09-07-2017 09:52 | Zdeňka Kuchyňová

Vláda projedná plán na oživení zaostávajících krajů

Vláda v pondělí projedná akční plán na hospodářskou restrukturalizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. To si v příštích třech letech vyžádá zhruba 42 miliard Kč. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) již dříve uvedl, že propast mezi těmito kraji a zbytkem republiky se zvětšuje. Zároveň připomněl, že jde o první komplexní restrukturalizaci tak rozsáhlého území. Uvedené kraje byly zasaženy útlumem těžby uhlí, což mělo podle Sobotky dopad na jejich konkurenceschopnost, životní prostředí či sociální oblast.

Vítkovice plánují vybudování menší továrny v Saúdské Arábii

Strojírenské Vítkovice plánují, že vybudují menší výrobní podnik v Saúdské Arábii a postupně postaví podobné výrobny i v dalších částech světa. Důvodem je snaha dostat se blíž k zákazníkům, ale mělo by to i pomoci vyřešit nedostatek pracovníků na domácím trhu práce. Do menší továrny v Saúdské Arábii společnost v nejbližších dvou až třech letech zřejmě investuje kolem tří čtyř milionů eur (přibližně 80 až 100 milionů korun). ČTK to řekl generální ředitel mateřské společnosti Vítkovice, a. s., Libor Witassek. "Dá se předpokládat, že jakmile si ten model odzkoušíme na Středním východě, tak bude následovat Asie a USA," řekl ředitel. Vybudování malého montážního závodu připravují také v Rusku nedaleko Moskvy.

Šéf odborů: Pracovníci v zemědělství by měli brát 40.000 korun

Počet zaměstnanců v českém zemědělství v budoucnu klesne kvůli zvyšující se produktivitě práce a technologiím o čtvrtinu na 75.000 (předloni jich bylo 100.900). Průměrný zaměstnanec by měl mít plat okolo 40.000 korun hrubého, řekl ČTK šéf zemědělských odborářů Bohumír Dufek. V zemědělství včetně rybářství a lesnictví byl předloni průměrný plat 21.478 korun. Více než polovina zemědělců byla ve věku nad 45 let. Odboráři uzavřeli se Zemědělským svazem ČR letos kolektivní smlouvu, podle které se tarify od dubna zvýšily v průměru o 3,79 procenta. Zaměstnavatelé podle Dufka začínají hledět na kvalitu svých podřízených.

Vláda chce zlepšit zkoušky pro získání zbrojního průkazu

Vláda chce zpřesnit podmínky zkoušky pro získání zbrojního průkazu. Počet těchto zkoušek v posledních letech roste. Zároveň se zvyšuje počet stížností, které proti zkouškám mají žadatelé i policisté, kteří na zkoušky dohlížejí. Změny ve vládním nařízení slibují, že budou pravidla v Česku sjednocena, budou přehlednější a efektivnější. V roce 2012 žadatelé o vydání zbrojního průkazu dělali 796 zkoušek odborné způsobilosti, loni jich bylo 1703. V Česku mělo ke konci loňského roku zbrojní průkaz 300.307 lidí.

V Rakousku se při pádu do ledovcové trhliny zranila Češka

Třiačtyřicetiletá Češka se v pátek zranila při pádu do ledovcové trhliny v rakouském pohoří Dachstein. Informuje o tom nyní agentura APA s odvoláním na policejní zprávu. Ženu z trhliny vyprostila záchranná služba. Se zraněním bérce pak byla přepravena vrtulníkem do nemocnice. Žena patřila do šestičlenné skupiny horolezců. Při výstupu na ledovec sklouzla asi 30 metrů a následně spadla do ledovcové trhliny hluboké kolem šesti metrů.

Na Znojemsku hořelo 30 hektarů pole, požár vznikl při žních

Požár zasáhl odhadem až 30 hektarů pole i přilehlý remízek se stromy u obce Hostěradice na Znojemsku. Hasiči vyhlásili III. stupeň požárního poplachu. K boji s ohněm vyjelo 15 jednotek zhruba se 70 hasiči, řekl ČTK mluvčí jihomoravských hasičů David Jirouš. Podle něj pomáhal hasit i vrtulník. Příčinou vzniku požáru jsou žňové práce. Škoda na obilí je 110.000 korun. Na Znojemsku je podle Jirouše suché a větrné počasí, které podporuje šíření požáru. Hasiči v celém kraji každý den řeší desítky požárů pole, trávy nebo porostů.

