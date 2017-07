10-07-2017 09:54 | Milena Štráfeldová

Vláda jedná o bezpečnosti a nákupu raketometů

Vláda na svém pondělním zasedání projednává několik nařízení, která se týkají bezpečnosti munice a pravidel pro držení zbraní. Ministr obrany kabinet informuje o plánovaném nákupu protiletadlových raketometů za zhruba miliardu korun. Členové vlády se zabývají i akčním plánem na hospodářské oživení Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, které byly zasaženy útlumem těžby uhlí. Plán si v příštích třech letech vyžádá zhruba 42 miliard Kč, z toho 6,1 miliardy letos. Vláda rovněž projednává zavedení vízového programu pro investory ze zemí mimo Evropskou unii. Cizinci, kteří v Česku investují nejméně 75 milionů korun a vytvoří alespoň 20 nových pracovních míst, budou moci žádat o získání povolení k dlouhodobému pobytu.

Armáda cvičí protivzdušnou obranu

Pro více než 500 vojáků ze šesti zemí v pondělí v Česku začalo rozsáhlé mezinárodní cvičení protivzdušné obrany Tobruq Legacy 2017. Koná se zároveň i na území Litvy a Rumunska, celkem se do něj zapojí 1700 vojáků deseti armád Severoatlantické aliance. Jednotky budou procvičovat spolupráci při pozemní protivzdušné obraně, uvedlo ministerstvo obrany. Na závěr akce jsou plánovány ostré střelby.

Začátek prázdnin přinesl méně nehod než loni

První prázdninový týden byl na českých silnicích zatím méně tragický než loni. Od pondělí do nedělního odpoledne zahynulo při dopravních nehodách šest životů. Loni si havárie ve stejném období vyžádaly 15 mrtvých. Vyplývá to z předběžných statistik policie a informací ČTK. Do tohoto počtu nejsou zahrnuti lidé, kteří se vraceli v neděli večer z prodlouženého víkendu.

Za prodej padělků ČOI uložila pokuty za 3,5 milionu

Česká obchodní inspekce (ČOI) uložila v prvním čtvrtletí za prodej padělků 437 pokut v hodnotě 3,5 milionu korun. Výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví zjistila v 16 procentech kontrol, je to o tři procentní body víc než loni. Inspektoři zabavili padělky v celkové prodejní hodnotě 16,2 milionu korun. Zabavené výrobky, po pravomocném rozhodnutí, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Další opravy Karlova mostu začnou do dvou let

Oprava vnějšího pláště Karlova mostu by mohla začít do dvou let. Rekonstrukci však musí předcházet podrobný průzkum, kdy bude zkontrolovaný každý kámen. V některých jsou až dvaceticentimetrové díry. V nejhorším stavu je poslední mostní oblouk na Malé Straně. Uvedl to vedoucí oddělení správy mostů Technické správy komunikací Jan Zemánek.

Policie obvinila 11 lidí z šíření dětského porna

Policie po červnovém zásahu obvinila 11 lidí, kteří podle ní stahovali a rozšiřovali dětskou pornografii. Všichni jsou stíháni na svobodě. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Policisté proti šiřitelům pornografie zasáhli 20. června. Při akci s krycím názvem Sycanda provedli 17 prohlídek bytů a nebytových prostor.

Africký mor prasat byl potvrzen už u 24 uhynulých divočáků

Africký mor prasat byl do pondělí potvrzen už u 24 uhynulých divočáků, oproti pátku tak přibyly dva nové případy. Celkem byl ve Zlínském kraji od doby vypuknutí nákazy před více než dvěma týdny nahlášen nález 38 uhynulých divokých prasat. U deseti z nich byly výsledky testů negativní, ve čtyřech případech nejsou zatím k dispozici. ČTK to řekl Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Zdroj nákazy se dosud nenašel.

V Boskovicích proběhl festival židovské kultury

Téměř 4000 lidí navštívilo letošní 25. ročník čtyřdenního kulturního festivalu pro židovskou čtvrť, který skončil v neděli v Boskovicích na Blanensku. Diváci viděli přes 100 akcí jako koncerty, divadlo, film, výstavy, autorská čtení nebo workshopy.

Prahou projde průvod obřích loutek

V Praze začíná devátý ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Do 13. července divákům představí to nejlepší z klauniády a nového cirkusu v podání českých i zahraničních souborů. Festival odpoledne odstartuje průvodem obřích loutek centrem Prahy, které budou doprovázet artisté na chůdách. Vstup na většinu festivalových představení je zdarma. Více informací naleznou zájemci na adrese http://www.zadvermi.cz/za-dvermi/ www.zadvermi.cz .

Sport

Barbora Špotáková vyhrála v neděli soutěž oštěpařek na Diamantové lize v Londýně. Hodem 68,26 metru dosáhla svého letošního maximu a rekordu mítinku. Špotáková vyhrála posledním pokusem a zároveň svým nejdelším hodem od olympijského vítězství, které v roce 2012 vybojovala právě na londýnském stadionu, a po následné mateřské přestávce.

Biker Jaroslav Kulhavý dojel druhý v závodu Světového poháru v cross country ve švýcarském Lenzerheide a po dvou letech se dostal v elitním seriálu na stupně vítězů. Olympijský vítěz z Londýna nestačil jen na domácího suveréna Nina Schurtera.

Martin Kolomý přišel ve druhé etapě Rallye Hedvábné stezky o vedení v soutěži kamionů. V závěru 157 km dlouhé rychlostní zkoušky na trase z Čeboksar do Ufy měl potíže s řazením u své tatry, zajel sedmý čas a průběžně je pátý. Do čela pořadí se probojoval díky vítězství Nizozemec Maarten Van den Brink s renaultem, Kolomý na něj ztrácí zhruba pět a půl minuty. Členem aktuálně nejlepší posádky je i mechanik Daniel Kozlovský.

Fotbalistům Sparty nevyšel vstup do rakouského soustředění, když prohráli 1:4 s Dynamem Kyjev. Trenérovi Andreovi Stramaccionimu stále chyběly hlavní posily Marc Janko a Tal Ben Haim, o jediný gól se postaral vydařenou střelou z dálky Martin Frýdek.

České volejbalistky ovládly bez porážky úvodní turnaj Grand Prix v Peru. Domácí reprezentaci na závěr zdolaly 3:1 po setech 26:24, 21:25, 25:22 a 25:23, v celkovém pořadí druhé divize jim patří druhé místo za Polskem. V tomto týdnu odehraje český výběr tři zápasy v Portoriku, vedle domácího týmu se utká s Bulharskem a Kanadou. Poslední turnaj základní části Grand Prix pak volejbalistky čeká v Kanadě. Final Four druhé divize bude hostit Ostrava 29. a 30. července, česká reprezentace má coby pořadatel účast jistou.

Poslední zástupce českého tenisu ve dvouhrách ve Wimbledonu Tomáš Berdych bude dnes na londýnské trávě usilovat o postup do čtvrtfinále. Jeho osmifinálovým soupeřem bude Rakušan Dominic Thiem, s nímž se wimbledonský finalista z roku 2010 utká ve třetím duelu na dvorci číslo tři.

Počasí

Bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Mohou být silné, s krupobitím, přívalovými lijáky a silným větrem. Teploty 25 až 29 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 33 st. C.

