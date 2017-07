11-07-2017 10:20 | Josef Kubeczka

Miliardy od státu pomohou krajům zlepšit dopravu či zaměstnanost

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj chtějí využít 42 miliard korun od státu na zlepšení dopravy a zaměstnanosti nebo odstranění látek ohrožujících životní prostředí. Sdělili to představitelé krajů. Vláda schválila akční plán, který počítá s rozdělením peněz krajům postupně do roku 2019 na hospodářskou restrukturalizaci. Tyto regiony dlouhodobě trpí vysokou nezaměstnaností i starými ekologickými zátěžemi po zaniklých podnicích. Z celkové částky dostanou kraje 6,1 miliardy letos, 11,4 miliardy příští rok a přes 25 miliard v roce 2019. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) již dříve uvedl, že propast mezi těmito kraji a zbytkem republiky se zvětšuje. Uvedené kraje byly zasaženy útlumem těžby uhlí, což mělo dopad na jejich konkurenceschopnost, životní prostředí i sociální situaci.

Policie bude prověřovat informace o cestujících v letadlech

Česká policie vytvoří v rámci Národní centrály proti organizovanému zločinu speciální jednotku, která bude prověřovat údaje o cestujících v letecké dopravě. Příští rok by v ní mělo začít pracovat 14 policistů, v roce 2021 by měla mít 42 členů. Vznik jednotky schválila vláda na základě směrnice Evropské unie. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Na směrnici o registru leteckých pasažérů, někdy označované PNR (Passenger Name Register), se EU shodla loni na jaře. Údaje od leteckých přepravců mají umožnit bezpečnostním složkám rychleji vystopovat rizikové cestující. Země mají pravidla plnit nejpozději od května 2018.

Armáda zmodernizuje 33 houfnic Dana, nakoupí 17 nových

Armáda do roku 2020 zmodernizuje 33 samohybných houfnic Dana a nakoupí 17 nových děl. Sdělil to ministr obrany Martin Stropnický (ANO), který se záměrem seznámil vládu. Zastaralá děla by měla pro českou armádu zmodernizovat kopřivnická firma Tatra Trucks za asi 1,27 miliardy korun bez DPH. Podle dřívějších informací ministerstva obrany by smlouva mohla být podepsána v září. Samohybná kanonová houfnice 152 mm ShKH vz. 77 Dana byla vyvinuta již v 70. letech, jde proto o zastaralý bojový prostředek s krátkým dostřelem či zastaralým řídicím systémem palby. O nutnosti výměny či modernizace se mluví již několik let.

Seznam.cz: Český stát definitivně prohrál spor o regulaci nájmů

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) odmítl odvolání České republiky v případě sporu o odškodnění za regulované nájemné. Stát tak musí třem stěžujícím si majitelům domů vyplatit odškodné ve výši rozdílu mezi tehdejším regulovaným a tržním nájme. Uvedl to server seznam.cz. Podle něj kolegium soudců rozhodlo, že se nebude zabývat výhradami českého ministerstva spravedlnosti k rozsudku, který soud vynesl v únoru. Verdikt tak nabyl právní moci.

Bílý dům navrhl jako velvyslance v ČR podnikatele Stephena Kinga

Jako nového amerického velvyslance v Česku navrhl Bílý dům podnikatele z Wisconsinu Stephena (Steva) Kinga. Spolu s dalšími jmény nominovaných na velvyslanecké posty v jiných zemích to v pondělí oznámil Bílý dům. Nominace ještě musí potvrdit americký Senát, informovala agentura AP. O jménu nového velvyslance v ČR se začalo spekulovat v médiích loni v listopadu poté, co byl americkým prezidentem zvolen Donald Trump. Výměny politicky jmenovaných velvyslanců jsou po změně administrativy v USA podle politologů obvyklé. Předchozím velvyslancem v Česku byl od září 2014 Andrew Schapiro, jehož jmenoval bývalý americký prezident Barack Obama.

