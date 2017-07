13-07-2017 08:28 | Martina Bílá

Kariérní řád učitelů u poslanců ztroskotal, zaveden nebude

Kariérní řád učitelů, který měl podle ministerstva školství profesi zatraktivnit, u poslanců ztroskotal. Sněmovna nepřijala svou ani senátní verzi novely o pedagogických pracovnících, jež by řád zavedla. Legislativní cesta předlohy tím skončila. Před nepřijetím sněmovní verze varoval nový ministr školství Stanislav Štech (ČSSD). "Vracíme se na křižovatce zpátky. Budeme zase vykřikovat, jak je učitelská profese nedoceněná," uvedl. Od podpory kariérního řádu ale odstoupilo vládní hnutí ANO, jak potvrdila jeho poslankyně Ivana Dobešová i následné hlasování. "Kariérní řád není to, co ministerstvo říká, že je," uvedla. Zákon podle poslankyně učitele "žene klackem do ráje, který ale nechtějí". Poukázala přitom na protestní petici namířenou proti oběma verzím, kterou podepsalo přes 21.600 učitelů.

Zástupci VŠ a odborů projednají společný postup kvůli rozpočtu

Předsedové České konference rektorů, Rady vysokých škol a vysokoškolských odborů se dnes sejdou kvůli financím pro vysoké školy na příští rok. Dohodnout se chtějí na společném postupu pro vyjednávání o vyšší sumě. Konference, rada i odboráři navrhovaný rozpočet kritizují. Místo slibovaných 4,5 miliardy korun navíc počítá pro příští rok s přidáním sta milionů. Vysoké školy si dlouhodobě stěžují na podfinancování. Poukazují na to, že nedostatek peněz ohrožuje kvalitu výuky i konkurenceschopnost českých vzdělávacích institucí. Letos vysokým školám připadlo kolem 21 miliard, tedy zhruba stejně jako loni.

Myslivci projednají s Jurečkou odstřel divočáků na Zlínsku

Myslivci dnes budou jednat s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) o povolení odstřelu divočáků na Zlínsku zasaženém africkým morem prasat. V regionu nesmějí myslivci divočáky lovit od druhé poloviny června, kdy se mor objevil. O povolení usiluje Českomoravská myslivecká jednota, kromě Jurečky se jednání na Zlínsku zúčastní i šéf Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Myslivci navrhují, aby byl v zamořené oblasti dovolen odstřel divočáků při individuálních lovech. Hromadně by se tam neměla lovit žádná zvěř. Žádají také, aby stát vytvořil nárazníkové pásmo, které by se táhlo od okresu Brno-venkov přes Olomoucko až k Frýdecko-Místecku. Tam by se dala prasata lovit pomocí technik, jež nejsou povolené, například s použitím umělého osvětlení. Vyplývá to z dokumentu, který myslivecká jednota ve středu zveřejnila na svém webu. Myslivci vycházejí ze zkušeností z Polska, kde se šíření viru povedlo v nárazníkové zóně zastavit.

Ve Vizovicích dnes začíná vyprodaný festival Masters of Rock

V areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích na Zlínsku dnes začíná 15. ročník jednoho z největších hudebních festivalů v zemi, metalový Masters of Rock. Potrvá až do neděle. Festival je vyprodaný, přijede 25.000 fanoušků tvrdé muziky ze 38 zemí světa. Hlavní hvězdou úvodního dne bude švédská kapela Sabaton, která vystoupí v doprovodu zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů.

Český UNICEF sbírá peníze na zvířata pro nejchudší Rwanďany

České zastoupení Dětského fondu OSN (UNICEF) dnes spouští charitativní kampaň, jejímž cílem je získat víc než 150.000 korun na podporu komunitního spoření a nákup domácích zvířat pro nejchudší rodiny a sirotky ve středoafrické Rwandě. Přes významný pokrok ve snižování dětské úmrtnosti trpí 38 procent dětí ve Rwandě chronickou podvýživou, která je způsobena nedostatkem kvalitní stravy. "Řešením chronické podvýživy není dodávat jídlo - lidé si musí pomoci sami. Dobytčí banky jim dávají možnost trvalé obživy a posilují jejich soběstačnost. Komunitní spoření navíc místním ženám umožňuje start drobného podnikání a pomáhá vytvářet rezervy pro případ nemoci či neúrody," uvedla ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Letošní červen byl v Česku druhý nejteplejší od roku 1961

Letošní červen byl s průměrnou teplotou 18,2 stupně Celsia v Česku druhý nejteplejší od roku 1961. Vyšší průměrná červnová teplota byla naměřena pouze v roce 2003, a to 19,4 stupně. V červnu bylo tepleji na Moravě a ve Slezsku než v Čechách. Vyplývá to z předběžných údajů, které na webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Sport

Tenista Tomáš Berdych si podruhé za sebou a potřetí v kariéře zahraje semifinále grandslamového Wimbledonu. Ve čtvrtfinále vedl 7:6 a 2:0 ve druhém setu nad Srbem Novakem Djokovičem, pak trojnásobný vítěz turnaje na trávě v All England Clubu zápas kvůli zranění lokte vzdal.

Počasí

Proměnlivá oblačnost, ojediněle přeháňky. Později odpoledne a večer od západu vyjasňování. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C.