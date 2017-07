16-07-2017 08:02 | Martina Bílá

Zraněná Češka z Hurgady je v Káhiře, motiv útočníka nejasný

Češku, zraněnou při pátečním útoku v egyptském letovisku Hurgada, přepravil vrtulník do káhirské nemocnice. Žena podle mluvčí české diplomacie Michaely Lagronové utrpěla zranění na noze a na zádech. V Hurgadě policie zpřísnila bezpečnostní opatření. Útočník, který nožem zabil dvě Němky a zranil čtyři další ženy, včetně zmíněné Češky, podle zatím neověřených zpráv udržoval přes internet kontakty s radikály z organizace Islámský stát (IS). K výslechu byl převezen do Káhiry. Motiv jeho činu je stále nejasný.

Kancelář, s níž cestovala Češka zraněná při útoku v Hurgadě, nabídla svým klientům v oblasti dřívější návrat do ČR. Dva lidé toho využili, několik dalších nabídku zvažuje.

Téměř polovina neatestovaných lékařů nemá v nemocnicích učitele, který by se jim dostatečně věnoval

Mladí doktoři České lékařské komory chtějí zlepšit pracovní podmínky pro své kolegy. Z dotazníku, který dělali na jaře, vyplynulo, že až 40 procent neatestovaných lékařů nemá v nemocnicích učitele, který by se jim dostatečně věnoval. Vyplynulo to z průzkumu, který oslovil na dva tisíce lékařů.

Masters of Rock uzavře někdejší zpěvák Mötley Crüe Neil

Letošní 15. ročník festivalu Masters of Rock ve Vizovicích uzavře americký zpěvák Vince Neil, kterého fanoušci znají především díky jeho působení v hardrockové kapele Mötley Crüe. Bude to jeho první sólový koncert v České republice. Vyprodaný festival navštívilo 25.000 lidí.

Prague Proms dnes nabídne ojedinělé uskupení Bobby Shew Quintet

Prague Proms dnes nabídne ojedinělé vystoupení uskupení Bobby Shew Quintet, které vzniklo díky účasti jeho členů na letošním festivalu. Kvinteto amerického trumpetisty Shewa se představí v The Loop Jazz Clubu na Občanské plovárně. Vedle Shewa posluchači uslyší Erica Marienthala, Dennise Mackrela, Matta Harrise a Tomáše Uhlíka.

Pražská zoo si dnes připomene světový den hadů

Pražská zoologická zahrada bude dnes patřit hadům. Návštěvníci se o nich mohou dozvědět řadu zajímavostí a s některými se budou moci i setkat "tváří v tvář". Zoo tak chce připomenout světový den hadů, který připadá na dnešek, a současně zbavit lidi obav z těchto plazů.

Sport

Kanoista Martin Fuksa dnes na mistrovství Evropy zaútočí na pětisetmetrové trati na pátý titul za sebou. V sobotu získal čtyřiadvacetiletý český reprezentant stříbro na kilometru, v Plovdivu ho čeká ještě finále sprinterské dvoustovky.

Počasí

Převážně polojasno, ojediněle slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C.