Dohoda odborů a vlády o růstu platů by měla být 25. července

Rozhodnutí o tom, kdy, o kolik a kterým pracovníkům veřejného sektoru poroste plat, by mělo padnout na jednání vlády a odborů 25. července. Ministerstvo práce spočítalo tři varianty. Podle nich by od listopadu o osm či 11 procent mohli dostat přidáno učitelé a zaměstnanci samospráv. Od ledna by se o osm procent zvedl příjem lékařů, sester a lidí, kteří si přilepšili už teď od července. V listopadu i lednu by se pak výplatní páska mohla upravovat pracovníkům ve státní službě. Zjistila to ČTK. Odbory šly do vyjednávání s požadavkem na deset procent navíc pro všechny ve veřejné sféře, a to od září. Na červnovém jednání s vládou a lídry koaličních stran pak předáci souhlasili s přidáním od listopadu. Resort práce možnosti propočítal. V materiálu, který má ČTK k dispozici, popisuje tři modely - svůj, odborářský a kompromisní s ministerstvem financí.

Zbývající neinvestiční dotace by měl sport dostat během prázdnin

Sportovní organizace dosud letos dostaly na neinvestičních dotacích zhruba 1,4 miliardy korun, zbývající přibližně tři miliardy by měly obdržet během července a srpna. Po schůzce s ministrem školství Stanislavem Štechem (za ČSSD) a představiteli sportovních svazů to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Kvůli hladšímu rozdělování financí by měla vzniknout expertní skupina, která by do roku 2018 upravila současná pravidla. "V tuto chvíli je 1,4 miliardy již na účtech, intenzivně se pracuje na tom, aby další prostředky byly vyplaceny během července a srpna," řekl premiér Sobotka. Částka se podle něj týká všech deseti programů, které mají sportovní organizace v Česku k dispozici v rámci neinvestičních dotací. Podle ministra Štecha je množství přidělených peněz zatím výrazně vyšší než loni, zpoždění je ale přesto zcela evidentní. Expertní skupina by měla zajistit, aby se situace za rok neopakovala.

Obce a další navrhovatelé žádají zrušit územní plán jižní Moravy

Přes 40 navrhovatelů podalo ke Krajskému soudu v Brně návrh na zrušení loni vydaných zásad územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje. Mezi navrhovateli je 15 obcí, zástupci veřejnosti či dotčení vlastníci. Materiál podle nich neplní základní funkce, tedy neřeší nadlimitní zatížení některých území a neumožňuje realistický rozvoj dopravní infrastruktury. Podle návrhu také bezdůvodně omezuje rozvoj obcí a vlastnická práva jednotlivců rozsáhlými územními rezervami, uvedla v tiskové zprávě advokátní kancelář Frank Bold, která navrhovatele u soudu zastupuje. V návrhu se opakují zpravidla argumenty, které zaznívaly už při tvorbě krajského územního plánu. Připravovala ho koalice sociálních demokratů a lidovců. Plánovací dokument podle návrhu neřeší problémy desetitisíců lidí zejména v Brně a jeho okolí, kteří jsou dlouhodobě vystaveni nadlimitně znečištěnému ovzduší.

Africký mor prasat byl potvrzen už u 25 uhynulých divočáků

Africký mor prasat byl v Česku potvrzen u 25 uhynulých divočáků. Od pondělí tak přibyl jeden nový případ. Ve Zlínském kraji byl od doby vypuknutí nákazy před více než dvěma týdny nahlášen nález 44 uhynulých divokých prasat. U deseti z nich byly výsledky testů negativní, v osmi případech nejsou zatím k dispozici. Jednoho z nalezených divočáků pravděpodobně nebude možné kvůli vysokému stupni rozkladu těla otestovat vůbec. ČTK to řekl Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). V závěru minulého týdne byla otestována i dvě divoká prasata ze Vsetínska, ale s negativním výsledkem. Zdroj nákazy se dosud nenašel. Jednou z možností, jak se mohla choroba na české území dostat, je přenos skrze potraviny.

