14-07-2017 08:17 | Martina Bílá

Vláda a provozovatel by měli jednat o ceně za vepřín v Letech

Zástupci vlády a společnosti AGPI, která provozuje vepřín v Letech u Písku v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy, by si dnes měli předat své návrhy ceny za odkoupení areálu. Vláda by ráda vepřín zbourala kvůli zachování pietního charakteru místa. Projednat a schválit převzetí areálu by kabinet mohl do konce prázdnin, řekl ČTK v tomto týdnu ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Ministerstvo kultury nechalo letos vypracovat posudek o hodnotě pozemků, nemovitostí a technického vybavení farmy. Vlastní posouzení má i společnost AGPI. Cenu ale ani jedna ze stran neoznámila. Zda je někdy zveřejní, není jisté. Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou poskytovat. Podle předpokladů by se vláda mohla materiálem zabývat po své letní pauze na jednání 21. srpna. Herman odhaduje, že by mělo být "do září rozhodnuto". Kabinet podle něj určitě stihne záležitost uzavřít do říjnových sněmovních voleb.

Sněmovna bude schvalovat zavedení ošetřovatelského volna

Sněmovna dnes bude schvalovat zavedení ošetřovatelského volna a vyšší státní příspěvky zaměstnavatelům na platy pracovníků se zdravotním postižením. Poslanci by měli hlasovat také například o silniční novele, která mimo jiné zpřísňuje postihy za provozování nelegální taxislužby.

Ústavní soud rozhodne o vyhláškách regulujících posedávání venku

Ústavní soud dnes rozhodne o návrhu veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové o zrušení některých částí vyhlášek severočeských měst Litvínova a Varnsdorfu. Vyhlášky lidem zapovídají sedět na veřejných prostranstvích jinde než na lavičkách a dalších místech, která jsou k tomu přímo určená. Deklarovaným cílem vyhlášek je udržování veřejného pořádku, zlepšení vzhledu měst a ochrana veřejné zeleně. Podle ombudsmanky ale porušují svobodu pohybu a jsou protiústavní. Lidé nesmí bez případného souhlasu vlastníka posedávat třeba na schodech, palisádách, obrubnících nebo zídkách. Podobné vyhlášky mají také v řadě dalších, většinou severočeských měst - například v Duchcově, Krupce, Bílině či Rotavě.

MfD: BMW chce v ČR zřídit testovací centrum na samořiditelná auta

Německá automobilka BMW chce v Česku vybudovat testovací centrum na nová auta, řekl ministr financí Ivan Pilný (ANO), kterého cituje dnešní Mladá fronta Dnes (MfD). Podle deníku by se na testovacím okruhu v Ústeckém nebo Karlovarském kraji měly zkoušet samořiditelné vozy a investici za miliardy korun BMW vážně zvažuje. Pilný na dotaz ohledně další politiky přidělování investičních pobídek uvedl jako vzor dohodu s americkou GE Aviation, která v Česku chystá velké vývojové centrum pro letecké motory a bude je tu i vyrábět, píše MfD. "Podobná dohoda je s BMW, které tu chce udělat testovací středisko na nové automobily. Nejde tedy o montovny," cituje deník ministra. CzechInvest ani BMW informaci nechtěly komentovat.

MHF v Českém Krumlově dnes začne operním galakoncertem

Operním galakoncertem, kde zazpívají Rumunská sopranistka Angela Gheorghiuová a mexický tenorista Ramón Vargas, začne dnes 26. ročník Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) Český Krumlov. ČTK to řekla mluvčí přehlídky Kateřina Viktorová. Na šesti místech města zapsaného na seznam UNESCO nabídne akce do 5. srpna devatenáct koncertů českých i zahraničních hudebníků. Rozpočet festivalu je přes 40 milionů korun, Jihočeský kraj dal MHF 1,5 milionu.

Sport

Tenista Tomáš Berdych by rád zopakoval rok 2010 a přes dvojici favoritů prošel do finále Wimbledonu. Srba Novaka Djokoviče, který mu ve druhém setu skrečoval středeční čtvrtfinále, už má za sebou a dnes ho v semifinále na londýnské trávě čeká Švýcar Roger Federer.

Počasí

Zpočátku polojasno,od západu přibývání oblačnosti, k večeru místy přeháňky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C.