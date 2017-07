08-07-2017 09:42 | Zdeňka Kuchyňová

Biskupové chtějí navázat užší spolupráci s městy a obcemi

Katolická církev chce prostřednictvím Svazu měst a obcí a Svazu místních samospráv navázat dlouhodobější spolupráci s představiteli obcí. Od podzimu by zástupci církve chtěli začít uzavírat s městy a obcemi memoranda, která by měla vést k většímu zapojení církve do obecního života a vyšší vzájemnosti mezi obyvateli. Novinářům to po 110. plenárním zasedání České biskupské konference (ČBK) na Velehradě řekl kardinál Dominik Duka. Dodal, že církev se chce dohodnout například na úpravách v okolí kostelů a hřbitovů nebo na pronájmu pozemků. Stranou nemá zůstat ani charitativní práce. Farní charity se podle něj stávají součástí sítě sociálních služeb.

Šéfové železnic diskutovali v Praze o ekologii a bezpečnosti

Jednání špiček evropské železnice na dvoudenní konferenci v Praze se zaměřilo především na bezpečnost cestujících, na ekologii a oteplování a na problematiku migrace. ČTK to řekl Petr Šťáhlavský, tiskový mluvčí Českých drah, které letošní setkání představitelů železničních společností v Praze uspořádaly. Sílí tlak na to, aby bezpečnost na železnici byla hlídána na podobné úrovni, na kterou jsou lidé zvyklí v letecké dopravě. "České dráhy se této diskuse účastní a považují téma bezpečnosti za mimořádně závažné. Opatření pro její posílení však můžou zároveň snížit konkurenceschopnost železnice. Ve chvíli, kdy budeme po zákaznících vyžadovat bezpečnostní kontroly nebo jejich osobní údaje, velmi pravděpodobně jich část ztratíme," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel ČD Pavel Krtek.

V ČR se za prvních pět měsíců roku nakazilo virem HIV 109 lidí

V Česku se za prvních pět měsíců letošního roku nakazilo virem HIV 109 lidí. Od roku 1985, kdy se nemoc začala sledovat, tak bylo zaznamenáno 3015 nakažených. Vyplývá to z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. Za posledních pět let se počet nakažených zvýšil o tisíc. Virem HIV se nakazilo 2583 mužů a 432 žen. U 561 osob virus způsobil nemoc AIDS, které podlehlo 268 nakažených. Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu.

Oceněním Rennera a Vorlíčka skončí karlovarský festival

Předáním cen vyvrcholí dnes večer 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Americký herec a hudebník Jeremy Renner převezme Cenu prezidenta festivalu. Ocenění za přínos českému filmu dostane režisér Václav Vorlíček, který před půlnocí uvede v Letním kině svou úspěšnou komedii z roku 1971 Dívka na koštěti. Skončí tak mezinárodní přehlídka, která od 30. června uvedla ve zhruba pěti stovkách projekcí na 170 celovečerních snímků včetně dokumentů. V rámci slavnostního zakončení 52. MFF bude uvedena mysteriózní sci-fi režiséra Denise Villeneuva Příchozí, v níž hlavní roli vytvořil právě Renner po boku Amy Adamsové.

Dvě kina v Praze a jedno v Brně začnou promítat filmy z letošního festivalu v Karlových Varech. Přehlídka filmových ozvěn zvaná Šary Vary začíná tradičně v poslední den mezinárodního filmového festivalu. Diváci, kteří se do Varů letos nedostali, mohou v pražských kinech Světozor a Aero a brněnském kině Scala zhlédnout během týdne 29 filmů z letošní nabídky. Téměř u poloviny titulů jde o jedinečnou příležitost, protože snímky nebudou v České republice distribuovány. Ostatní jsou uváděny i s několikaměsíčním předstihem před jejich uvedením do kin.

Festival na Náplavce přiblíží, jak se cítí duševně nemocný člověk

Na pražské Náplavce festivalem OKOfest vol.1 odstartuje série akcí, která má návštěvníkům přiblížit, jak se cítí člověk s duševním onemocněním. Zažijí například pocity schizofreniků. Akce se uskuteční na dvou lodích, doplní ji mimo jiné výstava obrazů, koncerty, divadelní představení nebo filmové projekce. "Přiznat, že mi není psychicky dobře, se v české společnosti stále nenosí. To stigma, které na duševních nemocech leží, způsobuje mimo jiné to, že lidé odkládají návštěvu lékaře a jejich nemoc se zbytečně zhorší," uvedl psychiatr Radkin Honzák.

Sport

České volejbalistky zahájily v Peru soutěž Grand Prix vítězstvím 3:0 nad Kolumbií po setech 25:23, 21:21 a 25:20. Předčily Jihoameričanky úspěšností v útoku i obranou na síti. Nejvíce bodů na české konto přidala Marie Toufarová. Nasbírala 16 bodů, z toho devět útokem, čtyři blokem a tři ze servisu. První turnaj zakončí české volejbalistky v neděli proti domácímu Peru, za týden odehrají tři zápasy v Portoriku a poslední třetina je čeká v Kanadě. Final Four druhé divize bude hostit Ostrava 29. a 30. července, česká reprezentace má coby pořadatel účast jistou. Grand Prix pro ně zároveň slouží jako příprava na baráž o mistrovství světa a také na evropský šampionát v Gruzii.

Počasí

Oblačno až polojasno a ojediněle, v severovýchodní polovině území místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 29 °C, na jižní Moravě až 31 °C, v 1000 m na horách kolem 19 °C.

Na Žďársku měli hasiči od pátečního večera do sobotního rána kvůli bouřkám kolem dvou desítek výjezdů. V Rozsochách u Bystřice nad Pernštejnem odklízeli strom z kolejiště, ze silnice u Rožné zeminu ze sesutého svahu. V obci Křídla spadl strom na osobní auto.