ČNB zadržela za pololetí méně padělaných korun a eur, dolarů více

Česká národní banka zadržela v prvním pololetí 1408 padělaných a pozměněných bankovek a mincí. Meziročně jich pět procent ubylo, loni za pololetí ČNB zadržela 1480 padělků. Přibylo padělaných dolarů, naopak počet padělků eur a korun klesl. Údaje ČNB zveřejnila na internetu. Ještě v prvním čtvrtletí počet padělků rostl z loňských 604 na 638, ve druhém čtvrtletí ale klesl o 106 kusů na 770. Nejvíce padělků mincí a bankovek bylo v pololetí v českých korunách, celkem 647. Loni jich za pololetí bylo o 140 více. Počet padělků eur klesl na 519 z loňských 548. Padělaných dolarových bankovek bylo o polovinu více než loni v pololetí, počet vzrostl z 96 na 148. Za celý loňský rok bylo v Česku zadrženo 3646 padělaných a pozměněných bankovek a mincí všech měn, meziročně o třetinu méně.

V Praze dnes začíná 18. ročník Letních slavností staré hudby

Novodobou světovou premiérou skladeb ze dvora Ludvíka XIV. zahájí dnes v kostele sv. Šimona a Judy Letní slavnosti staré hudby svůj 18. ročník. Na koncertu s názvem Král nebes zazní původní verze skladeb pro dva sbory a velký barokní orchestr, která ředitel kůru Královské kaple ve Versailles Michel-Richard de Lalande na žádost Ludvíka XIV. skládal k bohoslužbám. Až do 7. srpna pak v průběhu dalších šesti koncertů přestaví Letní slavnosti staré hudby pestré spektrum skladeb, které před třemi sty lety zněly ve Versailles. Hudbu hranou na dvoře francouzských králů v 17. století nabídne festival vedle kostela sv. Šimona a Judy také v Letním refektáři Strahovského kláštera, ve Dvořákově síni Rudolfina, v Tereziánském sále Břevnovského kláštera, na Zámku Troja a v prostředí Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě.

Na Staroměstském náměstí začal festival Bohemia JazzFest

Moderní jazz česko-slovenského Otto Hejnic Tria za pozornosti stovek diváků na Staroměstském náměstí v Praze zahájil 12. ročník festivalu Bohemia JazzFest. Do 18. července se na centrálních náměstích v Praze, Plzni, Liberci, Domažlicích, Táboře a v Brně představí vždy tři jazzové projekty. V Praze vedle Otto Hejnic Tria zahraje trio saxofonisty Pavla Hrubého a Miroslav Vitouš s kytaristou Rudy Linkou, italským bubeníkem Robertem Gattem a s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma. Následují koncerty v Plzni (12. července), Liberci (13. července), Domažlicích (15. července), Táboře (16. července) a v Brně (17. a 18. července). Všechny koncerty se konají pod širým nebem od 17:30 a tradičně jsou zdarma. Více informací k jednotlivým koncertům a vystupujícím se nachází na http://www.bohemiajazzfest.cz www.bohemiajazzfest.cz .

Cosma na Prague Proms dirigoval svoji hudbu k francouzským filmům

Rumunský skladatel Vladimir Cosma v rámci festivalu Prague Proms dirigoval svoji hudbu k filmům francouzských režisérů Claudea Zidiho, Claudea Pinoteaua, Francise Vebera a dalších. Zaplněná Smetanova síň aplaudovala hudbě ze snímků, v nichž jako herci excelovali Jean-Paul Belmondo, Louis de Funes, Pierre Richard, Lino Ventura nebo Jean Reno. S Českým národním symfonickým orchestrem (ČNSO) vystoupili instrumentální i vokální sólisté. Ačkoliv se sedmasedmdesátiletý Vladimir Cosma narodil v Rumunsku, komponoval převážně pro filmy francouzské produkce.

