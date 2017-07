18-07-2017 08:42 | Martina Bílá

Sobotka zahájí bilancování činnosti vlády s ministrem zemědělství

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) zahájí sérii bilančních rozhovorů se členy svého kabinetu. Ze schůzek by na sklonku současného volebního období měla kromě rekapitulace splněných a nesplněných cílů v jednotlivých resortech vyplynout také doporučení pro příští kabinet. S Jurečkou se Sobotka sejde v Národním zemědělském muzeu v Praze. Debatovat by měli o splněných prioritách úřadu, přijatých zákonech i rozpracovaných úkolech. Z aktuálních témat se bude mluvit o potírání afrického moru prasat či dvojí kvalitě potravin v evropských zemích, uvedl Úřad vlády.

Schází se širší vedení lidovců, bude jednat i o volební koalici

Širší vedení KDU-ČSL se sejde dnes odpoledne k jednání o aktuálních politických otázkách, mimo jiné i o spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Někteří lidovečtí představitelé se v posledních týdnech vyslovili pro přehodnocení formy spolupráce, aby spojenectví koalice Lidovci a Starostové nemuselo překonávat zvýšený desetiprocentní práh pro vstup do Sněmovny.

Sněmovní komise k únikům údajů ze spisů vyslechne Vilda a Stříže

Sněmovní komise k únikům informací z vyšetřovacích spisů dnes zahájí výslechy. Měli by dorazit náměstci policejního prezidenta a nejvyššího státního zástupce Jaroslav Vild a Igor Stříž. Komise by také měla sestavit seznam lidí, které si bude zvát na další zasedání. S Vildem a se Střížem by měli členové komise diskutovat hlavně o rizikových místech systému vyšetřování z hlediska úniků údajů ze spisů a odposlechů na veřejnost. Na seznamu svědků pro další sezení komise by neměli chybět ministři vnitra a spravedlnosti Milan Chovanec (ČSSD) a Robert Pelikán (ANO) a také předseda ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš (ANO) a novinář Marek Přibil.

Na Prague Proms dnes vystoupí Michal Prokop a Framus Five

V rámci mezinárodního festivalu Prague Proms dnes v prostorách Mercedes Forum v Praze vystoupí Michal Prokop se skupinou Framus Five. Skladatel, kytarista a také moderátor a dnes už bývalý politik Prokop se na festivalu představuje v roce, kdy si připomíná 50. výročí založení skupiny. Při té příležitosti o uplynulém víkendu uspořádal v přírodním amfiteátru na Konopišti hudební akci s názvem Krásný Ztráty Live.

Počasí

Polojasno až skoro jasno, při zvětšení oblačnosti ojediněle přeháňky a bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů Celsia.