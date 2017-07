15-07-2017 09:52 | Zdeňka Kuchyňová

Češka zraněná při útoku v Hurgadě bude převezena do Káhiry

Egyptské úřady identifikovaly muže, který v pátek v letovisku Hurgada ubodal dvě ženy k smrti a čtyři osoby zranil. Mezi zraněnými je Češka. České ministerstvo zahraničí oznámilo, že žena bude převezena do Káhiry k dalšímu vyšetření. Z Hurgady bude do egyptské metropole přepraven rovněž její přítel s dítětem a oba ubytuje český zastupitelský úřad. Egyptské sdělovací prostředky uvádějí, že muž útočil pouze na ženy. Mrtvé jsou podle těchto zdrojů dvě Němky, mezi zraněnými jsou kromě Češky dvě Arménky a národnost čtvrté je zatím nejasná. Útočník, který byl zadržen, byl identifikován jako osmadvacetiletý Abdar Rahmán Šams Dín z provincie Kafr aš-Šajch v deltě Nilu. Egyptské ministerstvo vnitra o motivu jeho činu zatím neposkytlo detaily.

Pařížskou klimatickou dohodu Sněmovna zřejmě schválí

Pařížskou klimatickou dohodu proti globálnímu oteplování Sněmovna v září s největší pravděpodobností schválí. Zahraniční výbor i výbor pro životní prostředí tento týden souhlas s ratifikací dohody doporučily. V dolní komoře se projednávání smlouvy, která signatáře zavazuje ke snižování emisí skleníkových plynů, protahuje. Do výborů ji poslanci postoupili až na pátý pokus. Senát přitom ratifikaci schválil bez větších potíží v dubnu, když snahy ODS o odklad nepodpořil. Rovněž v dolní komoře smlouvu zpochybňují občanští demokraté, kteří se obávají jejích dopadů a pochybují o souladu s ústavou. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ale několikrát ujišťoval, že dohoda nebude pro Česko znamenat žádné další zatížení nad závazky, které už dalo v rámci Evropské unie.

Dohoda, kterou podepsali předloni v prosinci v Paříži zástupci téměř 200 zemí, nabyla platnosti bez ohledu na postoj Česka začátkem loňského listopadu. Podařilo se dosáhnout toho, aby dohodu ratifikovalo 55 zemí, které se celkově podílejí na více než 55 procentech emisí skleníkových plynů světa. Americký prezident Donald Trump v červnu oznámil, že Spojené státy od dohody odstoupí a chtějí dojednat jiné podmínky. Nynější smlouva je podle něho pro Američany neúnosně drahá. Další znační globální znečišťovatelé ovzduší Čína a Rusko v reakci ohlásily, že budou dohodu dodržovat.

Kontroly na Hradě zůstávají, podle analýzy jsou potřeba

Na bezpečnostní kontroly u vstupů na Pražský hrad bude vyčleněno více policistů. Kontroly budou pokračovat i nadále. Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka to doporučily bezpečnostní složky. Často kritizované kontroly byly na Hradě zavedeny před necelým rokem. Mluvčí Hradu dodal, že kvůli zrychlení kontrol rozhodl policejní prezident o zvýšení počtu policistů nasazených na kontrolní místa v době turistické sezony. Ovčáček si od opatření slibuje, že turisté by neměli na vstup do Hradu čekat vůbec nebo jen krátce. Právě délka front turistů byl jeden z argumentů kritiků zavedených opatření. V některých dnech v minulých měsících zástupy čekajících turistů dosahovaly desítek metrů. Podle kritiků jsou kontroly nedůstojné a Pražský hrad neochrání. Zástupci Hradu to odmítají, poukazují na potřebu chránit návštěvníky.