Páteční krupobití způsobilo zemědělcům škody přes půl miliardy Kč

Páteční krupobití způsobilo zemědělcům v Čechách škody přes půl miliardy korun. ČTK to sdělil ředitel Agra pojišťovny Marek Hrubý. Podle něj jsou nejvíce zasažená pole na Jičínsku, Hradecku, Pardubicku a Mladoboleslavsku. Kroupy větší než tři centimetry a přívalové srážky v pátek poničily více než 60.000 hektarů zemědělské půdy. Nejvíce poškozeno je obilí, řepka, kukuřice a cukrová řepa. Likvidátoři pojišťoven jsou v terénu. Přes Česko se v pátek odpoledne a večer přehnaly vydatné bouřky. V okolí Prahy a zejména dál na severovýchod se v nich lokálně vyskytly přívalové srážky s kroupami a silné nárazy větru.

Křišťálový glóbus získal Křižáček Václava Kadrnky

Křišťálový glóbus získal na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech režisér Václav Kadrnka za film Křižáček. Cena tak po 15 letech zůstává v Česku, naposledy ji v roce 2002 obdržel za Rok ďábla režisér Petr Zelenka. Film s Karlem Rodenem v hlavní roli se v českých kinech objeví od 2. srpna, na Slovensku v září. Křižáček je středověkou roadmovie, která vznikla na základě epické básně Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček.

Zvláštní cenu hlavní porota udělila snímku Alena Drljeviče Chlapi nepláčou, jehož hrdiny jsou veteráni jugoslávské války podrobující se terapeutickému sezení. Za režii byl oceněn Peter Bebjak za snímek Čára. Odehrává se v roce 2006 na slovensko-ukrajinském pomezí v prostředí pašeráků cigaret a zkorumpované policie. Americký herec a hudebník Jeremy Renner převzal za ovací zcela zaplněného Velkého sálu Thermalu Cenu prezidenta festivalu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Stejné ocenění za přínos české kinematografii dostal od Jiřího Bartošky za stejného ohlasu přítomných režisér Václav Vorlíček. Renner do Varů dorazil se zraněním. Při příjezdu měl jednu ruku v dlaze a zápěstí druhé ruky v ortéze.

Před 660 lety byl položen základní kámen dnešního Karlova mostu

Před 660 lety byl položen základní kámen dnešního Karlova mostu, podle legendy císařem Karlem IV. Datum a čas byl vybrán záměrně, šlo o posloupnost lichých číslic, která měla být podle numerologie šťastná. Kámen byl položen v roce 1357, 9. 7. v 5:31. Novinářům to řekl pražský radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL). Kromě posloupnosti čísel bylo datum vybrané také s ohledem na polohu planet. Lidé dnes mohou přijít na komentované prohlídky mostu, připravené jsou i plavby po řece.

Oslavy v 6:31, tedy o hodinu později kvůli zavedení letního času, zahájila fanfára, kterou trubači zahráli z ochozu Malostranské mostecké věže. Potom mostu požehnal Marek Pučalík z mnišského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Křížovníci měli od středověku pražské mosty na starost, vybírali mýtné a opravovali je.

Armádní muzeum se naposledy otevřelo před opravou

Armádní muzeum Žižkov pod pražským Vítkovem se před rozsáhlou rekonstrukcí naposledy otevřelo pro veřejnost. Všechny sbírky již byly v uplynulých měsících převezeny do muzea v Lešanech, nyní se uzavřou i expozice věnované první či druhé světové válce. Muzeum by se mělo znovu otevřít v roce 2020. Během oprav budovy budou rozšířeny výstavní prostory, zastřešeno bude třeba nádvoří muzea a zpřístupněno bude rozsáhlé podzemí či bývalé depozitáře. Budova, ve které sídlí Vojenský historický ústav (VHÚ), byla postavena téměř před 90 lety. O nutnosti její rekonstrukce se mluvilo řadu let. Oprava by měla stát zhruba 600 milionů korun.

Sport

Čeští fotbalisté postoupili do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 19 let. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka v závěrečném utkání skupiny A porazili domácí Gruzii 2:0 a obsadili druhé místo za Portugalskem. Tomu výhru ve skupině nesebrala ani závěrečná remíza 2:2 se Švédskem.

České volejbalistky vyhrály i druhý zápas na turnaji Grand Prix druhé divize v Peru. Portoriko porazily 3:1 a po předchozím hladkém vítězství nad Kolumbií drží neporazitelnost. Čeká je závěrečný zápas s domácí reprezentací, která má na kontě rovněž dvě výhry a stejný poměr setů 6:1. V příštím týdnu odehrají volejbalistky tři zápasy v Portoriku a poslední třetina základní části Grand Prix je čeká v Kanadě. Final Four druhé divize bude hostit Ostrava 29. a 30. července, česká reprezentace má coby pořadatel účast jistou.

Počasí

Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, na jihovýchodě území až 33 °C.