melodie z filmů Výtah na popraviště, Sicilský klan, Muž a žena, Amadeus, Pátý element, Most přes řeku Kwai nebo 1492: Dobytí ráje.

Polojasno až oblačno. Ojediněle, na západě Čech odpoledne místy, přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 31 °C, na jihovýchodě až 33 °C.