Hudební festival v Českém Krumlově zahájily árie z Carmen i Rusalky

Operním galakoncertem začal 26. ročník Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) Český Krumlov, který potrvá do 5. srpna. Festival v Pivovarské zahradě zahájilo vystoupení rumunské sopranistky Angely Gheorghiuové a mexického tenoristy Ramóna Vargase. Za doprovodu PKF si připravili árie a duety z Bohémy, Tosky, La traviaty, Lucie z Lammermooru, Carmen i árie Měsíčku na nebi hlubokém z Rusalky. ČTK to řekla mluvčí MHF Kateřina Viktorová. Na dalších koncertech vystoupí violoncellista Mischa Maisky nebo Radka Fišarová s poctou Edith Piaf, akci zakončí Verdiho Requiem a barokní večer s ohňostrojem.

Na Prague Proms dnes vystoupí jazzová zpěvačka Donatelliová

Na 13. ročníku festivalu Prague Proms dnes ve Smetanově síni Obecního domu vystoupí americká jazzová zpěvačka Denise Donatelliová. Sedmašedesátiletá umělkyně, která se čtyřmi nominacemi na Grammy patří k hvězdám světového jazzu, přichystala průřez dosavadní kariérou. Při jejím pražském debutu ji doprovodí Český národní symfonický orchestr (ČNSO) a čtyři sólisté včetně trumpetisty Bobbyho Shewa.

Masters bude patřit thrash metalu, vystoupí zde němečtí Kreator

Masters of Rock bude dnes patřit říznému thrash metalu. Hlavní hvězdou třetího festivalového dnes bude legendární německá kapela Kreator, která ve Vizovicích poprvé zahrála před 11 lety. Čeká ji vystoupení před vyprodaným areálem. "Kapela vydala na začátku letošního roku album Gods of Violence, které je u recenzentů velmi dobře hodnocené. Ve Vizovicích se představí s novou scénou, jejíž součástí jsou LED obrazovky s animacemi a také pyroshow," řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron. Vůbec poprvé se ve Vizovicích představí spoluzakladatelé Nové vlny britského heavy metalu - skupina Saxon. Závěr festivalového dne pak obstará německá gothic metalová stálice Crematory.

V trojské botanické zahradě o víkendu končí výstava kaktusů

V trojské botanické zahradě o tomto víkendu končí výstava amerických kaktusů a sukulentů. Během měsíce ji navštívilo přes 22.000 návštěvníků. Poslední možnost obdivovat pichlavou krásu těchto rostlin budou mít návštěvníci v neděli. Informovala o tom mluvčí Botanické zahrady Praha Darina Miklovičová. Výstava představuje kaktusy a sukulenty z pouštních oblastí amerického kontinentu, ale třeba i z Kuby. Nechybí ani kaktusy saguaro, které jsou neodmyslitelně spojené s romantickými příběhy o kovbojích a indiánech.

Rostlinám Severní i Jižní Ameriky letos patří v trojské botanické zahradě celé léto. Na končící výstavu kaktusů naváže výstava fotografií z četných botanických expedic na americký kontinent. Na své si příští víkend přijdou i obdivovatelé románů Karla Maye. Vyroste tu indiánská vesnice, která u možní návštěvníkům nahlédnout do běžného života prérijních indiánů.

Na jarmark na Veselém Kopci přijelo přes sto lidových řemeslníků

Skanzen Veselý Kopec na Chrudimsku přivítal o víkendu přes sto lidových řemeslníků, kteří budou předvádět své umění na tradičním jarmarku. Skanzen letos pořádá jarmark po třiatřicáté. Akce patří k největším svého druhu na východě Čech a je hlavní událostí ve skanzenu v celém roce. ČTK to řekla ředitelka Souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová. Skanzen je nejnavštěvovanější památkou v Pardubickém kraji.

Sport

Smutný z prohry v semifinále, ale spokojený se svou hrou odjede Tomáš Berdych z Wimbledonu. V boji o finále nestačil český tenista na Švýcara Rogera Federera, během dvou týdnů v All England Clubu však ukázal, že po nevýrazné první části sezony může v té druhé hrát dobře. Na londýnské trávě měl Berdych znovu vyladěné své obvyklé zbraně - servis a forhend - a neměl ve hře výpadky. "Tak nějak jsem si Wimbledon představoval. Jsem s tenisem spokojený a těším se na odpočinek," řekl. I v prohraném duelu s fenomenálním Federerem, v kterém nezískal ani set, předváděl razantní hru bez větších chyb a na solidní úrovni. V žebříčku ATP zůstane patnáctý a může se do konce sezony jen zlepšovat.

Český tenis nebude mít zastoupení ve Wimbledonu ve finále ženské čtyřhry. Své semifinálové duely nezvládly Květa Peschkeová, která měla v All England Clubu na dosah druhou účast v boji o titul, ani Renata Voráčová, jež usilovala o první postup do finále na grandslamu v kariéře. Peschkeová, deblová vítězka na londýnské trávě z roku 2011, s Němkou Annou-Lenou Grönefeldovou prohrála s druhými nasazenými Jelenou Vesninovou a Jekatěrinou Makarovovou z Ruska 5:7 a 2:6. Třiatřicetiletá Voráčová, jež krátce před Wimbledonem vytvořila pár s Japonkou Makoto Ninomijaovou, podlehla po tříhodinovém boji Chan Hao-Ching z Tchaj-wanu a Rumunce Monice Niculescuové 6:7, 6:4, 7:9.

Česká atletka Barbora Malíková se stala dorosteneckou mistryní světa v běhu na 400 metrů. Na šampionátu v Nairobi suverénně vyhrála finálový závod v osobním rekordu 52,74 sekundy. Své dosavadní maximum ze čtvrtečního semifinále vylepšila o více než sekundu. Druhou Mary Moraaovou z Keni porazila Malíková o 57 setin sekundy. Svým výkonem navíc šestnáctiletá opavská závodnice překonala český dorostenecký rekord, který držela od roku 1988 Naděžda Tomšová (později Koštovalová) časem 53,14. V této sezoně žádná česká atletku čtvrtku rychleji neběžela.

České volejbalistky zdolaly na úvod druhého turnaje Grand Prix druhé divize v San Juanu Bulharsko 3:2 a v soutěži jsou stále bez porážky. V dalším utkání narazí tým kouče Zdeňka Pommera na domácí Portoriko. Před týdnem v Peru české hráčky nad Portorikem zvítězily 3:1. Český tým je na druhém místě dvanáctičlenné tabulky druhé divize za Polskem. Coby pořadatel Final Four v Ostravě má účast v závěrečném turnaji jistou.

Martin Kolomý s tatrou obsadil třetí místo v 8. etapě Rallye Hedvábná stezka a stejnou pozici drží i v průběžném pořadí. Pilot týmu Tatra Buggyra Racing na 250 km rychlostní zkoušky mezi městy Karamaj a Urumči v Číně zaostal za nejrychlejším Dmitrijem Sotnikovem z Ruska o 4:59 minuty. Kolomý se jako jediný dokázal vklínit mezi tovární jezdce Kamazu.

Hokejový útočník Ondřej Palát podepsal novou pětiletou smlouvu s Tampou, která mu zajišťuje celkový příjem 26,5 milionů dolarů, to je víc než 600 milionů korun. Šestadvacetiletý český reprezentant si tak v NHL v průměru vydělá 5,3 milionů dolarů ročně. "Jsem moc spokojený. Vyjednávání se táhla poměrně dlouho, ale byla z obou stran vedena s velkým respektem a touhou po dohodě. Všichni museli udělat kompromisy, ale na konci jsme spokojeni všichni," uvedl Palát v tiskové zprávě. Účastník olympijských her v Soči a loňského Světového poháru působí v Tampě od roku 2012. Doposud v NHL odehrál 307 zápasů, ve kterých nasbíral 218 bodů za 74 branek a 144 asistencí.

Dvanáctý hráč letošního draftu NHL Martin Nečas podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Carolinou. Další český útočník Filip Chytil, kterého draftovali rovněž v prvním kole jako jednadvacátého v pořadí New York Rangers, se slavnému klubu upsal také na tři roky.

Počasí

Oblačno až zataženo, na většině území přeháňky, ojediněle bouřky. Večer postupně ubývání oblačnosti a srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 17 až 21 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C.