Výstava ve Valašských Kloboukách ukáže proměnu zanedbaných staveb

Proměnu zanedbaných míst a sídel ve Zlínském a Jihomoravském kraji představí putovní výstava Má vlast cestami proměn, která začne v zahradě Bratmannovy vily ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Jak se zanedbané historické stavby, náměstí, návsí nebo přírodní zákoutí v uplynulých letech proměnily, si mohou lidí prohlédnout na výstavních panelech denně do 6. srpna. ČTK to sdělila mluvčí valašskokloboucké radnice Lenka Zvonková. "Je mimořádně inspirující, jak dokáže vzedmutí vlny spolupráce a odhodlání dopomoci k tomu, aby se chátrající stavby změnily v důstojné objekty a veřejný prostor našel svou novou tvář," uvedla k výstavě starostka Eliška Olšáková. Podle místostarosty Martina Jeníka zůstane zahrada Bratmannovy vily, ve které sídlí základní umělecká škola, otevřena i po skončení výstavy až do konce prázdnin.

České Budějovice opravily lebku, na kterou lidé sahají pro štěstí

České Budějovice opravují sousoší Kalvárie na Piaristickém náměstí, kde si lidé sahají pro štěstí na lebku. Sochy měly poškozené konečky prstů i nos. ČTK to řekli památkáři a primátorův náměstek Petr Podhola (ČSSD). Podle pověry se člověku, který sáhne lebce do očních důlků, splní přání, jež v duchu vysloví. Autorem sousoší z 18. století je Josef Dietrich, který vytvořil i Samsonovu kašnu na náměstí Přemysla Otakara II. či alegorická sousoší na radnici. Když památkáři na jaře při Dnech evropského kulturního dědictví procházeli městem, všimli si, že sochy mají některé drobné části uražené. Dohodli se proto s radnicí a sochař Ivan Tlášek dílo vyčistil a opravil.

Divočák na letišti v Praze zpozdil let,podle policie je to rarita

Divočák pobíhající na ruzyňském letišti v Praze zpozdil v noci na pondělí jeden let. Šlo o ojedinělý případ. ČTK to řekly mluvčí Letiště Václava Havla Marika Janoušková a mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Příslušníci cizinecké policie se snažili divočáka z letiště vyhnat, ale nakonec museli zvíře zastřelit. V Praze jsou v poslední době problémy s přemnoženými prasaty, ale zatím hlavně na východním okraji města, letiště leží na západním okraji. Prase se dostalo přes oplocení do areálu letiště po 01:00. "Jeden let byl kvůli tomu na startu opožděn o 20 minut," řekla Janoušková. Žádné ohrožení letadel nebo větší omezení provozu na letišti však divočák nezpůsobil.

Tomáš Berdych je ve čtvrtfinále Wimbledonu, Thiema udolal v pěti setech

Tenista Tomáš Berdych je popáté v kariéře ve čtvrtfinále Wimbledonu. Poslední český zástupce ve dvouhrách na londýnské trávě ve 4. kole porazil osmého nasazeného Dominica Thiema z Rakouska 6:3, 6:7, 6:3, 3:6 a 6:3 po téměř tříhodinovém boji. Ve středečním čtvrtfinále se nejspíše potká s trojnásobným vítězem turnaje Novakem Djokovičem, s kterým má bilanci 2:25. Druhého nasazeného Srba teprve čeká osmifinálový duel s Francouzem Adrianem Mannarinem.

Handicapovaný plavec Arnošt Petráček znovu vylepšil světový rekord

Handicapovaný plavec Arnošt Petráček překonal na závodech v Berlíně vlastní světový rekord na trati 50 metrů znak, na které získal loni v Riu de Janeiro paralympijské zlato. Ve finále dohmátl v čase 41,63 sekundy, čímž svůj dubnový rekord kategorie S4 z Sheffieldu vylepšil o 59 setin. V jednotlivých disciplínách startovali závodníci s různým postižením, z rozplaveb se proto postupovalo podle bodových přepočtů a stejně se hodnotilo i finále. Na znakařské padesátce skončil Arnošt Petráček čtvrtý, na 50 metrů motýlek vybojoval stříbrnou medaili.

Krátce o počasí v Česku:

Oblačno až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia.