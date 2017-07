17-07-2017 10:06 | Josef Kubeczka

Tripartita jedná o návrhu rozpočtu či zpoplatnění silnic

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes jednají o podobě státního rozpočtu na příští rok. Zabývat se budou i návrhy na rozšíření mýtného systému a zpoplatnění silnic či na podporu venkova. Tripartita se zaměří také na sdílenou ekonomiku, možnosti oddlužení či přípravu výstavby jaderných bloků. Podle navrhovaného rozpočtu včetně peněz z EU by výdaje měly příští rok činit 1,342 bilionu korun. Příjmy by měly dosáhnout 1,292 bilionu. Deficit by se tedy měl rovnat 50 miliardám korun. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) už dřív řekl, že požadavky resortů překračují schválený schodek o 111 miliard. V souvislosti s rozpočtem na příští rok chtějí odboráři mluvit i o růstu platů ve veřejném sektoru. Termín vyjednávání s předáky vláda zrušila. Sněmovna by měla od kabinetu návrh zákona o rozpočtu dostat do konce září.

Stát letos investorům slíbil investiční pobídky za 6,3 mld. Kč

Příslib investiční pobídky od státu získalo v letošním prvním pololetí 42 projektů investorů. Celková výše pobídek dosáhla 6,3 miliardy Kč. Stát tak podpořil investice v souhrnné výši 26,6 miliardy korun. Počet nových pracovních míst, které by firmy měly v budoucnu vytvořit, dosáhl 4767. Vyplývá to z aktuálních údajů agentury CzechInvest. Celkové počty dojednaných investic v ČR, tedy včetně těch u kterých společnosti nepožádaly o investiční pobídky, zveřejní agentura později.

Z Německa zpět v ČR je 90 procent nafty, pravidelný odvoz skončil

Ze skladu zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe v Německu vlaky zpět do Česka převezly 90 procent české nafty, pravidelný odvoz minulý týden skončil. Poslední vlaky budou jezdit už nepravidelně, v nádržích v bavorském Kraillingu jsou už jen zbytky, které bude složité vyčerpat. ČTK to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Česko mělo v Kraillingu naftu za zhruba 1,2 miliardy korun, po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe se k ní ale nemohlo skoro dva roky dostat.

Desetimilionovou škodu způsobil požár kombajnu na Znojemsku

Desetimilionovou škodu způsobil požár kombajnu a pole u Trstěnic na Znojemsku. Kromě kombajnu shořelo pět hektarů nesklizeného obilí. Jde o největší škodu o žních na jihu Moravy, řekl ČTK mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkaský. Podle něj byl kombajn zcela nový, škoda je i na obilí. Kromě toho shořel hektar již sklizeného strniště. Když na místo přijeli hasiči byl už kombajn zcela v plamenech. "Museli jsme vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu, na místě nakonec zasahovalo 11 hasičských jednotek," uvedl Petr Příkaský. Problémy provází jihomoravské zemědělce v létě i jinde na Znojemsku.

Veřejnost může nahlédnout do pracovny slavného chemika Antonína Holého

Veřejnosti se dnes otevřela pracovna chemika Antonína Holého v pražských Dejvicích. Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd (ÚOCHB) tak připomíná pět let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých vědců. Antivirotika, která Antonín Holý objevil, pomáhají milionům pacientů po celém světě. Antonín Holý objevil řadu sloučenin, které jsou součástí léků proti AIDS, viru pravých neštovic, pásového oparu, virového zánětu oční sliznice a proti virové hepatitidě typu B. Na základě jeho objevů vznikly léky jako Viread, Hepsera, Truvada či Atripla, které celosvětově pomohly a dosud pomáhají milionům pacientů.

Hamletem dnes začíná brněnský program shakespearovských slavností

Tragédií Hamlet dnes začíná brněnský program Letních shakespearovských slavností. Do 9. srpna se na hradu Špilberk vystřídá sedm inscenací, z toho tři premiérově. Diváci mají letos možnost srovnání dvou nastudování Hamleta. Letní shakespearovské slavnosti v Brně dnes odstartuje premiéra inscenace Michala Vajdičky, který pro Hamleta získal herecké obsazení složené především z herců Dejvického divadla. Trojlístek premiérových inscenací uzavírá Pocta Shakespearovi. Tento komponovaný večer, původně uspořádaný k loňskému Shakespearovu výročí, celý letošní program uzavře. Večer s humornými i vážnějšími dialogy a sonety přichystal Martin Hilský, který nejen všechna Shakespearova díla přeložil, ale večerem i sám provází.

Ve Vizovicích skončil hudební festival Masters of Rock, byl úspěšný

Ve Vizovicích na Zlínsku skončil patnáctý ročník hudebního festivalu Masters of Rock. Přehlídku, která začala ve čtvrtek, navštívilo 25.000 návštěvníků z 38 zemí světa. Pořadatelé hodnotí letošní ročník jako velmi úspěšný. Fanouškům se představila řada úspěšných kapel jako je švédská Sabaton, německá legenda Running Wild či Kreator. Mnohá vystoupení byla zcela unikátní. Masters nabídl celkem čtyři desítky kapel, téměř 20 z nich na festivalu vystoupilo poprvé. O závěrečný festivalový den se postarala například německá skupina Varg, tuzemská stálice Kreyson v čele s Láďou Křížkem nebo tříčlenná německá heavymetalová formace Rage. Fanouškům se představil i zpěvák Dee Snider s hity jeho domovské kapely Twisted Sister.

Speciální gastronomickou show si užili lidé na Vranově

Hostina pro hraběte Althana zpestřila program Hudebního festivalu Znojmo. Gastronomickou show spojená s hudbou a tancem na zámku ve Vranově nad Dyjí byla vyprodaná, řekli ČTK pořadatelé Hudebního festivalu Znojmo. Ústředním motivem hostiny bylo protestantství v opozici s životem rakouské císařovny Marie Terezie, u níž si letos připomínáme 300. výročí narození. Menu mělo osm chodů. Jako předkrm se podávala terinka z uzeného kolínka a hruškové chutney. Hlavní chod obstaralo jehněčí lýtko, tuřín, brambory a rozmarýn.

Desetibojař Jiří Sýkora je mistrem Evropy do 23 let

Desetibojař Jiří Sýkora se stal v Bydhošti mistrem Evropy do 23 let. V dvoudenní soutěži nasbíral 8084 bodů a navázal na svůj titul juniorského světového šampiona z roku 2014. Pro českou výpravu vybojoval druhý cenný kov, v sobotu skončil Filip Sasínek druhý na patnáctistovce. Dvaadvacetiletý Jiří Sýkora byl v Polsku mezi vícebojaři nejlepší ve všech třech vrhačských disciplínách a také nejrychlejším překážkářem. Za loňským osobním maximem z Götzisu zaostal jen o 37 bodů.

Oštěpařka Barbora Špotáková vyhrála závod Diamantové ligy v Rabatu

Oštěpařka Barbora Špotáková týden po triumfu v Londýně zvítězila i na mítinku Diamantové ligy v Rabatu. Při třetím závodě prestižního seriálu během jedenácti dnů, kdy ještě skončila druhá v Lausanne, jí k tomu stačil výkon 63,73 metru, který zaznamenala hned při svém prvním pokusu. Světová rekordmanka Barbora Špotáková porazila o více než metr Slovinku Martinu Ratejovou (62,46), třetí skončila Běloruska Taťjana Chaladovičová (62,38). V Rabatu nestartovala olympijská vítězka a vedoucí žena letošních tabulek Sara Kolaková z Chorvatska, která triumfovala na mistrovství Evropy do 23 let v Bydhošti.

Překážkářka Zuzana Hejnová poprvé letos vyhrála v Diamantové lize

Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová poprvé v sezoně vyhrála závod na mítinku Diamantové ligy. V Rabatu, kde nestartovaly nejlepší Američanky v čele s olympijskou šampionkou Dalilah Muhammadovou, zvítězila ve svém nejlepším letošním čase 54,22 sekundy. Zuzana Hejnová v Rabatu odstartovala svižně a do cílové rovinky vbíhala s výrazným náskokem před zbytkem startovního pole. V závěru odrazila nápor mohutně finišující Jamajčanky Janieve Russellové a vylepšila si letošní maximum o 28 setin sekundy. Tři týdny před mistrovstvím světa se zařadila na osmé místo letošních tabulek, v nichž je před ní šest Američanek a Jamajčanka Russellová. Zajistila si také účast ve finále prestižního seriálu.

Karolína Plíšková je novou tenisovou jedničkou, žebříček vede o 185 bodů

Karolína Plíšková je oficiálně světovou tenisovou jedničkou. V čele žebříčku WTA má po Wimbledonu náskok 185 bodů před Rumunkou Simonou Halepovou. Pětadvacetiletá Karolína Plíšková sice vypadla na londýnském grandslamu už ve druhém kole, ale dosavadní jednička Angelique Kerberová z Německa neobhájila body za loňské finále a klesla na třetí místo. Simona Halepová potřebovala postoupit do semifinále, skončila však o kolo dřív. Karolína Plíšková je první českou jedničkou v ženské dvouhře. Světovými jedničkami byli z českých tenistů dosud jen Ivan Lendl a Martina Navrátilová, ale té se to povedlo až v barvách USA, kam emigrovala v roce 1975.

Slavia čtyřmi góly po pauze otočila generálku a porazila Nice 4:1

Fotbalisté Slavie Praha v generálce na start soutěžní sezony po vynikajícím výkonu rozstříleli třetí tým uplynulé sezony francouzské ligy Nice 4:1 a zakončili letní přípravu bez jediné porážky. Hosté v Edenu vedli od osmé minuty a trefy Oliviera Boscagliho, český šampion ale po přestávce skóre otočil. Stav obrátil dvěma góly Milan Škoda a pak se dvakrát prosadil Nizozemec Mick van Buren. Nice, které v minulé sezoně dlouho bojovalo o francouzský titul, nepřivezlo do Prahy svou největší hvězdu Maria Balotelliho. Ve slávistické základní sestavě chyběl z tria hvězdných letních posil Altintop.

Krátce o počasí v Česku:

Oblačno až zataženo, místy slabý déšť, ojediněle bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia.